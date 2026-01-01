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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Octrado (ex-Gulf Brokers)
Данная страница описывает Форекс-брокера Octrado (ex-Gulf Brokers). Это — не официальный сайт Octrado (ex-Gulf Brokers), а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
Компании
Octrado Ltd.
Запрещенные страны
Афганистан
Босния и Герцеговина
Вануату
Европейский союз
Израиль
Ирак
Иран
Йемен
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Уганда
Эфиопия
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
IDR
Индонезийская рупия
LKR
Шри-Ланкийская рупия
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
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EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
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GBP/NOK
GBP/NZD
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GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
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NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
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TRY/JPY
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USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD013
Языки сайта
Английский
Арабский
Малайский
Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Малаялам
Вьетнамский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Hedging accountОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Soft commodities
1:500
Metals
1:500