شرح زوج العملات

لفهم أسعار الفوركس وتفسيرها، عليك أولًا الإلمام ببعض المصطلحات الأساسية. وأول هذه المصطلحات هو "زوج العملات"، الذي يوضح العملتين اللتين تتم مقارنة قيمة كل منهما في سوق الصرف الأجنبي.

عند الاطلاع على سعر زوج عملات، ستجده معروضًا في صورة سعر عرض (Bid) وسعر طلب (Ask). تشمل أزواج العملات الرئيسية الدولار الأمريكي. ويمثل سعر العرض السعر الذي يشتري به الوسيط عملة الأساس منك، بينما يمثل سعر الطلب السعر الذي يبيعك به عملة الأساس. ويُعرف الفرق بين السعرين باسم السبريد (Spread).

بمجرد أن تتضح لك هذه المصطلحات، ستكون مستعدًا لبدء تنفيذ صفقاتك الأولى في سوق العملات.

ما المقصود بعرض سعر الفوركس (Forex Quote)؟

يتكوّن عرض السعر في سوق الفوركس من عملتين. العملة الموجودة على اليسار (الأولى) هي عملة الأساس (Base Currency)، بينما العملة الموجودة على اليمين (الثانية) هي عملة التسعير (Quote Currency). ويعبّر الزوج بأكمله عن سعر الصرف بين هاتين العملتين. فعلى سبيل المثال، يمثل الزوج GBP/JPY سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني.

يُعد الدولار الأمريكي (USD) العملة الأبرز في سوق الفوركس. وتشمل أزواج العملات الرئيسية الدولار الأمريكي إلى جانب إحدى العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو (EUR)، أو الجنيه الإسترليني (GBP)، أو الين الياباني (JPY). أما الزوج الذي لا يتضمن الدولار الأمريكي ويجمع بين عملتين رئيسيتين أخريين، فيُعرف باسم الزوج التقاطعي (Cross Pair).

لا تحدد العملة التي يُقوَّم بها حساب التداول ترتيب العملات داخل الزوج، إذ يظل لكل زوج ترتيب متعارف عليه في السوق. لكن عملة الحساب تحدد العملة التي تُعرض بها قيمة رصيدك وأرباحك وخسائرك، وقد يجري الوسيط تحويل النتائج إليها تلقائيًا عند تداول زوج مقوَّم بعملة أخرى.

فيما يلي مثال على زوج يكون فيه اليورو هو عملة الأساس:

EUR/USD = 1.0921

وهذا يعني أن كل 1 يورو يساوي 1.0921 دولار أمريكي في تلك اللحظة.

تساوي قيمة عملة الأساس دائمًا 1، بينما توضح قيمة عملة التسعير مقدار ما يمكن لوحدة واحدة من عملة الأساس شراؤه من العملة الأخرى.

في سوق الفوركس، يكون اليورو (EUR) عادةً هو عملة الأساس عند تداوله مقابل الدولار الأمريكي (USD).

ولو استخدمنا الدولار الأمريكي عملةً أساسية، فسيظهر سعر الزوج بصورة مختلفة، رغم أنه سيعبّر عن نفس النسبة بين العملتين. ويُعرف ذلك باسم التسعير غير المباشر (Indirect Quote).

USD/EUR = .9167

وهذا يعني أن كل 1 دولار أمريكي يساوي 0.9167 يورو.

ما المقصود بسعري BID وASK؟

تمثل الأسعار السابقة السعر المتوسط (Mid Price). لكن في التداول الفعلي يوجد دائمًا سعران: سعر للشراء وسعر للبيع.

الرمز العرض الطلب السبريد EURUSD 1.09354 1.09360 0.60

في المثال أعلاه، يبلغ سعر العرض (Bid) 1.09354، بينما يبلغ سعر الطلب (Ask) 1.09360.

سعرا العرض والطلب لدى الوسيط

سعر العرض (Bid) ليس السعر الذي تعرضه أنت عند رغبتك في شراء زوج عملات، بل هو السعر الذي يعرضه الوسيط لشراء عملة الأساس منك. أما عندما ترغب في الشراء، فإنك تشتري بسعر الطلب (Ask)، وهو الأعلى قليلًا، بينما تبيع بسعر العرض (Bid)، وهو الأقل.

وباستخدام المثال السابق، إذا كنت ترغب في شراء اليورو، وهو عملة الأساس، فسوف تدفع سعر الطلب الذي يحدده الوسيط، وهو 1.09360 دولار أمريكي. وبالتالي، إذا اشتريت 1000 يورو، فستدفع 1,093.6 دولار أمريكي.

أما إذا كنت ترغب في البيع، فسوف تبيع بسعر العرض الذي يحدده الوسيط، وهو 1.09354. فإذا بعت 1000 يورو، فستحصل على 1,093.54 دولار أمريكي.

السبريد (Spread) هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، ويمثل أحد الهوامش التي يحقق منها الوسيط أرباحه عند تنفيذ صفقات التداول.

ما المقصود بالنقاط (PIPs) وسبريد النقاط؟

تُعد النقطة (PIP) أحد أهم مقاييس حركة الأسعار في سوق الفوركس، وتمثل عادةً أصغر وحدة قياسية للتغير في سعر زوج العملات.

في المثال التالي:

العرض الطلب EURUSD 1.0935 1.0939

يبلغ الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب 0.0004، أي ما يعادل 4 نقاط (PIPs). وهذا هو السبريد، أي أن الفارق بين السعرين يساوي 4 نقاط.

تُعرض أسعار أزواج العملات التي لا تتضمن الين الياباني عادةً في شكل أربع أو خمس منازل عشرية. أما الأزواج التي تتضمن الين الياباني، فتُعرض حتى منزلتين أو ثلاث منازل عشرية، لأن قيمة الين تُسعَّر عادةً بأرقام أكبر، بينما تدور أسعار معظم العملات الأخرى غالبًا حول الرقم 1.