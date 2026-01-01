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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: OnsaFX
Данная страница описывает Форекс-брокера OnsaFX. Это — не официальный сайт OnsaFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Onsafx (Pty) Ltd
Запрещенные страны
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Мьянма
Российская Федерация
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
BTC
Биткойн
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XAU/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 53192
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Телефон
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Бесплатно
Рибейты за 1 станд. лот
10
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Типы счетов
BasicОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
CFD
1:20
ETF
1:500
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500
AdvancedОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500