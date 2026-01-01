أندروز بيتشفورك – مؤشر لتداول الاتجاه

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هناك العشرات من المؤشرات الفنية التي يمكن لمتداولي الفوركس استخدامها، بما في ذلك العديد من الأشكال والعناصر التي تظهر على الرسم البياني. بعض هذه المؤشرات يحظى بشعبية واسعة ويستخدم على نطاق واسع، على سبيل المثال، جميع أنواع القنوات و المثلثات. برغم ذلك، هناك عدد آخر من المؤشرات الأقل شهرة والأقل استخدامًا، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة أنها أقل فائدة. يشرح هذا الدليل واحد من أهم المؤشرات التي تقع في الفئة الأخيرة — Andrews' Pitchfork.

ما هو أندروز بيتشفورك

أندروز بيتشفورك هو مؤشر فني قام بتطويره دكتور آلان أندروز، وهو عالم إحصاء ومتداول شهير. تشير بعض الروايات إلى أن آلان نجح في استخدام هذا المؤشر وحقق نتائج رائعة إبان فترة الكساد الكبير، ولكنه لم يبدأ في تعليم الآخرين كيفية استخدام مؤشره سوى في عقد الستينيات.

فيما يلي بعض الأسماء الأخرى لشوكة أندروز أو Andrews' Pitchfork، والتي قد تصادفها في مقالات وفيديوهات أخرى: دراسات الخط الأوسط، طريقة الخط الوسطي، الخطوط الوسطية، خطوط أندروز الوسطية.

أندروز بيتشفورك هو في جوهره أداة لرسم قنوات سعرية. يساعد ذلك في تحديد مستويات الدعم والمقاومة متوسطة وطويلة الأجل، الاختراقات السعرية ومستويات الكسر المحتملة، نقاط الدخول في الاتجاهات القوية وانعكاسات السوق.

يعمل أندروز بيتشفورك بشكل جيد أثناء الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية القوية، ولكنه أقل فائدة من الناحية العملية عند التداول في الأسواق العرضية. برغم ذلك، هناك بعض التنويعات لشوكة أندروز يمكن استخدامها بشكل أفضل أثناء تحرك السعر داخل نطاقات عرضية.

ونظرًا لكونه مؤشر لتحديد الاتجاهات العامة، يعمل أندروز بيتشفورك بشكل أفضل على المدى الطويل والمتوسط . ولكن لا يمنع ذلك بعض المتداولين من استخدامه في التداول على المدى القصير ، بما في ذلك التداول اليومي. يتطلب ذلك استخدام أندروز بيتشفورك على أطر زمنية صغيرة.

في سوق العملات الأجنبية، يعتبر أندروز بيتشفورك واحد من المؤشرات المفيدة في تداول أزواج العملات الرئيسية وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى أن هذه الأزواج بطبيعتها أكثر ميلاً للتحرك في اتجاهات.

كيف تبدو شوكة أندروز وكيف يتم بناؤها

تتكون شوكة أندروز من ثلاثة خطوط متوازية، ويتواجد الخطين العلوي والسفلي على مسافات متساوية من الخط الأوسط، والذي يعد بدوره أطول من الخطين العلوي والسفلي. في معظم الحالات، ستصادف خط إضافي يتم رسمه بين نقاط البداية للخطوط العلوية والسفلية، ولكنه ليس ضروريًا ويتم إغفاله في بعض الحالات. يشبه المؤشر تمامًا شوكة المزارع، ومن هنا جاءت التسمية.

يتطلب رسم المؤشر تحديد ثلاثة قمم وقيعان رئيسية (نقاط البيفوت). سترسم بعد ذلك خط من نقطة البيفوت الأولى حتى النقطة الموجودة بالضبط في المنتصف بين النقطتين الثانية والثالثة. بعد ذلك، ارسم خط موازي يبدأ من نقطة البيفوت الثانية وخط موازي آخر للخط الأوسط من النقطة الثالثة. ستحصل على "أذرع" الشوكة الثلاثة. في الاتجاه الصاعد، يتم رسم الشوكة من القاع إلى القمة ثم توصيله بقاع آخر وفق هذا الترتيب. أما في الاتجاه الهابط، يتم رسم الشوكة من القمة إلى القاع ثم توصيلها بقمة أخرى بهذا الترتيب.

أجزاء أندروز بيتشفورك: كيف تسمى وماذا تعني

تتكون الشوكة من عدة أجزاء، والتي من المهم أن يفهمها المتداول بشكل جيد إذا كان يرغب في استخدام هذا المؤشر.

تعرض الصورة التالية كافة أجزاء أندروز بيتشفورك المشار إليها:

في الخطوة التالية، سنشرح ماهية الأجزاء المذكورة: كيف تسمى وماذا تعني.

نقاط البيفوت

تسمى الارتفاعات/القمم والقيعان/المنخفضات نقاط تحول، نقاط بيفوت، أو نقاط محورية.

من المهم للغاية أن نحدد نقاط البيفوت بشكل صحيح لأنها هي المحدد الرئيسي للشكل النهائي الذي ستبدو عليه الشوكة. ربما تحتاج إلى تطويع بعض نقاط البيفوت قليلاً للإمساك بالاتجاه داخل القناة بشكل أفضل.

الخط الوسطي

يطلق على الخط المركزي الخط الوسطي.

وفقًا لأندروز، تميل الأسعار إلى الانجذاب نحو هذا الخط طوال 80% من الوقت. بعد الوصول إلى هذا الخط، من المرجح أن تعكس الأسعار حركتها أو تظهر فجوة عبر خط المنتصف.

يتعامل المتداولون مع الخط الوسطي باعتباره مستوى للدعم/المقاومة في إطار الاتجاه العام، ولكنه أضعف من خطوط الدعم والمقاومة التي تشكلها الخطوط العلوية والسفلية، رغم أنه يظل يحظى بأهمية معتبرة. يجادل بعض الخبراء في مدى صحة هذا التفسير، مشيرين إلى أنه في حالة اتجاه قوي ووجود شوكة مرسومة بشكل صحيح، فإن الأسعار تميل إلى التحرك حول الخط الوسطي متأرجحةً ذهابًا وإيابًا أعلى وأسفل هذا الخط دون عائق.

وعلى أية حال، هناك إجماع على أنه إذا احتضنت الأسعار خط المنتصف، وتحركت في معظم الأوقات بالقرب منه، فإن هذا يشير إلى قوة ووضوح الاتجاه. برغم ذلك، هناك نظرية شائعة مفادها أن الأسعار سوف تتحرك معظم الوقت أعلى الخط الوسطي في حالة وجود اتجاه صعودي قوي، وأسفل هذا الخط في حالة وجود اتجاه هبوطي قوي.

نقطة المنتصف

هي النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين نقطتي البيفوت الثانية والثالثة والتي يتم من خلالها رسم خط المنتصف، ويطلق عليها النقطة المركزية أو نقطة المنتصف.

المقبض

يطلق على الجزء من الخط الوسطي الذي يقع بين نقطتي البيفوت الأولى ونقطة المنتصف المقبض.

الخطوط المتوازية

يطلق على الخطين المتوازيين اللذان يقعان أعلى وأسفل الخط الوسطي العديد من الأسماء، من بينها خطوط الدعم والمقاومة ، خطوط الاتجاه العلوية والسفلية، خطوط القناة/المتوازية ، خط المنتصف العلوي وخط المنتصف السفلي.

المصطلح الأخير هو الأكثر شيوعًا، ولكن يجادل بعض الخبراء بأن هذه التسمية تفتقر إلى المنطق. بحكم التعريف، يعني وصف "الوسطي" أن الخط يقع في منتصف المسافة بين اثنين من النقاط، القيم، إلخ. ينطبق هذا التعريف على الخط المركزي، حيث يتواجد في منتصف المسافة بين نقطتي البيفوت والخطين المتوازيين، ولكن لا ينطبق ذلك على الخطوط المتوازية العلوية والسفلية.

وفقًا لأندروز، ستصل الأسعار إلى الخطوط المتوازية خلال 20% فقط من الوقت.

تعتبر الخطوط المتوازية عادةً هي الجزء الأكثر أهمية في شوكة أندروز. أحد التفسيرات الشائعة هو أن الخط العلوي يجب أن يوفر مقاومة قوية وأن يلعب الخط السفلي دور الدعم القوي، على الأقل إذا تم رسم الشوكة بشكل صحيح. في واقع الأمر، ستكون فكرة صائبة الانتظار حتى ارتداد السعر مرة واحدة على الأقل من إحدى هذه الخطوط لتأكيد الشوكة.

وكما هو معتاد مع مستويات الدعم/المقاومة، في حالة الاختراق الصعودي، يتحول مستوى المقاومة السابق إلى دعم، وفي حالة الاختراق الهبوطي، يصبح مستوى الدعم السابق هو المقاومة الجديدة.

خطوط التحذير

في حين يعتبر الخط الوسطي والخطوط المتوازية العلوية والسفلية هي المكونات الرئيسية التي تشكل أندروز بيتشفورك، ومن ثم تظل قائمة طوال الوقت، يفضل بعض المتداولين رسم خطوط إضافية بالتوازي مع الخط المتوسط. يطلق على هذه الخطوط خطوط التحذير.

يتم رسم أحد أنواع هذه الخطوط داخل الشوكة ويطلق عليها الخطوط الربعية. تُرسم هذه الخطوط على جانبي الخط الوسطي في منتصف المسافة بين الخط الوسطي والخطوط المتوازية. تستخدم الخطوط الربعية في رصد اتجاه قصير المدى داخل اتجاه أطول مدى ويجري التعامل معها باعتبارها مستويات مقاومة ودعم ضعيفة.

تُستخدم الخطوط التحذيرية أيضًا في رصد الاختراقات السعرية. في هذه الحالة، يتم رسمها خارج الشوكة. تُرسم هذه الخطوط إما عند منتصف المسافة بين الخط الوسطي والخط الموازي (تكون بشكل أساسي خط ربعي ينعكس على الجانب الآخر من الخط الموازي) أو عند مسافة مساوية للعرض بين الخط الوسطي والخط الموازي.

توفر خطوط التحذير الدعم والمقاومة في حالة حدوث اختراق. من المتوقع أن يرتد السعر من الخط التحذيري ليعود مرة أخرى إلى داخل الشوكة. إذا تحقق هذا السيناريو، فإن هذا يشير إلى وجود اختراق كاذب. أما إذا تحرك السعر إلى ما بعد خط التحذير، فإن هذا سوف يعكس دوره السابق، بمعنى أن الدعم السابق يتحول إلى مقاومة، والمقاومة السابقة تتحول إلى دعم. إذا نجح السعر في اختبار مستويات الدعم/المقاومة الجديدة عن طريق الارتداد منها متجاوزًا القمة أو القاع السابق، فإن هذا يؤكد على انتهاء الترند السابق، وأن الوقت قد حان للبحث عن اتجاه جديد.

خطوط شيف

هناك طريقة أخرى لتحديد نهاية الاتجاه، وذلك من خلال خط يطلق عليه خط شيف أو خط التفعيل. يتم رسم هذا الخط بين نقطتي البيفوت الأولى والثالثة، وهو يلعب بشكل أساسي دورًا مشابهًا لخطوط التحذير. يوفر خط شيف الدعم أو المقاومة، وفي حال تجاوزه السعر، فإن هذا يعطي إشارة على نهاية الاتجاه.

تنويعات أندروز بيتشفورك

في حين أن النسخة الشائعة من أندروز بيتشفورك هي الأكثر استخدامًا، فإن هناك تنويعات أخرى قد تكون مفيدة في مواقف مختلفة. وكقاعدة عامة، فإن استخدام نسخة أندروز بيتشفورك التي تحاكي الاتجاه الحالي ستكون هي الأفضل.

سنتناول في السطور القادمة التنويعات المختلفة من أندروز بيتشفورك ونشرح كيف يتم بناؤها. ولفهم الفروق بين هذه التنويعات بشكل أفضل، سوف نعرض مقارنة بينها وبين الصورة الأساسية من أندروز بيتشفورك.

فيما يلي النسخة الشائعة من أندروز بيتشفورك:

يتم رسم الأشكال التالية من أندروز بيتشفورك باستخدام نفس نقاط البيفوت ولن يتغير شيء سوى نوع الشوكة المستخدمة.

شيف بيتشفورك

شيف بيتشفورك ((سُميت على اسم أحد طلاب أندروز)) يتم رسمها من خلال تحريك نقطة البداية لخط المقبض في المنتصف باتجاه نقطة البيفوت الثالثة على محور السعر Y. تعتبر هذه النسخة أفضل من نسخة أندروز بيتشفورك المعتادة في حالة وجود اتجاهات صعودية أو هبوطية ضعيفة لأن زاويتها ليست شديدة الانحدار مقارنة بالشوكة التقليدية. وفي بعض الأحيان، قد تظهر قريبة للغاية من قناة موازية وتعمل بشكل جيد في الأسواق العرضية.

كيف تبدو شيف بيتشفورك:

شيف بيتشفورك المعدلة

شيف بيتشفورك المُعدلة يتم رسمها بشكل مشابه لشوكة شيف العادية، ولكن بالإضافة إلى تحريك نقطة بداية المقبض بنسبة 50% باتجاه نقطة البيفوت الثالثة على المحور Y، يتم أيضًا تحريك المقبض إلى مسافة 50% إلى الأمام (باتجاه نقطة البيفوت التالية) على محور الوقت X.

يكون للشوكة الناتجة زاوية انحدار أقل من شوكة أندروز المعتادة، ولكنها بزاوية أكثر انحدارًا مقارنةً بشوكة شيف العادية.

فيما يلي كيف تظهر شوكة شيف المعدلة:

الشوكة الداخلية

الشوكة الداخلية تختلف عن معظم التنويعات الأخرى من أندروز بيتشفورك لأن طريقة رسمها فريدة تمامًا. في بعض الأحيان، قد يشير شكل هذه الشوكة إلى الاتجاه المعاكس مقارنةً بالإصدارات الأخرى.

لرسم الشوكة الداخلية، ستحتاج إلى رسم خط من النقطة الواقعة في منتصف المسافة بين نقطتي البيفوت الأولى والثانية مرورًا بالبيفوت الثالثة. يتم رسم الخط الثاني من نقطة البيفوت الثانية بالتوازي مع النقطة الأولى. هذين الخطين هما خطي الاتجاه الخارجيين (الخطوط المتوازية العلوية والسفلية). بعد ذلك، يتم رسم الخط الوسطي في منتصف المسافة بين خطي الاتجاه الخارجيين.

فيما يلي كيف يبدو شكل الشوكة الداخلية:

كيف تتداول أندروز بيتشفورك

القاعدة الرئيسية في استخدام أندروز بيتشفورك تتشابه تمامًا مع ما نطبقه في حالة القنوات السعرية: أثناء الترند الصاعد، يلعب خط القناة العلوي دور المقاومة، بينما يلعب الخط السفلي دور الدعم المحتمل في الاتجاه الهابط. يُظهر المقبض (الخط الوسطي) قوة الاتجاه: في ظروف الاتجاه الصاعد، حيث يميل السعر إلى أن يكون أعلى الخط الوسطي، فيما يتداول أغلب الوقت أدناه أثناء الاتجاه الهابط.

تنطوي الاستراتيجية الرئيسية لمؤشر أندروز بيتشفورك على الشراء عندما يرتد السعر من خط الترند السفلي أثناء الاتجاه الصاعد، والبيع عندما يتراجع السعر من خط الترند العلوي في الاتجاه الهابط. ينصح الخبراء عادةً بأخذ جزء من الربح عندما يصل السعر إلى الخط الوسطي، ثم جني باقي الأرباح عندما يصل إلى خط الترند الخارجي المعاكس.

يستخدم بعض المحللين أيضًا خط شيف في حالة الاختراق. أثناء الترند الصاعد، يكسر السعر أسفل خط الترند السفلي ثم أسفل خط شيف، وبعدها ينتظر المتداول اختبار السعر لخط شيف. إذا ارتد السعر من هناك وشكل قاع جديد، ولكنه تراجع من خط شيف إلى أسفل القاع السابق، عندها يمكنه الدخول في مركز بيع. تعمل الاستراتيجية بنفس المنطق في الموقف المعاكس: إذا كنا بصدد اتجاه هبوطي وكسر السعر خارج الشوكة ثم أعلى خط شيف، عندها ينتظر المتداول حتى يقوم السعر بإنشاء قمة جديدة والتراجع باتجاه خط شيف. إذا ارتد السعر من هناك وصعد أعلى القمة السابقة، فإن تلك تعتبر إشارة للدخول في مركز شراء.

يمكن استخدام خطوط التحذير أيضًا بطريقة مشابهة لخط شيف.

صعوبات استخدام أندروز بيتشفورك

التحدي الرئيسي الذي يواجه المتداول عند استخدام أندروز بيتشفورك هو التحديد الصحيح لنقاط البيفوت، وذلك لضمان أن تحتوي الشوكة الناتجة الاتجاه الحالي بشكل صحيح. إذا كانت الشوكة مرسومة بشكل جيد، فإن السعر من المفترض أن يرتد بين خطوط الترند العلوية والسفلية، ومن الأفضل تجنب الاختراقات خارج قناة الاتجاه. ينبغي على المتداولين ضبط نقاط البيفوت لرسم قناة قادرة بشكل أفضل على احتواء تحركات السوق. يستطيع المتداول أيضًا تجربة استخدام تنويعات مختلفة من أندروز بيتشفورك لإيجاد النسخة التي تعمل بشكل أفضل في ظروف السوق الحالية.

أيضًا فإن تحديد ما إذا كان الكسر الحالي مجرد اختراق كاذب أم تغير حقيقي في الاتجاه قد يشوبه بعض الصعوبة. استخدام خطوط التحذير وخط شيف قد يساعد في هذا الصدد.

يفضل بعض المتداولين استخدام عدة ’شوكات‘ في نفس الوقت لرصد التغيرات في الاتجاه بشكل أفضل، وإيجاد مستويات الدعم والمقاومة القوية. برغم ذلك، فإن الإفراط في استخدام عدد كبير من الشوكات قد يسبب الارتباك بدلاً من تقديم المساعدة.

وكما هو الحال مع أي مؤشر فني، لا ينبغي استخدام أندروز بيتشفورك بمفرده. من الأفضل الجمع بين أندروز بيتشفورك والإشارات الصادرة من مؤشرات فنية أخرى قبل اتخاذ قرار بشأن الصفقة.

أندروز بيتشفورك في منصات الرسم البياني: كيفية إنشاؤها وكيف تظهر

برغم أن أندروز بيتشفورك أقل شعبية وشهرة من المؤشرات الفنية الأخرى، إلا أن جميع المنصات الرئيسية توفر المؤشر بشكل افتراضي. برغم ذلك، ينبغي ملاحظة أنك قد تجد صعوبة في العثور على جميع تنويعات المؤشر.

تشرح الفصول التالية كيفية رسم أندروز بيتشفورك في منصات التداول الرئيسية، كما توضح الصورة التي يبدو عليها في كل منصة، وتعرض قائمة بالتنويعات المتاحة في كل منصة.

MetaTrader 4

من السهل للغاية رسم أندروز بيتشفورك في الميتاتريدر4. للقيام بذلك، ما عليك سوى اختيار المؤشر من القائمة الرئيسيةإدراج-> Andrews' Pitchfork. ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار ثلاثة نقاط بيفوت، وبعدها ستقوم المنصة برسم الخطوط الثلاثة (الخط الوسطي والخطين المتوازيين الخارجيين).

فيما يلي كيف تبدو شوكة أندروز في منصة الميتاتريدر4:

لسوء الحظ، تحتوي الميتاتريدر4 على عدد قليل للغاية من خيارات التخصيص بالنسبة لمؤشر أندروز بيتشفورك. لا تقدم المنصة أي إصدارات بديلة للشوكة.

MetaTrader 5

رسم أندروز بيتشفورك في الميتاتريدر5 قد يكون مهمة أكثر تعقيدًا. للقيام بذلك سيتعين عليك أولاً الاختيار من القائمة الرئيسية إدراج->كائنات->قنوات->Andrews' Pitchfork. ستحتاج بعد ذلك إلى تحديد نقطتي البيفوت الأولى والثانية، وبعد ذلك انقر على البيفوت الثانية واسحب نحو نقطة البيفوت الثالثة لرسم القناة. تقوم المنصة افتراضيًا برسم خطوط التحذير. ومن المثير للاهتمام أنه بالإضافة إلى الخط المرسوم عند 100% من المسافة الفاصلة بين الخط الوسطي وخطوط الاتجاه الخارجية، تستخدم المنصة أيضًا مستويات فيبوناتشي لرسم خطوط إضافية.

فيما يلي شوكة أندروز الناتجة في منصة الميتاتريدر5:

بالمقارنة مع الميتاتريدر4، تُضيف الميتاتريدر5 خيارات لضبط خطوط التحذير. بخلاف ذلك، فإنها تحتوي على نفس الخيارات المتاحة في الميتاتريدر4، كما لا توفر أي أنواع بديلة من مؤشر أندروز بيتشفورك.

TradingView

TradingView هي بلا جدال أفضل منصة لرسم أندروز بيتشفورك. للقيام بذلك، يتعين عليك اختيار المؤشر من القائمة اليمنى أدوات غان وفيبوناتشي->Pitchfork. وبالإضافة إلى الإصدار الأساسي من أندروز بيتشفورك، يمكنك أيضًا اختيار عدد كبير من التنويعات الأخرى مباشرة من القائمة. يمكنك بعد ذلك الضغط على نقاط البيفوت الثلاثة بترتيب متتالي. ولوضع نقاط البيفوت بشكل أكثر دقة، يمكنك اختيارMagnet Mode من القائمة اليمنى. ترسم المنصة بشكل افتراضي شوكة بيتشفورك باستخدام الخطوط الربعية، كما تقوم بتظليل الخلفية.

فيما يلي كيف تبدو شوكة أندروز في منصة TradingView:

تحتوي المنصة على مجموعة واسعة من الخيارات لتعديل الشوكة، فضلاً عن إتاحة القدرة على اختيار نوع الشوكة بشكل سريع. وإجمالاً، توفر TradingView أربعة أنواع من أندروز بيتشفورك: الإصدار الأساسي، شيف، شيف المُعدل، والشوكة الداخلية.

NinjaTrader

يمكنك رسم أندروز بيتشفورك في منصة NinjaTrader عن طريق اختيار أدوات الرسم->Andrews' Pitchfork من القائمة، سواء في الجزء العلوي من المنصة أو القسم الذي يفتح بعد النقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني. يمكنك أيضًا اختيار نوع أندروز بيتشفورك بعد إنشاء الشوكة الأساسية، انقر بزر الماوس الأيسر لاختيار المؤشر، ثم انقر بزر الماوس الأيمن ، اذهب إلى خصائص، ثم اختر النوع من خيار طريقة الحساب.

فيما يلي كيف ستبدو شوكة أندروز الناتجة في منصة NinjaTrader:

توفر NinjaTrader عدد محدود نسبيًا من الخيارات لتعديل أندروز بيتشفورك. وبالنسبة لتنويعات الشوكة، بجانب أندروز بيتشفورك الأساسي، تحتوي NinjaTrader على شوكات شيف وشيف المُعدل، ولكنها لا تقدم ’الشوكة الداخلية‘.

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