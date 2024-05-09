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مؤشر Negative Volume Index (NVI) لـ MT4، MT5، cTrader
المحتويات
- ما هو مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟
- كيف يعمل مؤشر Negative Volume Index (NVI)
- كيفية استخدام مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟
- معلمات إدخال NVI
- التنزيلات
- مناقشة
- سجل التغييرات
Negative Volume Index (NVI)هو مؤشر فني مجاني للتحليل المتقدم للرسوم البيانية في منصات MT4، MT5 وcTrader. يعتمد المؤشر على حجم المزايدة السعرية (يمكن استبداله بالحجم الحقيقي في MT5) ويشتمل على ميزتين مفيدتين:
- دعم التشغيل على عدة أطر زمنية.
- إمكانية تبديله لإظهار مؤشر Positive Volume Index.
يظهر Negative Volume Index في نافذة منفصلة أسفل الرسم البياني الرئيسي ولا يستخدم في ترميزه أي مؤشرات قياسية أو مخصصة. يتوفر هذا النوع من التطبيق لمؤشر NVI في منصات التداول MT4، MT5 وcTrader.
ما هو مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟
Negative Volume Index (NVI) هو مؤشر فني قديم طوره بول ل. ديسارت في النصف الأول من القرن الـ 20، ثم أدخل نورمان جي فوسباك تحسينات عليه في عام 1976. يتألف المؤشر من خط مذبذب واحد في نافذة المؤشر المنفصلة. لا يرتفع هذا المؤشر أو ينخفض سوى مع الشموع التي يكون فيها حجم التداول أقل من الشمعة السابقة.
يبدو واضحًا أن منحنى المؤشر مختلف تمامًا عن منحنى الرسم البياني لسعر زوج العملات.
كيف يعمل مؤشر Negative Volume Index (NVI)
يعتمد حساب Negative Volume Index على المعادلة التالية:
يتم تعيين القيمة الافتتاحية لمؤشر NVIعادةً عند 1 أو 100. لا يهم اختيار رقم محدد للقيمة الأولية كثيرًا لعدم وجود حدود قصوى أو دنيا صارمة لقيم المؤشر كما لا يتم تطبيعها.
بدلاً من ذلك، يمكن حساب مؤشر Positive Volume Index (PVI) باستخدام معادلات متطابقة تقريبًا.
كيفية استخدام مؤشر Negative Volume Index (NVI)؟
استراتيجية NVI الكلاسيكية
التفسير الكلاسيكي لمؤشر الحجم السلبي هو أن تأكيد الاتجاه من خلال حركة لاحقة لـ Negative Volume Index يعكس قوة الترند. تتلخص الفكرة في أن الترند القوي سيتواصل حتى مع تراجع أحجام التداول، فيما يمكن اعتبار التقاطع مع متوسطه المتحرك بمثابة تأكيد للاتجاه.
وكما هو الحال مع استراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة الأخرى، فإن هذه الاستراتيجية معرضة لتوليد إشارات خاطئة أو متأخرة.
استراتيجية دايفرجنس NVI
أحد الخيارات الأخرى هو النظر إلى التباين (الدايفرجنس) بين السعر وNegative Volume Index لرصد انعكاس الاتجاه. في الرسم البياني أدناه، يسجل السعر قمم متصاعدة كبيرة فيما يرسم مؤشر الحجم السلبي قاع متناقص. ينشأ هنا اتجاه هبوطي طويل الأمد.
لسوء الحظ، لا تكون هذه الإشارات دائمًا دقيقة أو واضحة. وكما هو الحال مع مؤشرات الدايفرجنس الأخرى، من المنطقي استخدام تأكيدات إضافية قبل الدخول في صفقة أو الخروج منها.
منظور الإطار الزمني الأعلى
يتيح إصدارنا من مؤشر الحجم السلبي تعيين إعداداته لعرض قيم NVI للإطار الزمني الأكبر على مخطط إطار زمني أقل. فيما يلي نفس المخطط اليومي لزوج EUR/USD، ولكن هذه المرة مرفق به قيم Negative Volume Index على الإطار الزمني الأسبوعي:
بالنظر إلى أن الحجم على شموع الإطار الزمني الأعلى يمكن أن يختلف بشكل كبير عن شموع الإطار الزمني الأنى، قد يقدم منحنى NVI الناتج صورة مختلفة عن حالة السوق.
Positive Volume Index (PVI)
يمكن تبديل مؤشر الحجم السلبي Negative Volume Index ليحسب ويعرض مؤشر الحجم الإيجابي (Positive Volume Index) بدلاً من ذلك. يسمح ذلك للمتداول برؤية تغيرات الأسعار المصحوبة بارتفاع في حجم التداول. من المفترض ألا يختلف المنحنى الناتج بشكل كبير عن منحنى مخطط السعر.
لذلك يعتبر PVI بشكل عام أقل فائدة من مؤشر NVI.
معاملات إدخال NVI
- Indicator shift (افتراضي = 0) —الإزاحة الأفقية لمنحنى المؤشر بالشموع – يمكن أن تأخذ قيمة موجبة (إزاحة إلى اليمين) أو سالبة (إزاحة إلى اليسار).
- Timeframe (افتراضي = Current) —الإطار الزمني الذي سيُحسب خط NVI على أساسه. إذا قمت بتعيين هذا المعامل إلى إطار زمني أعلى من الإطار الحالي، فسيعرض المؤشر قيم NVI للإطار الأعلى على الرسم البياني الحالي. يتجاهل المؤشر هذا المعامل في حالة تعيين الإطار الزمني إلى أقل من الإطار الحالي.
- Positive Volume Index? (افتراضي = false) — إذا كان true، سيستخدم المؤشر حساب Positive Volume Index (PVI) بدلاً من Negative Volume Index (NVI).
- VolumeType (افتراضي = VOLUME_TICK) — نوع الحجم المستخدم في الحسابات – مزايدة سعرية أو حجم حقيقي. يتوفر هذا المعامل في MT5 فقط.
تنزيل (ver. 1.00, 2024-05-09)
تنزيل Negative Volume Index لمنصة الميتاتريدر4 – تنزيل مجاني
مؤشر Negative Volume Index للميتاتريدر4
مؤشر Negative Volume Index للميتاتريدر5 – تنزيل مجاني
Negative Volume Index للميتاتريدر5
مؤشر Negative Volume Index لمنصة cTrader – تنزيل مجاني
Negative Volume Index لـ cTrader بامتداد .cs
Negative Volume Index لـ cTrader بامتداد .zip
مناقشة
تنبيه!
يرجى قراءة دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تثبيت هذا المؤشر.
هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة Negative Volume Index مع المتداولين والمبرمجين الآخرين في منتديات المؤشرات.
سجل التغييرات
1.00 - 2024-05-09
- الإصدار الأول لمؤشر Negative Volume Index على EarnForex.com.