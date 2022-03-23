مؤشر الميتاتريدر الدعم والمقاومة — كما يوحي اسم المؤشر فانه يقوم بعرض مستويات الدعم والمقاومة . المؤشر يقوم بعرضهم مباشرة على الرسم البياني الأمر الذي يوفر طريقة سهلة لتحديد مستويات اخذ الربح ووقف الخسارة أو عندما ترغب في رؤية أهداف السعر التالية . هذا المؤشر يستخدم مؤشر الميتاتريدر – ( باستخدام طريقة بيل ويليامز ) كما لا يحتوى علي معلمات إدخال متغيرة . هذا المؤشر متاح لكلا من منصتي الميتاتريدر 4 و5 .

معلمات الإدخال

EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلي في الميتاتريدر عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلي في الميتاتريدر عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.

الصورة المرفقة توضح كافة الجوانب المتعلقة بهذا المؤشر . يمكنك استخدام المستويات المعلمة بالنقاط الزرقاء كدعوم فيما المستويات المعلمة بنقاط حمراء كمقاومة . لا تنسي ان الدعم يمكن ان يتحول إلي مقاومة تالية إذا تم اختراقه والعكس صحيح .

المناقشات

هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذا المؤشر ؟ يمكنك دائما إجراء مناقشة حول مؤشر الدعم والمقاومة مع متداولين آخرين ومبرمجي MQL في منتدى المؤشرات .

سجل التغييرات

1.02 - 2022-03-23