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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: rewalt (ex-Rock-West)
Данная страница описывает Форекс-брокера rewalt (ex-Rock-West). Это — не официальный сайт rewalt (ex-Rock-West), а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Белоруссия
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Сомали
Судан
Способы оплаты
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Tether (USDT)
NEM
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
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AUD/CAD
AUD/CHF
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GMT/USD
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H/USD
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LUNC/USD
MAGIC/USD
MANA/USD
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MEME/USD
METIS/USD
MEW/USD
MINA/USD
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OM/USD
ONE/USD
ONT/USD
OP/USD
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YFI/USD
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ZETA/USD
ZIL/USD
ZRO/USD
ZRX/USD
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD044
Языки сайта
Английский
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Греческий
Испанский
Французский
Хинди
Индонезийский
Итальянский
Японский
Малайский
Португальский
Румынский
Русский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Русский
Способы поддержки
Веб-форма
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
10
Рибейты по лимитным ордерам за 1 ст. лот
10
Рибейты за 1 станд. лот
10
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Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10
RAWОткрыть подробности
Минимальный размер счета250 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:400
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10