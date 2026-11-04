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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: MagnoFx
Данная страница описывает Форекс-брокера MagnoFx. Это — не официальный сайт MagnoFx, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
Предупреждающие знаки
Совершенно новый брокер, не предоставивший ни регистрационных данных, ни реальных контактных данных.
Компании
MagnoFx
Способы оплаты
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
BTC
Биткойн
CAD
Канадский доллар
EUR
Евро
USD
Доллар США
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета15 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5