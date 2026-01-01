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Некоторые Форекс-брокеры, с которыми вы, вероятно, сталкивались в интернете, регулируются Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). SCB — законный регулятор, однако она работает в юрисдикции с историей проблем, связанных с прозрачностью и налогами. Из этого руководства вы узнаете о том, какую систему регулирования она обеспечивает, а также о пробелах в ее надзоре.

Проверить, регулирует ли SCB того или иного Форекс-брокера, можно на официальной странице поиска лицензиатов.

Является ли SCB законным регулирующим органом?

Да, Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов — законный официальный регулятор. Она была основана в 1995 году и первоначально называлась Советом по ценным бумагам Багамских Островов. Ее членов назначает министр финансов.

Спорные моменты

Багамские Острова оказались под пристальным вниманием из-за лазеек, которые позволяют людям из других стран уклоняться от уплаты справедливой доли налогов у себя на родине. Межправительственная Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2000 году внесла Багамские Острова в черный список за содействие уклонению от уплаты налогов.

В ответ Багамские Острова приняли девять законов, чтобы взять ситуацию под контроль. В следующем году ОЭСР исключила страну из черного списка.

Но уже в 2009 году ОЭСР внесла Багамские Острова в свой «серый список». Европейский союз также включал Багамские Острова в перечень юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах. Однако в феврале 2024 года ЕС исключил страну из этого перечня, после того как Форум ОЭСР по вредоносной налоговой практике улучшил свою оценку.

В упомянутой выше статье, опубликованной в 2016 году, объясняется, что были и проблемы с прозрачностью. Хотя компании, регистрирующиеся на Багамских Островах, были обязаны указывать своих директоров, они могли просто назвать «номинальных директоров». Это позволяло скрывать людей, которые на самом деле управляют компаниями.

Из-за этого частным лицам и государственным органам могло быть сложно изучать компании, зарегистрированные на Багамских Островах, и получать о них полную и точную информацию.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в октябре 2018 года поставила Багамские Острова под усиленный мониторинг из-за недостатков в мерах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. В декабре 2020 года она исключила Багамские Острова из этого списка, после того как страна выполнила свой план действий. На момент написания этого руководства Багамские Острова не входят ни в один из списков (ОЭСР, ЕС или ФАТФ).

Обязанности SCB

SCB отвечает за регулирование финансовых организаций в соответствии со следующими законами:

Обратите внимание: согласно закону DARE, SCB регулирует торговлю цифровыми активами, включая криптовалюты, а организации обязаны зарегистрироваться в SCB, прежде чем начинать вести бизнес в сфере цифровых активов на Багамских Островах.

Функции SCB определены в статье 14 Закона об индустрии ценных бумаг. В их числе:

Надзор за финансовыми рынками и содействие их стабильности

Содействие точному раскрытию финансовой информации для общественности

Защита целостности рынка от преступлений

Выполнение функций органа по урегулированию несостоятельности

Содействие просвещению инвесторов

Сотрудничество с другими регуляторами страны

Консультирование министра

Выполнение любых других обязанностей, предусмотренных законом

Кто должен пройти регистрацию в SCB?

Согласно Закону об индустрии ценных бумаг, регистрацию в SCB должны пройти следующие типы организаций и лиц (список с сайта SCB):

Компании, совершающие сделки с ценными бумагами

Компании, управляющие ценными бумагами

Компании, консультирующие по ценным бумагам

Компании, организующие сделки с ценными бумагами

Торговые площадки

Клиринговые организации

Регистраторы и трансфер-агенты

Генеральные директора зарегистрированных компаний

Комплаенс-офицеры зарегистрированных компаний

Торговые представители зарегистрированных компаний

Представители зарегистрированных компаний по доверительному управлению

Представители зарегистрированных компаний по консультированию

Директора зарегистрированных компаний

Сотрудники, ответственные за сообщения об отмывании денег

Связанные стороны (включая, помимо прочего, держателей ценных бумаг, должностных лиц, аудиторов и юристов)

Согласно Закону об инвестиционных фондах, регистрацию в SCB должны пройти следующие типы инвестиционных фондов:

Профессиональный фонд

Стандартный фонд

Фонд SMART

Самоуправляемый фонд

Управляющие инвестиционными фондами и администраторы фондов также должны пройти регистрацию.

Закон о поставщиках финансовых и корпоративных услуг требует, чтобы организации регистрировались в SCB, если они занимаются чем-либо из следующего (список с сайта SCB):

выдача денежных займов

брокерские операции на денежном рынке

займы до зарплаты и выдача наличных авансов

предоставление кредитов

услуги по оплате счетов

взыскание долгов

финансовый лизинг

финансовое консультирование или консалтинговые услуги

услуги финансового посредничества

торговля сырьевыми товарами и другими финансовыми инструментами

хранение цифровых активов

предоставление услуг кошельков

SCB также указывает, что поставщики корпоративных услуг должны пройти у нее регистрацию, и приводит дополнительную информацию на своей странице о надзоре.

Наконец, согласно Закону о цифровых активах и зарегистрированных биржах, регистрацию в SCB должны пройти следующие типы компаний:

Биржи цифровых токенов

Сервисы, связанные с такими биржами

Поставщики платежных услуг, использующие цифровые активы

Поставщики услуг в сфере цифровых активов

Требования к регистрации и соблюдению правовых норм

Согласно правилам SCB, все Форекс-брокеры относятся к компаниям, торгующим CFD. Форекс-брокер не может регулироваться только на основании лицензии «Dealing in Capital Markets Instruments» (совершение сделок с инструментами рынков капитала). Он должен подать заявку на лицензию на торговлю CFD.

В этой категории применяются три разные формы заявок:

На этих формах указан 2020 год, но это самые актуальные формы, доступные на странице Securities Firms («Компании по ценным бумагам») в разделе Applications («Заявки»).

Сбор за подачу заявки для большинства категорий регистрации компаний по ценным бумагам составляет 1 500 $. Однако если брокер хочет зарегистрироваться в нескольких категориях, сбор за подачу заявки составляет 3 125 $. Для брокеров, которые хотят совершать сделки с CFD, сбор за подачу заявки составляет 5 000 $.

Регистрационные сборы могут составлять от 6 250 $ до 20 000 $ в зависимости от категории регистрации. Для CFD-компаний сбор составляет 20 000 $.

Ежегодные сборы за продление могут составлять от 8 500 $ до 45 000 $, опять же в зависимости от категории. Для брокеров, которые хотят совершать сделки с CFD, сбор составляет 45 000 $.

Для компаний по ценным бумагам в целом минимальное требование к капиталу при совершении сделок в качестве агента и принципала составляет 300 000 $. При совершении сделок только в качестве агента оно составляет 120 000 $. Но к CFD-компаниям предъявляется гораздо более высокое требование — 1 000 000 $, причем 50% должно храниться в денежных средствах или их эквивалентах, а 50% — в ликвидных активах. Согласно предложению 2026 года об изменении правил о CFD, компании должны будут держать 1 000 000 $ на депозите в банке, имеющем лицензию на Багамских Островах, а также дополнительный регулятивный капитал, если расчет по предлагаемым Правилам о финансовых ресурсах (Financial Resources Rules) даст более высокое требование.

Для компаний по ценным бумагам существует несколько различных видов административных сборов.

Назначение или смена директоров: 625,00 $

Одобрение выпуска, передачи или отчуждения акций: 625,00 $

Справки о надлежащем статусе компании: 500,00 $

Замена сертификата (за каждый сертификат): 500,00 $

Смена названия: 500,00 $

Продление срока подачи промежуточной отчетности на 1 месяц (не более 2 запросов о продлении): 700,00 $

Продление срока подачи аудированной отчетности на 6 месяцев (не более 2 запросов о продлении): 1 000,00 $

Сдача регистрационного сертификата: 500,00 $

Запрос об «освобождении» от требования или об «отказе от его применения»: 500,00 $

Кроме того, для CFD-компаний предусмотрен ежеквартальный сбор за деятельность. Обычно он составляет 45 000 $. Однако если торговая выручка компании за квартал ниже 10 000 000 $, сбор может быть снижен до одной из следующих сумм:

Уровень Валовая торговая выручка (в долларах США) Ежеквартальный сбор за деятельность Уровень 1 от 0 $ до 100 000 $ 0 $ Уровень 2 от 100 001 $ до 300 000 $ 5 000 $ Уровень 3 от 300 001 $ до 1 000 000 $ 15 000 $ Уровень 4 от 1 000 001 $ до 10 000 000 $ 30 000 $

Существуют также сборы для сотрудников по надзору за CFD. Суммы указаны в подробном перечне сборов.

Проверка регистрации в SCB

Если зайти на главную страницу SCB, в правом верхнем углу вы увидите блок с надписью «Registrant Licensee Status Search» («Поиск статуса зарегистрированных лиц и лицензиатов»).

В настоящее время воспользоваться этим поиском нельзя, поскольку он находится «в разработке» (under development). Но если нажать на поле поиска, появится небольшое окно с сообщением об этом. Нажмите в этом окне оранжевую кнопку «Click Here» («Нажмите здесь»), и вы перейдете к спискам лицензиатов и зарегистрированных лиц SCB.

Откроется страница, на которой вы увидите четыре раскрывающихся списка:

Securities Industry Act, 2024 (SIA) — Закон об индустрии ценных бумаг

Investment Funds Act, 2019 (IFA) — Закон об инвестиционных фондах

Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 (FCSPA) — Закон о поставщиках финансовых и корпоративных услуг

Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE) — Закон о цифровых активах и зарегистрированных биржах

Раскрыв любой из этих списков, вы увидите ссылку, по которой можно просмотреть лиц, зарегистрированных в соответствии с данным законом.

Например, можно нажать на «Securities Industry Act, 2024 (SIA)», и вы увидите ссылку «SIA Registrants» («Лица, зарегистрированные по SIA»). Нажмите на нее, и откроется PDF-файл со списком всех зарегистрированных лиц этой категории и некоторыми сведениями о каждом из них. Чтобы найти нужное в списке, можно воспользоваться функцией поиска в браузере.

Эта система несколько неудобна: если вы откроете не тот список, придется вернуться и просматривать списки один за другим, пока не найдется тот, в котором есть нужная компания. Такое может случиться, если вы не знаете, к какой категории относится компания.

Меры SCB по защите клиентов

Вот что делает SCB для защиты инвесторов, которые имеют дело с регулируемыми ею компаниями.

К Закону об индустрии ценных бумаг принят подзаконный акт — Положения об индустрии ценных бумаг (Securities Industry Regulations) 2012 года. Раздел 88 этого документа требует, чтобы зарегистрированные компании отделяли активы клиентов от собственных активов.

Мы не нашли общего ограничения максимального кредитного плеча для финансовых компаний, работающих на Багамских Островах, однако для брокеров, совершающих сделки именно с CFD, SCB устанавливает минимальную маржу 0,5%, что эквивалентно максимальному кредитному плечу 1:200. Упомянутое предложение 2026 года предполагает замену этого фиксированного процента правилами о марже, которые зависят от класса базового актива.

SCB требует, чтобы брокеры закрывали открытые позиции розничных клиентов или получали дополнительную маржу, когда средства на счете опускаются ниже 50% от требуемой маржи (принудительный стоп-аут).

Правила SCB ограничивают ответственность розничного клиента CFD-компании средствами на соответствующем торговом счете (то есть действует защита от отрицательного баланса для трейдеров).

CFD-компании обязаны доводить до инвесторов предупреждения о рисках, то есть: «X% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером». Каждые три месяца каждая компания должна пересчитывать свой процент и обновлять предупреждения.

SCB запрещает маркетинг, рекламу, предложение и продажу бинарных опционов розничным клиентам, а также торговлю ими с такими клиентами.

Кроме того, SCB может принимать и рассматривать сообщения и жалобы. Она может выпускать предупреждения для общественности и применять меры принудительного воздействия к компаниям, которые нарушают правила или не выполняют текущие требования, необходимые для сохранения лицензии (об этом ниже).

Полномочия SCB

Исполняя свои обязанности, SCB может предпринимать, в частности, следующие действия:

Обращение в суд с ходатайством о прекращении деятельности или ликвидации компании.

Приостановка или отзыв лицензии компании.

Запрет компании вести бизнес на Багамских Островах.

Судебное разбирательство с компанией или внесудебное урегулирование.

SCB также может выпускать предупреждения для общественности, в том числе о компаниях, которые она не регулирует, но которые утверждают, что регулируются SCB.

Вот пример публичного уведомления (Public Notice), которое SCB опубликовала 19 февраля 2026 года в отношении ARGOFX LIMITED. В уведомлении сообщается, что эта компания не зарегистрирована в SCB и не имеет ее лицензии и, возможно, нарушает Закон об индустрии ценных бумаг 2024 года.

Подача жалобы в SCB

Если вы считаете, что компания, возможно, нарушает законы, за соблюдением которых следит SCB, вы можете сообщить о ней в SCB в рамках официальной процедуры. SCB выпустила руководство для общественности по жалобам на лицензиатов и зарегистрированных лиц (Guidance Note For the Public on Complaints Against Licensees and Registrants).

В этом руководстве указано, что сначала необходимо обратиться с жалобой непосредственно в организацию, с которой у вас возникла проблема. Затем вы можете подать жалобу в SCB, если вас не устроил ответ организации или если она не ответила. Обратите внимание: этот шаг можно пропустить, если вы считаете, что ваши средства или активы находятся под непосредственной угрозой, либо если у вас другой срочный вопрос.

Чтобы подать жалобу, сначала заполните форму подачи жалобы (Complaint Submission Form). Затем отправьте ее по электронной почте на адрес ecomplaints@scb.gov.bs вместе со всеми приложениями, которые необходимы для обоснования вашей позиции. Чем больше информации и документов вы предоставите, тем проще вам будет доказать, что проблема существует и что необходимо расследование.

Электронная почта — основной способ подачи жалобы в SCB. Но SCB также принимает жалобы по телефону, обычной почтой или при личном обращении.

Имейте в виду: если вы решите подать жалобу устно, у вас не останется документального подтверждения. Для этого нужно использовать электронную почту или обычную почту.

После того как вы подадите жалобу, SCB может потребоваться до 10 рабочих дней, чтобы сообщить вам о результатах первоначальной оценки. На то, чтобы предоставить содержательный ответ или решение, может уйти до 40 рабочих дней с момента получения жалобы. Дальнейшие уведомления будут поступать с интервалом не более 40 рабочих дней, пока вопрос не будет закрыт. Если SCB запросит дополнительную информацию, у вас будет до 20 рабочих дней, чтобы предоставить ответ.

Учтите, что SCB не уполномочена присуждать компенсацию. Получить ее можно только от самой организации или через суд.

Заключение

Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) — официальный государственный регулятор, но она работает в юрисдикции с историей проблем, связанных с прозрачностью и налогами. Лазейки в законодательстве страны позволяли использовать их для уклонения от уплаты налогов. Тем не менее SCB применяет меры принудительного воздействия и выпускает предупреждения для общественности. С учетом достоинств и недостатков этого регулятора вам придется самостоятельно решить, доверяете ли вы Форекс-брокеру, которого регулирует SCB.