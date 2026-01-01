Долгосрочная торговля предполагает удерживание позиции на срок более недели и до нескольких месяцев. Большое преимущество такой торговли заключается в возможности заработать бóльшую прибыль при верном обнаружении тренда, чем на коротких промежутках времени. Так экономится не только комиссия брокеру, но и время. Недостаток же состоит в том, что тренды никогда не движутся по прямой, и пока цена будет корректироваться, вам понадобятся стальные нервы, чтобы не "спрыгнуть" с позиции. Наконец, нужно обладать и опытом, чтобы отличить обычную коррекцию с полным разворотом тренда.

В торговле "на длинную" используют сочетание фундаментального и технического анализа. Это сложная стратегия, которая, к тому же, может привести к следованию неверным курсом, поскольку при расхождении графика с фундаментальными факторами обычно ориентируются на фундаментальные данные. Технический анализ — это эмпирическая, умозрительная гипотеза, поэтому трейдеры чаще тяготеют к фундаментализму. Такой подход не всегда верен. Например, в 2014 году благотворительная организация Greenpeace понесла убытки в размере 3,8 млн долларов, продав EUR/USD после снижения ставки Европейским центробанком. Выглядит все логично, поскольку при снижении процентной ставки валюта страны обычно падает. Однако в данном случае в дело вмешались иные факторы, в том числе длительный "перекос" в сторону евро из-за антиинфляционной программы ЕЦБ и ожидание, что ФРС не будет повышать ставки.

При долгосрочной торговле трейдеры пользуются дневными графиками, не брезгуют также недельными и даже месячными. Рассмотрим график GBP/USD ниже. Абсолютный максимум во время движения вбок, которое последовало за падением, вызванным глобальным экономическим кризисом 2008 года, был на уровне 1,71898 в июле 2014. Абсолютный минимум, 1,14754, который стал следствием краха после результатов референдума о Брексите, был достигнут в октябре 2016. Любой, кто правильно бы интерпретировал тогдашнюю ситуацию в Британии, заработал бы огромную прибыль на продаже фунта. А теперь посмотрим на попытки валютной пары восстановиться: фунт практически одним прыжком восстанавливается до 1,43762 в апреле 2018, достигнув уровня Фибоначчи 50%. Примерно за год до этого умелый аналитик увидел бы начало коррекции и вошел бы со сделкой на покупку на отметке 1,29246. Остался бы настоящий долгосрочный трейдер в рынке до самого начал 2024 года, надеясь на дальнейшее восстановление? Трудно сказать, но вполне возможно, что так поступили многие хеджевые и другие фонды.

Пара GBP/USD падает, а затем движется вбок на этом месячном графике

Обратите внимание: чтобы остаться в такой сделке, пришлось бы пережить жуткую коррекцию в сентябре 2022, а до того еще более 7 лет флэта (хотя и в широком диапазоне). И всё равно нормальной прибыли трейдер бы не получил.

Более подходящий для инвестора средней руки таймфрейм долгосрочной торговли - несколько месяцев, а не лет. Посмотрим на следующий график - на этот раз недельный. Здесь сформировалось двойное дно с подтверждением на уровне красной горизонтальной линии (1,24477). Через несколько недель цены переходит через 10-недельную (50-дневную) скользящую среднюю (зеленая линия). На уровне 1,26798, в июне 2023, мы получаем подтверждение покупки. На момент окончания данного фрагмента графика наша прибыль бы составила всего 28 пунктов.

Торговля GBP/USD от двойного дна и пробоя скользящей средней на недельном графике: более привлекательный вариант

Такая прибыль указывает на два основных аспекта долгосрочной торговли: 1) вам необходимо терпение и 2) вам нужны индикаторы (даже такие простые, как 10-недельная скользящая средняя), которым вы полностью доверяете. Разумеется, постоянный вход-выход из рынка здесь неуместен: торговля идет на протяжении нескольких месяцев - в нашем примере 7 месяцев, и это еще был не конец сделки.

Наконец, еще один вид долгосрочной торговли использует дневные графики. Посмотрим снова на наш пример. Если бы мы вошли в рынок, будучи именно таким трейдером, мы бы вошли позже, в ноябре, по цене 1,24282. В этом случае прибыль была бы более впечатляющей: 282 пункта. На графике также показаны диагональные линии, обозначающие периодическую коррекцию, на которую в долгосрочной торговле не нужно обращать внимания. В виде красной линии изображена поддержка, идущая параллельно регрессионному каналу в течение трёх месяцев без пробоя. Настоящего долгосрочного трейдера потенциальные коррекции пугать не должны, пока сам канал не пробит. Кроме того, трейдер наверняка был бы в курсе новостей о том, что восстанавливающаяся британская экономика сделала маловероятным большой экономический кризис, и читал бы заявления центробанка, который намекнул, что снижение ставок вряд ли случится ранее третьего квартала 2024 года.

Восходящий канал на дневном графике GBP/USD

В нашем примере мы пользуемся очень простыми индикаторами, в результате чего видно, что, благодаря долгосрочной торговли, трейдер избавляется от лишнего "шума" и волатильности. Недостаток использования лишь трендовых индикаторов заключается в том, что во флэте, когда рынок в нерешительности, они вряд ли вам помогут.