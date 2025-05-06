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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Capital Street FX
Данная страница описывает Форекс-брокера Capital Street FX. Это — не официальный сайт Capital Street FX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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Регулирование
FSC (Маврикий), C112010690
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), 22064-IBC-2014
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Типы счетов
BasicОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:10000
Кредитное плечо
Forex
1:10000
Gold & silver
1:2500
CFD
1:2500
Oil
1:2500
Stocks
1:2500
Futures
1:2500
Indexes
1:2500
Agriculture
1:2500
Soft commodities
1:2500
Metals
1:2500
Energies
1:2500
Bonds
1:2500
ETF
1:2500
Spread betting
1:2500
Cryptocurrencies
1:10
ProfessionalОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:10000
Кредитное плечо
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3500
CFD
1:3500
Oil
1:3500
Stocks
1:3500
Futures
1:3500
Indexes
1:3500
Agriculture
1:3500
Soft commodities
1:3500
Metals
1:3500
Energies
1:3500
Bonds
1:3500
ETF
1:3500
Spread betting
1:3500
Cryptocurrencies
1:10
ClassicОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:10000
Кредитное плечо
Forex
1:10000
Gold & silver
1:3000
CFD
1:3000
Oil
1:3000
Stocks
1:3000
Futures
1:3000
Indexes
1:3000
Agriculture
1:3000
Soft commodities
1:3000
Metals
1:3000
Energies
1:3000
Bonds
1:3000
ETF
1:3000
Spread betting
1:3000
Cryptocurrencies
1:10
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:10000
Кредитное плечо
Forex
1:10000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Agriculture
1:100
Soft commodities
1:100
Metals
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
Spread betting
1:100
Cryptocurrencies
1:10