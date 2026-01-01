دليل المبتدئين لمؤشر المغلفات في الفوركس

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إذا كنت تبحث عن طريقة لتحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع، فلماذا لا تفكر في استخدام مؤشر المغلفات. يطلق عليه البعض أيضًا مؤشر المظروف (Envelopes).

سنشرح في هذا الدليل ما هي المغلفات، وكيف ترسمها على مخططاتك البيانية، وكيف يمكنك استخدامها كجزء من استراتيجية التداول.

ما هو مؤشر المغلفات؟

مؤشر المغلفات هو عبارة عن مجموعة من المتوسطات المتحركة. عندما تقوم برسم المغلفات، ستلاحظ أن السعر يتحرك داخل نطاق محصور بين اثنين منها، ولكن قد يكسر في بعض الأوقات أعلى أو أسفل نطاق المغلف.

معلومة أساسية: يتشكل مؤشر المغلفات من زوج من المتوسطات المتحركة.

كيف يتم حساب مؤشر المغلفات؟

عند رسم مؤشر المغلفات على الرسم البياني، ستحتاج إلى اختيار ما يلي:

نوع المتوسط المتحرك الذي تريد استخدامه

الفترة الزمنية لكل متوسط متحرك

النسبة المئوية للمغلف

ما هو الغرض من النسبة المئوية؟ يتعلق الأمر بدرجة الحساسية. إذا كنت قلقًا بشأن حالات الاختراق الكاذب في ظل ظروف السوق المتقلبة، عندها يمكنك اختيار نسبة مئوية مرتفعة. على الجانب الآخر، إذا كان السوق هادئًا وكنت منشغلاً بشكل أكبر بالبحث عن عدد كافي من فرص التداول، فإن استخدام نسبة مئوية منخفضة قد يكون خيارًا ملائمًا.

فيما يلي مثال على العمليات الحسابية لمؤشر المغلف. نستخدم في هذه الحالة المتوسطات المتحركة البسيطة، فترة 10 أيام، و1%.

المظروف العلوي: SMA لفترة 10 أيام + (SMA لفترة 10 أيام × 0.01)

المظروف السفلي: SMA لفترة 10 أيام + (SMA لفترة 10 أيام × 0.01)

يمكنك تغيير النسبة المئوية إلى 5%، ولكن من الأفضل الإبقاء على باقي القيم الأخرى كما هي. ثم استخدم القيم التالية:

المظروف العلوي: SMA لفترة 10 أيام + (SMA لفترة 10 أيام × 0.05)

المظروف السفلي: SMA لفترة 10 أيام + (SMA لفترة 10 أيام × 0.05)

ربما تفكر في تغيير فترة المتوسط المتحرك البسيط إلى 20 يوم مع نسبة مئوية 5%. في هذه الحالة ستكون الحسابات على النحو التالي:

المظروف العلوي: SMA لفترة 20 يوم + (SMA لفترة 20 يوم × 0.05)

المظروف السفلي: SMA لفترة 20 يوم + (SMA لفترة 20 يوم × 0.05)

عندما تُضيف مؤشر المغلفات إلى الرسم البياني، يمكنك اختيار المدخلات التي تريدها وستقوم المنصة بإجراء كافة الحسابات المطلوبة.

لاحظ أيضًا أن بعض مؤشرات المغلفات تبدو وكأنها ترسم متوسط متحرك بسيط عند نقطة المنتصف، أي تعرض ثلاثة خطوط. البعض الآخر قد يرسم المؤشر دون المتوسط المتحرك الوسطي، أي يقتصر على عرض خطين فقط.

معلومة أساسية: برغم سهولة فهم العمليات الحسابية المتعلقة بمؤشر المغلفات، ولكن لا داعي للانشغال بهذا الأمر لأن المنصة ستقوم بجميع العمليات الحسابية بمجرد اختيار قيم الإدخال.

ما الذي يُظهره لنا مؤشر المغلفات؟

يُظهر زوجي المتوسط المتحرك اللذان يشكلان مؤشر المظروف متى يصل السعر إلى مرحلة التشبع بالشراء أو ذروة البيع.

إذا رأيت سعر الأصل يتجاوز الحد السفلي للمظروف، فهذا يشير إلى أن السوق قد وصل إلى مرحلة ذروة البيع، وبالتالي ينبغي فتح صفقة شراء. على الجانب الآخر، يُظهر الحد السفلي منطقة دعم.

وبنفس المنطق، إذا رأيت السعر وهو يكسر الحد العلوي للمظروف، فهذا يشير إلى الوصول إلى مرحلة ذروة الشراء، ومن ثم ينبغي البيع. يُظهر الحد العلوي منطقة مقاومة.

أحد الأشياء الأخرى التي ستلاحظها مع المغلفات هو أنها ستساعدك على تصور الأسواق الاتجاهية والعرضية.

عندما يتحرك السعر في اتجاه صعودي أو هبوطي، ستأخذ المتوسطات المتحركة التي تشكل المغلفات نفس الاتجاه.

وعندما يتحرك السعر في نطاق عرضي، ستلاحظ أن المغلفات تتحرك بشكل جانبي هي الأخرى بدلاً من الانحدار صعودًا وهبوطًا بزاوية حادة.

معلومة أساسية: سيعطيك رسم المغلفات على مخططك البياني فرصة تحديد مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكنك أيضًا تصور الأسواق الاتجاهية والعرضية.

كيف ترسم مؤشر المغلفات على مخططاتك البيانية؟

يتسم رسم المغلفات بالسهولة التامة. فيما يلي الخطوات التي تحتاجها إذا كنت تستخدم منصة الميتاتريدر4:

من القائمة، اذهب إلى إدراج، ثم المؤشرات، ثم الاتجاه، وEnvelopes. يمكنك الآن إدخال المعلمات التي تفضلها. وبمجرد الانتهاء، انقر على موافق. سيظهر المؤشر الآن على الرسم البياني، وبعدها يمكنك استخدامه في البحث عن فرص التداول.

معلومة أساسية: لا يستغرق إضافة مؤشر المغلفات إلى مخططات الفوركس سوى بضع دقائق

كيف تستخدم مؤشر المغلفات أثناء التداول.

قد تقرأ بعض الإرشادات المربكة والمتناقضة حول كيفية استخدام مؤشر المغلفات أثناء التداول. يعزى ذلك إلى أن السياق هو الذي يحدد بشكل كبير كيفية تفسير التقاطعات أعلى وأسفل حدود المؤشر.

نظرًا لأن الحدين يمثلان مناطق محتملة لذروة الشراء وذروة البيع، فسوف تستخدم مؤشر المغلفات عادةً على هذا النحو:

إذا أغلق السعر دون الحد السفلي، عندها يمكنك الشراء.

إذا أغلق السعر فوق الحد العلوي، فسوف تقوم بالبيع.

برغم ذلك، هناك بعض الاستثناءات عندما نكون بصدد تشكيل اتجاه جديد طويل المدى.

فكِر في الطريقة التي يتصرف بها السعر عند مستويات الدعم والمقاومة. يرتد السعر عادةً من تلك المستويات حيث تعمل على احتواء الحركة المناظرة. ولكن في بعض المواقف الأخرى، عندما يكسر السعر مستوى الدعم أو المقاومة، فإنه يواصل التحرك مع اتجاه الكسر في إطار ترند قوي.

ينطبق نفس الأمر على المغلفات أيضًا. إذا لاحظت أن السعر قد كسر إحدى خطوط المؤشر ولا يبدو أنه سيعود إلى المنطقة التي غادرها، فإن هذا يعني أننا بصدد تشكيل ترند جديد في هذا الاتجاه.

في هذه الحالة، ربما يكون من الأفضل التداول وفق السيناريو التالي:

إذا أغلق السعر أسفل الحد السفلي وبدا واضحًا أنه كسر بشكل حاسم أسفل مستوى الدعم، عندها يمكنك البيع على أساس افتراض أننا بصدد بداية اتجاه هابط.

إذا أغلق السعر أعلى الحد العلوي وبدا أننا بصدد كسر حاسم أعلى خط المقاومة، عندها يمكنك الشراء بافتراض البدء في اتجاه صاعد.

قد يبدو هذا الأمر مربكًا بالنسبة لك، لهذا سنتحدث عنه بشكل أكثر تفصيلاً في القسم أدناه.

معلومة أساسية: نظرًا لأن حدود المغلفات تعمل كمستويات دعم ومقاومة، نأخذ عادةً صفقات شراء عندما يُغلق السعر أسفل الخط السفلي، وصفقات بيع عندما نرى السعر يُغلق أعلى الخط العلوي. ولكن في الحالات التي يبدو فيها أن مستويات الدعم والمقاومة قد تم كسرها بشكل مؤكد في ظل تشكل اتجاه صعودي أو هبوطي قوي، عندها سيكون من الأفضل التداول في نفس اتجاه الترند.

نصائح عامة لاستخدام مؤشر المغلفات

ستحتاج إلى تطبيق قاعدة ما لمساعدتك في معرفة كيفية استخدام المغلفات. على سبيل المثال، إذا أغلق السعر أعلى الخط العلوي، فهل من الأفضل البيع على افتراض أن السوق وصل إلى مرحلة ذروة الشراء، أو بدلاً من ذلك فتح صفقة شراء على افتراض أن المقاومة قد تم كسرها وأننا بصدد تشكيل ترند صاعد؟ في هذه الحالة، يمكن أن تتخذ قرارك بناءً على المدة التي قضاها السعر أعلى هذا الخط، أو ما إذا كان قد عاد مرة أخرى للتداول أسفله. اختبر قواعد مختلفة للدخول حتى تكتشف القاعدة التي تعمل بشكل أكثر اتساقًا وتعطي نتائج صحيحة في أغلب الحالات.

فكِر في إضافة مؤشرات أخرى أو استخدام حركة السعر. أحد الأدوات التي ستساعدك في استيضاح إشارات التداول الصادرة عن المغلفات وتخفيف درجة الغموض التي تحيط بها، هو استخدام مؤشرات أخرى على الرسم البياني لإحداث تلاقي بين الإشارات الصادرة. يمكنك أيضًا إيجاد هذا التلاقي من خلال البحث عن النماذج السعرية التي تعطي إشارة على دخول الصفقة.

انتبه أيضًا إلى السياق العام في السوق. ما مدى تذبذب الأصل الذي تتداوله؟ هل هناك الكثير من التحركات العشوائية والتقلبات غير المتسقة؟ تذكر أنه يمكنك تعديل النسبة المئوية المستخدمة في حسابات المغلفات لمساعدتك على تجنب الاختراقات الكاذبة.

اختبار الأداء السابق وتجربة المؤشر على حساب تجريبي. عندما تضيف أي مؤشرات جديدة إلى الرسم البياني، من المهم للغاية إجراء اختبارات شاملة قبل البدء في المخاطرة بأموالك الحقيقية بناءً على إشارات التداول الصادرة عن المؤشر الجديد. ينطبق نفس الأمر على المغلفات وكذلك أي من مؤشرات الفوركس الأخرى.

معلومة أساسية: السياق، القواعد واختبار الأداء هي أمور جوهرية للاستفادة من مؤشر المغلفات بشكل مفيد.

خاتمة

يستطيع مؤشر المغلفات أن يساعدك في تحديد مناطق ذروة البيع وذروة الشراء في السوق، وكذلك رصد الاتجاهات الناشئة. لديك الآن أداة يمكنك استخدامها في تحديد ما إذا كان سعر الأصل قد وصل إلى مرحلة التشبع بالشراء أو البيع. وكفائدة إضافية، يمكن أن يساعدك المؤشر أيضًا في رصد تشكيل الاتجاهات الصاعدة والهابطة عندما يكسر السعر مستويات الدعم والمقاومة التي يرسمها المؤشر. استخدم المغلفات كجزء من طريقة تداولك الشاملة ولا تنسى اختبارها بشكل مكثف للحصول على أفضل النتائج.

إذا كانت لديك أسئلة حول مؤشر المغلفات أو تريد مناقشة كيفية استخدامه في التداول مع متداولين آخرين، يمكنك القيام بذلك عبر منتدى الفوركس.