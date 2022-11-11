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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: MaxiMarkets
Данная страница описывает Форекс-брокера MaxiMarkets. Это — не официальный сайт MaxiMarkets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Maxi Services LTD
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
WebMoney
Банковский перевод
Платежные карты
Western Union
РБК Деньги
QIWI
Liqpay
ЮMoney
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
ParagonEX
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CHF/JPY
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/USD
IOT/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/USD
OIL/USD
OMG/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAI/USD
XAU/USD
XLM/USD
Языки сайта
Русский
Языки поддержки
Арабский
Русский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Для VIP-трейдеров
Личное сопровождение VIP-менеджером, неограниченное использование системы автоматической торговли Autochartist, доступ к дополнительным инструментам, SMS-сигналы.
Особые условия
Бесплатное программное обеспечение для анализа Autochartist.
Скриншот сайта
Типы счетов
MiniОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Futures
1:50
Indexes
1:50
Soft commodities
1:50
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:50
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Futures
1:50
Indexes
1:50
Soft commodities
1:50
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:50
GoldОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Futures
1:50
Indexes
1:50
Soft commodities
1:50
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:50
PlatinumОткрыть подробности
Минимальный размер счета25 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:200
Futures
1:50
Indexes
1:50
Soft commodities
1:50
Energies
1:50
Cryptocurrencies
1:50