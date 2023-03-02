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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Milton Prime
Данная страница описывает Форекс-брокера Milton Prime. Это — не официальный сайт Milton Prime, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Процентная ставка на баланс
- VPS
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Торговля по телефону
Компании
Milton Global Ltd
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Bitcoin
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD040
Языки сайта
Английский
Испанский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Японский
Русский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT-2
ВЧС для трейдеров
Скоро
Скриншот сайта
Типы счетов
Smart
Минимальный размер счета300 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Elite
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
История
- 2023-03-02В соответствии с уведомлением CySEC от 2 марта 2023 года лицензия компании Holiway's Investment Ltd. была полностью аннулирована, и компания больше не имеет права предоставлять какие-либо инвестиционные и сопутствующие услуги.
Отзывы
1 отзыв о Milton Prime представлено здесь. Все отзывы представляют собой исключительно мнение их авторов, не обязательно основанное на реальных фактах.