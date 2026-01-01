Что такое Смена характера (Change of Character) на Форекс?

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Change of Character (ChoCh) - это одна из ключевых концепций Smart Money, используемых трейдерами, работающими по методу ICT. Для тех трейдеров, которые хотят освоить торговлю по ценовому действию и надеются следовать за институциональными трейдерами, а не пытаться бороться с ними на рынке, может быть полезно понять концепцию ChoCh и попробовать применить ее в своих торговых стратегиях.

Что такое Смена характера (Change of Character/ChoCh)?

Смена характера (Change of Character/ChoCh) — это модель ценового действия, которая сигнализирует об изменении преобладающей рыночной тенденции. Она возникает, когда цена пробивает предыдущий максимум (в нисходящем тренде) или минимум (в восходящем тренде). Это свидетельствует о потенциальной фундаментальной смене структуры рынка (или характера рынка, отсюда и название). Проще говоря, такое ценовое действие указывает на то, что текущая тенденция исчерпала себя, и цена может начать двигаться в направлении, противоположном текущей тенденции.

Бычий сигнал ChoCh

Бычий ChoCh происходит в нисходящем тренде, когда цена пробивает предыдущий максимум колебания. Он сигнализирует о том, что быки пытаются отнять контроль над рынком у медведей.

Для возникновения бычьего ChoCh рынок должен сначала установить нисходящий тренд — серию более низких максимумов и более низких минимумов. Как только цена поднимется выше последнего максимума колебания, происходит бычье изменение характера..

Важно помнить, что отсутствие более низкого минимума или даже незначительный восходящий тренд с более высокими максимумами и более высокими минимумами не означает автоматически, что произошла Смена характера. ChoCh устанавливается только после того, как цена превышает предыдущий более низкий максимум.

В следующем примере произошло незначительное изменение тренда, но цена не достигла предыдущего более низкого максимума, поэтому Смены характера не произошло.

Медвежий сигнал ChoCh

Медвежий ChoCh напоминает зеркальное отражение бычьего ChoCh. Он возникает, когда цена опускается ниже последнего минимума колебания в восходящем тренде. Он сообщает, что быки теряют контроль над рынком в пользу медведей..

Для возникновения медвежьего ChoCh рынок сначала должен войти в восходящий тренд — ряд последовательных более высоких максимумов и более высоких минимумов. Когда цена опускается ниже последнего минимума колебания, обнаруживается медвежья Смена характера.

Как и в случае с бычьим ChoCh, неспособность продолжить предыдущий тренд не гарантирует немедленной медвежьей Смены характера. То, что цена не смогла достичь нового максимума колебания или даже начала фиксировать более низкие максимумы и минимумы, само по себе не означает Смену характера. Медвежий ChoCh появляется только после того, как цены опускаются ниже последнего минимума.

В следующем примере восходящий тренд не удался, но цена не достигла нового минимума, поэтому Смена характера еще не произошла.

Разница между Сменой характера (Change of Character) и Сломом структуры (Break of Structure)

Некоторые трейдеры, не имеющие опыта в области концепций Smart Money, могут путать Смену характера со Сломом структуры (BoS). Оба подхода предполагают прорыв предыдущего максимума или минимума, а в некоторых статьях ChoCh даже описывается как «нарушение рыночной структуры».

Существенное различие между этими концепциями заключается в том, что BoS прорывается в направлении существующего тренда, а ChoCh — в противоположном направлении. Таким образом, в восходящем тренде BoS происходит, когда цена пробивает предыдущий более высокий максимум. А в нисходящем тренде BoS происходит, когда цена опускается ниже предыдущего более низкого минимума. Это также подчеркивает противоположный характер этих концепций: BoS подтверждает продолжение существующего тренда, а ChoCh сигнализирует о том, что тренд теряет импульс.

Внимательный читатель наверняка заметил, что описание Слома структуры напоминает условия, которые должны предшествовать Смене характера. И действительно, с точки зрения SMC, можно сказать, что перед тем, как произойдет ChoCh, должен возникнуть BoS, устанавливающий тенденцию.

Как внутренний и внешний сигналы ChoCh работают на разных таймфреймах

Смена характера может появляться на любом таймфрейме (а также на любых инструментах). Фактически, когда вы видите ChoCh на более высоком таймфрейме, а затем смотрите на тот же инструмент на более низком таймфрейме, вы увидите как минимум один ChoCh, который предшествует ChoCh на более высоком таймфрейме. Именно поэтому некоторые эксперты называют ChoCh фракталом по своей природе. В зависимости от таймфрейма, на котором появляется ChoCh, его можно считать внутренним или внешним.

Внешние сигналы Смена характера - это те ChoCh, которые появляются на более высоких таймфреймах и показывают более широкое направление рынка. Перейдя на более низкий таймфрейм, вы, вероятно, увидите гораздо больше Смен характера (а также Сломов структуры). ChoCh, которые вы видите на более низких таймфреймах, называются внешней Сменой характера. Они показывают сдвиги в более мелких, кратковременных тенденциях.

Торговля с помощью ChoCh на более высоких таймфреймах, таких как дневной или недельный (внешний сигнал ChoCh), больше подходит для свинг-трейдеров или позиционных трейдеров. Такой ChoCh показывает более широкую картину и более значительные изменения в структуре рынка. Он менее подвержен рыночным шумам. С другой стороны, для его реализации потребуется больше времени, что может стоить вам ценных торговых возможностей.

ChoCh на более низких таймфреймах, таких как 15-минутный или часовой (внутренний сигнал ChoCh), более полезен для скальперов и внутридневных трейдеров. Он появляется чаще и позволяет более точно входить в рынок. Но он также более подвержен рыночным шумам и может давать ложную информацию.

Несмотря на это, внутренний сигнал ChoCh все же может быть полезен для торговли на более высоких таймфреймах, так как благодаря фрактальной природе ChoCh внутренняя Смена характера может предсказать Смену характера на более высоком таймфрейме до того, как это произойдет. Однако следует иметь в виду, что не за каждым внутренним ChoCh следует внешний ChoCh. Иногда внутренний ChoCh может привести лишь к незначительному откату, а не к фундаментальному сдвигу на рынке.

Почему трейдеры интересуются ChoCh?

Смена характера широко используется в торговых стратегиях SMC. Она позволяет предвидеть развороты рынка и является хорошим дополнением к инструментам, которые позволяют более точно устанавливать точки входа и выхода, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита. ChoCh также показывает фундаментальные сдвиги в преобладающих настроениях рынка.

Трейдерам, торгующим по тренду, ChoCh предлагает закрыть позицию.

Трейдерам, торгующим против тренда, ChoCh может предложить точку входа в позицию.

Например, цены движутся в восходящем тренде, и затем внезапно происходит медвежья Смена характера. Для быков это сигнал к выходу из своих позиций. А медведи могут использовать это как точку входа в короткие позиции.

Это просто ребрендинг традиционного разворота тренда?

Внимательный читатель наверняка заметит, что описание Смены характера подозрительно напоминает проверенную временем концепцию разворота тренда. И действительно, ChoCh можно считать ребрендингом старой концепции.

Часто можно услышать мнение, что концепции Smart Money - это всего лишь переименованные, перебрендированные и переупакованные обычные подходы, только звучащие умнее и сложнее, чем есть на самом деле. Скептики SMC идут даже дальше, утверждая, что всей этой теории не хватает весомых доказательств.

Сторонники и защитники SMC утверждают, что их идеи раскрывают фундаментальные силы рынка, обусловленные действиями крупных институциональных участников. А объединение их в единую систему позволяет трейдерам лучше понимать рынок, глубже проникать в его внутреннее устройство и добиваться больших результатов в торговле.

Правда заключается в том, что даже если Смена характера — это просто переименованный старый добрый разворот тренда, он все равно полезен для трейдеров. Это означает лишь то, что все знания и опыт, связанные с разворотом тренда, накопленные трейдерами на протяжении десятилетий, могут быть применены к Смене характера. Просто не позволяйте модному названию обмануть вас и заставить думать, что это какая-то новая и уникальная концепция.

Как выявить ChoCh?

Чтобы определить Смену характера на графике, следует выполнить несколько простых шагов:

Определите тенденцию. Для возникновения ChoCh сначала должна сформироваться тенденция. Таким образом, на графике должна быть видна последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов или более низких максимумов и более низких минимумов. Или, говоря языком концепций Smart Money, необходимо увидеть Слом структуры (желательно несколько). Отметьте последний максимум (в нисходящем тренде) или минимум (в восходящем тренде). Поскольку ChoCh, по определению, возникает, когда цены прорывают последнюю точку разворота в направлении, противоположном тренду, вам необходимо определить такую точку, чтобы увидеть, когда произойдет ChoCh. Дождитесь решающего ценового действия. После определения тренда и последней точки разворота просто дождитесь появления ChoCh. А если этого не произойдет, и цена продолжит двигаться в прежнем направлении, вам нужно будет продолжать отмечать новые точки разворота цены, пока не появится ChoCh.

Как торговать с помощью ChoCh?

Основная идея индикатора Смена характера заключается в том, что он показывает, когда тренд ослабевает и может быть готов к развороту. Поэтому его следует использовать соответствующим образом.

Для трейдеров, торгующих по тренду, использование ChoCh не представляет сложности: когда он возникает, следует рассмотреть возможность закрытия позиций. Хотя неплохо было бы получить подтверждение от других индикаторов, так как ChoCh сам по себе не всегда сопровождается разворотом тренда.

Но ChoCh, вероятно, более интересен для трейдеров, торгующих против тренда, так как он может дать сигнал о том, когда пора открывать позицию, и даже указать уровень, на котором это можно сделать. Вот шаги, которые может предпринять трейдер, торгующий против тренда:

Определите тенденцию. В конце концов, вы не можете быть трейдером, торгующим против тренда (или трейдером, торгующим по тренду, если на то пошло), если тренда нет. Обратите внимание на последнюю точку разворота. Например, если цена находится в восходящем тренде, вам следует сосредоточить свое внимание на самом последнем более высоком минимуме. Дождитесь появления ChoCh. При восходящем тренде дождитесь, пока цена пробьет вниз последний более высокий минимум. При нисходящем тренде действуйте, когда цена поднимется выше последнего более низкого максимума. Ищите подтверждение в других инструментах. Полагаться только на Смену характера может быть очень опасно, так как не за каждым ChoCh следует разворот направления тренда. Поэтому используйте другие инструменты, которые могут дать представление о поведении тренда и предсказать его разворот, например: MACD, RSI и Полосы Боллинджера. Очевидно, если вы используете ChoCh, это означает, что вы верите в концепции Smart Money. Поэтому имеет смысл использовать другие инструменты SMC вместе с ChoCh, чтобы принимать более взвешенные торговые решения. Не забывайте об управлении рисками. Самый распространенный совет в отношении ChoCh — установить стоп-лосс на уровне последнего максимума колебания (в случае медвежьего ChoCh) или последнего минимума колебания (в случае бычьего ChoCh).

Сочетание ChoCh с другими концепциями Smart Money

Как упоминалось ранее, при использовании концепций Smart Money имеет смысл сочетать Смену характера с другими инструментами SMC. Общая идея заключается в том, что чем больше индикаторов SMC вы видите на графике рядом друг с другом или, что еще лучше, совпадающих друг с другом, тем сильнее сигнал. К числу инструментов SMC, которые регулярно используются вместе с ChoCh, относятся:

Блоки ордеров. Блоки ордеров показывают область, в которой размещается большое количество отложенных лимитных ордеров, обычно крупными институциональными трейдерами. На графике они выглядят как области консолидации цен, за которыми следует резкое движение цены в одном направлении. Такое движение в сочетании с ChoCh дает трейдерам сильный сигнал.

Блоки ордеров показывают область, в которой размещается большое количество отложенных лимитных ордеров, обычно крупными институциональными трейдерами. На графике они выглядят как области консолидации цен, за которыми следует резкое движение цены в одном направлении. Такое движение в сочетании с ChoCh дает трейдерам сильный сигнал. Сбор ликвидности Сбор ликвидности — это ситуация, когда крупные участники рынка активируют стоп-лоссы, размещенные частными трейдерами, и забирают всю ликвидность, необходимую для продолжения тренда. Поскольку сбор ликвидности должен показать, в каком направлении крупные институциональные трейдеры хотят двигать рынок, торговля с помощью сигнала ChoCh, созданного такими ценовыми действиями, обычно является безопасной.

Сбор ликвидности — это ситуация, когда крупные участники рынка активируют стоп-лоссы, размещенные частными трейдерами, и забирают всю ликвидность, необходимую для продолжения тренда. Поскольку сбор ликвидности должен показать, в каком направлении крупные институциональные трейдеры хотят двигать рынок, торговля с помощью сигнала ChoCh, созданного такими ценовыми действиями, обычно является безопасной. Разрывы справедливой стоимости. Разрывы справедливой стоимости (Fair Value Gaps) — это значительные ценовые движения, которые оставляют разрыв на графике. Идея заключается в том, что цена часто откатывается назад, чтобы заполнить разрыв, поскольку FVG оставляет много незавершенных ордеров, прежде чем возобновить продвижение в направлении сильного тренда. FVG, который происходит вскоре после или, что еще лучше, одновременно с ChoCh, считается очень сильным сигналом того, что цена будет продолжать двигаться в направлении значительного ценового действия.

Плюсы и минусы использования ChoCh

Плюсы

Смена характера может предоставить ряд преимуществ для трейдеров, использующих концепции Smart Money, например:

Раннее обнаружение разворотов тренда. ChoCh позволяет трейдерам обнаруживать момент, когда тренд собирается развернуться, до того, как новый тренд полностью сформируется.

ChoCh позволяет трейдерам обнаруживать момент, когда тренд собирается развернуться, до того, как новый тренд полностью сформируется. Повышение точности торговли. ChoCh предоставляет конкретные точки входа/выхода по позициям. Вы можете еще больше повысить точность своих торговых операций, используя ChoCh на разных таймфреймах.

ChoCh предоставляет конкретные точки входа/выхода по позициям. Вы можете еще больше повысить точность своих торговых операций, используя ChoCh на разных таймфреймах. Более эффективное управление рисками. ChoCh посылает сигнал, когда пришло время выходить из позиций, помогая трейдерам избежать торговли против нового тренда. Кроме того, ChoCh может помочь в установке стоп-лоссов и целей по прибыли.

ChoCh посылает сигнал, когда пришло время выходить из позиций, помогая трейдерам избежать торговли против нового тренда. Кроме того, ChoCh может помочь в установке стоп-лоссов и целей по прибыли. Работает с различными инструментами. ChoCh — это универсальный инструмент, который может работать с любой валютной парой, а также с криптовалютами и сырьевыми товарами.

ChoCh — это универсальный инструмент, который может работать с любой валютной парой, а также с криптовалютами и сырьевыми товарами. Работает на разных таймфреймах. ChoCh не требует определенных временных рамок, и трейдеры могут использовать его на любом таймфрейме или даже на нескольких таймфреймах. Более того, рекомендуется проверять различные таймфреймы на наличие признаков ChoCh, так как это повышает точность торговли.

ChoCh не требует определенных временных рамок, и трейдеры могут использовать его на любом таймфрейме или даже на нескольких таймфреймах. Более того, рекомендуется проверять различные таймфреймы на наличие признаков ChoCh, так как это повышает точность торговли. Помогает торговать по аналогии с крупными игроками рынка. Трейдеры ICT и другие сторонники концепции Smart Money настаивают на том, что SMC помогает понять, как торгуют крупные институциональные участники рынка. Являясь одним из инструментов, предоставляемых SMC, ChoCh, теоретически, помогает следовать за крупными игроками, торговать вместе с ними, а не против них.

Минусы

Хотя Смена характера может быть потенциально полезным инструментом, этот индикатор не идеален, и его использование может иметь ряд недостатков. Среди них:

Ложные сигналы. ChoCh может посылать ложные сигналы, так как не каждое изменение структуры рынка приводит к развороту тренда. Особенно опасны в этом отношении более низкие таймфреймы и нестабильные рынки или рынки с ограниченным диапазоном колебаний.

ChoCh может посылать ложные сигналы, так как не каждое изменение структуры рынка приводит к развороту тренда. Особенно опасны в этом отношении более низкие таймфреймы и нестабильные рынки или рынки с ограниченным диапазоном колебаний. Несвоевременные сигналы. Несмотря на то, что ChoCh может заблаговременно предупредить трейдеров об изменении тренда, использование только этого инструмента без других индикаторов может привести к упущению оптимального момента входа и запоздалому вхождению в новый тренд.

Несмотря на то, что ChoCh может заблаговременно предупредить трейдеров об изменении тренда, использование только этого инструмента без других индикаторов может привести к упущению оптимального момента входа и запоздалому вхождению в новый тренд. Необходимость в опыте. Неопытным трейдерам может быть сложно определить ChoCh, особенно на шумных рынках. Помните: не каждое движение за пределы последнего максимума или минимума означает Смену характера.

Неопытным трейдерам может быть сложно определить ChoCh, особенно на шумных рынках. Помните: не каждое движение за пределы последнего максимума или минимума означает Смену характера. Отсутствие данных об объемах на рынке Форекс. Обычно объем торгов является хорошим индикатором, позволяющим отличить реальные сильные движения от случайных кратковременных скачков и падений цен. Как таковой, он часто является хорошим инструментом, дополняющим ChoCh. К сожалению, рынок Форекс не может предоставить информацию об объеме торгов, поэтому трейдеры вынуждены полагаться только на ценовое действие.

Обычно объем торгов является хорошим индикатором, позволяющим отличить реальные сильные движения от случайных кратковременных скачков и падений цен. Как таковой, он часто является хорошим инструментом, дополняющим ChoCh. К сожалению, рынок Форекс не может предоставить информацию об объеме торгов, поэтому трейдеры вынуждены полагаться только на ценовое действие. Смена характера — это просто переименованный обычный разворот тренда. В конечном счете, ChoCh – это не какая-то новая революционная концепция, а скорее ребрендинг старого и знакомого термина.

Заключение

Смена характера — важный инструмент для трейдеров, использующих концепции Smart Money, который может помочь в раннем выявлении разворотов тренда. При правильном использовании он может значительно повысить прибыльность торговли. Но, как и любой другой инструмент, его следует использовать с осторожностью. Научитесь использовать его, экспериментируя на демо-счетах, прежде чем торговать на реальные деньги, сочетайте его с другими инструментами и индикаторами и не забывайте об управлении рисками.