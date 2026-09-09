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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: Admirals
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس Admirals. وهي ليست الموقع الرسمي لـ Admirals، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- PAMM
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- برنامج الشراكة
- MAM
- تعليم مجاني
- التداول عبر الهاتف
شركات
Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd, Aglobe Investments Ltd,
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
iDEAL
SOFORT
بتكوين
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 30 أياممن عدم النشاط)
MetaTrader 5 (محدود بـ 30 أياممن عدم النشاط)
عملات الحساب
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 28381
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 201/13
هيئة الخدمات المالية (المملكة المتحدة), 595450
هيئة الخدمات المالية (سيشل), SD073
هيئة الاوراق المالية, 57026
FSCA (جنوب إفريقيا), FSP51311
هيئة السوق المالية (كينيا), 178
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الإستونية
الكرواتية
المجرية
الإيطالية
اللاتفية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفينية
الصربية
السويدية
التركية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الإستونية
الهندية
الكرواتية
المجرية
الإيطالية
اللاتفية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفينية
الصربية
السويدية
التركية
الفيتنامية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
المكتب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+1
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Admiral.Marketsفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.Primeفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:20
Agriculture
1:20
Metals
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.Markets (ASIC)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5 (ASIC)فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Zero.MT5فتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:30
تَأثِير
Forex
1:30
CFD
1:20