منصات التداول المتاحة على شبكة الإنترنت في صناعة الفوركس

غالبا ، ما تتسم جميع منصات التداول الموجودة في سوق الفوركس بوسائل الراحة التي تميزها عن غيرها من المنصات، إلا أن الآراء تتعدد بتعدد الأشخاص، ويمكن للمعايير الموضوعية أن تُحدث فرقا حقيقيا. فالتشغيل، السرعة، واجهة المستخدم، الأدوات والأمن، من شأنها أن تكون محددات الاختيار الأفضل من بين منصات التداول. ومع ذلك علينا أن نلاحظ أن مفهوم التداول هو كل شيء يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وهذا هو السبيل والمكان المتاح للمتداولين على شبكة الإنترنت. فمن خلال تطبيق التداول على شبكة الإنترنت، يمكنك بسهولة ملء الأوامر بدون تثبيت أي برامج.

اليوم سوف نلقي نظرة على أكثر 3 منصات تداول إثارة للاهتمام متاحة للمتصفح الخاص بك.

نسخة الويب لمنصة ميتاتريدر 4

نسخة الويب من MT4 هي عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت للوصول إلى حساب تداول ميتاتريدر الخاص بك في الوقت الحقيقي عبر متصفح الإنترنت. وهي النسخة الجديدة من منصة ميتاتريدر 4 المنصة التي كان ينتظرها العديد من عشاق التداول.دعونا نرى سويا ما اذا كانت الوظائف والميزات تطابق التوقعات .

من المعروف عن )MetaTrader 4 ميتاتريدر 4 ) أنها منصة تداول موثوقة ومريحة. وبفضل الوظائف التشغيلية المتوافرة بها أصبحت واحدة من أكثر المنصات شهرة بين التجار من ذوي الخبرة. فالتكنولوجيا الحديثة، الوظائف الغنية، وواجهة المستخدم البسيطة تسمح بتنفيذ المعاملات على أساس التحليل الفني والأساسي للسوق. ولكن نسخة الويب الحالية على شبكة الإنترنت استبعدت العديد من وسائل الراحة القديمة كما هو في نسختها الأولية .

واجهة المستخدم –نسخة الويب من MT4 تحتوى على واجهة بديهية بها بعض الاختلافات عن المنصة المعتادة والتي قد تكون على دراية بها. يتم تحميل الرسم البياني بسرعة كبيرة ولا تتطلب الكثير من حركة مرور البيانات. لن يكون لديك أي مشاكل عند التداول حيث تعمل الوحدة الطرفية على شبكة الإنترنت دون أي أخطاء .

ما الذي تحتويه ? – أولئك الذين اضطروا إلى التعامل مع نسخة الويب من MT4 المعتادة قد يجدونها فارغة تماما. على سبيل المثال، يمكنك استخدام 5 مؤشرات أساسية فقط وهي: المتوسط المتحرك، المغلفات، البولنجر باند، الزخم، والماكد. كما تضمنت خطوط فيبوناتشي. إلا أن MT4 على سبيل المثال تحتوى على أكثر من 50 من المؤشرات الفنية والقدرة على تخصيص المؤشرات الخاصة بك، والتي هي الخيارات المدمجة القابلة للتحميل في منصة MT4 ، يمكننا أن نفترض وجود بعض الاستياء من قبل هواة MT4. ومع ذلك، وعد المطورين بإضافة المؤشرات الفنية الأخرى في المستقبل.

ويأتي الانطباع الإيجابي من خلال وجود 3 خيارات للرسم البياني مثل الشموع اليابانية والاعمدة، والخط المكسور. سيكون لديك أيضا 9 أطر الزمنية للتحليل الدقيق. على المنصة، سوف تجد أسعار السوق الحالية، عملات التداول (من كبرى الأزواج الى العملات الغريبة )، السلع، المؤشرات، العقود مقابل الفروقات، وبيتكوين. لكي نستأنف كل ما يقال أعلاه، فإننا سوف نفصل بين الإيجابيات والسلبيات:

مزايا نسخة محطة الويب MT4

نافذة مخصصة "مراقبة السوق"بها مجموعة من فئات الأصول تتميز بخاصية البحث السهل

خيار "Click & Trade"يتم تنفيذ أوامر السوق عبر واحدة أو اثنتين من نقرات الماوس

القدرة على التداول مباشرة من الرسم البياني

عدد كبير من الأدوات المالية، على الرغم من أن هذا يعتمد على وسيط التداول

تصميم بديهي سهل الاستعمال

رسوم البيانية من فترات زمنية مختلفة

المساوئ

مع أنها تتسم بالوظائف التشغيلية العديدة ، إلا أنها لاتزال تحتاج الى بعض التعديل والتغييرات

هناك عدد قليل من المؤشرات الفنية مما يجعلها محدودة

لا تدعم مستشارين التداول

لا يمكنك تغيير إعدادات الواجهة

cTraderنسخة الويب من

محطة الويب cTrader هي واحدة من أحدث التقنيات في مجال التداول عبر الإنترنت. وهى مصممة للعمل مع ECN-حساباتوتجمع بين أدوات متطورة وميزات تلبي احتياجات كلا من المبتدئين والمحترفين من تجار الفوركس .

في اخيارات لرسم البيانيالتي ستجدها على رأس كل مخطط بديهية جدا. وهي. :

6 مستويات من خيار التكبير لرؤية عميقة واضحة .

خيار قوالب الرسم البياني

خيار الاطار الزمني ويشمل 14 أطار زمني مختلف

خيار نوع الرسم البياني مع 5 أنواع من الرسوم البيانية: الأعمدة ، الشموع ، مخطط HLC ، والخط، و Heiken Ashi.

في وسط الرسم ستجد أزرار الشراء والبيع وتحديد حجم الصفقة.

يمكن إضافة المؤشرات على الرسم البياني عن طريق النقر على قائمة المؤشر. وهي منظمة حسب النوع وينبثق منها قوائم فرعية.

استخدام إعدادات اللون حيث يمكنك تغيير لون الرسم البياني ثم حفظه على قوالب الرسم البياني القوالب الخاصة بك.

أخر علامة الرسم البياني في أعلى شاشة الرسم البياني قائمة الأشياء المستخدمة، والتي تظهر لك قائمة بجميع الأشياء والمؤشرات المستخدمة حاليا.

واحدة من الأدوات المفيدة خيار الصفقة السريعة .خيارالصفقة السريعة هي الإعداد الذي يقودك إلى أوامر السوق من خلال نقرة واحدة أو اثنتين. وتوجد إعدادات الصفقة السريعة في أعلى يمين المنصة في خيارات شريط الأدوات السريع. يتم تعطيل الصفقة السريعة افتراضيا، مما يعني أن النقر على شراء أو بيع سيفتح نافذة نظام السوق حيث يمكنك تأكيد الوضع الذي ترغب في الدخول عليه. بعد تفعيل وضع النقرة الواحدة، يمكنك إدخال أمر بسهولة عن طريق اختيار حجم من نافذة مراقبة السوق وبعد ذلك قم بالنقر فوق شراء أو بيع.

أسلوب الرسم البياني – cTraderلديها العديد من وسائط الرسم البياني المصممة لتلبية حاجات التداول المختلفة ومشاهدة السوق. بتعبير أدق، هناك 3 أزرار لوضع المخطط على شريط الأدوات الكائن:

1)اسلوب الرسم البياني المتعدد يعرض وضع الرسم البياني المتعدد كل الرسوم المفتوحة في تخطيط ثابت على الشاشة. يمكنك مبادلة مواضع الرسم البياني عن طريق النقر والسحب من الزاوية اليسرى العليا على أي مخطط، ولكن لا يمكنك تغيير أحجام الرسم البياني.

2)أسلوب الرسم البياني الواحد يعمل على توسيع المخطط لملء مساحة المخطط بأكمله على المنصة. ثم يمكنك مشاهدة كامل الشاشة في كل مخطط باستخدام علامات التبويب في الجزء العلوي.

3)أسلوب الرسم البياني الحر يظهر كل المخططات البيانية على شاشة مثل وضع المخطط البياني المتعددة، ولكنك تستطيع تغيير حجم هؤلاء (كما هو مبين في الصورة أدناه).

الملامح

فروق سعر ECN حقيقية

مستوى التسعير II - – عمق السوق الكامل

تنفيذ بنقرة واحدة

أنواع أوامر متعددة

المميزات

الرسوم البيانية والتحليل الفني المتقدم

يمكنك التداول عكس السوق دون تدخل في تنفيذ الصفقة

مجموعة واسعة من أدوات التداول (83 زوجا من العملات في الفوركس، والمعادن)

أكثر من 50 مؤشر مع إمكانية الجمع بينهما للاستغلال الأمثل، وكذلك تطوير مؤشراتك الخاصة

الوصول السريع إلى الصكوك الأكثر تداولا

المساوئ

من الصعب جدا أن تجد عيوب في cTrader Web ، ولكن للموضوعية يمكننا القول ان هذه المنصة بها العديد من الخصائص. إذا كنت من المبتدئين، قد ترهقك زحمة المؤشرات، والأشياء، والأزرار وغيرها من الأجراس والصفارات. بهذه الطريقة قد يكون من الصعب عليك التركيز فعليا على التداول وتحليل الرسم البياني.

نسخة الويب من UTIP

UTIP هي منصة جديدة نسبيا على الشبكة العالمية وهي بديل عظيم لكل ما رأيتم أعلاه. ويمكن للمبتدئين في الفوركس التمتع بميزاتها العظيمة لأنها بسيطة وبديهية. على عكس MT4 Web تأتي نسخة الويب من UTIP مزودة بشريط الأدوات على الجانب الأيمن، مما يسهل الوصول إليها. UTIP لديها قدرة قوية للتحليل الفني، تتسم بجمال التصميم وواجهة سهلة الاستخدام.

ملامح المنصة

الفوركس والخيارات الثنائية – تعمل UTIP على دمج السوقين تماما: الفوركس و : الفوركس و الخيارات الثنائية.تتم عملية التداول في نفس الوحدة الطرفية على حساب تداول واحد. يتوافر لكلا السوقين نفس الأدوات والوظائف .

واجهة المستخدم –المنصة بها أزرار تم وضعها بصورة مريحة بحيث يمكن للتاجر الوصول إلى أي ميزة من خلال النافذة الرئيسية. مما يتيح للتاجر إجراء العمليات بسرعة عند فتح وإغلاق الصفقات، تغيير مراكز التداول الحالية، عرض التقارير، والمزيد. مفاتيح الاختصار تعد رائعة بالنسبة للمضاربين، الذين لا يستطيعون التمتع بمثل هذه الراحة مع MT4 .

التصميم –الألوان الداكنة الحديثة تبدو جيدة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الأجهزة اللوحية ، الأجهزة النقالة. لا يعد التصميم الداكن أنيق وعصري فحسب ، ولكن مريح أيضا. مخطط اللون الزاهي متاح أيضا. وهي مناسبة للتجار ذوي الآراء المحافظة .

التحليل الفني –مجموعة كاملة من أدوات التحليل الفني مع وظائف متعددة تلبي احتياجات أي تاجر محترف. UTIP هى المنفذ الوحيد لأقل إطار زمني وهو 5 ثوان، والحد الأقصى سنة واحدة، وهي ميزة كبيرة في مقابل MT4 أو cTrader .

المؤشرات –مع UTIP، هناك مجموعة كبيرة (أكثر من 30). يمكنك العثور على المؤشرات مرتبة في مجموعات، ويمكن أن تكون مخصصة لتلبية الاحتياجات الفردية. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة المؤشر الخاص بك .

تتميز المحطة الطرفية أيضا بخاصية الرسم على المخطط البياني. وهي تتألف من 29 عنصر للرسم. من بينها: الخطوط، القنوات، والرموز الأخرى. مما يعطي حرية أكبر للتاجر .

مساوئ UTIP

على الرغم من كون هذه المنصة عظيمة للمبتدئين، هناك عدد قليل من نقاط الضعف:

لا تدعم التداول الآلي

نقص عدد المؤشرات المخصصة

عدد قليل يدعمها من وسطاء التداول

الخاتمة

هناك عدد قليل متاح من منصات التداول الخاصة بطرف ثالث وغالبا ما يكون من الصعب العثور على الأنسب. في حين تعتبر ميتاتريدر 4 بديلا مجديا نظرا لتوافرها، إلا أنه ينصح بإلقاء نظرة على بديل مزود UTIPحيث يمكن أن تقدم مزيد من المزايا. إذا كنت تاجر متقدم، يمكن أن يكون cTrader خيارا مهما للغاية .