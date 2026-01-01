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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Capital.com
Данная страница описывает Форекс-брокера Capital.com. Это — не официальный сайт Capital.com, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- Бесплатное образование
- Гарантированный стоп-лосс
Компании
Capital Com SV Investments Ltd, Capital Com Australia Limited, Capital Com (UK) Limited, Capital Com Bel
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Банковский перевод
Платежные карты
Tether (USDT)
Apple Pay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
TradingView
МетаТрейдер 5
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ETH/JPY
ETH/MXN
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ETH/NZD
ETH/RON
ETH/RUB
ETH/SEK
ETH/SGD
ETH/THB
ETH/TRY
ETH/USD
ETH/ZAR
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EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
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NZD/JPY
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ONE/USD
ONG/USD
ONT/USD
OXT/USD
PAX/USD
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PLN/JPY
PLN/RUB
PLN/SEK
PLN/TRY
PPT/USD
QKC/USD
RDD/USD
REN/USD
REP/USD
RSR/USD
RVN/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
SXP/USD
TRX/BTC
TRX/USD
TRY/JPY
UMA/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
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USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
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VET/USD
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XEM/BTC
XEM/USD
XLM/BTC
XLM/USD
XMR/USD
XRP/BTC
XRP/EUR
XRP/USD
XTZ/USD
XVG/USD
YFI/USD
ZEN/USD
Регулирование
CMA (ОАЭ), 02.04.2024
CySEC, 319/17
FSCA (Южная Африка), 55488
Языки сайта
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Болгарский
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Нидерландский
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Португальский
Румынский
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Словацкий
Словенский
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Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Хинди
Индонезийский
Тайский
Вьетнамский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Офис
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета20 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2