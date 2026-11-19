Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: nomo
Данная страница описывает Форекс-брокера nomo. Это — не официальный сайт nomo, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Nomo Trade Ltd
Запрещенные страны
Австралия
Афганистан
Белоруссия
Бразилия
Великобритания
Демократическая Республика Конго
Йемен
Куба
Ливия
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Сомали
Судан
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Western Union
Местный банковский платеж
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LINK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PEPE/USD
POL/USD
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
XRP/USD
Языки сайта
Английский
Немецкий
Испанский
Португальский
Украинский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Испанский
Португальский
Украинский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:50
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100
Отзывы
64 отзыва о nomo представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.