النتائج الشائعة
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الدعم والمقاومة
مؤشر الميتاتريدر الدعم والمقاومة — كما يوحي اسم المؤشر فانه يقوم بعرض مستويات الدعم والمقاومة . المؤشر يقوم بعرضهم مباشرة على الرسم البياني الأمر الذي يوفر طريقة سهلة لتحديد مستويات اخذ الربح ووقف الخسارة أو عندما ترغب في رؤية أهداف السعر التالية . هذا المؤشر يستخدم مؤشر الميتاتريدر – ( باستخدام طريقة بيل ويليامز ) كما لا يحتوى علي معلمات إدخال متغيرة . هذا المؤشر متاح لكلا من منصتي الميتاتريدر 4 و5 .
معلمات الإدخال
- EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم استخدام تنبيه النوافذ المنبثقة الأصلي في الميتاتريدر عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة.
- EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني.
- EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عندما يغلق السعر أعلى أو أسفل مستوى الدعم أو المقاومة. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات.
- TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار التنبيهات: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة الحالية التي لم تكتمل بعد.
الصورة المرفقة توضح كافة الجوانب المتعلقة بهذا المؤشر . يمكنك استخدام المستويات المعلمة بالنقاط الزرقاء كدعوم فيما المستويات المعلمة بنقاط حمراء كمقاومة . لا تنسي ان الدعم يمكن ان يتحول إلي مقاومة تالية إذا تم اختراقه والعكس صحيح .
تنزيل (ver. 1.03, 2026-10-12)Support and Resistance للميتاتريدر 4 في صيغة .zip Support and Resistance للميتاتريدر 4 في صيغة .mq4 Support and Resistance للميتاتريدر 5 في صيغة .zip Support and Resistance للميتاتريدر 5 في صيغة .mq5 Support and Resistance للcTrader 5 في صيغة .zip Support and Resistance للcTrader 5 في صيغة .cs
المناقشات
هل لديك أية اقتراحات أو اسئلة بخصوص هذا المؤشر ؟ يمكنك دائما إجراء مناقشة حول مؤشر الدعم والمقاومة مع متداولين آخرين ومبرمجي MQL في منتدى المؤشرات .
سجل التغييرات
1.02 - 2022-03-23
- إضافة تنبيهات عبر النوافذ المنبثقة، البريد الإلكتروني، وإخطارات الجوال.