VPS-хостинг

FFxF – это хостинг KVM, базирующийся в Монреале (Канада). Компания предлагает широкий выбор опций размещения, включая Windows-сервера, способные работать с МетаТрейдером или любой другой торговой платформой. Их базовый план весьма недорогой, а разные дополнения можно купить позже отдельно. Они также обещают человеческий саппорт и помощь с установкой вашей торговой платформы.