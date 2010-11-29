Detrended Price Oscillator (مؤشر الميتاتريدر ) — هو نسخة من التذبذب السعري تعتمد علي الفرق بين السعر الحالي وخط الموفينج البسيط المتحول بـ ( الفترة \2 ) + 1 شمعة . بخلاف مؤشر الاستوكاستيك, فان هذا المؤشر يهدف إلي إظهار تغيرات الاتجاه قصير المدى ( موجات السعر في نطاق الترند طويل المدى ) . المؤشر يعرض في نافذة منفصلة عن الرسم البياني . يمكنك استخدام ( مؤشر التذبذب السعري دون اتجاه ) في كلا من منصات MT4 MT5.

معادلة حساب مُذبذب السعر غير الاتجاهي على الشمعة i هي كما يلي:

D P O i = C l o s e i − S M A ( n ) i + S h i f t DPO_{i}=Close_{i}-SMA(n)_{i+Shift} DPOi​=Closei​−SMA(n)i+Shift​

حيث:

S h i f t = n 2 + 1 Shift=\frac{n}{2}+1 Shift=2n​+1

يمكن أن يُصدر التطبيق الحالي لمؤشر متذبذب السعر غير الاتجاهي (DPO) تنبيهات عند التقاطع مع خط الصفر. يدعم المؤشر التنبيهات الأصلية، تنبيهات البريد الإلكتروني، والإشعارات الفورية.

التفسير

من وجهة النظر الرياضية، تعكس قيمة DPO الحالية الفرق بين قيمة الإغلاق الحالية ومتوسط قيم الإغلاق على مدار n شمعة ½n + 1 شموع سابقة. وبالتالي، عندما يتواجد DPO بالقرب من خط الصفر، فهذا يعني أن قيمة الإغلاق الحالية تتطابق مع متوسط الإغلاق خلال n شمعة ½n + 1 شموع سابقة. يفترض ذلك ضمنيًا أن السعر قد عاد إلى نفس النطاق الذي زاره في السابق. إذا قطع DPO خط الصفر من أعلى، فهذا يعني أن السعر قد تراجع للوصول إلى هذا النطاق، أما إذا قطع DPO خط الصفر من أسفل، فهذا يعني أن السعر قد صعد إلى النطاق السابق.

واستنادًا إلى ما ذكر أعلاه، يمكن تفسير التباين (الدايفرجنس) بين DPO والرسم البياني للسعر على النحو التالي:

قمة أعلى تليها قمة أعلى جديدة على مخطط السعر بالتوازي مع تسجيل DPO لقمة أعلى يليها قمة عند مستوى أقل — فشل السعر في تجاوز المتوسط السابق بنفس القدر الذي تجاوز به القمة الأعلى السابقة — ، ما يعني أن الاتجاه الصاعد كان أكثر قوة خلال فترة الـ ½n + 1 شموع السابقة .

. قاع منخفض متبوع بقاع جديد عند مستوى أقل على مخطط السعر بالتوازي مع تسجيل DPO لقاع منخفض متبوعًا بقاع أكثر ارتفاعًا — فشل السعر في الابتعاد عن المتوسط السابق بنفس القدر الذي قام به خلال القيعان الأقل السابقة — ما يعني أن الاتجاه الهبوطي كان أكثر حدة خلال فترة الـ ½n + 1 شموع السابقة .

. قمة أعلى متبوعة بقمة عند مستوى أقل على الرسم البياني للسعر بالتوازي مع تسجيل DPO لقمة أعلى يليها قمة أخرى عند مستوى أعلى — يعكس السعر وجهته إلى أسفل، ولكن لا يزال يتجاوز المتوسط السابق بنفس القدر أو أكبر مما كان عليه مع القمة الأعلى السابقة — يعني ذلك أن الاتجاه الصاعد كان أضعف خلال فترة الـ ½n + 1 شموع السابقة .

. قاع منخفض متبوعًا بقاع عند مستوى أعلى على الرسم البياني للسعر بالتوازي مع تسجيل DPO لقاع أقل متبوعًا بقاع أقل جديد — يعكس السعر وجهته إلى أعلى ولكن لا يزال يتحرك أسفل المتوسط السابق بنفس القدر الذي كان عليه أثناء تسجيل القاع الأقل السابق — يعني ذلك أن الاتجاه الهابط كان أضعف خلال فترة الـ ½n + 1 شموع السابقة.

من الواضح أن هذه المفاهيم وحدها لا تشكل إشارات تداول محددة، ولكنها تقدم أنماطًا قابلة للاختبار للاستفادة منها في التحليل أو استخدامها لتأكيد الإشارات الصادرة عن مؤشرات أخرى.

معلمات الإدخال

MA_Period (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لخط الموفينج البسيط المستخدم في هذا المؤشر .

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لخط الموفينج البسيط المستخدم في هذا المؤشر . BarsToCount (افتراضي = 400) — عدد الشموع التي سيتم استخدامها في حساب المؤشر.

(افتراضي = 400) — عدد الشموع التي سيتم استخدامها في حساب المؤشر. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيستخدم المؤشر تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر.

(افتراضي = false) — إذا ، سيستخدم المؤشر تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيستخدم المؤشر تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيستخدم المؤشر تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيستخدم المؤشر تنبيهات الإشعارات الفورية للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيستخدم المؤشر تنبيهات الإشعارات الفورية للميتاتريدر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار تنبيهات في: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة التي لم تكتمل بعد.

الاستراتيجية

تغيرات الترند القوية يتم تحديدها من خلال تقاطع المؤشر مع المستوى صفر . ولكن نظرا لان المؤشر يتخلف زمنيا , فان التنبؤ بمثل هذه التقاطعات فد يكون أسلوب أفضل . لا يمكن الادعاء بفاعلية هذا المؤشر في التجارة ولكن يظل صالحا للاستخدام في تأكيد الترند قصير المدى.

الاحتمال الآخر مع مذبذب السعر غير الاتجاهي هو استخدامه لرصد الدايفرجنس مع مخطط السعر. كما ترى على الرسم البياني أدناه، يمكن رصد الاتجاه الرئيسي من خلال مقارنة القمة المزدوجة التي يُظهرها السعر مع القمة الأقل على مخطط DPO.

Detrended Price Oscillator للميتاتريدر 4 في صيغة .mq4 تنزيل

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