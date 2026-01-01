В Кении ведомство, которое регулирует торговлю на Форексе, называется Управление по рынкам капитала Кении, или CMA. CMA ведет список лицензиатов с возможностью поиска, по которому можно проверить, регулируется ли тот или иной Форекс-брокер. Кроме того, CMA обеспечивает соблюдение нормативных актов о рынках капитала, в том числе тех, которые регулируют деятельность онлайновых Форекс-брокеров.
Является ли CMA законным регулирующим органом?
Да, CMA — законный регулирующий орган Кении. Однако возможна некоторая путаница, поскольку иногда CMA называет себя «body corporate» (буквально «корпоративная организация») или даже «компанией» (например, победа в номинации Company of the Year («Компания года») на Kenya Quality Awards 2026 года). Из-за этого может возникнуть вопрос, не является ли оно частной компанией, выдающей себя за регулятора.
Но CMA — официальное ведомство. Оно было создано в 1989 году в соответствии с Законом о рынках капитала (Capital Markets Act, Cap. 485A). Специальная нормативная база для лицензирования и регулирования онлайновых Форекс-брокеров была введена в 2017 году Правилами рынков капитала об онлайн-торговле иностранной валютой (Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations).
Что значит быть «body corporate»? Это значит, что ведомство может, например, подавать иски к другим сторонам, выступать ответчиком в суде или заключать договоры. Таким образом, эта формулировка отражает особенности его правового статуса, но не делает CMA частной компанией.
Обязанности CMA
CMA отвечает за регулирование сектора рынков капитала в Кении. В числе его обязанностей:
- Разработка руководящих принципов корпоративного управления
- Создание и поддержание рынка ценных бумаг
- Защита интересов инвесторов, в том числе с помощью компенсационного фонда
- Лицензирование финансовых компаний и выдача им разрешений
- Просвещение инвесторов
- Обеспечение соблюдения законодательства о ценных бумагах
Надзор CMA не ограничивается выдачей и продлением лицензий. Управление описывает свою функцию надзора за рынком как «непрерывную проверку» лицензированных посредников на предмет соблюдения нормативных требований. Кроме того, правила онлайн-торговли на Форексе дают ему право проверять бухгалтерские книги, документацию и системы брокеров и принимать меры по итогам проверки.
Что касается торговли криптовалютами, 22 июля 2026 года министр Национального казначейства Кении опубликовал Правила о поставщиках услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers Regulations) 2026 года, принятые в соответствии с Законом о поставщиках услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers Act) 2025 года. Они стали первой в Кении комплексной нормативной базой для регулирования виртуальных активов.
Согласно юридическому обзору PwC, CMA регулирует часть операций с виртуальными активами, а остальные регулирует Центральный банк Кении (CBK). Правила о поставщиках услуг виртуальных активов 2026 года уточняют, что любой, кто хочет управлять торговой платформой или системой, должен обратиться в CMA за разрешением. Таким образом, торговля криптовалютами оказывается под надзором CMA.
Кто должен пройти регистрацию в CMA?
Регистрацию в CMA должны пройти следующие типы организаций, если они хотят вести бизнес с жителями Кении:
- Утвержденные учреждения
- Брокеры по деривативам
- Инвестиционные банки
- Фондовые брокеры
- Недилинговый онлайн-брокер по операциям с иностранной валютой
- Управляющий капиталом в сфере онлайн-торговли иностранной валютой
- Уполномоченные дилеры по ценным бумагам
- Управляющие фондами
- Инвестиционные консультанты
- Уполномоченные депозитарии
- Управляющие REIT
- Кофейные брокеры
- Доверительные управляющие REIT
- Уполномоченные инвестиционные фонды недвижимости (REIT)
- Утвержденные схемы коллективного инвестирования
- Утвержденные планы участия сотрудников в акционерном капитале (ESOP)
- Дилинговый онлайн-брокер по операциям с иностранной валютой
- Корпоративные доверительные управляющие
- Поставщик платформы посреднических услуг
- Венчурный капитал
В онлайн-списке лицензиатов на сайте CMA удобно искать по категориям. Нажмите на нужную категорию, и вы увидите все компании с этим типом регистрации.
Стоит отметить, что есть отдельная категория для дилинговых (dealing) Форекс-брокеров и отдельная — для недилинговых (non-dealing) Форекс-брокеров.
Дилинговый Форекс-брокер выступает маркет-мейкером и торгует от своего имени и за свой счет, то есть может быть противоположной стороной сделки клиента. Недилинговый Форекс-брокер связывает клиентов с рынком Форекс за комиссию или наценку к спреду и не выступает маркет-мейкером.
Онлайн-управляющий капиталом на Форексе управляет портфелями клиентов на рынке Форекс и принимает торговые решения от их имени за вознаграждение.
На момент написания этого руководства лицензированных дилинговых Форекс-брокеров очень мало. Подавляющее большинство — недилинговые Форекс-брокеры.
Требования к регистрации и соблюдению правовых норм
Компании могут подать заявку на то, чтобы стать регулируемой CMA организацией, через портал онлайн-заявок (Online Applications Portal) регулятора или в бумажном виде.
Руководящие указания для онлайновых Форекс-брокеров можно найти на сайте CMA.
Например, вот требования к капиталу, изложенные в этом документе:
Оплаченный акционерный капитал (>= 50 млн Kshs. для дилинговой лицензии и >= 30 млн Kshs. для недилинговой лицензии)
Ликвидный капитал (x ≥ большей из двух величин: Kes. 30 000 000 или 8% от общей суммы обязательств)
Kshs — это кенийские шиллинги, или KES.
Как указано в Правилах рынков капитала об онлайн-торговле иностранной валютой, претендовать на лицензию CMA для онлайн-торговли на Форексе могут только компании, зарегистрированные в Кении и имеющие форму компании с ответственностью, ограниченной акциями. Поэтому зарубежный брокер должен подавать заявку через зарегистрированное в Кении юридическое лицо, например местную дочернюю компанию.
За подачу заявки взимается сбор в размере 10 000 KES. На момент написания этого руководства это примерно 77 долларов США.
Полный перечень всех требований к заявке можно найти в упомянутых выше Правилах.
Онлайновые Форекс-брокеры также должны платить ежегодный сбор. Его размер бывает разным. Первая часть фиксирована: 100 000 KES для недилинговых брокеров и управляющих капиталом или 250 000 KES для дилинговых брокеров. Вторая часть рассчитывается на основе валовой выручки от торговых операций за год, включая комиссии и рибейты от сторонних связанных поставщиков услуг, и составляет 3% как для дилинговых, так и для недилинговых Форекс-брокеров.
Проверка регистрации в CMA
Если Форекс-брокер заявляет на своем сайте, что имеет лицензию CMA, стоит перепроверить это в самом CMA и убедиться, что лицензия существует и действительна.
Для этого загляните в каталог лицензиатов на сайте CMA.
Там есть поле поиска, но оно не слишком полезно. Оно позволяет искать только категории, а не отдельные организации. Все категории перечислены ниже в виде кнопок. Поэтому можно просто воспользоваться поиском в браузере, чтобы найти нужную категорию, или отыскать ее глазами. Хотя функция поиска не очень хороша, она вам особо и не нужна, поскольку категории хорошо организованы.
К категориям, связанным с Форексом, относятся:
- Дилинговые Форекс-брокеры
- Недилинговые Форекс-брокеры
- Управляющие капиталом в сфере онлайн-торговли иностранной валютой
Если нажать на одну из них, откроется страница со списком всех лицензиатов этой категории с названиями, адресами, номерами лицензий и сайтами. Затем можно прокрутить страницу и найти интересующего вас брокера или воспользоваться поиском в браузере.
Меры CMA по защите клиентов
Управление по рынкам капитала защищает клиентов следующими способами:
- Прием жалоб и рассмотрение сообщений
- Ограничение кредитного плеча уровнем 1:400
- Обеспечение защиты от отрицательного баланса («внедрение процедур управления рисками для работы со стоп-лоссами, отсутствие отрицательных счетов»)
- Требование хранить средства клиентов на сегрегированных счетах
- Принятие надлежащих мер принудительного воздействия
- Публикация предупреждений для населения
- Поддержание работы фонда компенсаций инвесторам
CMA сообщает, что фонд компенсаций инвесторам может выплачивать компенсации инвесторам, потерявшим деньги из-за того, что организация не выполнила свои договорные обязательства. Это может произойти из-за мошенничества, неплатежеспособности брокера и так далее. Однако учтите, что сейчас компенсационный фонд доступен только клиентам фондовых брокеров (но не Форекс-брокеров).
Полномочия CMA
CMA может применять целый ряд мер принудительного воздействия к организации, нарушающей его правила. Среди них:
- Расследования и аудиторские проверки
- Вынесение предупреждений
- Финансовые санкции
- Предписания о возмещении ущерба
- Приостановка или отзыв лицензии
Если брокер на самом деле не регулируется CMA, приостановить или отозвать его несуществующую лицензию CMA не может. Но оно может предупредить общественность.
Пример предупреждения CMA — уведомление под заголовком Public Caution Against Investment Scams («Публичное предостережение об инвестиционных мошенничествах»). В нем перечислен ряд организаций, которые обслуживали клиентов в Кении, не получив предварительно лицензию. Среди них был Форекс-брокер под названием Just Markets.
Подача жалобы в CMA
Если вы считаете, что Форекс-брокер, возможно, нарушает правила CMA, вы можете подать жалобу.
CMA просит клиентов сначала напрямую обратиться в организацию, к которой у них есть претензии, и попытаться найти решение. Если вы уже пробовали это сделать и остались недовольны, можно переходить к подаче жалобы.
В своей процедуре рассмотрения жалоб CMA указывает, что жалобу следует подавать в отдел по рассмотрению жалоб Найробийской фондовой биржи (Nairobi Securities Exchange Complaints Handling Unit). Там же говорится, что у вас есть и «возможность передать ее на рассмотрение Управления, если инвестор остается неудовлетворенным».
Однако это положение касается только фондовых брокеров. Если ваша жалоба касается Форекс-брокера, обращаться на Найробийскую фондовую биржу не нужно. Сначала стоит обратиться в отдел комплаенса брокера, а если это не поможет, подать жалобу непосредственно в CMA.
CMA подчеркивает, что является высшим регулятором в Кении и потому вправе принимать любые жалобы, так или иначе связанные с рынком.
Чтобы упростить подачу жалоб, CMA предоставляет онлайн-портал для жалоб. При желании можно позвонить в отдел по расследованию мошенничества на рынках капитала (Capital Markets Fraud Investigation Unit) или написать туда по электронной почте. Кроме того, можно заполнить бумажную форму жалобы и отправить ее по почте либо лично посетить офис CMA в Найроби.
Заключение
Управление по рынкам капитала (CMA) Кении — законный регулирующий орган для Форекс-брокеров и других финансовых организаций. Оно обладает реальными полномочиями по принуждению к соблюдению правил. Кроме того, разбивка каталога лицензиатов на категории удобна и интуитивно понятна. Хочется надеяться, что компенсационный фонд, доступный клиентам фондовых брокеров, когда-нибудь станет доступен и клиентам Форекс-брокеров.