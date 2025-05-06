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Профиль брокера: Capital Street FX

Данная страница описывает Форекс-брокера Capital Street FX. Это — не официальный сайт Capital Street FX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

Capital Street FX (capitalstreetfx.com)
Недоступен для трейдеров из США
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  • Сегрегированные счета
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  • Управление счетами
  • MAM
  • Бесплатное образование
  • Торговля по телефону
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Компании
Capital Street Intermarkets Limited
Capital Street Bancclear Corporation
Основан в: 2002
Онлайн с: 2012
Рейтинг брокера
Capital Street FX
9.8 / 10
97 отзывов с рейтингом
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Запрещенные страны
Афганистан
Афганистан
Белоруссия
Белоруссия
Венесуэла
Венесуэла
Гонконг
Гонконг
Демократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго
Зимбабве
Зимбабве
Ирак
Ирак
Иран
Иран
Йемен
Йемен
Корейская Народно-Демократическая Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Куба
Ливан
Ливан
Ливия
Ливия
Мали
Мали
Мьянма
Мьянма
Никарагуа
Никарагуа
Российская Федерация
Российская Федерация
Сирия
Сирия
Сомали
Сомали
Судан
Судан
Украина
Украина
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика
Эфиопия
Эфиопия
Южный Судан
Южный Судан
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Perfect Money
OKPAY
Местный банковский платеж
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ethereum Classic
Ripple
Tether (USDT)
Bitcoin SV
Dogecoin
Tron
Apple Pay
Google Pay
Ezeepay
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Solana
Демо-платформы
ActTrader
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
DOG/USD
ETH/USD
EUR/AUD
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EUR/GBP
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EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
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GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
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GBP/JPY
GBP/NZD
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LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
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PLN/JPY
SEK/JPY
TRY/JPY
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USD/CNY
USD/HUF
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USD/NOK
USD/RMB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
FSC (Маврикий), C112010690
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), 22064-IBC-2014
Языки сайта
Английский
Арабский
Бенгальский
Чешский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Ирландский
Гуджарати
Хинди
Итальянский
Иврит
Корейский
Маратхи
Нидерландский
Норвежский
Польский
Португальский
Русский
Шведский
Тамильский
Телугу
Турецкий
Урду
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Болгарский
Бенгальский
Чешский
Датский
Немецкий
Греческий
Испанский
Эстонский
Финский
Французский
Ирландский
Шотландский
Гуджарати
Хинди
Хорватский
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Иврит
Японский
Корейский
Литовский
Латышский
Маратхи
Нидерландский
Норвежский
Панджаби
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словацкий
Словенский
Сербский
Шведский
Тамильский
Телугу
Турецкий
Украинский
Урду
Вьетнамский
Китайский
Филиппинский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Teams
Telegram
WhatsApp
Часовой пояс сервера
EST
ВЧС для трейдеров
Нет
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