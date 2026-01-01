كيفية إجراء الاختبار العكسي في ميتاتريدر5؟

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يعتبر اختيار المستشار الخبير والمؤشرات التي ينوي المتداول استخدامها أحد القرارات الأكثر أهمية التي يتعين اتخاذها. يمكنك تجربة استخدام اكسبيرتات مختلفة في حساب تجريبي، ولكن يستغرق هذا وقتًا طويلاً للغاية، لاسيما إذا كنت تريد اختبار عدد كبير من المستشارين الخبراء أو تجربة استراتيجيات طويلة الأجل. يساعد الاختبار العكسي أو Backtesting في حل هذه المُعضلة من خلال السماح برؤية كيف كان سيكون أداء المستشار الخبير أو المؤشر خلال فترة زمنية محددة في الماضي، تصل إلى عدة سنوات.

ما هو الاختبار الخلفي؟

الاختبار الخلفي أو Backtesting هو عملية تطبيق المستشار الخبير أو المؤشر على البيانات التاريخية لرؤية كيف كان سيكون أدائه خلال فترة زمنية محددة.

من الضروري تذكر أنه برغم أن الاختبار الخلفي ينظر إلى الأحداث السابقة، فإن الأداء السابق لا يمثل مؤشرًا موثوقًا على الأداء المستقبلي. على سبيل المثال، إذا حقق المستشار الخبير الذي اختبرته نتائج رائعة خلال الاختبار الخلفي باستخدام بيانات العام السابق، فهذا لا يعني بالضرورة أنه سيحقق نفس النتيجة هذا العام.

مزايا الاختبار الخلفي في ميتاتريدر5

تتمتع ميتاتريدر5 بالعديد من المزايا التي تتفوق بها على ميتاتريدر4 فيما يتعلق بالاختبار الخلفي. نسرد بعضها فيما يلي:

مُختبر استراتيجية متعدد المهام. تستخدم MT5 معالجات متعددة النواة، والتي تساعد على تسريع عملية الاختبار بشكل كبير. البيانات لكل مزايدة سعرية. توفر MT5 بيانات دقيقة لكل مزايدة سعرية (Tick-by-tick)، ما يسمح بإجراء محاكاة دقيقة لظروف السوق الحقيقية. قدرات تحسين متقدمة. توفر MT5 أدوات متنوعة يمكنها مساعدتك في تحسين استراتيجيتك. الاختبار الخلفي على عدة رموز وأطر زمنية. في حين تقتصر MT4 على إجراء اختبار خلفي لزوج واحد في المرة الواحدة، تسمح MT5 باختبار عدة رموز أو أطر زمنية في نفس الوقت. تقرير أكثر تفصيلاً. يتضمن تقرير الاختبار الخلفي الذي توفره MT5 بيانات ورسوم بيانية أكثر عمقًا مقارنةً بتقارير MT4.

كيفية إجراء الاختبار الخلفي في ميتاتريدر5؟

لإجراء الاختبار الخلفي في ميتاتريدر5، سيتعين عليك تشغيل مُختبر الاستراتيجية Strategy Tester. يمكنك تشغيله من القائمة عن طريق اختيار View->Strategy Tester ، أو بالنقر على Ctrl + R .

سيفتح Strategy Tester في علامة التبويب Overview ، والتي تسمح لك باختيار عدة اختبارات. لتبسيط الأمر، سوف نختار اختبار بسيط منفرد.

اختيار طريقة الاختبار الخلفي

تسمح علامة التبويب Settings بإعداد خيارات مختلفة للاختبار، بما في ذلك المؤشر الذي تريد اختباره، والرمز والإطار الزمني محل الاختبار، الفترة الزمنية (البيانات التاريخية بالكامل، أخر شهر، أخر سنة، أو فترة محددة)، إلخ. تسمح الأزرار في علامة التبويب المذكورة بفتح MetaEditor للتحقق من الكود البرمجي للمستشار الخبير، وحفظ وتحميل الإعدادات، رؤية نتائج الاختبار الخلفي السابقة، فتح إعدادات الرمز الذي تختبره، وفتح إعدادات إضافية لإجراء الاختبار الخلفي.

تعيين معلمات الاختبار الخلفي

يتعذر على المتداولين في بعض الأحيان إيجاد معلمات مثل التحسين والوضع المرئي. يعزى ذلك إلى أن نافذة Strategy Tester صغيرة للغاية وارتفاعها غير كافي لإظهار جميع المعلمات في نفس الوقت. إذا كان الأمر كذلك، ما عليك سوى التمرير لأسفل في نافذة Strategy Tester لرؤية بقية المعلمات.

تسمح لك علامة التبويب Inputs بتغيير إعدادات المستشار الخبير أو المؤشر الذي تختبره.

تعيين معلمات المستشار الخبير الذي تختبره

لبدء الاختبار، انقر على زر Start الأخضر في الزاوية اليمنى السفلية.

ستظهر علامتان تبويب أخريان بعد انتهاء الاختبار.

تُظهر علامة التبويب Backtest نتائج الاختبار. انقر بزر الماوس الأيمن في علامة التبويب وستفتح قائمة تتيح لك اختيار ما تريد عرضه في علامة التبويب: الصفقات، الأوامر، الصفقات والأوامر، أو التقرير.

قائمة الصفقات المُنفذة

قائمة الأوامر المُنفذة

قائمة الأوامر والصفقات المُنفذة

سيعرض التقرير عدد كبير من الرسوم البيانية والبيانات المتنوعة.

بيانات الاختبار الخلفي

رسوم بيانية توضح عدد صفقات الدخول والأرباح والخسائر حسب الساعة، الأسبوع، والشهر

أقصى ارتفاع إيجابي (MFE) — الأرباح وأقصى انحراف سلبي (MAE) — مخطط توزيع الأرباح

يُظهر الشكل التوضيحي العلاقة بين فترة الاحتفاظ بالمركز والربح بعد إغلاقه

تتيح القائمة التي تظهر بعد النقر بزر الماوس الأيمن تصدير التقرير إما كجدول XML أو صفحة HTML. يمكنك استخدام أداتنا لتحليل التقارير لاستكشاف مزيد من الرؤى حول نتائج الاختبار الخلفي.

انقر بزر الماوس الأيمن على التقرير لحفظه كملف

تم تصدير التقرير كملف HTML يمكن عرضه في المتصفح

يُظهر جدول Graph تمثيلاً مرئيًا لكيفية تغير الرصيد والسهم خلال جلسة التداول. يمكنك تصدير هذه البيانات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن واختيار نسخها إلى الحافظة كصورة، أو حفظها كملف PNG، أو حفظ البيانات في ملف نصي (CSV).

شكل توضيحي يعرض تغير الرصيد والسهم بمرور الوقت

بالإضافة إلى ذلك، سيفتح رسم بياني جديد يتضمن تقاطع الصفقات المُنفذة بعد انتهاء الاختبار.

مخطط مع تراكب الصفقات المُنفذة

الاختبار المرئي

يمكنك رؤية كيفية تداول المستشار الخبير "في الوقت الحقيقي" عن طريق تحديد خيار Visualize في علامة تبويب Overview أو تفعيل الوضع المرئي مع عرض الرسوم البيانية، المؤشرات، والصفقات في علامة تبويب Settings.

خيار Visualize في علامة تبويب Overview

وضع التصور في علامة تبويب Settings

عند بدء الاختبار المرئي، سيفتح Strategy Tester في نافذة جديدة تتيح لك تتبع صفقات المستشار الخبير. تسمح الأزرار أعلى الرسم البياني بتغيير نوع الرسم البياني، مستويات الإيقاف، التوقف المؤقت، إبطاء أو تسريع الاختبار، وكذلك القفز إلى تاريخ معين.

يمكنك رؤية كيفية تداول المستشار الخبير في الوقت الحقيقي

اختبار المؤشر

يتشابه اختبار المؤشر إلى حد كبير مع الاختبار المرئي من حيث العوامل التي تحتاج إلى ضبطها. سيتعين عليك اختيار المؤشر، والرمز، والإطار الزمني، وفترة الاختبار، ونموذج الاختبار.

خيارالمؤشر في علامة تبويب Overview

إعدادات اختبار المؤشر أبسط من إعدادات اختبار المستشار الخبير

بعد بداية الاختبار، سيفتح Strategy Tester نافذة مشابهة للنافذة التي يفتحها أثناء الاختبار المرئي. ستتمكن هنا من رؤية كيف كان سيتصرف المؤشر بمرور الوقت.

يمكنك أن ترى كيف كان سيتصرف المؤشر في الوقت الحقيقي

التحسين

إحدى مزايا Strategy Tester هو أنه يمكنك استخدامه لتحسين استراتيجية التداول تلقائيًا من خلال تطبيقه بشكل مستمر على مجموعة مختلفة من معلمات الإدخال للعثور على أفضل الخيارات. يمكنك مشاهدة كيفية استخدام خاصية التحسين في MT5 في هذا الفيديو.

البيانات التاريخية

تعتمد كفاءة الاختبار الخلفي بشكل كبير على جودة البيانات التاريخية التي يستند إليها. وكما أشرنا في قسم مميزات ميتاتريدر5 من هذه المقالة، تسمح لك MT5 بالحصول على بيانات تاريخية للمزايدة السعرية بدرجة عالية من الدقة، وهو ما يمكن أن يُحسن بشكل كبير موثوقية نتائج الاختبار الخلفي. اذهب إلى قائمة View->Symbols، ثم انتقل إلىTicks، وحدد الفترة الزمنية، ثم اطلبالبيانات، والتي يمكنك بعد ذلك تصديرها. ينبغي أن تضع في اعتبارك حجم الملف لأنه قد يكون كبيرًا للغاية لاسيما إذا طلبت بيانات تُغطي فترة زمنية طويلة.

خاتمة

يعتبر الاختبار الخلفي للاستراتيجيات والمستشارين الخبراء خطوة مهمة في تحقيق ربحية التداول، وهو أمر لا ينبغي لأي متداول تجاهله. يعتبر مُختبر الاستراتيجية Strategy Tester أداة فعالة لـلباك تيست تقدمها ميتاتريدر5، وهو واحد من مزايا عديدة تتفوق بها على الميتاتريدر4. علاوة على ذلك، ستجد أن MT5 Strategy Tester أداة بسيطة إذا كنت بحاجة لإجراء اختبار خلفي منتظم، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا أداة فعالة إذا كنت تريد الاستفادة من ميزاته الإضافية، مثل تحسين الاستراتيجية. تذكر أيضًا أن موثوقية نتائج الاختبار الخلفي تعتمد بشكل كبير على جودة البيانات التاريخية المُستخدمة.