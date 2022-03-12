مؤشر الميتاتريدر Bollinger Squeeze Basic — هو مؤشر مركب يعتمد على مؤشرات الزخم، البولينجر باند، وقناة كيلتنر. يتم رسم المؤشر في نافذة منفصلة من الرسم البياني كمدرج تكراري للزخم ونطاق من النقاط تُظهر العلاقة بين قيم البولينجر باند الحالي وقناة كيلتنر. هذا المؤشر متاح لإصدارات MT4 وMT5 من منصة التداول.

Bollinger Squeeze Basic هو جزء من نظام مؤشر Not So Squeezy .

إذا كنت مهتمًا بمؤشرات Bollinger Squeeze، ربما تكون مهتمًا أيضًا بإصدار أكثر تطورًا من — Bollinger Squeeze Advanced.

معلمات الإدخال

MaxBars (افتراضي = 300) —الحد الأقصى لعدد البارات على الرسم البياني التي سيُطبق عليها المؤشر.

(افتراضي = 300) —الحد الأقصى لعدد البارات على الرسم البياني التي سيُطبق عليها المؤشر. BB_Period (افتراضي = 20) —الفترة الزمنية لمؤشر البولينجر باند.

(افتراضي = 20) —الفترة الزمنية لمؤشر البولينجر باند. BB_Deviation (افتراضي = 2.0) —معامل الانحراف لمؤشر البولينجر باند.

(افتراضي = 2.0) —معامل الانحراف لمؤشر البولينجر باند. Keltner_Period (افتراضي = 20) —الفترة الزمنية لمؤشر قناة كيلتنر.

(افتراضي = 20) —الفترة الزمنية لمؤشر قناة كيلتنر. Keltner_Factor (افتراضي = 1.5) —معامل الضرب لقناة كيلتنر.

(افتراضي = 1.5) —معامل الضرب لقناة كيلتنر. Momentum_Period (افتراضي = 12) —الفترة الزمنية لمؤشر الزخم.

(افتراضي = 12) —الفترة الزمنية لمؤشر الزخم. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ،سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر.

(افتراضي = false) — إذا ،سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية للميتاتريدر عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال الإشعارات الفورية للميتاتريدر إلى جهازك عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال الإشعارات الفورية للميتاتريدر إلى جهازك عند تغير لون أسهم البولينجر باند/كيلتنر. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . TriggerCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستستخدم لإصدار تنبيهات في: Previous — أحدث شمعة مغلقة أوCurrent — الشمعة التي لم تكتمل بعد.

مثال واستراتيجية

يستخدم المؤشر الزخم لقياس اتجاه وقوة الترند:

ارتفاع الزخم أعلى خط الصفر (ترند صاعد) يتم تمييزه بأعمدة خضراء داكنة .

. انخفاض الزخم أعلى خط الصفر (ترند صاعد أيضًا) يتم تمييزه بأعمدة خضراء فاتحة .

. ارتفاع الزخم أسفل خط الصفر (ترند هابط) يتم تمييزه بأعمدة حمراء داكنة .

. انخفاض الزخم أسفل خط الصفر (ترند هابط أيضًا) يتم تمييزه بأعمدة حمراء فاتحة .

وعلاوة على ذلك، يقدم Bollinger Squeeze Basic مقياسًا للتذبذب مثيرًا للاهتمام ومدمج داخل الهيستوجرام الرئيسي. يشير نطاق المربعات الزرقاء و الحمراء على خط الصفر إلى العلاقة الحالية بين البولينجر باند وقناة كيلتنر.

إذا كانت المربعات تكتسي باللون الأحمر ، فهذا يعني أن البولينجر باند يقع خارج قناة كيلتنر، وهو ما يشير إلى أن سعر الصرف يأخذ منحنى اتجاهي قوي.

، فهذا يعني أن البولينجر باند يقع خارج قناة كيلتنر، وهو ما يشير إلى أن سعر الصرف يأخذ منحنى اتجاهي قوي. إذا كانت المربعات تكتسي باللون الأزرق ، فهذا يعني وجود البولينجر باند داخل قناة كيلتنر، وهو ما يشير إلى وجود سوق عرضية.

الفكرة الرئيسية وراء هذا المؤشر هو إنشاء نطاقات تداول أثناء الفترات غير الاتجاهية في السوق (مربعات زرقاء ) لدخول السوق عند الاختراق والتبديل إلى مربعات حمراء(المرحلة الاتجاهية). سيعطيك المدرج التكراري فكرة عن قوة الترند الحالي وسيخبرك بالوقت المناسب للخروج من الصفقة عندما يضعف الاتجاه.

يمكنك فتح حساب تداول مع أي من وسطاء الفوركس MT4 لاستخدام المؤشر المعروض هنا بحرية مع منصة الميتاتريدر4. أما إذا كنت تريد استخدام نسخة MT5 من المؤشر المعروض هنا، يمكنك فتح حساب مع أحد الوسطاء الذين يقدمون ميتاتريدر5.

المناقشة

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سجل التغييرات

1.00 - 2022-03-12