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مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية (MTF) لمنصتي MT4/MT5
يُعد مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) من أقدم المؤشرات الفنية، برغم ذلك، لا يزال المؤشر الشهير يتمتع بشعبية كبيرة حتى اليوم. وباستخدام MetaTrader MACD Multi-Timeframe (MTF)، يمكنك الاطلاع على حالة المؤشر عبر عدة أطر زمنية ضمن جدول واحد. يمكن أن يساعدك ذلك على تكوين صورة أوضح وأكثر شمولًا عن حركة السعر.
ما هو مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader؟
يُعد MACD متعدد الأطر الزمنية (MTF) مؤشرًا مفيدًا للغاية في التعرّف على الاتجاه العام لأي أداة تداول على منصة MetaTrader 4 أو MetaTrader 5.
باستخدام هذا المؤشر، يمكنك الاطلاع على حالة مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) عبر جميع الأطر الزمنية من خلال رسم بياني واحد.
يعرض المؤشر جدولًا بسيطًا يوضّح اتجاه MACD لكل إطار زمني.
كما يتيح لك الرسم البياني معرفة ما إذا كان زخم MACD يتزايد أو يتراجع حاليًا عبر جميع الأطر الزمنية.
لماذا يُعد مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصة MetaTrader مفيدًا؟
عندما تتحقق من مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) للسعر في MetaTrader، فإنك عادةً ما ترى قراءته لإطار زمني واحد.
لكن من المفيد في كثير من الحالات معرفة حالة المؤشر عبر أطر زمنية مختلفة، لأن ذلك يمنحك رؤية أشمل لوضع السوق واتجاهاته.
فعلى سبيل المثال، إذا تحققت من الاتجاه على الرسم البياني للساعة، فقد يبدو لك أن السوق يتحرك في اتجاه صاعد. لكن عند الانتقال إلى الرسم البياني اليومي، قد تجد أن الصورة الأوسع تشير إلى اتجاه هابط.
يتيح لك MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصتي MT4/MT5 عرض حالة مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة عبر جميع الأطر الزمنية في مكان واحد.
وبذلك يمكنك تبسيط العرض المرئي والحصول على صورة أوضح حول ما إذا كان الأصل أو زوج التداول يتحرك بوجه عام في اتجاه صاعد أم هابط.
يمكنك استخدام هذا المؤشر للمساعدة في تحسين قراراتك المتعلقة بإشارات الدخول إلى الصفقات والخروج منها.
يتضمن المؤشر أيضًا خاصية لتنبيهك عند حدوث تغير في الاتجاه.
معاملات الإدخال
بمجرد تشغيل المؤشر، يمكنك ضبط إعدادات MACD، واختيار الأطر الزمنية، وتهيئة التنبيهات من خلال معاملات الإدخال الخاصة به.
تنزيل (ver. 1.03, 2026-04-06)
يمكنك تنزيل مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية لمنصة MT4 مجانًا من خلال الروابط أدناه، ثم تثبيته باتباع التعليمات المرفقة.
➥ MQLTA MT4 MACD Multi-Timeframe
➥ MQLTA MT5 MACD Multi-Timeframe
عملية التثبيت بسيطة للغاية، كما أن استخدام المؤشر سهل ومباشر.
تثبيت مؤشر MACD MTF في MT4
يُرجى اتباع التعليمات التالية لتثبيت مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية في منصة MT4:
- قم بتنزيل ملف أرشيف المؤشر.
- افتح مجلد بيانات MetaTrader 4 (عبر File→Open Data Folder).
- افتح مجلد MQL4.
- انسخ جميع المجلدات الموجودة داخل الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL4.
- أعد تشغيل MetaTrader 4 أو حدّث قائمة المؤشرات بالنقر بزر الفأرة الأيمن على النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار Refresh.
للحصول على تعليمات أكثر تفصيلًا حول عملية التثبيت، إلى جانب فيديو توضيحي، يُرجى زيارة هذه الصفحة.
تثبيت مؤشر MACD MTF في MT5
لتثبيت مؤشر MACD متعدد الأطر الزمنية في MT5، يُرجى اتباع التعليمات التالية:
- قم بتنزيل ملف أرشيف المؤشر.
- افتح مجلد بيانات MetaTrader 5 (عبر File→Open Data Folder).
- افتح مجلد MQL5.
- انسخ جميع المجلدات الموجودة داخل الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL5.
- أعد تشغيل MetaTrader 5 أو حدّث قائمة المؤشرات بالنقر بزر الفأرة الأيمن على النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار Refresh.
للحصول على تعليمات أكثر تفصيلًا حول عملية التثبيت، إلى جانب فيديو توضيحي، يُرجى زيارة هذه الصفحة.
يمكنك فتح حساب تداول لدى أي من وسطاء الفوركس الذين يدعمون MT4 لاستخدام إصدار المؤشر المعروض هنا لمنصة MetaTrader 4 بحرية. وإذا كنت ترغب في استخدام إصدار MT5 من المؤشر، فستحتاج إلى فتح حساب لدى وسيط يوفر منصة MetaTrader 5.
إذا كنت مهتمًا بالتحليل الفني متعدد الأطر الزمنية، فيمكنك الاطلاع على بعض مؤشرات MTF الأخرى المجانية.
المناقشة
هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة حول هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة MACD متعدد الأطر الزمنية مع متداولي الفوركس ومبرمجي MQL الآخرين في منتديات المؤشرات.
سجل التغييرات
1.03 — 2026-04-06
- إضافة إصدار من المؤشر لمنصة MT5.
- إضافة إمكانية اختيار إشارات MACD محددة لتلقي إشعارات بشأنها.
- إضافة إمكانية تغيير مقياس اللوحة لتتلاءم مع شاشات HiDPI.
- إضافة خيار لتحديد زاوية الرسم البياني التي ستظهر فيها اللوحة.
- إضافة نوع تنبيه صوتي فقط.
- إضافة التحقق من صحة معاملات الإدخال أثناء التهيئة.
- إضافة زر لتصغير/تكبير اللوحة.
- إضافة تمييز للإطار الزمني الحالي على اللوحة.
- إضافة معلومات حول نوع الإشعارات المحدد إلى عنوان اللوحة.
- تعديل تلميحات اللوحة لتصبح أكثر وضوحًا وفائدة.
- تنظيف الكود من المتغيرات والدوال غير المستخدمة.
1.02 — 2021-08-26
- إعادة تصميم نظام التنبيهات ليصبح أكثر اختصارًا ودقة من حيث التوقيت.
- إزالة معاملات الإدخال غير الضرورية للحد من الالتباس.
- تقليل العبء الناتج عن معالجة العناصر، والذي كان يؤدي إلى استهلاك مفرط لموارد الكمبيوتر.
- تنقيح الكود المصدري لجعل المؤشر أخف وأسهل في تطويره مستقبلًا.
- إصلاح خلل كان يتسبب في ظهور رموز غريبة على اللوحة بدلًا من سهام الصعود والهبوط.