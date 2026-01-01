دليل المبتدئين لمؤشر تدفق السيولة (MFI) في الفوركس

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كيف تعرف أن السوق قد وصل إلى مرحلة التشبع بالشراء أو البيع؟ أحد المؤشرات التي يمكن أن تساعدك في رؤية هذه الظروف بوضوح على مخطط الفوركس هو مؤشر تدفق السيولة، والذي يطلق عليه أيضًا مؤشر تدفق الأموال أو Money Flow Index، وأحيانًا يسمى باختصارMFI.

سيعلمك هذا الدليل كيفية رسم المؤشر على المخططات البيانية، وكيفية تفسيره، وكيف يمكنك الاستفادة منه عند التداول.

ما هو مؤشر Money Flow Index؟

مؤشر تدفق السيولة هو أحد أنواع المذبذبات التي صممها جين كوونج وأفرام سوداك. يتم ترجيح المؤشر بقيمة حجم التداول.

معادلة مؤشر Money Flow Index

لحساب قيمة مؤشر تدفق السيولة يدويًا، اتبع هذه الخطوات:

احسب السعر النموذجي عن طريق أخذ متوسط سعر القمة والقاع والإغلاق:

P r i c e t y p i c a l = H i g h + L o w + C l o s e 3 Price_{typical}=\frac{High+Low+Close}{3} Pricetypical​=3High+Low+Close​

اضرب السعر النموذجي في حجم التداول للحصول على قيمة مؤشر تدفق السيولة:

M o n e y F l o w = P r i c e t y p i c a l × V o l u m e Money Flow=Price_{typical}\times Volume MoneyFlow=Pricetypical​×Volume

احسب تدفق السيولة الإيجابي والتدفق السلبي بشكل منفصل.

إذا كان السعر النموذجي في يوم ما أعلى مما كان عليه في اليوم السابق، فإن هذا يشير إلى يوم إيجابي لتدفق السيولة. أضف قيم تدفق السيولة في جميع هذه الأيام لحساب تدفق السيولة الإيجابي.

إذا كان السعر النموذجي في يوم ما أقل مما كان عليه في اليوم السابق، فإن هذا يشير إلى يوم سلبي لتدفق السيولة. اجمع قيم تدفق السيولة في جميع هذه الأيام لحساب تدفق السيولة السلبي.

قد تمر أيام لا يوجد فيها تغير في السعر النموذجي مقارنةً باليوم السابق. يمكنك تجاهل هذه الأيام عند حساب تدفقات السيولة الإيجابية والسلبية.

احسب نسبة السيولة عن طريق قسمة تدفق السيولة الإيجابي على تدفق السيولة السلبي.

M o n e y R a t i o = M o n e y F l o w + M o n e y F l o w − Money Ratio=\frac{Money Flow^{+}}{Money Flow^{-}} MoneyRatio=MoneyFlow−MoneyFlow+​

احسب مؤشر تدفق السيولة باستخدام المعادلة التالية:

M o n e y F l o w I n d e x = 100 − 100 1 + M o n e y R a t i o Money Flow Index=100-\frac{100}{1+Money Ratio} MoneyFlowIndex=100−1+MoneyRatio100​

قد تبدو هذه العمليات الرياضية معقدة بعض الشيء، ولكن لا داعي للقلق، فعندما تستخدم منصة مثل MT4، لن تحتاج إلى إجراء هذه العمليات الحسابية يدويًا. ستقوم المنصة بحساب كل شيء نيابةً عنك.

كيف تحسب مؤشر Money Flow Index؟

عندما تضع المؤشر على الرسم البياني، ستلاحظ وجود خط يتأرجح بين 0 و100، مع خطوط أفقية إضافية مرسومة عند المستويات 20 و80. من حيث المظهر، يبدو مؤشر تدفق السيولة قريب جدًا من مؤشر القوة النسبية (RSI)، وهو أمر منطقي لأن كلاهما من مؤشرات التذبذب.

معلومة أساسية: مؤشر تدفق السيولة MFI هو أحد أنواع المذبذبات التي تتراوح قيمتها بين 0 و100.

ما الذي يوضحه لنا مؤشر Money Flow Index؟

يصف الاسم، "مؤشر تدفق السيولة" بالضبط ما الذي يوضحه لنا مؤشر MFI. يعكس المؤشر مقدار السيولة الواردة والخارجة من وإلى سوق الأصل الذي تتداوله.

الفائدة الرئيسية لمراقبة تدفق الأموال بهذه الطريقة هو التعرف على ما إذا كان السوق قد وصل إلى مرحلة ذروة الشراء أم البيع.

قد يساعدك المؤشر أيضًا في بعض الأحيان في رصد الانعكاسات المحتملة بناءً على الاختلاف بين اتجاهات السعر والمؤشر أو ما يطلق عليه الدايفرجنس.

معلومة أساسية: يمكنك رسم مؤشر MFI على الرسوم البيانية لتحديد ما إذا كان الأصل يمر بمرحلة التشبع بالشراء أو البيع.

كيف تضيف مؤشر Money Flow Index إلى الرسم البياني؟

يمكنك إرفاق المؤشر بسهولة مع الرسم البياني، ويعتمد الأمر على منصة التداول التي تستخدمها. في MT4، يتواجد المؤشر تحت إدراج->مؤشرات->الحجم. تابع إضافة المؤشر باستخدام الإعدادات الافتراضية، أو اختر إعدادات مخصصة للفترة الزمنية والحجم والمستويات. يمكنك الآن استخدام المؤشر، حيث سيظهر في الجزء السفلي من الرسم البياني.

معلومة أساسية: يمكنك إضافة مؤشر MFI على الرسوم البيانية بسرعة وسهولة.

كيف تستخدم Money Flow Index في التداول؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الاستفادة من مؤشر تدفق السيولة من خلال إدراجه ضمن استراتيجية التداول:

ابحث عن حالات ذروة البيع والشراء. عندما ترى المذبذب يقطع أعلى المستوى 80، فهذا يعني أن السوق يمر بمرحلة ذروة الشراء. أما في حالة التراجع أسفل المستوى 20، فهذا يعكس وصول السوق إلى مرحلة التشبع بالبيع. يفضل بعض المتداولين استخدام المستويات 10 و90، ولكنها ستقلل من عدد إشارات التداول الصادرة.

إذا كان MFI يتداول بين الحدود 20 و80، راقب ما إذا كان المؤشر يتحرك أعلى أو أسفل خط المنتصف 50. عندما يقطع المؤشر أعلى 50، تبدأ ضغوط الشراء في الظهور. وعلى العكس من ذلك، تظهر ضغوط البيع بشكل أكثر وضوحًا عند التراجع أسفل القراءة 50.

إذا رأيت المذبذب يتراجع أسفل المستوى 20، فهذا قد يعني أن الوقت قد حان للشراء. أما عند الكسر أعلى الخط 80، فتلك إشارة على أفضلية البيع.

ابحث عن الدايفرجنس. في بعض الأحيان، سترى المؤشر والسعر يتحركان في اتجاهات مختلفة. كمثال على ذلك، إذا افترضنا أن سعر الأصل كان يتحرك صعودًا، ولكن لاحظت أن مذبذب MFI يتراجع. يعكس هذا الموقف انخفاضًا في ضغوط الشراء، ما يعني إمكانية حدوث انعكاس هبوطي، وبالتالي يعتبر الوقت مناسب للبيع.

هل تواجه صعوبة في تحديد وقت اكتمال الحركة التصحيحية/الارتدادية؟ أثناء التحركات الارتدادية، ستلاحظ في بعض الأحيان أن المذبذب يعبر بسهولة فوق المستوى 80 أو أسفل المستوى 20، ثم يعود أدراجه سريعًا. عندما يحدث ذلك، فإن السعر يعطي إشارة على انتهاء الحركة التصحيحية، ومن ثم يمكنك الدخول في صفقة مع الاتجاه الأصلي.

معلومة أساسية: يمكنك استخدام مؤشر تدفق السيولة لتحديد ما إذا كان السوق يمر بمرحلة ذروة الشراء أو البيع، أو البحث عن الانعكاسات في السوق باستخدام مفهوم الدايفرجنس. يمكن أن يساعدك MFI في بعض الأحيان أيضًا على تحديد موعد الدخول إلى الصفقات المتوافقة مع الاتجاه من خلال إظهار وقت انتهاء التصحيح.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر Money Flow Index

من الصعب القول أن مجرد وضع مؤشر MFIعلى الرسم البياني سيكون كافيًا لبناء نظام تداول متكامل. برغم أن مؤشر تدفق السيولة يمكن أن يعطيك منظورًا جيدًا لما يحدث في السوق، ولكنه في حد ذاته ليس كافيًا لجمع كافة المعلومات التي تحتاجها لاكتشاف فرصة تداول قوية. لهذا ينبغي استخدام MFI مع مؤشرات أخرى للحصول على صورة شاملة للسوق. على سبيل المثال، يمكنك استخدامه لتأكيد الإشارات الصادرة عن مؤشرات أخرى.

قبل البدء في استخدام مؤشر تدفق السيولة، ينبغي عليك إجراءاختبار الأداء السابق (باك تيست) و تجربته على حساب تجريبي لا تبدأ في تطبيق المؤشر على حساب حقيقي إلا بعد التأكد من قدرته على تحقيق أرباح.

إيهما أفضل — مؤشر تدفق السيولة أم مؤشر القوة النسبية؟ تعتمد الإجابة على من يطرح السؤال. RSI، هو مؤشر يعتمد على الزخم، فضلاً عن كونه أكثر شهرة في أوساط المتداولين. برغم ذلك، لا يزال بمقدورك الحصول على نتائج جيدة عند توظيف MFI بحسب استراتيجيتك. في واقع الأمر، هناك العديد من متداولي الفوركس الذين يستخدمون كلا المؤشرين على الرسم البياني في نفس الوقت. ستحتاج إلى معرفة الأفضل بالنسبة لك بناءً على الاختبارات التي تجريها بنفسك.

معلومة أساسية: من الأفضل استخدام مؤشر Money Flow Index كجزء من استراتيجية مُجربة إذا كنت ترغب في تحقيق نتائج إيجابية من استخدامه.

خاتمة

يمكن أن يضيف مؤشر تدفق السيولة سياقًا ملائمًا لطريقة التداول التي تستخدمها، ولكنه ليس نظامًا مستقلاً للتداول بحد ذاته. إذا كنت تبحث عن أداة إضافية لمعرفة مناطق ذروة الشراء أو البيع على الرسم البياني، فإن مؤشر تدفق السيولة سيعطي سياقًا جيدًا لاستراتيجيتك، ويساعدك على رصد الانعكاسات المحتملة، وكذلك التعرف على المرحلة التي وصلت إليها الحركة التصحيحية.

جرب إضافة MFI إلى الرسم البياني. تدرب على استخدامه بنفسك في البحث عن الدايفرجنس، وراقب الخطوط 20 و80 و50 لتتبع ضغوط الشراء والبيع. عند دمجه في إطار طريقة تداول موثوقة، يمكن أن يساعدك هذا المذبذب في رصد الانعكاسات المحتملة بسرعة، ومن ثم تعظيم فرص الربح.

إذا كنت ترغب في مشاركة آرائك وملاحظاتك واستنتاجاتك، أو تريد طرح أسئلة حول استخدام Money Flow Index في التداول مع المؤشرات الأخرى، فلا تتردد في الانضمام إلى مناقشة هذا الموضوع في منتدانا.