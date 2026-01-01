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لا يتوقف المتداول لحظة عن محاولة البحث عن طرق تداول جديدة أكثر ربحية، وكذلك عن أدوات تساعده على تحقيق هذا الهدف. يعتبر مفهوم فجوة القيمة العادلة أحد مفاهيم المال الذكي التي اكتسبت شعبية في الآونة الأخيرة باعتبارها طريقة سهلة وفعالة يمكن أن تساعد المتداول على زيادة معدل نجاح صفقاته. فما السر وراء كل هذه الشعبية التي تحظى بها؟ سنشرح في هذه المقالة ما هي فجوة القيمة العادلة أو Fair Value Gap (FVG)، وكيفية رصدها على الرسم البياني، والعوامل التي قد تؤدي إلى ظهورها، ولماذا يهتم المتداول بها، وكيف يمكن أن تساعدك في تداولاتك، بالإضافة إلى شرح إيجابيات وسلبيات استخدام هذا المفهوم.

ما هي فجوة القيمة العادلة؟

فجوة القيمة العادلة هي أحد نماذج الرسم البياني (يُطلق عليها البعض "مؤشر"، وهو أمر قد لا يكون صحيحًا بالضرورة) يتكون من ثلاثة شموع. تتميز الشمعة الثانية (الوسطى) في فجوة القيمة العادلة بجسم كبير، بينما لا تتداخل فتائل الشمعتين الأولى والثالثة، مما يؤدي إلى ظهور "الفجوة".

تفترض نظرية فجوات القيمة العادلة أن الفجوة تظهر عند وجود اختلال في التوازن بين المشترين والبائعين في السوق. في الظروف العادية، هناك بائع لكل مشتري. ولكن خلال التحولات الكبيرة التي تشهدها معنويات السوق قد ينشأ موقف يكون فيه عدد المشترين أكبر من البائعين، أو العكس. يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وبالتبعية ظهور فجوة بسبب وجود أوامر غير مُنفذة. يعتقد أنصار نظرية فجوات القيمة العادلة أن هذا الوضع يخلق تجمعًا للسيولة قادر على جذب الأسعار إليه. بعبارة أخرى، يتوقع هؤلاء أن يتراجع السعر لتغطية الفجوة.

كيف تبدو فجوات القيمة العادلة، وكيف يمكن رصدها على الرسم البياني؟

هناك نوعان من فجوات القيمة العادلة – فجوات صعودية وفجوات هبوطية. يعمل كلا النوعين بطريقة متشابهة، كما من السهل نسبيًا رصد كلاهما على الرسم البياني.

فجوات القيمة العادلة الصعودية

يطلق على فجوات القيمة العادلة الصعودية أحيانًا BISI – وهو اختصار لعبارة اختلال جانب الشراء، وعدم كفاءة جانب البيع. تظهر تلك الفجوات في الأوقات التي يتجاوز فيها عدد المشترون في السوق عدد البائعين، وهو ما يؤدي إلى عدم تنفيذ بعض أوامر الشراء. تظهر نتيجةً لذلك فجوة صعودية بعد أن ترتفع الأسعار لاحقًا.

تظهر فجوة القيمة العادلة الصاعدة على الرسم البياني كشمعة صعودية كبيرة محاطة بشمعتين أصغر (لا يهم إن كانتا صاعدة أو هابطة)، مع عدم وجود تداخل بين أعلى نقطة في الشمعة الأولى وأدنى نقطة في الشمعة الثانية.

فجوات القيمة العادلة الهابطة

يطلق على فجوات القيمة العادلة الهبوطية أيضًا SIBI – اختلال توازن جانب البيع، وعدم كفاءة جانب الشراء. كما يوحي الاسم الأخير، تنشأ هذه النماذج عند وجود اختلال في التوازن لصالح البائعين، بالتوازي مع عدم كفاءة جانب الشراء في السوق. يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى أن تبقى بعض أوامر البيع غير مُنفذة، وهو ما يؤدي إلى ظهور فجوة هبوطية بعد انخفاض السعر لتغطية تلك الفجوة.

يظهر نموذج FVG الهبوطي في شكل شمعة هابطة كبيرة محاطة بشمعتين أصغر (ومرة أخرى، لا يهم ما إذا كانت هذه الشموع هابطة أو صاعدة)، مع ملاحظة عدم وجود تداخل بين أدنى نقطة في الشمعة الأولى مع أعلى نقطة في الشمعة الثالثة.

تذكر أن عدم وجود فجوة بين فتائل الشمعتين الأولى والثالثة يعني أنه لا توجد فجوة للقيمة العادلة، بغض النظر عن حجم الشمعة الثانية.

ما هي العوامل التي تؤدي إلى ظهور فجوات القيمة العادلة؟

كما أشرنا آنفًا، تظهر فجوات القيمة العادلة عندما تؤدي حركة سعرية كبيرة إلى تعذر تنفيذ بعض الأوامر، وهو ما يمنع المتداولين من شراء أو بيع الأصل بالسعر الذي يريدونه (أو السعر الذي يعتبرونه "عادلاً" – ومن هنا جاءت تسمية "فجوة القيمة العادلة"). يحدث هذا السيناريو عادةً في الأوقات التي يشهد فيها السوق تحولات كبيرة ومفاجئة في معنويات المستثمرين، أو عندما يفتح أحدهم أمر تداول كبير الحجم. فيما يلي بعض العوامل الأكثر شيوعًا التي تؤدي إلى هذا التغيير الكبير والمفاجئ في بيئة التداول:

الأخبار وتقارير الاقتصاد الكلي . تؤثر البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقارير التضخم وبيانات الوظائف، و قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، بشكل كبير على الأسواق، خاصةً إذا جاءت مفاجئة للمتعاملين في السوق. لهذا السبب يحذر الخبراء عادةً من التداول في الأسواق خلال أوقات صدور مثل هذه الأخبار. تكمن المشكلة في أنه يتعذر على الجميع دخول السوق في الوقت المناسب بعد أن يتضح التأثير الفعلي للخبر الصادر. وحتى الأوامر المعلقة قد لا تُنفذ بالسعر "العادل"، إذ قد يواجه الوسطاء صعوبة في تنفيذ عدد كبير من الأوامر في اتجاه واحد.

. تؤثر البيانات الاقتصادية المهمة، مثل تقارير التضخم وبيانات الوظائف، و قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، بشكل كبير على الأسواق، خاصةً إذا جاءت مفاجئة للمتعاملين في السوق. لهذا السبب يحذر الخبراء عادةً من التداول في الأسواق خلال أوقات صدور مثل هذه الأخبار. تكمن المشكلة في أنه يتعذر على الجميع دخول السوق في الوقت المناسب بعد أن يتضح التأثير الفعلي للخبر الصادر. وحتى الأوامر المعلقة قد لا تُنفذ بالسعر "العادل"، إذ قد يواجه الوسطاء صعوبة في تنفيذ عدد كبير من الأوامر في اتجاه واحد. التطورات الجيوسياسية والأخبار المهمة الأخرى . يمكن أن تُحدث الأخبار المهمة، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، أو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة، هزة قوية في الأسواق. وعلى عكس تقارير الاقتصاد الكلي التي تكون مواعيد صدورها معروفة، غالبًا ما تخرج تلك الأخبار للعلن بطريقة غير متوقعة تمامًا، وما ما يُصعب على المتداولين مهمة الاستعداد لتأثيرها على السوق. لذلك ليس من المستغرب أن تؤدي هذه السيناريوهات إلى ظهور فجوات القيمة العادلة.

. يمكن أن تُحدث الأخبار المهمة، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، أو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة، هزة قوية في الأسواق. وعلى عكس تقارير الاقتصاد الكلي التي تكون مواعيد صدورها معروفة، غالبًا ما تخرج تلك الأخبار للعلن بطريقة غير متوقعة تمامًا، وما ما يُصعب على المتداولين مهمة الاستعداد لتأثيرها على السوق. لذلك ليس من المستغرب أن تؤدي هذه السيناريوهات إلى ظهور فجوات القيمة العادلة. تُعزى تحركات الأسعار الكبيرة والمفاجئة دون سبب واضح في كثير من الأحيان إلى انخراط بعض المؤسسات الكبرى في السوق. ربما يتعلق الأمر بإقدام صندوق تحوط كبير على شراء الأصل المعني، أو تدخل أحد البنوك المركزية لدفع سعر الصرف في اتجاه معين. وعلى أية حال، من المستحيل التنبؤ بمثل هذه التحركات دون أن تكون مطلعًا على بواطن الأمور، وبالتالي لا يجد المتداولين الأفراد خيارًا سوى التفاعل معها.

لماذا يهتم المتداولون بفجوات القيمة العادلة؟

أحد الأسباب التي تدفع المتداولين للبحث عن فجوات القيمة العادلة هو أنها أداة تأكيدية لوجود اتجاهات قوية. وتلك نقطة بالغة الأهمية ينبغي تذكرها دائمًا: لا تحقق فجوات القيمة العادلة نتائج جيدة سوى في الأسواق الاتجاهية. على النقيض من ذلك، لا تكون هناك فائدة تُذكر لفجوات القيمة العادلة في الأسواق العرضية. علاوة على ذلك، من الأفضل تجاهل تلك الفجوات إذا جاءت معاكسة للاتجاه العام (رغم أنها قد تشير إلى انعكاس الاتجاه). وبشكل عام، ترجح فجوات القيمة العادلة التي تظهر في نفس اتجاه الترند الأصلي أن معنويات السوق تدعم هذا الترند بقوة في الوقت الحالي، وبالتالي من المحتمل أن يواصل السعر التحرك في نفس الاتجاه.

وربما الأهم من ذلك هو الاعتقاد بأن السعر سيعود لتغطية الفجوة عاجلاً أو آجلاً. ويستند هذا الافتراض إلى اعتقاد أنصار فجوات القيمة العادلة والمفاهيم المشابهة أن التحرك الحاد للسعر في اتجاه معين قد خلق فراغًا في السيولة من شأنه أن يعمل كمغناطيس لاجتذاب السعر نحو الفجوة. وربما يستند هذا الافتراض إلى بعض المنطق: فبما أن فجوات القيمة العادلة تعكس في جوهرها وجود مجموعة من الأوامر غير المُنفذة، فمن المنطقي أن هناك من سيتدخل لتنفيذها عاجلاً أم أجلاً.

تُشكل فكرة ارتداد السعر باتجاه فجوات القيمة العادلة الأساس الذي تبنى عليه الاستراتيجيات القائمة على تلك الفكرة، مع العلم أنه يمكن استخدامها بطرق وتنويعات مختلفة. فبما أنه من المتوقع أن يستأنف السعر حركته بعد الارتداد في نفس اتجاه الترند السائد، يمكن استخدام فجوات FVG كنقطة دخول في صفقة متوافقة مع هذا الاتجاه. علاوة على ذلك، يسمح توقع عودة السعر إلى اتجاهه السابق بعد الارتداد باستخدام مؤشرات FVG كمستويات دعم ومقاومة، وهو ما يساعد في تعيين أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

لاحظ أن ارتداد السعر لسد الفجوة لا يؤدي غالبًا إلى تعبئتها بالكامل، أي أن الأمر يقتصر على تعبئة جزئية.

فجوة القيمة العادلة العكسية

ربما يتساءل البعض عن الحالات التي لا يكتفي فيها السعر بالعودة إلى فجوة القيمة العادلة، بل يخترقها أيضًا، وهل يعني ذلك انعكاس الاتجاه؟ هل يجعل ذلك فجوات القيمة العادلة غير مجدية؟ ليس بالضرورة. يعني هذا السيناريو ببساطة أن فجوة القيمة العادلة قد تغيرت خصائصها من فجوة قيمة عادلة عادية إلى فجوة للقيمة العادلة العكسية (IFVG). تواصل الفجوة في هذه الحالة لعب دور منطقة الدعم أو المقاومة.

على سبيل المثال، أدى الارتفاع الحاد للسعر إلى تشكيل فجوة صعودية للقيمة العادلة. تراجع السعر بعد ذلك إلى أسفل الفجوة ليشكل ما يسمى بفجوة القيمة العادلة العكسية.

إذا حاول السعر الآن التعافي مرة أخرى، سيتوقع المتداول الذي يعتمد على FVG في تداولاته أن الفجوة العكسية IFVG ستوقف السعر وتدفعه للانخفاض مجددًا.

كيف تتداول باستخدام فجوات القيمة العادلة؟

لا توجد استراتيجية تداول موحدة يمكن أن تناسب جميع المتداولين، لذا سيتعين على كل متداول أن يقرر بنفسه كيفية استخدام فجوات القيمة العادلة، وما إذا كان سيستخدمها من الأصل. لا تهدف هذه المقالة إلى تقديم نصائح بشأن التداول، بل نركز على مناقشة الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها متداولو فجوات القيمة العادلة في استراتيجياتهم.

سنلاحظ عند النظر إلى أي رسم بياني أن هناك على الأرجح العديد من فجوات القيمة العادلة التي تجاهلها السعر. علاوة على ذلك، حتى الفجوات التي عاد إليها السعر لم يتم تغطية بعضها بالكامل، بينما لامسها السعر بالكاد في حالات أخرى أثناء الارتداد قبل استئناف حركته في الاتجاه الأصلي. ومن المرجح أن هناك حالات كثيرة أخرى لا يرتد فيها السعر على الإطلاق. لذا فإن السؤالين الرئيسيين اللذين يطرحهما المتداولون عند توظيف هذا المفهوم هما: أي من فجوات القيمة العادلة يجب استخدامها، وأين يجب وضع نقطة الدخول (بافتراض أن المتداول ينوي استخدام فجوات القيمة العادلة لتحديد مكان فتح الصفقة).

أي من فجوات القيمة العادلة ينبغي استخدامها؟

كما ذكرنا سابقًا، يفضل المتداولون استخدام فجوات القيمة العادلة التي تتحرك في نفس اتجاه الترند السائد دون غيرها. على سبيل المثال، يتجاهل المتداول فجوات القيمة العادلة الهبوطية إذا كان الاتجاه العام صعوديًا.

وكما هو الحال مع المؤشرات والنماذج الأخرى، لا ينبغي استخدام فجوات القيمة العادلة وحدها، بل ينبغي دمجها مع مؤشرات أخرى. وفي هذا السياق، تعتبر المتوسطات المتحركة، و الماكد، ومستويات فيبوناتشي من بين أبرز المؤشرات التي يفضل المتداولون توظيفها في استراتيجيات FVG. وبطبيعة الحال، لا ينبغي أبدًا التغافل عن الاستعانة بأوامر إيقاف الخسارة.

من بين القواعد الرئيسية للتداول باستخدام FVG هو أنه بمجرد اختبار إحدى فجوات القيمة العادلة فإنها تصبح غير صالحة للتداول بناءً عليها بعد ذلك. كما هو الحال مع العديد من القواعد الأخرى المذكورة هنا، لا يلتزم جميع المتداولين بتلك القاعدة، ولكن بشكل عام يعتقد متداولو FVG أن إعادة اختبار الفجوة يعكس ضعف معنويات السوق بما يرجح احتمال انعكاس الاتجاه. وبطبيعة الحال، فإن كسر فجوة القيمة العادلة يعزز من جدية سيناريو انعكاس الاتجاه.

يفضل متداولو FVG الجمع بين فجوات القيمة العادلة ومفاهيم المال الذكي الأخرى، مثل كسر الهيكل (BoS) و تغير السمات (ChoCh). يشير المفهوم الأول إلى كسر السعر لإحدى القمم المتصاعدة (في سياق اتجاه صاعد) أو أدنى قاع متناقص (في اتجاه هبوطي). بينما يشير المفهوم الأخير إلى تراجع السعر أسفل القاع المتصاعد السابق (في اتجاه صاعد) أو الارتفاع أعلى قمة متناقصة (في اتجاه هابط). ينصح الخبراء بأن يقتصر التداول باستخدام فجوات القيمة العادلة على الحالات التي تظهر فيها الفجوة بعد BoS أو ChoCh. بل ومن الأفضل أن يتزامن ظهور فجوة القيمة العادلة مع BoS أو ChoCh.

أما بالنسبة لاختيار فجوات القيمة العادلة التي من المحتمل أن تكون مفيدة، فإن القاعدة الرئيسية هو أنه كلما زاد حجم الفجوة، كلما كانت أكثر فائدة. يفضل بعض المتداولين الاقتصار على استخدام فجوات القيمة العادلة فقط في حال كانت الشمعة الثانية ضعف حجم الشمعتين الأولى والثالثة على الأقل. ولكن هذا الافتراض ليس ضروريًا، حيث يرى البعض أن الأهم هو أن تكون الشمعة الثانية محاطة بشموع توطيدية أصغر حجمًا، ولكن مرة أخرى ليس هذا شرطًا أساسيًا لتحديد صلاحية فجوة القيمة العادلة.

هناك قاعدة رئيسية أخرى في هذا الصدد، وهي أن صلاحية فجوة القيمة العادلة تتزايد كلما اقترب ظهورها من بداية الاتجاه. إحدى الطرق الشائعة هي تقسيم الاتجاه إلى نصفين. يستخدم بعض المتداولين أداة Gann Box لهذا الغرض، وفي حال عدم دعم المنصة لهذه الأداة افتراضيًا (كما هو الحال في ميتاتريدر)، يمكنك استخدام ارتدادات فيبوناتشي. سيتطلب ذلك تعديل العرض ليقتصر على المستويات 0% و50% و100%. يسمى النصف العلوي من الحركة Premium، بينما يطلق على النصف السفلي Discount. إذا كنا بصدد اتجاه صعودي، انتبه إلى فجوات القيمة العادلة التي تظهر في منطقة الخصم. على النقيض من ذلك، انظر فقط إلى فجوات القيمة العادلة التي تظهر في منطقة Premium في ظل الاتجاه الهبوطي.

من أين تدخل صفقة تداول باستخدام فجوات القيمة العادلة؟

الطريقة الأكثر شيوعًا لاستخدام فجوة القيمة العادلة هي فتح مركز تداول بمجرد ملامسة السعر لنقطة المنتصف في فجوة القيمة العادلة (تعدي لاحق بنسبة 50%). يمكنك أيضًا استخدام أداة Gann Box أو تصحيحات فيبوناتشي لرؤية هذا المستوى على الرسم البياني.

تذكر أن السعر لا يصل دائمًا إلى نقطة المنتصف في فجوة القيمة العادلة، كما قد يكسرها أيضًا، وهو ما يُصعب مهمة اتباع قاعدة الدخول عند نقطة المنتصف في بعض الأحيان.

يرى الخبراء أن الاتجاه سيستمر على الأرجح إذا احترم السعر مستوى 50% للفجوة. أما إذا تجاوز السعر هذا المستوى، يصبح السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انعكاس الاتجاه.

ينصح خبراء FVG عادةً باستخدام أطر زمنية مختلفة عند استخدام فجوات القيمة العادلة. ينطوي النهج الأكثر شيوعًا على رصد فجوة القيمة العادلة على إطار زمني أكبر ثم البحث عن تلك الفجوات على إطار زمني أصغر لتحديد نقطة الدخول.

هناك العديد من الطرق لتعيين أماكن وضع أوامر إيقاف الخسارة. أحد الأساليب الشائعة هو وضع أمر إيقاف الخسارة عند الحد السفلي (في اتجاه صاعد) أو العلوي (في اتجاه هابط) لفجوة القيمة العادلة، مع ملاحظة أن مسافة إيقاف الخسارة قد تكون قريبة للغاية من نقطة الدخول حسب حجم الفجوة. هناك استراتيجية أخرى تفضل وضع أمر إيقاف الخسارة عند أقرب مستوى لكسر الهيكل أو تغير السمات. وبشكل عام، يفضل المتداولون استخدام أوامر إيقاف الخسارة التي تحقق نسبة المخاطرة/العائد لا تقل عن 1:2.

مزايا وعيوب فجوات القيمة العادلة

هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام فجوات القيمة العادلة، تمامًا كأي مؤشر أو استراتيجية تداول أخرى.

المزايا

يمكن أن توفر فجوات القيمة العادلة نسبة جيدة للمخاطرة/العائد، بالإضافة إلى فرص ربح قوية. يرى أنصار فجوات القيمة العادلة أن استخدامها يساعد في زيادة الأرباح وتقليل الخسائر.

يرى أنصار فجوات القيمة العادلة أن استخدامها يساعد في زيادة الأرباح وتقليل الخسائر. سهولة تحديد فجوات القيمة العادلة على الرسم البياني. من السهل للغاية رصد فجوات القيمة العادلة على الرسم البياني، خاصةً إذا كانت لديك بعض الخبرة. كما يسهل تطبيق استراتيجيات التداول القائمة على فكرة فجوات القيمة العادلة.

من السهل للغاية رصد فجوات القيمة العادلة على الرسم البياني، خاصةً إذا كانت لديك بعض الخبرة. كما يسهل تطبيق استراتيجيات التداول القائمة على فكرة فجوات القيمة العادلة. يمكن تطبيق فجوات القيمة العادلة على أي أصل وباستخدام أي إطار زمني. فجوات القيمة العادلة هي ظاهرة عامة يمكن أن تحقق نتائج جيدة على أي مخطط بياني. ولكن من المهم ملاحظة أن فجوات FVG تحقق نتائج أفضل في الأسواق النشطة، حيث يؤدي ارتفاع أحجام التداول إلى زيادة فرص ظهور الفجوات السعرية، وهو ما يسهل بالتبعية من مهمة اكتشاف فجوات القيمة العادلة الصالحة للتداول.

العيوب

في حين يرى مؤيدو فجوات القيمة العادلة أن هذا المفهوم مفيد وجذاب للغاية، يجادل منتقدي هذه الفكرة بوجود العديد من الحجج التي تدحض هذا الافتراض. نسرد فيما يلي بعضها:

أساس نظري ضعيف للغاية. لا يؤدي ظهور شمعة كبيرة على إطار زمني أعلى بالضرورة إلى ظهور شمعات مشابهة بنفس الحجم على الأطر الزمنية الأقصر. وفي حين تفترض نظرية فجوة القيمة العادلة أن كل فجوة هي نتيجة لحركة سعرية حادة تؤدي إلى تجمع للسيولة ينتظر استغلال المتداولين له، فإن الأمر لا يسير على ذات المنوال في جميع الأحوال. يحدث في بعض الأحيان أن تتكون شمعة كبيرة على إطار زمني أعلى من شموع متداخلة على إطار زمني أقل. وحتى لو لم تتداخل الشموع على الإطار الزمني الأدنى، فإنها قد تنجح في تجنب تشكيل فجوة سعرية، وهو ما يعني ثبات الحركة في اتجاه واحد وامتصاص أي سيولة تواجهها على طول الطريق.

لا يؤدي ظهور شمعة كبيرة على إطار زمني أعلى بالضرورة إلى ظهور شمعات مشابهة بنفس الحجم على الأطر الزمنية الأقصر. وفي حين تفترض نظرية فجوة القيمة العادلة أن كل فجوة هي نتيجة لحركة سعرية حادة تؤدي إلى تجمع للسيولة ينتظر استغلال المتداولين له، فإن الأمر لا يسير على ذات المنوال في جميع الأحوال. يحدث في بعض الأحيان أن تتكون شمعة كبيرة على إطار زمني أعلى من شموع متداخلة على إطار زمني أقل. وحتى لو لم تتداخل الشموع على الإطار الزمني الأدنى، فإنها قد تنجح في تجنب تشكيل فجوة سعرية، وهو ما يعني ثبات الحركة في اتجاه واحد وامتصاص أي سيولة تواجهها على طول الطريق. تزايد احتمالات الإشارات الخاطئة. تعتبر فجوات القيمة العادلة من بين المفاهيم الأكثر عرضة لإرسال إشارات خاطئة، خاصةً إذا التزمت بالقاعدة التي تنص على أن الفجوة تصبح غير صالحة بمجرد اختبارها.

تعتبر فجوات القيمة العادلة من بين المفاهيم الأكثر عرضة لإرسال إشارات خاطئة، خاصةً إذا التزمت بالقاعدة التي تنص على أن الفجوة تصبح غير صالحة بمجرد اختبارها. قد يستغرق ملء الفجوة وقتًا طويلاً. تنص نظرية فجوات القيمة العادلة أنه سيتم تغطية أي فجوة عاجلاً أم آجلاً، ولكنها لا تحدد النطاق الزمني الذي قد يستغرقه هذا "الوقت اللاحق". لذلك قد تفوتك العديد من فرص التداول في انتظار تغطية الفجوة.

تنص نظرية فجوات القيمة العادلة أنه سيتم تغطية أي فجوة عاجلاً أم آجلاً، ولكنها لا تحدد النطاق الزمني الذي قد يستغرقه هذا "الوقت اللاحق". لذلك قد تفوتك العديد من فرص التداول في انتظار تغطية الفجوة. قد لا تُغطَى الفجوات على الإطلاق. لا يغطي السوق جميع فجوات القيمة العادلة. فقد يؤدي التحرك القوي في اتجاه واحد في بعض الأحيان إلى ترك مجموعة من فجوات القيمة العادلة شاغرة. ومن المستحيل أيضًا تحديد ما إذا كانت فجوات معينة للقيمة العادلة سيتم تغطيتها أم لا.

لا يغطي السوق جميع فجوات القيمة العادلة. فقد يؤدي التحرك القوي في اتجاه واحد في بعض الأحيان إلى ترك مجموعة من فجوات القيمة العادلة شاغرة. ومن المستحيل أيضًا تحديد ما إذا كانت فجوات معينة للقيمة العادلة سيتم تغطيتها أم لا. تحقق فجوات القيمة العادلة نتائج في الأسواق الاتجاهية فقط، وهي غير مناسبة للأسواق العرضية. يعتمد التداول باستخدام فجوات القيمة العادلة على تتبع الاتجاه السائد (أو التنبؤ بانعكاس الاتجاه في حالة فجوات القيمة العادلة العكسية). لذلك يعتبر هذا المفهوم غير قابل للتطبيق في غياب اتجاه واضح.

يعتمد التداول باستخدام فجوات القيمة العادلة على تتبع الاتجاه السائد (أو التنبؤ بانعكاس الاتجاه في حالة فجوات القيمة العادلة العكسية). لذلك يعتبر هذا المفهوم غير قابل للتطبيق في غياب اتجاه واضح. يخضع تحديد نقاط الدخول والخروج للحكم الشخصي. لا توجد قاعدة موحدة لتحديد نقاط الدخول والخروج من وإلى الصفقات عند استخدام فجوات القيمة العادلة. وبرغم وجود اقتراحات وأفكار مختلفة حول كيفية استخدام فجوات FVG في تحديد أماكن الدخول والخروج، إلا أنه لا توجد حجج قوية تدعم إحدى هذه الطرق في مواجهة الأخرى، وهو ما يجعل من تحديد مثل هذه النقاط أقرب إلى العشوائية.

لا توجد قاعدة موحدة لتحديد نقاط الدخول والخروج من وإلى الصفقات عند استخدام فجوات القيمة العادلة. وبرغم وجود اقتراحات وأفكار مختلفة حول كيفية استخدام فجوات FVG في تحديد أماكن الدخول والخروج، إلا أنه لا توجد حجج قوية تدعم إحدى هذه الطرق في مواجهة الأخرى، وهو ما يجعل من تحديد مثل هذه النقاط أقرب إلى العشوائية. انخفاض نسبة المخاطرة/العائد في حالة عدم وضع أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الأرباح بشكل صحيح. بينما يزعم أنصار فجوات القيمة العادلة أنها توفر نسب ممتازة للمخاطرة/العائد، يعتقد معارضوها أنه من السهل للغاية أن تتجاوز الخسائر الأرباح المحتملة عند تطبيق هذا المفهوم بشكل عملي.

خاتمة

يعتمد استخدامك لفجوات القيمة العادلة بشكل كبير على مدى إيمانك بمفاهيم المال الذكي من عدمه. توفر تلك الطريقة استراتيجية سهلة الفهم والاستخدام، بينما تعِد بفرص جيدة لتحقيق الأرباح. برغم ذلك، هناك درجة عالية من الحدس الشخصي وغياب الاعتبارات الموضوعية عند استخدام فجوات القيمة العادلة، لذا قد تبدو بعض القرارات التي تتخذها عشوائية تمامًا. وكما هو الحال مع أي استراتيجية أو أداة أخرى، يفضل إجراء اختبار خلفي (backtest) لاستراتيجيات فجوات القيمة العادلة لتحديد مدى ملائمتها لك من عدمه، فضلاً عن تحديد أي من طرق التطبيق البديلة يمكنه أن يوفر عائدًا أفضل. لا تنسى أيضًا الاستعانة بمؤشرات أخرى مع فجوات القيمة العادلة لتحسين جودة النتائج والحد من الخسائر.