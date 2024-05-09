Negative Volume Index (NVI)هو مؤشر فني مجاني للتحليل المتقدم للرسوم البيانية في منصات MT4، MT5 وcTrader. يعتمد المؤشر على حجم المزايدة السعرية (يمكن استبداله بالحجم الحقيقي في MT5) ويشتمل على ميزتين مفيدتين:

دعم التشغيل على عدة أطر زمنية.

إمكانية تبديله لإظهار مؤشر Positive Volume Index.

يظهر Negative Volume Index في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني الرئيسي ولا يستخدم في ترميزه أي مؤشرات قياسية أو مخصصة. يتوفر هذا النوع من التطبيق لمؤشر NVI في منصات التداول MT4، MT5 وcTrader.

ما هو مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟

Negative Volume Index (NVI) هو مؤشر فني قديم طوره بول ل. ديسارت في النصف الأول من القرن الـ 20، ثم أدخل نورمان جي فوسباك تحسينات عليه في عام 1976. يتألف المؤشر من خط مذبذب واحد في نافذة المؤشر المنفصلة. لا يرتفع هذا المؤشر أو ينخفض سوى مع الشموع التي يكون فيها حجم التداول أقل من الشمعة السابقة.

يبدو واضحًا أن منحنى المؤشر مختلف تمامًا عن منحنى الرسم البياني لسعر زوج العملات.

كيف يعمل مؤشر Negative Volume Index (NVI)

يعتمد حساب Negative Volume Index على المعادلة التالية:

N V I i = N V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i < V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}<Volume_{i-1} N V I i ​ = N V I i − 1 ​ × C l os e i − 1 ​ C l os e i ​ ​ , i f V o l u m e i ​ < V o l u m e i − 1 ​

N V I i = N V I i − 1 , i f V o l u m e i ≥ V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\geq Volume_{i-1} N V I i ​ = N V I i − 1 ​ , i f V o l u m e i ​ ≥ V o l u m e i − 1 ​

يتم تعيين القيمة الافتتاحية لمؤشر NVIعادةً عند 1 أو 100. لا يهم اختيار رقم محدد للقيمة الأولية كثيرًا لعدم وجود حدود قصوى أو دنيا صارمة لقيم المؤشر كما لا يتم تطبيعها.

بدلاً من ذلك، يمكن حساب مؤشر Positive Volume Index (PVI) باستخدام معادلات متطابقة تقريبًا.

P V I i = P V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i > V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}>Volume_{i-1} P V I i ​ = P V I i − 1 ​ × C l os e i − 1 ​ C l os e i ​ ​ , i f V o l u m e i ​ > V o l u m e i − 1 ​

P V I i = P V I i − 1 , i f V o l u m e i ≤ V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\leq Volume_{i-1} P V I i ​ = P V I i − 1 ​ , i f V o l u m e i ​ ≤ V o l u m e i − 1 ​

كيفية استخدام مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟

استراتيجية NVI الكلاسيكية

التفسير الكلاسيكي لمؤشر الحجم السلبي هو أن تأكيد الاتجاه من خلال حركة لاحقة لـ Negative Volume Index يعكس قوة الترند. تتلخص الفكرة في أن الترند القوي سيتواصل حتى مع تراجع أحجام التداول، فيما يمكن اعتبار التقاطع مع متوسطه المتحرك بمثابة تأكيد للاتجاه.

وكما هو الحال مع استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة الأخرى، فإن هذه الاستراتيجية معرضة لتوليد إشارات خاطئة أو متأخرة.

استراتيجية دايفرجنس NVI

أحد الخيارات الأخرى هو النظر إلى التباين (الدايفرجنس) بين السعر وNegative Volume Index لرصد انعكاس الاتجاه. في الرسم البياني أدناه، يسجل السعر قمم متصاعدة كبيرة فيما يرسم مؤشر الحجم السلبي قاع متناقص. ينشأ هنا اتجاه هبوطي طويل الأمد.

لسوء الحظ، لا تكون هذه الإشارات دائمًا دقيقة أو واضحة. وكما هو الحال مع مؤشرات الدايفرجنس الأخرى، من المنطقي استخدام تأكيدات إضافية قبل الدخول في صفقة أو الخروج منها.

منظور الإطار الزمني الأعلى

يتيح إصدارنا من مؤشر الحجم السلبي تعيين إعداداته لعرض قيم NVI للإطار الزمني الأكبر على مخطط إطار زمني أقل. فيما يلي نفس المخطط اليومي لزوج EUR/USD، ولكن هذه المرة مرفق به قيم Negative Volume Index على الإطار الزمني الأسبوعي:

بالنظر إلى أن الحجم على شموع الإطار الزمني الأعلى يمكن أن يختلف بشكل كبير عن شموع الإطار الزمني الأنى، قد يقدم منحنى NVI الناتج صورة مختلفة عن حالة السوق.

Positive Volume Index (PVI)

يمكن تبديل مؤشر الحجم السلبي Negative Volume Index ليحسب ويعرض مؤشر الحجم الإيجابي (Positive Volume Index) بدلاً من ذلك. يسمح ذلك للمتداول برؤية تغيرات الأسعار المصحوبة بارتفاع في حجم التداول. من المفترض ألا يختلف المنحنى الناتج بشكل كبير عن منحنى مخطط السعر.

لذلك يعتبر PVI بشكل عام أقل فائدة من مؤشر NVI.

معاملات إدخال NVI