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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: JustMarkets
Данная страница описывает Форекс-брокера JustMarkets. Это — не официальный сайт JustMarkets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Управление счетами
- MAM
- Бесплатное образование
Компании
Just Global Markets Ltd.
Just Global Markets (MU) Limited
Just Global Markets (VG) Limited
Запрещенные страны
Австралия
Великобритания
Иран
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Мьянма
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Skrill
Платежные карты
Neteller
Perfect Money
Boleto Bancário
Местный банковский платеж
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
USD Coin (USDC)
Gemini dollar (GUSD)
Binance Coin (BNB)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Мобильная торговая платформа
Валюта счета
CNY
Китайский юань
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
IDR
Индонезийская рупия
JPY
Японская иена
KRW
Южнокорейская вона
MYR
Малайзийский ринггит
THB
Тайский бат
USD
Доллар США
VND
Вьетнамский донг
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/BTC
BCH/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/DKK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/SEK
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
DSH/BTC
DSH/CNH
EMC/BTC
EMC/USD
EOS/BTC
ETC/BTC
ETH/BTC
ETH/CNH
ETH/EUR
ETH/JPY
ETH/LTC
ETH/RUB
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
IOT/BTC
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/JPY
LTC/RUB
LTC/USD
NEO/BTC
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMN/BTC
PPC/BTC
PPC/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XMR/BTC
XRP/BTC
XRP/EUR
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FSA (Сейшельские Острова), SD088
CySEC, 401/21
FSC (Маврикий), GB22200881
FSCA (Южная Африка), 51114
FSC (БВО), SIBA/L/24/1177
Языки сайта
Английский
Арабский
Бенгальский
Испанский
Персидский
Французский
Хинди
Индонезийский
Корейский
Малайский
Португальский
Тайский
Турецкий
Урду
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Испанский
Индонезийский
Малайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
EET
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Raw SpreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
CentОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Metals
1:100
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400