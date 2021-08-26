يُعد مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) من أقدم المؤشرات الفنية، برغم ذلك، لا يزال المؤشر الشهير يتمتع بشعبية كبيرة حتى اليوم. وباستخدام MetaTrader MACD Multi-Timeframe (MTF)، يمكنك الاطلاع على حالة المؤشر عبر عدة أطر زمنية ضمن جدول واحد. يمكن أن يساعدك ذلك على تكوين صورة أوضح وأكثر شمولًا عن حركة السعر.

ما هو مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader؟

يُعد MACD متعدد الأطر الزمنية (MTF) مؤشرًا مفيدًا للغاية في التعرّف على الاتجاه العام لأي أداة تداول على منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5.

باستخدام هذا المؤشر، يمكنك الاطلاع على حالة مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) عبر جميع الأطر الزمنية من خلال رسم بياني واحد.

يعرض المؤشر جدولًا بسيطًا يوضّح اتجاه MACD لكل إطار زمني.

كما يتيح لك الرسم البياني معرفة ما إذا كان زخم MACD يتزايد أو يتراجع حاليًا عبر جميع الأطر الزمنية.

لماذا يُعد مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader مفيدًا؟

عندما تتحقق من مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) للسعر في MetaTrader، فإنك عادةً ما ترى قراءته لإطار زمني واحد.

لكن من المفيد في كثير من الحالات معرفة حالة المؤشر عبر أطر زمنية مختلفة، لأن ذلك يمنحك رؤية أشمل لوضع السوق واتجاهاته.

فعلى سبيل المثال، إذا تحققت من الاتجاه على الرسم البياني للساعة، فقد يبدو لك أن السوق يتحرك في اتجاه صاعد. لكن عند الانتقال إلى الرسم البياني اليومي، قد تجد أن الصورة الأوسع تشير إلى اتجاه هابط.

يتيح لك MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصتي MT4/MT5 عرض حالة مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة عبر جميع الأطر الزمنية في مكان واحد.

وبذلك يمكنك تبسيط العرض المرئي والحصول على صورة أوضح حول ما إذا كان الأصل أو زوج التداول يتحرك بوجه عام في اتجاه صاعد أم هابط.

يمكنك استخدام هذا المؤشر للمساعدة في تحسين قراراتك المتعلقة بإشارات الدخول إلى الصفقات والخروج منها.

يتضمن المؤشر أيضًا خاصية لتنبيهك عند حدوث تغير في الاتجاه.

معاملات الإدخال

بمجرد تشغيل المؤشر، يمكنك ضبط إعدادات MACD، واختيار الأطر الزمنية، وتهيئة التنبيهات من خلال معاملات الإدخال الخاصة به.