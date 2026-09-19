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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
VPS-хостинг
FFxF
FFxF – это хостинг KVM, базирующийся в Монреале (Канада). Компания предлагает широкий выбор опций размещения, включая Windows-сервера, способные работать с МетаТрейдером или любой другой торговой платформой. Их базовый план весьма недорогой, а разные дополнения можно купить позже отдельно. Они также обещают человеческий саппорт и помощь с установкой вашей торговой платформы.
Серверы в
Канада
Цена базового пакета
8,5 C$
Трафик в месяц
1 000 GB
Предлагаемые экспертные советники
В онлайне с
2026
Способы оплаты
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Предустановленный MT4
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