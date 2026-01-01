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В Кении ведомство, которое регулирует торговлю на Форексе, называется Управление по рынкам капитала Кении, или CMA. CMA ведет список лицензиатов с возможностью поиска, по которому можно проверить, регулируется ли тот или иной Форекс-брокер. Кроме того, CMA обеспечивает соблюдение нормативных актов о рынках капитала, в том числе тех, которые регулируют деятельность онлайновых Форекс-брокеров.

Является ли CMA законным регулирующим органом?

Да, CMA — законный регулирующий орган Кении. Однако возможна некоторая путаница, поскольку иногда CMA называет себя «body corporate» (буквально «корпоративная организация») или даже «компанией» (например, победа в номинации Company of the Year («Компания года») на Kenya Quality Awards 2026 года). Из-за этого может возникнуть вопрос, не является ли оно частной компанией, выдающей себя за регулятора.

Но CMA — официальное ведомство. Оно было создано в 1989 году в соответствии с Законом о рынках капитала (Capital Markets Act, Cap. 485A). Специальная нормативная база для лицензирования и регулирования онлайновых Форекс-брокеров была введена в 2017 году Правилами рынков капитала об онлайн-торговле иностранной валютой (Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations).

Что значит быть «body corporate»? Это значит, что ведомство может, например, подавать иски к другим сторонам, выступать ответчиком в суде или заключать договоры. Таким образом, эта формулировка отражает особенности его правового статуса, но не делает CMA частной компанией.

Обязанности CMA

CMA отвечает за регулирование сектора рынков капитала в Кении. В числе его обязанностей:

Разработка руководящих принципов корпоративного управления

Создание и поддержание рынка ценных бумаг

Защита интересов инвесторов, в том числе с помощью компенсационного фонда

Лицензирование финансовых компаний и выдача им разрешений

Просвещение инвесторов

Обеспечение соблюдения законодательства о ценных бумагах

Надзор CMA не ограничивается выдачей и продлением лицензий. Управление описывает свою функцию надзора за рынком как «непрерывную проверку» лицензированных посредников на предмет соблюдения нормативных требований. Кроме того, правила онлайн-торговли на Форексе дают ему право проверять бухгалтерские книги, документацию и системы брокеров и принимать меры по итогам проверки.

Что касается торговли криптовалютами, 22 июля 2026 года министр Национального казначейства Кении опубликовал Правила о поставщиках услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers Regulations) 2026 года, принятые в соответствии с Законом о поставщиках услуг виртуальных активов (Virtual Asset Service Providers Act) 2025 года. Они стали первой в Кении комплексной нормативной базой для регулирования виртуальных активов.

Согласно юридическому обзору PwC, CMA регулирует часть операций с виртуальными активами, а остальные регулирует Центральный банк Кении (CBK). Правила о поставщиках услуг виртуальных активов 2026 года уточняют, что любой, кто хочет управлять торговой платформой или системой, должен обратиться в CMA за разрешением. Таким образом, торговля криптовалютами оказывается под надзором CMA.

Кто должен пройти регистрацию в CMA?

Регистрацию в CMA должны пройти следующие типы организаций, если они хотят вести бизнес с жителями Кении:

Утвержденные учреждения

Брокеры по деривативам

Инвестиционные банки

Фондовые брокеры

Недилинговый онлайн-брокер по операциям с иностранной валютой

Управляющий капиталом в сфере онлайн-торговли иностранной валютой

Уполномоченные дилеры по ценным бумагам

Управляющие фондами

Инвестиционные консультанты

Уполномоченные депозитарии

Управляющие REIT

Кофейные брокеры

Доверительные управляющие REIT

Уполномоченные инвестиционные фонды недвижимости (REIT)

Утвержденные схемы коллективного инвестирования

Утвержденные планы участия сотрудников в акционерном капитале (ESOP)

Дилинговый онлайн-брокер по операциям с иностранной валютой

Корпоративные доверительные управляющие

Поставщик платформы посреднических услуг

Венчурный капитал

В онлайн-списке лицензиатов на сайте CMA удобно искать по категориям. Нажмите на нужную категорию, и вы увидите все компании с этим типом регистрации.

Стоит отметить, что есть отдельная категория для дилинговых (dealing) Форекс-брокеров и отдельная — для недилинговых (non-dealing) Форекс-брокеров.

Дилинговый Форекс-брокер выступает маркет-мейкером и торгует от своего имени и за свой счет, то есть может быть противоположной стороной сделки клиента. Недилинговый Форекс-брокер связывает клиентов с рынком Форекс за комиссию или наценку к спреду и не выступает маркет-мейкером.

Онлайн-управляющий капиталом на Форексе управляет портфелями клиентов на рынке Форекс и принимает торговые решения от их имени за вознаграждение.

На момент написания этого руководства лицензированных дилинговых Форекс-брокеров очень мало. Подавляющее большинство — недилинговые Форекс-брокеры.

Требования к регистрации и соблюдению правовых норм

Компании могут подать заявку на то, чтобы стать регулируемой CMA организацией, через портал онлайн-заявок (Online Applications Portal) регулятора или в бумажном виде.

Руководящие указания для онлайновых Форекс-брокеров можно найти на сайте CMA.

Например, вот требования к капиталу, изложенные в этом документе:

Оплаченный акционерный капитал (>= 50 млн Kshs. для дилинговой лицензии и >= 30 млн Kshs. для недилинговой лицензии)

Ликвидный капитал (x ≥ большей из двух величин: Kes. 30 000 000 или 8% от общей суммы обязательств)

Kshs — это кенийские шиллинги, или KES.

Как указано в Правилах рынков капитала об онлайн-торговле иностранной валютой, претендовать на лицензию CMA для онлайн-торговли на Форексе могут только компании, зарегистрированные в Кении и имеющие форму компании с ответственностью, ограниченной акциями. Поэтому зарубежный брокер должен подавать заявку через зарегистрированное в Кении юридическое лицо, например местную дочернюю компанию.

За подачу заявки взимается сбор в размере 10 000 KES. На момент написания этого руководства это примерно 77 долларов США.

Полный перечень всех требований к заявке можно найти в упомянутых выше Правилах.

Онлайновые Форекс-брокеры также должны платить ежегодный сбор. Его размер бывает разным. Первая часть фиксирована: 100 000 KES для недилинговых брокеров и управляющих капиталом или 250 000 KES для дилинговых брокеров. Вторая часть рассчитывается на основе валовой выручки от торговых операций за год, включая комиссии и рибейты от сторонних связанных поставщиков услуг, и составляет 3% как для дилинговых, так и для недилинговых Форекс-брокеров.

Проверка регистрации в CMA

Если Форекс-брокер заявляет на своем сайте, что имеет лицензию CMA, стоит перепроверить это в самом CMA и убедиться, что лицензия существует и действительна.

Для этого загляните в каталог лицензиатов на сайте CMA.

Там есть поле поиска, но оно не слишком полезно. Оно позволяет искать только категории, а не отдельные организации. Все категории перечислены ниже в виде кнопок. Поэтому можно просто воспользоваться поиском в браузере, чтобы найти нужную категорию, или отыскать ее глазами. Хотя функция поиска не очень хороша, она вам особо и не нужна, поскольку категории хорошо организованы.

К категориям, связанным с Форексом, относятся:

Дилинговые Форекс-брокеры

Недилинговые Форекс-брокеры

Управляющие капиталом в сфере онлайн-торговли иностранной валютой

Если нажать на одну из них, откроется страница со списком всех лицензиатов этой категории с названиями, адресами, номерами лицензий и сайтами. Затем можно прокрутить страницу и найти интересующего вас брокера или воспользоваться поиском в браузере.

Меры CMA по защите клиентов

Управление по рынкам капитала защищает клиентов следующими способами:

Прием жалоб и рассмотрение сообщений

Ограничение кредитного плеча уровнем 1:400

Обеспечение защиты от отрицательного баланса («внедрение процедур управления рисками для работы со стоп-лоссами, отсутствие отрицательных счетов»)

Требование хранить средства клиентов на сегрегированных счетах

Принятие надлежащих мер принудительного воздействия

Публикация предупреждений для населения

Поддержание работы фонда компенсаций инвесторам

CMA сообщает, что фонд компенсаций инвесторам может выплачивать компенсации инвесторам, потерявшим деньги из-за того, что организация не выполнила свои договорные обязательства. Это может произойти из-за мошенничества, неплатежеспособности брокера и так далее. Однако учтите, что сейчас компенсационный фонд доступен только клиентам фондовых брокеров (но не Форекс-брокеров).

Полномочия CMA

CMA может применять целый ряд мер принудительного воздействия к организации, нарушающей его правила. Среди них:

Расследования и аудиторские проверки

Вынесение предупреждений

Финансовые санкции

Предписания о возмещении ущерба

Приостановка или отзыв лицензии

Если брокер на самом деле не регулируется CMA, приостановить или отозвать его несуществующую лицензию CMA не может. Но оно может предупредить общественность.

Пример предупреждения CMA — уведомление под заголовком Public Caution Against Investment Scams («Публичное предостережение об инвестиционных мошенничествах»). В нем перечислен ряд организаций, которые обслуживали клиентов в Кении, не получив предварительно лицензию. Среди них был Форекс-брокер под названием Just Markets.

Подача жалобы в CMA

Если вы считаете, что Форекс-брокер, возможно, нарушает правила CMA, вы можете подать жалобу.

CMA просит клиентов сначала напрямую обратиться в организацию, к которой у них есть претензии, и попытаться найти решение. Если вы уже пробовали это сделать и остались недовольны, можно переходить к подаче жалобы.

В своей процедуре рассмотрения жалоб CMA указывает, что жалобу следует подавать в отдел по рассмотрению жалоб Найробийской фондовой биржи (Nairobi Securities Exchange Complaints Handling Unit). Там же говорится, что у вас есть и «возможность передать ее на рассмотрение Управления, если инвестор остается неудовлетворенным».

Однако это положение касается только фондовых брокеров. Если ваша жалоба касается Форекс-брокера, обращаться на Найробийскую фондовую биржу не нужно. Сначала стоит обратиться в отдел комплаенса брокера, а если это не поможет, подать жалобу непосредственно в CMA.

CMA подчеркивает, что является высшим регулятором в Кении и потому вправе принимать любые жалобы, так или иначе связанные с рынком.

Чтобы упростить подачу жалоб, CMA предоставляет онлайн-портал для жалоб. При желании можно позвонить в отдел по расследованию мошенничества на рынках капитала (Capital Markets Fraud Investigation Unit) или написать туда по электронной почте. Кроме того, можно заполнить бумажную форму жалобы и отправить ее по почте либо лично посетить офис CMA в Найроби.

Заключение

Управление по рынкам капитала (CMA) Кении — законный регулирующий орган для Форекс-брокеров и других финансовых организаций. Оно обладает реальными полномочиями по принуждению к соблюдению правил. Кроме того, разбивка каталога лицензиатов на категории удобна и интуитивно понятна. Хочется надеяться, что компенсационный фонд, доступный клиентам фондовых брокеров, когда-нибудь станет доступен и клиентам Форекс-брокеров.