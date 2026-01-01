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Образование
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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: DB Investing
Данная страница описывает Форекс-брокера DB Investing. Это — не официальный сайт DB Investing, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Процентная ставка на баланс
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
МБ No - DB Investing is not an introducing broker of another broker.
Компании
Запрещенные страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Европейский союз
Ирак
Иран
Канада
Соединенные Штаты Америки
Регулирование
FSC (Маврикий), GB25204845
FINTRAC (Канада), M22286159
CMA (ОАЭ), 20200000197
FSA (Сейшельские Острова), SD053
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скидки по стоп-ордерам за 1 ст. лот
100,000
Скриншот сайта
Типы счетов
StandartОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
CFD
1:1200
Metals
1:500
Bonds
1:50
ETF
1:50
Cryptocurrencies
1:20