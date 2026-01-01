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В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Форекс-брокеров регулируют три органа, один из которых — Управление по рынкам капитала (CMA). Два других — это Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) и FSRA (Управление по регулированию финансовых услуг). Это руководство посвящено роли DFSA в регулировании торговли на Форекс.

Проверить, зарегистрирована ли организация в DFSA, можно в публичном реестре.

Является ли DFSA законным регулирующим органом?

Да, DFSA — законный регулятор. Управление было создано в 2004 году и является официальным регулятором особой экономической зоны в ОАЭ, известной как Международный финансовый центр Дубая (DIFC). Эта зона расположена в городе Дубай. Согласно Конституции Объединенных Арабских Эмиратов она является независимой юрисдикцией.

Как DFSA соотносится с другими финансовыми регуляторами ОАЭ?

То, что в ОАЭ есть три законных органа, регулирующих Форекс-брокеров, поначалу может сбивать с толку, но все сводится к географии.

Юрисдикция DFSA распространяется на свободную зону DIFC.

Юрисдикция FSRA распространяется на свободную зону Глобального рынка Абу-Даби (ADGM).

Юрисдикция CMA — вся остальная территория ОАЭ.

Почему в разных частях ОАЭ действуют разные регуляторы? DIFC был создан в 2004 году как финансовый центр для компаний с рынков Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Компаниям в этой зоне разрешено работать иначе, чем за ее пределами. Это «свободная зона», а значит, компаниям не нужен местный партнер, и ими можно владеть на 100%. ADGM — аналогичная свободная зона.

Компании в DIFC пользуются и другими преимуществами, включая отсутствие подоходного налога с физических лиц и ставку корпоративного налога 9% с 2023 года (в большинстве случаев).

Почему ОАЭ создали независимые юрисдикции, вместо того чтобы просто изменить законы всей страны?

По сути, полный пересмотр законов всей страны был бы слишком болезненным. ОАЭ хотели быстро привлечь иностранный капитал, а не полностью отменить существующие законы и традиции. В свободных зонах действует система общего права, созданная для международных финансов, тогда как в остальной части ОАЭ действует другая правовая система, существовавшая еще до появления свободных зон.

Обязанности DFSA

DFSA отвечает за широкий круг финансовых организаций и видов деятельности, включая, помимо прочего:

Банковские услуги

Кредитные услуги

Управление активами

Форекс-компании

Торговля товарными фьючерсами

Страхование

Исламские финансы

Международная биржа товарных деривативов

Международная фондовая биржа

DFSA осуществляет надзор за аудитом, киберрисками, страхованием, а также операционными и технологическими рисками. Регулятор отвечает за соблюдение требований по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF), а также санкционных требований. Он контролирует рынки, содействует развитию устойчивого финансирования и при необходимости применяет меры принудительного воздействия.

Кто должен пройти регистрацию в DFSA?

Вот примеры типов организаций, которым следует пройти регистрацию в DFSA:

Форекс-брокеры и инвестиционные брокеры

Банки и кредиторы

Инвестиционные компании и компании по управлению активами

Страховые компании

Фондовые биржи

Торговые платформы

Фонды и управляющие фондами

Поставщики кастодиальных, трастовых и фидуциарных услуг

Криптовалютные компании

Аудиторы и компании, оказывающие профессиональные услуги

Другие компании, чья деятельность связана с инвестициями, ценными бумагами, денежными средствами или финансовыми консультациями

Требования к регистрации и соблюдению правовых норм

Форекс-компаниям, которые хотят вести деятельность в DIFC, необходимо получить авторизацию DFSA. DFSA выдает розничному Форекс-брокеру лицензию на «Dealing in Investments as Principal» (совершение сделок с инвестициями в качестве принципала), если он сам исполняет сделки своих клиентов, или только на «Arranging Deals in Investments» (организация сделок с инвестициями), если он направляет клиентов в другую компанию (обычно аффилированную и регулируемую в другой юрисдикции), которая исполняет их сделки и хранит их средства. В обоих случаях компании необходимо дополнительное разрешение «Carrying on authorised Financial Services with or for Retail Clients» (оказание разрешенных финансовых услуг розничным клиентам).

Форекс-компании, желающие получить авторизацию DFSA, могут подать заявку на авторизацию на сайте регулятора. Процесс получения авторизации включает следующее:

Общий модуль (General Module) свода правил DFSA описывает правила, которые должны соблюдать авторизованные компании. Ссылка выше ведет на главу 7, где изложены сведения и требования, касающиеся процесса авторизации.

Компания должна подать запрос на авторизацию (Authorisation enquiry) и договориться о встрече с представителями DFSA.

Необходимо подать форму заявки вместе с решением совета директоров о создании предлагаемой организации, а также организационную схему персонала.

Необходимо оплатить сборы за услуги. Их размер зависит от характера и масштаба финансовой деятельности, которую будет вести компания. Сборы могут составлять от 15 000 до 70 000 долларов США и оплачиваются банковским переводом. Более подробная информация содержится в модуле о сборах (Fees Module) DFSA.

Общий модуль не содержит пруденциальных правил о капитале. Они изложены в руководстве PIB. Розничные Форекс-брокеры, совершающие сделки в качестве принципала, относятся к Категории 2: минимальное требование к капиталу составляет 2 000 000 долларов США для маркет-мейкеров и 500 000 долларов США для брокеров, которые совершают сделки только по схеме matched principal (то есть перекрывают каждую сделку клиента сделкой с другим контрагентом, как это делают STP-брокеры). Фактически необходимая сумма средств может быть выше из-за требований к капиталу, основанных на расходах и рисках. Компании, которые только организуют сделки, относятся к Категории 4 с минимальным требованием к капиталу 30 000 долларов США.

Проверка регистрации в DFSA

Чтобы проверить, авторизована ли компания и в порядке ли ее статус, можно обратиться к публичному реестру на официальном сайте DFSA. Важно проверять информацию непосредственно в DFSA, а не просто верить компании на слово, что она регулируется DFSA. Мошеннические компании часто предоставляют ложные сведения о своей авторизации у различных регуляторов.

Если компания авторизована DFSA, вы увидите ее запись в реестре, включая текущий статус, идентификационный номер DFSA, адрес, дату выдачи лицензии, а также дополнительные сведения о ее финансовых услугах, дополнительных разрешениях и инвестициях.

Меры DFSA по защите клиентов

В своем своде правил DFSA устанавливает минимальную маржу 3,33% для розничных клиентов, торгующих основными валютными парами. Это эквивалентно ограничению кредитного плеча на уровне 1:30.

Кроме того, у DFSA есть руководство по защите от отрицательного баланса. Если трейдер потеряет весь свой депозит, брокер не вправе требовать от него доплаты для покрытия убытков сверх денежных средств и прибыли или убытка по открытым сделкам, которые уже есть на этом счете.

В 2017 году в DFSA начали изучать варианты создания системы восстановления финансовой устойчивости и урегулирования несостоятельности. В настоящее время регулятор обеспечивает определенную защиту с помощью правил распределения клиентских денежных средств. Они определяют, как следует обращаться с деньгами клиентов (обособлять их на клиентских счетах) и как распределять их при наступлении события, требующего распределения, например несостоятельности.

Полномочия DFSA

DFSA использует свои полномочия по применению мер принудительного воздействия как для наказания за нарушения, так и в качестве «убедительного сдерживающего фактора» (credible deterrence), призванного удержать другие компании и частных лиц от неправомерных действий. Регулятор также может использовать свои полномочия, чтобы попытаться добиться компенсации для пострадавших сторон посредством реституции.

DFSA вправе применять следующие виды мер принудительного воздействия:

Заморозка активов

Предписания о прекращении противоправной деятельности

Возмещение ущерба (реституция)

Устранение недостатков в системах

Санкции и штрафы

Публичные порицания

Отзыв или ограничение лицензии

Имейте в виду, что меры принудительного воздействия DFSA могут быть шире и масштабнее в отношении компаний, подпадающих под его регулирование. Однако и в отношении остальных компаний DFSA может выпускать предупреждения для общественности.

На сайте DFSA можно выполнить поиск по базе данных Decision Notices & Regulatory Actions (уведомления о решениях и регуляторные меры), чтобы узнать, принимались ли меры в отношении конкретной компании.

У DFSA также есть база данных с поиском по предупреждениям (Alerts).

Судя по всему, на момент написания этого руководства в последние годы меры не применялись ни к одному из Форекс-брокеров, лицензированных DFSA, хотя такие полномочия у регулятора есть.

Тем не менее DFSA иногда применяет такие меры к компаниям, которые регулирует. Один из примеров меры принудительного воздействия — решение DFSA оштрафовать Al Ramz Capital LLC на 25 000 долларов США за несвоевременное сообщение о подозрительных сделках.

Нарушение Al Ramz Capital LLC состояло в том, что компания своевременно не сообщила о подозрительных сделках на бирже NASDAQ Dubai. Al Ramz не является розничным Форекс-брокером, но это базирующаяся в ОАЭ инвестиционная компания и фондовый брокер.

Еще один пример действий DFSA — простое предупреждение, опубликованное 28 ноября 2025 года под заголовком False claim of DFSA Authorisation by Souq Capital («Ложное заявление Souq Capital об авторизации DFSA»).

Эта компания заявляла, что предлагает соответствующие нормам шариата инвестиционные кошельки для Форекс и других типов инвестиционных активов. Это тот вид услуг, которым мог бы заинтересоваться Форекс-трейдер из ОАЭ. Как следует из заголовка, компания утверждала на своем сайте, что авторизована DFSA. Она даже указала поддельный регистрационный номер.

В предупреждении разъясняется, что Souq Capital не имеет и никогда не имела авторизации DFSA. Общественности рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и не отвечать ни на какие обращения, поступающие от Souq Capital.

Подача жалобы в DFSA

Если вы считаете, что Форекс-компания нарушает правила DFSA, вы можете подать в DFSA официальную жалобу.

Регулятор требует, чтобы у компаний, авторизованных DFSA, были механизмы и процедуры рассмотрения жалоб. Поэтому DFSA рекомендует клиентам сначала попытаться решить вопрос напрямую с компанией.

Если компания действует добросовестно, так вы, возможно, добьетесь решения быстрее.

По информации DFSA, если вас не устраивает ответ компании (или если она не отвечает), вы можете подать жалобу в DFSA.

Если вы считаете, что компания не регулируется DFSA (то есть лжет, утверждая обратное), можете сразу обращаться в DFSA.

Все жалобы в DFSA должны подаваться в письменной форме.

При подаче жалобы необходимо указать свое полное имя и контактные данные.

Необходимо указать полное название и контактные данные организации, на которую вы жалуетесь.

Если по этому вопросу у вас есть юрист, необходимо указать его имя и контактные данные.

Необходимо изложить хронологию событий. По возможности укажите даты и время.

Если у вас есть документы, подтверждающие вашу ситуацию, приложите их при подаче жалобы. Это относится и к любой переписке между вами и компанией по данному вопросу.

Не торопитесь при составлении жалобы и подборе документов. Чем яснее ваше изложение и чем больше доказательств вы сможете предоставить, тем выше вероятность добиться желаемого решения.

Подать жалобу можно двумя способами. Можно отправить форму жалобы (Complaints Form) онлайн либо направить письменную жалобу на почтовый адрес DFSA.

Заключение

Наряду с Управлением по рынкам капитала (CMA) и FSRA (Управлением по регулированию финансовых услуг), Управление по финансовым услугам Дубая (DFSA) является одним из официальных регуляторов Форекс-брокеров и компаний в ОАЭ. DFSA действует только в Международном финансовом центре Дубая (DIFC) и может обеспечивать строгий регуляторный надзор, включая такие меры принудительного воздействия, как реституция, штрафы, а также приостановка или отзыв авторизации. Если компания, с которой вы хотите торговать, утверждает, что регулируется DFSA, найдите ее в публичном реестре DFSA и проверьте ее статус, прежде чем продолжать.