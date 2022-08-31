مؤشر النقطة والرقم للميتاتريدر5 هو مؤشر يمكنه رسم مخطط النقطة والرقم مباشرةً في النافذة الرئيسية لمخطط MT5. يمكنك إعداد جميع معلمات النقطة والرقم، مثل حجم الإطار ومسافة الانعكاس، وفقًا لتفضيلاتك. بالإضافة لذلك، تستطيع التحكم في جميع معلمات العرض الخاصة بمخطط PnF. يدعم مؤشر النقطة والرقم جميع أنواع التنبيهات، كما يعتمد على بيانات المزايدة (ticks) الحقيقية، ولهذا فهو متاح لـ MT5 فقط.

الرسم البياني بالنقطة والرقم هو طريقة بديلة لعرض تغيرات السعر. تكمن ميزته الرئيسية في تجاهل الوقت والاهتمام فقط بالتغيرات الكبيرة في أسعار الصرف عندما يكون التغير "كبيرًا بما فيه الكفاية" بالقدر الذي يحدده المتداول وفقًا لأهدافه واستراتيجياته.

معلمات الإدخال

BoxSize (افتراضي = 60) —حجم المربع بالنقاط. يجب أن يتجاوز السعر هذه القيمة حتى يتم رسم مربع X أو O جديد على الرسم البياني.

(افتراضي = 60) —حجم المربع بالنقاط. يجب أن يتجاوز السعر هذه القيمة حتى يتم رسم مربع X أو O جديد على الرسم البياني. Reversal (افتراضي = 3) —عدد المربعات للإشارة إلى حدوث انعكاس. يجب أن يذهب السعر بعدد معين من المربعات بأحجام محددة في الاتجاه المعاكس قبل أن يعكس الرسم البياني X إلى O أو العكس.

(افتراضي = 3) —عدد المربعات للإشارة إلى حدوث انعكاس. يجب أن يذهب السعر بعدد معين من المربعات بأحجام محددة في الاتجاه المعاكس قبل أن يعكس الرسم البياني X إلى O أو العكس. Days (افتراضي = 1) —عدد الأيام التي سيتم استخدامها في الحصول على بيانات المزايدة السعرية الحقيقية لبناء مخطط النقطة والرقم الأولي. تحديد عدد كبير من الأيام يعني استخدام المزيد من البيانات وهو ما يتطلب قوة حاسوبية أكبر لمعالجتها.

(افتراضي = 1) —عدد الأيام التي سيتم استخدامها في الحصول على بيانات المزايدة السعرية الحقيقية لبناء مخطط النقطة والرقم الأولي. تحديد عدد كبير من الأيام يعني استخدام المزيد من البيانات وهو ما يتطلب قوة حاسوبية أكبر لمعالجتها. PriceToUse (افتراضي = Bid) — السعر المستخدم في بناء مخطط النقطة والرقم: Bid — يعتمد الرسم البياني على سعر العطاء. Ask —يعتمد الرسم البياني على سعر الطلب. Midprice — يعتمد الرسم البياني على متوسط أسعار العطاء والطلب. Bid/Ask —تعتمد مربعات X على سعر العطاء، فيما تعتمد مربعات O على سعر الطلب.

(افتراضي = Bid) — السعر المستخدم في بناء مخطط النقطة والرقم: AlertOnXO (افتراضي = false) — إذا كان true ، سيتم إصدار تنبيه فور رسم مربع X أو O جديد.

(افتراضي = false) — إذا كان ، سيتم إصدار تنبيه فور رسم مربع X أو O جديد. AlertOnReversal (افتراضي = false) — إذا كان true ،سيتم إصدار التنبيهات عندما يعكس مؤشر النقطة والرقم من رسم عمود X إلى عمود O أو العكس.

(افتراضي = false) — إذا كان ،سيتم إصدار التنبيهات عندما يعكس مؤشر النقطة والرقم من رسم عمود X إلى عمود O أو العكس. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا كان true ، سيتم استخدام تنبيهات الميتاتريدر الأصلية في شكل نافذة منبثقة في حالة تحقق أي من الشرطين المذكورين أعلاه.

(افتراضي = false) — إذا كان ، سيتم استخدام تنبيهات الميتاتريدر الأصلية في شكل نافذة منبثقة في حالة تحقق أي من الشرطين المذكورين أعلاه. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا كان true ، سيتم إرسال التنبيه في شكل رسالة بريد إلكتروني. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا كان ، سيتم إرسال التنبيه في شكل رسالة بريد إلكتروني. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا كان true ، سيتم إرسال التنبيهات في شكل رسالة بريد إلكتروني. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا كان ، سيتم إرسال التنبيهات في شكل رسالة بريد إلكتروني. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . ColorUp (افتراضي = clrGreen) —لون رموز مخطط النقطة والرقم الصاعد (X's).

(افتراضي = clrGreen) —لون رموز مخطط النقطة والرقم الصاعد (X's). ColorDown (افتراضي = clrRed) — لون رموز مخطط النقطة والرقم الهابط (O's).

(افتراضي = clrRed) — لون رموز مخطط النقطة والرقم الهابط (O's). FontSize (افتراضي = 15) — حجم الخط المستخدم في رسم رموز المخطط البياني (X's و O's).

(افتراضي = 15) — حجم الخط المستخدم في رسم رموز المخطط البياني (X's و O's). Font (افتراضي = "Arial") — الخط المستخدم في رموز الرسم البياني.

(افتراضي = "Arial") — الخط المستخدم في رموز الرسم البياني. X (افتراضي = "x") —الرمز المستخدم في الإشارة إلى مستويات السعر الصاعدة.

(افتراضي = "x") —الرمز المستخدم في الإشارة إلى مستويات السعر الصاعدة. O (افتراضي = "o") —الرمز المستخدم في الإشارة إلى مستويات السعر الهابطة.

(افتراضي = "o") —الرمز المستخدم في الإشارة إلى مستويات السعر الهابطة. SilentMode (افتراضي = true) — إذا كان false ، معلومات حول كل عمود X أو O يتم رسمه في علامة تبويب Experts في النافذة الفرعية Toolbox .

(افتراضي = true) — إذا كان ، معلومات حول كل عمود X أو O يتم رسمه في علامة تبويب في النافذة الفرعية . MaxObjects (افتراضي = 10000) — الحد الأقصى لعدد كائنات الرسم البياني(X's و O's) التي سيقوم المؤشر بإنشائها. يمكنك استخدام هذا المعامل لمنع المؤشر من استهلاك موارد المنصة بسبب إعدادات خاطئة.

(افتراضي = 10000) — الحد الأقصى لعدد كائنات الرسم البياني(X's و O's) التي سيقوم المؤشر بإنشائها. يمكنك استخدام هذا المعامل لمنع المؤشر من استهلاك موارد المنصة بسبب إعدادات خاطئة. ObjectPrefix (افتراضي = "PNF-") —بادئة لكائنات الرسم البياني للتوافق مع المؤشرات الأخرى.

مثال

توضح الصورة في المثال أدناه 4 أيام لحركة سعر EUR/USD مضغوطةً في 47 عمود X's و O's على مؤشر النقطة والرقم في MT5. تم تعيين حجم المربع عند 60 نقطة (6 بيب) مع تعيين معامل الانعكاس عند 3.

لا يزال بإمكانك إجراء التحليل الكلاسيكي لمستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه باستخدام مخططات النقطة والرقم. يستطيع حتى بعض المتداولين استخدام النماذج السعرية على مخطط PnF، مثل الرايات والمثلثات والقمم والقيعان المزدوجة.

فيما يلي مقطع فيديو سريع لرسم مؤشر Point-and-Figure MT5 على مخطط زوج BTC/USDباستخدام حجم المربع عند 10$ (1000 نقطة) وقيمة الانعكاس عند 3:

المناقشة

تحذير! إذا كنت لا تعرف كيفية تثبيت هذا المؤشر، يرجى قراءة الدرس التعليمي عن مؤشرات الميتاتريدر.

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سجل التغييرات

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