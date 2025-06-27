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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Helvoa (ex-NRDX)
Данная страница описывает Форекс-брокера Helvoa (ex-NRDX). Это — не официальный сайт Helvoa (ex-NRDX), а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Компании
NRDX Pty Ltd
Запрещенные страны
Иран
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Российская Федерация
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
AstroPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BCH/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/ZAR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SYM/BOL
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 49648
Языки сайта
Английский
Арабский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Веб-форма
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
-
Рибейты по лимитным ордерам за 1 ст. лот
-
Рибейты за 1 станд. лот
-
Скриншот сайта
Типы счетов
SarterОткрыть подробности
Минимальный размер счета250 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:100
Кредитное плечо
Forex
1:100
Gold & silver
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
SilverОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
GoldОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:300
Кредитное плечо
Forex
1:300
Gold & silver
1:150
Stocks
1:10
Indexes
1:150
Energies
1:150
Cryptocurrencies
1:2
PlatinumОткрыть подробности
Минимальный размер счета20 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:5