Индекс среднего направления движения (англ. Average directional index, ADX) – индикатор, разработанный Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Пользоваться индикатором ADX поначалу достаточно сложно, поскольку мы обычно воспринимаем движущуюся вверх линию как растущую цену. Однако ADX отображает лишь силу тренда вне зависимости от его направления, поэтому растущая линия ADX вполне может обозначать набирающий силу нисходящий тренд.

ADX является опережающим индикатором, поскольку сила тренда (т.н. «моментум») первична по отношению к движениям цены. При этом следует помнить, что все индикаторы моментума лучше всего работают в условиях тренда, а во флэте часто дают ложные сигналы, поэтому перед применением ADX следует убедиться, что рынок имеет направленное движение, а не стоит в боковом тренде.

ADX практически всегда сочетается с индикаторами негативного направления (Minus Directional Indicator, -DI) и позитивного направления движения (Plus Directional Indicator, +DI), что позволяет получить представление не только о силе тренда, но и его направлении.

ADX представляет себе одиночную линию, проходящую через шкалу значений от нуля до 100. Значения до 25 означают слабый тренд или его отсутствие, от 25 до 50 – тренд средней силы, и от 50 до 75 – сильный. Если же линия находится в пределах от 75 до 100, это означает, что актив перекуплен или перепродан.

Пользоваться ADX не так трудно, а вот его расчет весьма непрост. Как и остальные индикаторы Уайлдера, он основан на относительных минимумах и максимумах цены за недавний период, а не на ценах открытия и закрытия. Прежде всего, рассчитывается направленное движение: если цена растет, движение положительное (+DM), если падает, то отрицательное (-DM).

Положительным считается движение, когда разность сегодняшнего и вчерашнего максимумов (движение вверх) положительна и превышает разность вчерашнего и сегодняшнего минимумов (движение вниз).

Отрицательным считается движение, когда движение вниз больше движения вверх и при этом больше нуля.

Индикатор +DI рассчитывается по следующей формуле:

+ D I = 100 × E M A ( + D M ) A T R +DI=100\times\frac{EMA(+DM)}{ATR} +DI=100×ATREMA(+DM)​

Формула -DI такова:

− D I = 100 × E M A ( − D M ) A T R -DI=100\times\frac{EMA(-DM)}{ATR} −DI=100×ATREMA(−DM)​

В случае если значение +DM отрицательно либо -DM положительно, их значение принимается за 0. Для DM и ATR Уайлдер использовал 14-дневный период, однако можно настроить экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и с другим периодом.

Теперь мы переходим к собственно формуле ADX:

A D X = 100 × E M A ( + D I − − D I + D I + − D I ) ADX=100\times EMA(\frac{+DI\ -\ -DI}{+DI\ +\ -DI}) ADX=100×EMA(+DI + −DI+DI − −DI​)

Уайлдер разработал ADX и прочие индикаторы задолго до возникновения компьютера. К счастью, в наше время проводить эти сложные расчеты уже не нужно, поскольку в каждой программе есть встроенный ADX и его компоненты, -DI и +DI. Тем не менее, к формулам и расчетам все же стоит присмотреться, поскольку для оптимальной точности ADX следует правильно настроить: в компонентах DM удаляются несколько «лишних дней», тогда как сам ADX делится на ATR. Таким образом, получается весьма надежный индикатор, который, однако, может запаздывать и давать сложные для интерпретации сигналы. Так, ниже мы видим пример графика, где движение цены вверх начинается за 11 периодов до подъема линии ADX выше уровня 25, что является критерием сильного тренда, на котором можно торговать.

ADX отстает от цены на 11 периодов

ADX в действии