Что такое расхождение курса на Форексе

Поскольку курсы валютных пар постоянно колеблются, создаются различные возможности для заключения и закрытия сделок, однако при этом возможны частичные несовпадения курса валют в различные периоды времени.

Однако прежде чем говорить о таких несовпадениях, необходимо разобраться, как устроен рынок Форекс и кто на него прежде всего влияет.

Как известно, валютный рынок работает круглосуточно, кроме выходных, т.е. с 1:00 понедельника по 00:00 субботы (МСК).

При этом каждый торговый день можно разделить на три следующих периода:

европейский;

американский;

азиатский.

Торговля на Форексе происходит во время всех этих периодов, соответственно, курс также может сформироваться в любое время, поскольку маркет-мейкеры могут зайти на рынок и вложиться в определенную пару в любой момент.

Несовпадение (расхождение или «расслоение») курса происходит именно благодаря таким маркет-мейкерам, т.е. крупным банкам и другим финансовым организациям, устанавливающим валютные курсы.

Как именно это происходит?

Маркет-мейкеры определяют курс определенных пар (как правило, основных), руководствуясь возможностями собственной прибыли.

Далее они вступают в определенные торговые отношения по той или иной паре.

При этом они готовы терпеть определенные убытки, в случае если сделка окажется неудачной.

Одним из способов получения прибыли для маркет-мейкера является двусторонняя котировка, где можно получить прибыль или нивелировать убыток с помощью спреда.

Как возникает расхождение валютного курса?

Для значительного изменения рыночного курса нужно значительное же количество средств.

Дело не в том, сколько на рынке в данный момент продавцов и покупателей, а в том, насколько крупные сделки на покупку или продажу совершают маркет-мейкеры.

Таким образом, чтобы «сдвинуть» курс всех основных пар, потребуется очень много ликвидности, однако именно так можно контролировать все курсы и получать прибыль «по всем фронтам».

Обычный же трейдер, получая прибыль, просто идет в ногу с маркет-мейкером: дело не в понимании рынка, а в простом умении следовать за его крупнейшими игроками.

Расхождение курса

Для изменения курса одной пары нужно также и изменение другой.

Посмотрим на график расхождения курса евро, британского фунта и доллара США.

Посмотрим на указатели направления.

Зеленая стрелка: курс пары растет.

Оранжевая стрелка: курс пары консолидируется и не имеет четкого направления.

Красная стрелка: курс пары снижается. Теперь разграничим основные валютные пары и кроссы.

Основные пары: EUR/USD, GBP/USD.

Кросс: EUR/GBP (кросс-курсом называется любая пара, в которой не участвует доллар США).

Итак, маркет-мейкеры анализируют данные движения курсов и делают все возможное, чтобы выжать из них прибыль.

Если частный трейдер решил в такой ситуации заключить сделку по EUR/USD, а курс пары остается практически неизменным, это значит лишь то, что в настоящий момент маркет-мейкеру интересна какая-то другая пара. Например, вполне возможно, что движение курса в это время наблюдается у какого-нибудь кросса, но этого трейдер не замечает.

Рассмотрим несколько гипотетических сценариев.

Сценарий №1: маркет-мейкер решает «продавить» курсы пар EUR/USD и GBP/USD вверх, в результате чего кроссовая пара EUR/GBP начинает консолидироваться.

Тогда наблюдается явная возможность для торговли кросс-парой, поскольку если есть движение в кроссе, то есть изменение и в основных парах.

Сценарий №2: EUR/USD растет, GBP/USD консолидируется, тогда кросс тоже растет, и появляется возможность для покупки.

Сценарий №3: EUR/USD консолидируется, GBP/USD растет. Тогда получается, что EUR/GBP может начать падать, указывая на перспективную сделку на покупку.

Итак, если сегодня маркет-мейкер «двигает» вверх EUR/USD и GBP/USD, то завтра может возникнуть хорошая возможность для покупкуи EUR/GBP; или, допустим, курс EUR/USD и GBP/USD значительно меняется во время европейского периода торгов — тогда EUR/GBP изменится уже во время американского периода.

Сценарий №4: курс EUR/USD падает, GBP/USD консолидируется; велики шансы, что кросс-курс EUR/GBP также пойдет вниз.

Важно понять, что курс разных пар движется не одновременно, и даже не в рамках одного периода, поэтому без нужды менять торговый план не стоит. Анализ графиков, установка стопов — все должно быть как обычно, только следует обратить внимание на корреляцию и знать, чего можно ожидать.

Не менее важно понять и следующее: да, описанные выше сценарии — не редкость, но корреляция тоже может быть нарушена: например, при появлении необычной фигуры на графике. Все это стоит учитывать при анализе расхождений валютных курсов, и тогда возможности для торговли можно будет предугадать заранее.

Выводы

Итак, мы выяснили, что, вследствие расхождения, валютные курсы меняются не одновременно, и это позволяет выяснить наличие возможности для торговли до собственно ее появления, во время предыдущего периода торгов.