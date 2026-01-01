CMA (Управление по рынкам капитала) ОАЭ

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Независимо от того, проживаете ли вы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) или просто хотите торговать с офшорным брокером, базирующимся в этой стране, вам необходимо знать об официальном регулирующем органе ОАЭ — Управлении по рынкам капитала (CMA).

По состоянию на сегодняшний день официальный сайт CMA: https://www.uaecma.gov.ae. Ранее это агентство называлось Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA). Вы узнаете больше об этом изменении чуть позже.

Веб-сайт CMA не отличается интуитивно понятным дизайном. Вы можете найти лицензированные компании в базе данных CMA. Перед тем как начать торговать с каким-либо брокером, заявляющим о наличии лицензии CMA (или SCA, если их веб-сайты устарели), всегда проверяйте, есть ли он в этой базе данных. Убедитесь, что его лицензия актуальна и действительна.

Является ли CMA законным регулирующим органом?

Да, CMA является законным регулятором. Это официальный регулирующий орган финансовых рынков ОАЭ и соответствующих видов бизнеса. Ранее он был известен как Управление по ценным бумагам и товарам (SCA). Сейчас его роль расширилась по сравнению с временами SCA.

Краткая история SCA

Прежде чем обсуждать CMA в ее сегодняшнем виде, давайте кратко ознакомимся с SCA. Бывший президент ОАЭ шейх Зайд бин Султан Аль Нахайян учредил SCA в 2000 году федеральным указом № 4. В 2006 году в него были внесены поправки федеральным законом № 25.

Управление SCA было возлагалось на председателя, генерального директора и совет директоров. Председателя и генерального директора назначал президент страны.

SCA становится CMA

Теперь поговорим о том, что изменилось. С 1 января 2026 года SCA была заменена Управлением по рынкам капитала (CMA). Это изменение вступило в силу в соответствии с Федеральным декретом-законом № (32) от 2025 года и Федеральным декретом-законом № (33) от 2025 года.

Причина этих изменений заключается в том, что прежние нормативно-правовые рамки финансового сектора ОАЭ нуждались в обновлении с целью «укрепления стабильности, эффективности и конкурентоспособности рынка, а также обеспечения соответствия международным передовым практикам».

Что произойдет в 2026 году?

Вот несколько причин, по которым ОАЭ выбрали 2026 год для преобразования SCA в CMA:

Финансовый рынок ОАЭ сегодня предлагает гораздо больше продуктов, чем в прошлом, и объемы торгов на нем выше, чем раньше. Усиление нормативно-правовой базы с учетом этих изменений является вполне оправданным.

Когда-то ОАЭ позиционировались как развивающийся финансовый центр. Сейчас это уже не так. Период «развития» закончился, и сегодня ОАЭ считаются важным региональным и глобальным финансовым центром. Им нужна надежная нормативная база, соответствующая этому статусу.

В интересах ОАЭ облегчить инвесторам и компаниям из других стран работу на своих финансовых рынках. Нормативно-правовая база, обновленная в соответствии с международными стандартами и ожиданиями, способствует развитию рыночной деятельности и расширению деловых возможностей.

Что меняется?

Вот несколько изменений, которые вступают в силу с преобразованием SCA в CMA:

Название изменено на Управление по рынкам капитала(CMA).

CMA будет регулировать больше финансовых операций, чем SCA. В их число будут входить консультационные услуги, инвестиционные счета, финансовые консультации и многое другое.

Надзорные полномочия CMA в отношении сектора рынков капитала были расширены. Поэтому теперь она называется Управлением по рынкам капитала.

CMA будет регулировать Фонд защиты инвесторов и Фонд гарантирования расчетов.

Новые положения определяют роль CMA в «пруденциальном надзоре и управлении в исключительных обстоятельствах».

CMA имеет право приступать к процедуре примирения до возбуждения уголовного дела.

CMA может «назначать системно значимых лиц и контролировать механизмы раннего вмешательства, урегулирования и разрешения конфликтов».

Вышеуказанные изменения перечислены непосредственно на веб-сайте CMA. Кроме того, мы обнаружили эти сведения на сторонних сайтах:

Сферы полномочий CMA по проведению расследований были расширены, и теперь регулятор может реагировать на «исключительные обстоятельства». Объявив о наличии исключительных обстоятельств, CMA может временно приостановить или отменить торговлю любыми ценными бумагами, которые находятся под ее надзором.

CMA теперь имеет право вмешиваться на более раннем этапе, чем раньше, в ситуациях, когда есть основания полагать, что эмитент не сможет выполнить требования к капитализации или ликвидности. CMA может потребовать от эмитента выполнения плана финансового оздоровления.

Если это отвечает интересам государства, CMA может назначить лицензированную организацию «лицом, представляющим важность с точки зрения регулирования». Это дает CMA право принимать меры по поддержке данной организации, если это, в свою очередь, способствует стабильности государства.

CMA разъясняет, что ответственность за проспект эмиссии финансовой компании лежит на высшем руководстве, консультантах и совете директоров. Эти лица могут подвергнуться прямым судебным преследованиям, если документы содержат ложные или вводящие в заблуждение сведения и/или не содержат важную информацию. Меры наказания в отношении нарушителей могут включать крупные штрафы или даже лишение свободы на срок до одного года.

CMA обладает широкими полномочиями по обеспечению соблюдения законодательства. В настоящее время она может налагать штрафы в размере до 200 миллионов дирхамов ОАЭ.

В соответствии с новыми законами CMA признает политику стабилизации цен отличающейся от манипулирования рынком в силу ее краткосрочного и контролируемого характера. Компании и инвесторы могут следовать новым четким правилам CMA, чтобы заниматься стабилизацией цен на законных основаниях без манипулирования рынком.

Если немедленное обнародование определенной информации может нанести ущерб компании или акционерам, CMA теперь допускает отсрочку публикации такой информации. Однако отсрочка подлежит одобрению CMA. CMA имеет полное право по своему усмотрению одобрить или отклонить запрос компании. Она также может изменить свое решение позднее.

CMA теперь уполномочена создать и поддерживать Фонд защиты инвесторов. Это именно то, что подразумевает его название. Если проблемы на рынке или с брокерами приводят к определенным видам убытков, инвесторы могут запросить покрытие этих убытков из фонда. CMA еще не обнародовала подробности о том, как это будет работать, каким будет процесс и какие будут ограничения.

Все это важно для трейдеров. Расширение полномочий CMA позволяет ей действовать как более сильный регулятор, чем SCA в прошлом. Результатом может стать более высокий уровень качества и соответствия требованиям со стороны брокеров, регулируемых CMA, а также больше возможностей для трейдеров, которым необходимо подать жалобу или вернуть утраченные средства.

Если вы уже торгуете с брокером, регулируемым в ОАЭ, вы, вероятно, не заметите никаких существенных изменений. Торговые услуги будут предоставляться без перебоев.

Если вы хотите получить дополнительную информацию, перейдите по ссылке выше - там представлен полный текст двух федеральных декретов. По мере продолжения переходного периода CMA, вероятно, будет публиковать на своем веб-сайте дополнительную информацию о расширении сферы своей деятельности.

Обязанности CMA

Целью CMA является надзор за рынками ОАЭ, такими как Абу-Дабийская фондовая биржа и Дубайский финансовый рынок. Дубайский международный финансовый центр исключен из сферы надзора агентства.

Вот как CMA описывает свою миссию:

Разработка и внедрение гибкой и интегрированной системы законодательства и надзора, которая защищает права инвесторов, способствует справедливым сделкам, повышает осведомленность инвесторов и усиливает конкурентоспособность и привлекательность рынка капитала ОАЭ за счет внедрения инновационных бизнес-моделей, использующих высококвалифицированный человеческий капитал, передовые цифровые приложения и качественные партнерские отношения.

Одной из обязанностей CMA является выдача лицензий Форекс-брокерам, которые работают на материковой части ОАЭ. CMA выдает лицензии и контролирует деятельность брокеров, обеспечивая соблюдение ими всех требований. В случае несоблюдения требований CMA может принять меры в отношении брокеров, вплоть до аннулирования их лицензий.

Брокеры заинтересованы в сохранении своих лицензий, поэтому те из них, которые регулируются CMA, скорее всего, будут справедливо относиться к трейдерам.

Кто должен пройти регистрацию в CMA?

Ниже приведены категории предприятий и организаций, которые должны зарегистрироваться в CMA, если они желают вести деятельность в ОАЭ:

Брокерские компании по ценным бумагам

Брокеры по сырьевым товарам и валютам

Лица, предоставляющие консультационные услуги в сфере финансов

Управляющие активами и портфелями

Промоутеры инвестиционных фондов

Финансовые аналитики

Лица, предоставляющие услуги по хранению, клирингу и регистрации

Кредитные рейтинговые агентства

Поставщики рыночной инфраструктуры

Поставщики услуг в области виртуальных активов

Проприетарные торговые компании

Брокеры-дилеры по инвестициям

Финансовые консультанты

Требования к регистрации и соблюдению правовых норм

Форекс-брокеры, желающие зарегистрироваться в CMA, могут подать заявку на получение лицензии на осуществление финансовой деятельности. Вот краткое описание процесса:

Заполните заявление. Подайте его вместе с документами. Оплатите регистрационный взнос. Получите письмо об отсутствии возражений. Перейдите по ссылке, которую вам пришлет CMA, и заполните заявку. Предоставьте необходимые документы. Оплатите лицензионные сборы. Получите лицензию.

На странице, ссылка на которую приведена выше, представлен полный перечень сборов для всех категорий юридических лиц.

Ниже приведены тарифы для «Торгового брокера»:

Сбор за рассмотрение заявки: 1000

Лицензионные сборы: 5000

Некоторые ресурсы CMA доступны только на арабском языке. Согласно сторонним сайтам, CMA использует пять категорий для регулирования финансовых услуг:

Категория 1: Операции с ценными бумагами

Категория 2: Операции с инвестициями

Категория 3: Хранение, клиринг и регистрация

Категория 4: Кредитный рейтинг

Категория 5: Организация и консультации

Форекс-брокеры лицензируются и регулируются в соответствии с Категорией 1. Согласно сторонним источникам, минимальные требования к капиталу для регулирования в качестве Форекс-брокера в Категории 1 составляют 10 миллионов дирхамов ОАЭ.

Полномочия CMA

CMA предоставляет ссылки на свои последние нормативные акты здесь. Однако обратите внимание, что некоторые правила и информация доступны только на арабском языке. Если компания нарушает правила, которые она должна соблюдать для сохранения лицензии CMA, CMA может принять в отношении нее меры по обеспечению соблюдения законодательства.

Вот несколько примеров предупреждений, выданных CMA Форекс-брокерам.

XC Market Limited (XCE Commercial Brokers LLC):

CMA предупреждает инвесторов о недопустимости ведения дел с вышеупомянутыми компаниями, поскольку они не имеют лицензии на осуществление какой-либо финансовой деятельности или предоставление услуг, подлежащих регулированию и лицензированию CMA. CMA не несет ответственности за какие-либо сделки с этими организациями в данном отношении. Инвесторам настоятельно рекомендуется проверять истинный правовой статус любой организации, с которой они осуществляют сделки, перед подписанием каких-либо соглашений или осуществлением каких-либо финансовых переводов, а также обращаться к информации о лицензированных компаниях, опубликованной на официальном веб-сайте CMA, чтобы избежать возможного участия в мошеннических операциях.

Global Capital Securities Trading - представительство в Дубае, аффилированное с Global Capital Market Limited:

CMA рекомендует инвесторам воздерживаться от сотрудничества с этой компанией и использования ее веб-сайта, поскольку она не имеет лицензии на ведение финансовой деятельности или предоставление сопутствующих услуг. CMA не несет ответственности ни за какие сделки или операции, связанные с этой компанией. Инвесторам настоятельно рекомендуется проверять легитимность и статус лицензии любой организации перед заключением соглашений или переводом средств, а также ознакомиться со списком лицензированных компаний, доступным на официальном веб-сайте CMA, чтобы защитить себя от потенциального мошенничества.

CMA имеет веб-страницу для посвященную нарушениям и нарушителям. На момент написания этой статьи на этой странице нет никаких записей. Если CMA примет более строгие меры по обеспечению соблюдения законодательства, чем предупреждение в адрес брокера, это будет указано здесь.

CMA может принять в отношении Форекс-брокеров, нарушающих ее правила, следующие меры:

Штрафы и пени

Временная приостановка действия лицензии

Постоянное аннулирование лицензии

Напомним, что переход от SCA к CMA предоставляет «Управлению по рынкам капитала право инициировать процедуру примирения до возбуждения уголовного дела». До изменения это было невозможно.

Предоставление отчетов в CMA

Существует несколько способов связаться с CMA, в том числе по электронной почте, через колл-центр и различные социальные сети.

Если вы хотите подать жалобу на брокера в CMA, мы рекомендуем сделать это по электронной почте или через колл-центр. При отправке электронного письма у вас останется письменная запись, которая поможет отслеживать ваши действия. Если CMA сочтет, что брокер может нарушать ее правила, она проведет расследование и примет соответствующие меры.

Заключение

Управление по рынкам капитала (CMA) является законным официальным регулятором для Форекс-брокеров и других финансовых компаний в ОАЭ. Если вы планируете открыть счет у брокера, то наличие действующей лицензии CMA — хороший признак того, что брокер работает честно и прозрачно.