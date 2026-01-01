الأعلام والرايات في تداول الفوركس

الأعلام والرايات هي إحدى نماذج الرسم البياني التي تظهر بشكل متكرر على مخططات الفوركس. تتكون هذه النماذج من الأقسام التالية:

الأعلام والرايات هي تنويعات لنفس النموذج، حيث أن الفرق الوحيد بينهما هو شكل منطقة التوطيد. تأخذ هذه المنطقة شكل المستطيل (أو متوازي أضلاع، إذا أردنا أن نكون أكثر دقة) في نموذج العلم، فيما تأخذ شكل مثلث في نموذج الراية. لهذا السبب يتم تداول المنطقة التوطيدية أحيانًا باعتبارها قناة سعرية مع نموذج العلم، وكمثلث في الراية. النتيجة واحدة في كلا النموذجين، حيث أن الأشكال التي تأخذها منطقة التوطيد تعطي إشارات صعودية أو هبوطية قوية.

كيف تتشكل المكونات الثلاثة لنماذج العلم والراية؟

حركة سعر أولية يُطلق عليها ’سارية‘ العلم أو الراية. هذه الحركة السعرية تأخذ اتجاه محدد وتميل عادةً إلى الانحدار الشديد، حيث تسبق منطقة التوطيد التي تحدد اسم النموذج.

يدخل السعر بعد الحركة الأولية إلى منطقة توطيدية، والتي تتشكل مع تحرك السعر في نطاق عرضي أو اتجاه معاكس لاتجاه السارية. يمكن الربط بين قمم وقيعان أعمدة أو شموع السعر داخل المنطقة التوطيدية بخطوط اتجاه منفصلة لتشكل المنطقة التي تشبه القناة أو المستطيل في نموذج العلم، والمثلث أو الوتد مع نموذج الراية. تشتق النماذج أسمائها من شكل هذه المنطقة التوطيدية.

اكتمال النموذج مع الكسر خارج منطقة التوطيد. يعتمد تأكيد الكسر على تحديد متى تُظهر فلاتر الوقت أو السعر أن الزوج قد خرج من منطقة التوطيد بشكل كامل ليبدأ في إكمال أهداف النموذج. يتحرك السعر بعد الاختراق في نفس اتجاه الترند الأصلي، وهو ما يجعل من الأعلام والرايات تُصنف ضمن النماذج الاستمرارية.

يمكنك إلقاء نظرة على النسخ الصعودية والهابطة من نموذج العلم أدناه. يمكنك أن ترى هنا حركة السعر الأولية (السارية)، منطقة التوطيد التي تتشكل من خطين متوازيين يربطان بين قمم وقيعان الشموع اليابانية، ثم أخيرًا حركة الاختراق التي تسير في نفس اتجاه الترند الأصلي.

العلم الصاعد

العلم الهابط

يمكنك أن ترى أدناه التنويعات المختلفة من نموذج الراية. بعد حركة الاتجاه الأولية التي تشكل سارية النموذج يدخل السعر إلى منطقة توطيدية تشبه المثلث (تأخذ عادةً شكل المثلث متساوي الأضلاع أو وتد).

الراية الصاعدة

الراية الهابطة

تميل الرايات إلى أن تتشكل بشكل أسرع كما أن اختراقاتها السعرية لمنطقة التوطيد أكثر وضوحًا مقارنة بنموذج العلم.

تحديد النموذج

راقب ظهور حركة سعر أولية قوية ذات انحدار شديد - قفزة صعودية أو هبوطية قوية. تشكل هذه الحركة سارية النموذج. الخطوة التالية هي تحديد منطقة التداول العرضي أو التوطيد الذي يصحح جزءً من الحركة الأولية. يجب أن تكون خطوط الاتجاه التي تربط بين القمم والقيعان بشكل مستقل إما متوازية مع بعضها البعض (نموذج العلم) أو تتقارب بشكل تدريجي لتتقاطع معًا في نقطة زمنية لاحقة (نموذج الراية). تميل منطقة التوطيد إلى الانحناء في عكس اتجاه الترند الأصلي بأكثر من احتمالات أن تأخذ شكل نطاق عرضي متوازي تمامًا مع قمة السارية.

فحص الاتجاه الحالي

أحد الشروط الهامة لنجاح نموذج العلم أو الراية هو أن يُظهر الرسم البياني ترند سابق في اتجاه حركة سارية النموذج. يجب أن تتشكل الأعلام والرايات الصاعدة في إطار اتجاه صعودي عام (أو على الأقل تُشكل حركة صعودية قوية مقارنة بسلوك الرسم البياني السابق). وبالمثل، يجب أن تتشكل الأعلام والرايات الهابطة داخل اتجاه هبوطي عام كي تكون صالحة للتداول على أساسها. يحاول المتداولون في بعض الأحيان فتح صفقة اعتمادًا على ظهور نموذج صاعد داخل اتجاه هابط أو استنادًا إلى نموذج هابط داخل اتجاه صاعد. وبرغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح من وقت إلى آخر، ولكن معدل نجاح هذه الفرص غير النموذجية أقل كثيرًا من فرص النجاح عند ظهور أعلام أو رايات في سياق اتجاه رئيسي.

إعداد نقاط الدخول والخروج

الدخول

لا ينبغي الدخول في الصفقة لمجرد كسر السعر خارج النطاق التوطيدي في اتجاه الحركة الأولية (السارية). يتأكد الكسر بإغلاق شمعة الاختراق عند مستوى بعيد نسبيًا عن منطقة توطيد النموذج الصاعد، أو أسفل منطقة التوطيد في حالة النموذج الهابط. ولتوضيح الأمر، يجب أن تكسر شمعة الاختراق بشكل حاد ثم تُغلق على مسافة بعيدة من حد النموذج، بمعنى أن سعر الإغلاق لا يجب أن يكون قريبًا أو على بُعد مسافة صغيرة أعلى/أسفل حد النموذج المكسور، بل يجب أن تغلق الشمعة عند مسافة بعيدة. من القواعد المفيدة في تحديد مسافة الإغلاق المناسبة هي أن تساوي 10% من عرض قناة التوطيد في نموذج العلم أو من عرض قاعدة الراية عندما يأخذ النموذج شكل الراية.

وبمجرد تأكيد الكسر وفق القاعدة السابقة، يستطيع المتداول فتح صفقة في نفس اتجاه الاختراق: صفقات شراء مع الأعلام/الرايات الصاعدة، وصفقات بيع مع الأعلام/الرايات الهابطة.

الخروج

يمكنك استخدام فكرة الحركة المُقَاسة عند وضع نقطة الخروج (أخذ الربح) مع نماذج الأعلام والرايات. الحركة المُقَدرة أو المُقَاسة هي التي تبدأ في الجانب المعاكس من منطقة التوطيد ويتساوى طولها مع طول الحركة الأولية (السارية). قم بقياس المسافة من بداية السارية حتى نهاية منطقة التوطيد (L). ثم قم بقياس مسافة مساوية تلي حد منطقة التوطيد في اتجاه معاكس لنقطة الاختراق. قم بوضع هدف الربح عند مستوى السعر الناتج بعد إجراء هذه الحسابات. ألقي نظرة على الرسم البياني أدناه. كما ترى، تحرك السعر بعد الاختراق لمسافة مساوية للحركة المُقَاسة التي تم تطبيقها.

بعد أن وصل الزوج للهدف المُحدد بعد الاختراق، والذي يقع على مسافة مساوية لطول سارية النموذج، بدأ السعر في الارتداد في الاتجاه المعاكس. يُظهر ذلك أهمية استخدام فكرة الحركة المُقَاسة في تحديد نقاط الخروج من الصفقات المستندة إلى نماذج الأعلام والرايات.

إيقاف الخسارة

يتم وضع إيقاف الخسارة بالقرب من قمة منطقة التوطيد مع النموذج الصاعد وقرب قاع منطقة التوطيد مع النموذج الهابط. انظر إلى مثال الرسم البياني أدناه والذي يحدد بشكل واقعي مستويات إيقاف الخسارة لنماذج الأعلام والرايات الهابطة.

بعد الانتهاء من حساب مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح، سيتعين عليك التفكير في معدل المخاطرة إلى العائد وما إذا كان كافيًا لتبرير الدخول في الصفقة. إذا كانت النسبة الناتجة غير مغرية فمن الأفضل الابتعاد عن تداول النموذج في هذه الحالة.

أمثلة على الرسم البياني

تُظهر لقطة الرسم البياني أدناه المخطط اليومي للذهب، والذي يُظهر تشكل نموذج العلم الهابط ثم تلاه ظهور نموذج الراية الهابطة. تم تحديد مستويات أخذ الربح وإيقاف الخسارة لكلا النموذجين.

كتمرين، هل يمكنك بمفردك: تحديد كيفية احتساب نقاط أخذ الربح في كل نموذج؟

تحديد كيف تم تحديد هذه النماذج وكيفية رسم حدودها؟

تحديد مكان نقاط الاختراق وما هي النسبة التقريبية بين مستويات أخذ الربح:إيقاف الخسارة؟ إذا تمكنت من تحديد هذه المعطيات، فأنت إذًا على الطريق الصحيح لتداول أزواج الفوركس وعقود الفروقات باستخدام نماذج الأعلام والرايات.

هل هناك حالات تفشل فيها هذه النماذج؟ تتميز نماذج الأعلام والرايات عمومًا بأن نسبة فشلها منخفضة. من النادر فعلاً أن يفشل النموذج في حال تحقق كافة شروطه بشكل صحيح. ويكون السبب غالبًا في فشل النموذج هو عدم تحديد الاتجاه العام بشكل صحيح أو الدخول إلى الصفقة بشكل متسرع قبل تأكيد الاختراق السعري. ولكن في بعض الأحيان قد يفشل النموذج دون أسباب واضحة، ولهذا السبب يجب تأمين جميع الصفقات بوضع أوامر إيقاف الخسارة. فيما يلي مثال على فشل نموذج العلم الصاعد على الرسم البياني لعقد الفروقات على الفضة:

فشل نموذج العلم الصاعد في دفع السعر للاستمرار في نفس الاتجاه بعد كسر الحد العلوي للنموذج بسبب مواجهته لمنطقة مقاومة قوية (ذات الخلفية الحمراء).

خاتمة

تعتبر الرايات والأعلام من بين النماذج الفنية الأكثر ظهورًا على مخططات السلع والعملات. أفضل الأطر الزمنية لتداول هذه النماذج هي الأربع ساعات، اليومي والأسبوعي. يتحدد الكسر باستخدام فلاتر السعر والوقت معًا - حيث يجب أن تُغلق شمعة الكسر على مسافة بعيدة أعلى/أسفل حد منطقة التوطيد. تُستخدم الحركة الأولية (السارية) في حساب المدى التقريبي لحركة الاختراق، وبالتالي تُستخدم في تحديد هدف الصفقة. يتم تحديد مكان نقطة الإيقاف الوقائية استنادًا إلى قمة منطقة التوطيد. إضافة نماذج الأعلام والرايات إلى ترسانة تداول الفوركس قد يمثل ميزة هامة بالنسبة لأي متداول يعتمد في استراتيجياته على استخدام نماذج الرسم البياني.