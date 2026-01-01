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Слом структуры (Break of Structure) — одна из ключевых идей Smart Money Concepts. Можно утверждать, что это самая базовая и фундаментальная концепция и первая, которую нужно изучить трейдерам, желающим освоить SMC и торговлю по ценовому движению (Price Action).

В этой статье объясняется, что такое слом структуры, почему он может быть важен для трейдеров, как его определять и использовать, чтобы сделать вашу торговлю более прибыльной, а также каковы плюсы и минусы включения слома структуры в ваши торговые стратегии. Прочитав это руководство, вы научитесь находить слом структуры на графиках, поймете, когда его использовать, и сможете шаг за шагом применять его в собственной торговле.

Определение слома структуры

Чтобы понять, что означает слом структуры, нам нужно определить, что такое структура рынка.

Проще говоря, структура рынка — это последовательность свинг-максимумов и свинг-минимумов: более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем тренде и более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.

Слом структуры (сокращенно BoS) определяется как ценовое движение, которое пробивает самую последнюю точку свинга (свинг-максимум или свинг-минимум) в направлении тренда.

Последняя часть — в направлении тренда — особенно важна, поскольку название «слом структуры» может несколько вводить в заблуждение. Многие трейдеры первым делом предполагают, что слом структуры означает слом структуры рынка. Но это как нельзя дальше от истины. Слом структуры означает пробой одного уровня в структуре, а не слом всей структуры. Более того, он подтверждает, что существующий тренд (структура рынка) сохраняется.

Есть два типа BoS: бычий и медвежий. Чтобы лучше понять, что означает слом структуры и как он работает, давайте рассмотрим каждый из них отдельно.

Бычий слом структуры

Бычий слом структуры происходит в восходящем тренде, когда цена поднимается выше предыдущего свинг-максимума. Бычий BoS указывает на то, что существующий восходящий тренд сохраняется.

Чтобы это произошло, сначала должен установиться восходящий тренд. Это значит, что последний свинг-максимум должен быть выше предыдущего максимума (более высокий максимум), а последовавший за ним минимум должен быть выше предшествующего минимума (более высокий минимум). Если в такой конфигурации цена затем поднимается выше последнего максимума, мы наблюдаем бычий слом структуры.

Например, допустим, USD/JPY растет со 150 до 160, падает до 155, поднимается до 165 (формируя более высокий максимум), а затем отступает до 163 (формируя более высокий минимум). Если после этого цена пробивает уровень 165 вверх, мы получаем бычий слом структуры.

Медвежий слом структуры

Медвежий слом структуры происходит, когда цена опускается ниже последнего свинг-минимума в нисходящем тренде. Медвежий BoS означает, что существующий нисходящий тренд продолжается.

По сути, медвежий BoS — это зеркальное отражение бычьего BoS. Чтобы он произошел, сначала должен установиться нисходящий тренд: последний свинг-максимум должен быть ниже предыдущего максимума (более низкий максимум), а последний свинг-минимум должен быть ниже предыдущего минимума (более низкий минимум). Тогда пробой вниз последнего более низкого минимума будет означать медвежий слом структуры.

Пример: USD/JPY падает со 150 до 140, поднимается до 145, падает до 135 (формируя более низкий минимум), а затем поднимается до 137 (формируя более низкий максимум). В такой конфигурации пробой ниже 135 будет считаться медвежьим сломом структуры.

Недействительные сломы структуры

Один из самых спорных вопросов, связанных со сломом структуры, заключается в том, должна ли цена (тело свечи на графике) закрыться выше (в восходящем тренде) или ниже (в нисходящем тренде) предыдущей точки свинга, чтобы ценовое движение считалось BoS, или же достаточно тени, выступающей выше или ниже точки свинга.

Насколько мы можем судить, преобладает мнение, что тело свечи должно закрыться выше последнего свинг-максимума в восходящем тренде или ниже последнего свинг-минимума в нисходящем тренде, чтобы пробой считался действительным BoS. Для надежности тень, выступающую выше или ниже последней точки свинга, следует считать недействительным BoS, который легко может оказаться всего лишь быстрым сбором ликвидности.

Итак, тень, выступающая выше последнего свинг-максимума в восходящем тренде, не считается действительным сломом структуры.

Таковым считается только пробой полным телом свечи.

То же относится к тени, выступающей ниже последнего свинг-минимума в нисходящем тренде: это не считается действительным BoS.

Только когда полное тело свечи пробивает уровень свинг-минимума и закрывается ниже него, это можно считать действительным BoS.

Важно также помнить: чтобы BoS был действительным, он должен происходить в четко установившемся тренде.

Подъем выше предыдущего максимума нельзя считать полноценным BoS, если предыдущий свинг-минимум оказался ниже предшествующего минимума или если последний свинг-максимум не смог подняться выше предшествующего максимума.

То же, разумеется, верно и в обратном направлении: падение ниже последнего свинг-минимума не означает медвежий BoS, если последний минимум был выше предшествующего минимума или последний свинг-максимум был выше предшествующего максимума.

Кроме того, по своей природе BoS не может возникнуть без тренда. Поэтому не стоит искать BoS на рынках без тренда и на рынках, движущихся в диапазоне.

Один из способов определить, сильный BoS или слабый, — это объем торгов. У сильного BoS должен быть большой объем торгов, подтверждающий реальное участие трейдеров, тогда как небольшой объем говорит о том, что BoS, вероятно, слабый. К сожалению, этот метод не помогает на рынке Форекс, у которого из-за его децентрализованной природы нет единого источника информации, позволяющего видеть объем торгов. Иногда (особенно на Форексе) вместо реального объема торгов используют тиковый объем, но он лишь отслеживает количество изменений цены за бар и не показывает точный объем торгов за период. Поэтому он менее надежен, чем реальный объем.

Разница между сломом структуры и сменой характера

Смена характера (Change of Character, ChoCh) — еще один важный термин в Smart Money Concepts. Объяснить ChoCh при обсуждении слома структуры важно не только потому, что их обычно используют вместе, но и потому, что некоторые трейдеры путают ChoCh с BoS.

Некоторые трейдеры неверно толкуют термин слом структуры. По их мнению, продолжение существующего тренда нельзя считать «сломом». Для них слом структуры рынка происходит только тогда, когда цена выходит за последнюю точку свинга в направлении, противоположном существующему тренду. В их рассуждениях есть определенная логика, но то, что они описывают, в терминологии SMC не называется сломом структуры. На самом деле это смена характера.

Смена характера происходит, когда цена выходит за последнюю точку свинга в направлении, противоположном существующему тренду. В восходящем тренде это случается, когда цена падает от более высокого максимума ниже последнего более высокого минимума. В нисходящем тренде ChoCh возникает, когда цена поднимается от более низкого минимума выше последнего более низкого максимума. По сути, ChoCh противоположен BoS. Если BoS сигнализирует о продолжении тренда, то ChoCh говорит о том, что тренд выдохся.

Для торговли по BoS сигнал ChoCh главным образом означает, что нужно остановиться: тренд, возможно, закончился, поэтому продолжения, на котором можно торговать, пока нет. Однако он становится гораздо полезнее, если вы применяете в своей торговле мультитаймфреймовый анализ.

Но BoS чрезвычайно важен для определения самого ChoCh. Чтобы на графике появился ChoCh, цена должна выйти за точку свинга, от которой начался последний BoS. Иными словами, ChoCh происходит после того, как цена формирует BoS, но затем разворачивается и проходит уровень, с которого началось движение, вызвавшее BoS. Следовательно, чтобы мог произойти ChoCh, сначала должен произойти BoS.

Хотя ChoCh мало полезен, когда вы хотите сосредоточиться исключительно на BoS, на практике трейдеру SMC очень желательно использовать оба инструмента при построении своих стратегий. Они хорошо дополняют друг друга: BoS показывает, когда тренд сохраняется или начинает набирать импульс после ChoCh, а ChoCh сигнализирует о том, что тренд выдохся и возможен разворот. В частности, ChoCh на младшем таймфрейме может поймать конец отката, последовавшего за BoS на старшем таймфрейме, что позволяет войти в рынок раньше и максимизировать потенциальную прибыль.

Фундаментальная природа слома структуры

Сторонники Smart Money Concepts утверждают, что SMC позволяет им понять скрытое влияние крупных институциональных участников на рынок и тем самым помогает трейдерам торговать вместе с ними, а не против них. По мнению трейдеров SMC, слом структуры — просто еще один пример того, как крупные игроки влияют на рынок.

SMC объясняет BoS следующим образом. Когда крупные институциональные трейдеры хотят купить или продать активы, они обычно не могут сделать это одним крупным ордером, потому что на каждого покупателя должен найтись продавец и наоборот, а на рынках обычно недостаточно ликвидности, чтобы одновременно исполнить все ордера крупного трейдера. Поэтому если, например, крупный хедж-фонд или банк хочет купить большой объем валюты, акций и т. д., он размещает ордера на покупку актива, тем самым толкая цену вверх и забирая с рынка большой объем ликвидности. Затем он дает цене остыть и немного снизиться. Крупный трейдер ждет, пока цена упадет до уровня высокой ликвидности, обычно туда, где более мелкие трейдеры разместили большое количество стоп-лоссов. Падающая цена активирует стоп-лоссы, что позволяет институциональному трейдеру купить актив со скидкой, а затем толкнуть цену еще выше, за предыдущий уровень сопротивления, создавая тем самым слом структуры.

По словам экспертов SMC, BoS дает понять, что крупные институциональные трейдеры все еще в игре, а значит, тренд сохранится как минимум на некоторое время и, возможно, еще не поздно к нему присоединиться.

Внутренние и внешние сломы структуры

Рынки часто называют фрактальными: одни и те же виды трендов и паттернов появляются на каждом таймфрейме.

Тот же принцип применим и к слому структуры. Если вы видите BoS на старшем таймфрейме, вы сможете обнаружить несколько сломов структуры на младшем таймфрейме. А каждый свинг на старшем таймфрейме состоит из нескольких сломов структуры на младших таймфреймах.

BoS на младшем таймфрейме обычно называют внутренним BoS, а внешний BoS — это BoS на старшем таймфрейме.

Некоторые аналитики утверждают, что внутренние и внешние BoS можно найти на одном и том же таймфрейме: более крупные движения в большем тренде дают внешние сломы структуры, а более мелкие движения внутри них создают внутренние сломы структуры. Но на практике гораздо удобнее использовать разные таймфреймы, если вы хотите видеть сломы структуры разного масштаба. Переходите на старший таймфрейм, чтобы определить общий тренд, и на младший таймфрейм, когда хотите точнее размещать свои ордера и цели.

Почему слом структуры важен для трейдеров?

Слом структуры дает простой и понятный способ подтвердить продолжение тренда. В установившемся тренде BoS сигнализирует о том, что тренд остается в силе и, вероятно, продолжится как минимум некоторое время. После разворота тренда BoS показывает, что новый тренд полностью сформировался.

Кроме того, после возникновения BoS уровень, на котором он произошел, становится поддержкой (в восходящем тренде) или сопротивлением (в нисходящем тренде). В результате он помогает точнее определить, где размещать точки входа в позицию и стоп-лоссы.

Поклонники SMC также утверждают, что BoS дает уверенность в том, что вы торгуете заодно с крупными институциональными трейдерами, а не против них. Впрочем, согласитесь ли вы с этим утверждением, зависит от того, насколько вы верите в Smart Money Concepts.

Как определить слом структуры на графике?

Чтобы найти слом структуры на графике, нужно выполнить следующие шаги:

Определите текущую структуру рынка. В восходящем тренде ищите последовательность более высоких максимумов и более высоких минимумов: дождитесь, пока цена пробьет последний максимум вверх, а затем посмотрите, опустится ли она ниже предыдущего минимума; если нет, вы получили более высокий минимум и, следовательно, подтвердили, что тренд направлен вверх. Для нисходящего тренда нужна последовательность более низких максимумов и более низких минимумов: дождитесь, пока цена упадет ниже последнего минимума, и посмотрите, отскочит ли она выше последнего максимума; если нет, вы получили более низкий максимум и тем самым подтвердили, что тренд направлен вниз. Дождитесь, пока цена пробьет последнюю точку свинга в направлении тренда. Чтобы произошел слом структуры, цена должна подняться выше последнего максимума в восходящем тренде или опуститься ниже последнего минимума в нисходящем тренде. Помните: цена должна закрыться за точкой свинга; тени, проколовшей ее, недостаточно. Как только это произойдет, вы получите действительный BoS, хотя нужно выполнить следующие шаги, чтобы убедиться, что он прочен и надежен. Убедитесь, что пробой был сильным и решительным. В конце концов, согласно теории SMC, слом структуры должен сигнализировать об участии крупных игроков рынка. Логично, что он должен приводить к сильным движениям. В противном случае вы, возможно, имеете дело просто со случайным рыночным шумом. У сильного BoS должны быть следующие характеристики: Свеча с большим телом. Очевидно, что участие крупных игроков рынка должно приводить к сильному ценовому движению. Поэтому настоящий BoS должен быть выполнен свечой с большим телом; в противном случае вы, возможно, имеете дело лишь со случайным движением рынка.

Очевидно, что участие крупных игроков рынка должно приводить к сильному ценовому движению. Поэтому настоящий BoS должен быть выполнен свечой с большим телом; в противном случае вы, возможно, имеете дело лишь со случайным движением рынка. Сильное смещение. Как уже говорилось, для хорошего BoS нужно сильное и решительное ценовое движение. Это значит, что движение цены должно быть не просто значительным, но и быстрым. Если задуматься, сильный рост или падение цены говорит о крупных ордерах или большом их количестве, а значит, одна из сторон рынка (быки или медведи) уверенно контролирует ситуацию. Медленное движение к ключевым точкам говорит о том, что тренд не так уж силен и, возможно, теряет импульс.

Как уже говорилось, для хорошего BoS нужно сильное и решительное ценовое движение. Это значит, что движение цены должно быть не просто значительным, но и быстрым. Если задуматься, сильный рост или падение цены говорит о крупных ордерах или большом их количестве, а значит, одна из сторон рынка (быки или медведи) уверенно контролирует ситуацию. Медленное движение к ключевым точкам говорит о том, что тренд не так уж силен и, возможно, теряет импульс. Высокий объем торгов. К сожалению, как уже отмечалось, на рынке Форекс нет информации об объеме торгов (хотя некоторые трейдеры заменяют его тиковым объемом). Но если вы торгуете на других рынках, следите за объемом торгов. Настоящий BoS должен сопровождаться высоким объемом торгов. Дождитесь отката. Вы, конечно, можете начать торговать сразу после возникновения BoS. Но для надежности дождитесь отката и посмотрите, возобновит ли цена движение в направлении тренда, не выйдя за последний свинг-минимум в восходящем тренде или последний свинг-максимум в нисходящем тренде. Особенно хороший знак, если цена отскакивает от какого-либо ключевого уровня, например от одного из уровней коррекции Фибоначчи, разрыва справедливой стоимости (Fair Value Gap), ордер-блока и т. д. Еще лучше, если цена не возвращается ниже (в восходящем тренде) или выше (в нисходящем тренде) уровня, на котором произошел BoS. Но если цена проходит точку, от которой начался BoS, значит, BoS не состоялся. Фактически такое движение приведет к смене характера, а это значит, что тренд закончился.

Как торговать по слому структуры?

Чтобы эффективно использовать слом структуры в своей торговле, нужно определить BoS, как описано выше, а затем выбрать точку входа, цель и стоп-лосс. Обычные шаги при торговле с помощью BoS таковы:

Определите BoS. Выполните шаги из предыдущего раздела и рассматривайте вход в рынок только при наличии сильного, действительного BoS. Выберите точку входа. Агрессивные трейдеры, которые пропускают ретест, могут входить сразу после закрытия пробойной свечи. Более осторожным трейдерам, которые ждут отката, стоит размещать ордера только после того, как откат завершился, не выйдя за точку свинга, от которой начался BoS. Чтобы решить, где разместить ордер, можно использовать различные инструменты и индикаторы, но если вы хотите полагаться только на BoS и ценовое движение, то размещение ордера на покупку или продажу на уровне 50% диапазона отката — более консервативный выбор, а размещение ордера сразу после разворота отката может принести большую прибыль (хотя и с большим риском). Выберите цель по прибыли. Без дополнительных инструментов обычная практика — фиксировать прибыль на последней точке свинга (новый максимум в восходящем тренде или новый минимум в нисходящем тренде). Проблема этой стратегии в том, что если открыть позицию на уровне 50% диапазона отката, соотношение риска и прибыли окажется не лучшим. Поэтому нужно либо открывать позицию сразу после завершения отката, либо использовать другие инструменты для определения цели по прибыли. Еще один вариант — держать позиции открытыми до тех пор, пока цена продолжает формировать новые сломы структуры, двигаясь в направлении тренда. Не забывайте о стоп-лоссе. Всегда полезно ставить стоп-лосс на случай, если рынок пойдет против вас, поскольку ни одна стратегия, какой бы хорошей она ни была, не работает в 100% случаев. Обычно трейдеры, использующие BoS, ставят стоп-лосс на точке свинга, с которой началось движение, вызвавшее BoS: на последнем свинг-минимуме в восходящем тренде или последнем свинг-максимуме в нисходящем тренде. Если на откате цена отскочила от уровня BoS, можно рискнуть и поставить стоп-лосс на этом уровне или сразу за ним. Но в зависимости от того, где именно вы вошли в рынок, стоп-лосс может оказаться слишком близким.

Торговля по слому структуры на разных таймфреймах

При торговле по слому структуры всегда полезно смотреть на разные таймфреймы, чтобы снизить риск быть обманутым несостоявшимся BoS.

Начните со старшего таймфрейма (например, дневного или H4), чтобы определить общий тренд. Переходя на младший таймфрейм, ищите тренд, который совпадает с более широким трендом на старшем таймфрейме. Если тренд на младшем таймфрейме противоположен тренду на старшем таймфрейме, это, скорее всего, просто откат, и начинать торговлю в такой момент опасно.

Перейдите на младший таймфрейм (например, M30 или M15) и дождитесь слома структуры. Помните: вам нужно торговать BoS, который происходит в направлении более широкого тренда, а не против него.

Можно спуститься еще ниже, если вам нужна большая точность в торговле. Например, если вы увидели бычий BoS на графике M15 и дождались начала отката, можно перейти на график M1 или M5, чтобы посмотреть, как ведет себя цена там. Из-за фрактальной природы рынков откат на старшем таймфрейме, скорее всего, означает, что на младшем таймфрейме вы увидите нисходящий тренд. Если затем вы увидите признаки (например, смену характера) того, что нисходящий тренд выдохся, а позже и начало восходящего тренда, можно рассмотреть открытие длинной позиции. Опять же, из-за фрактальной природы рынка восходящий тренд на младшем таймфрейме, скорее всего, обернется окончанием отката на старшем таймфрейме, а это сигнал о том, что стоит открыть длинную позицию. Но с помощью младшего таймфрейма можно обнаружить окончание отката до того, как оно станет заметным на старшем таймфрейме. Это позволяет открыть позицию раньше, увеличивая потенциальную прибыль.

Основной таймфрейм, который вы используете для торговли, зависит от того, к какому типу трейдеров вы относитесь. Скальперы и дейтрейдеры обычно используют младшие таймфреймы, например M5 или M15. Свинг-трейдеры и позиционные трейдеры предпочитают старшие таймфреймы, например H4 или дневной.

Использование слома структуры с другими индикаторами

Обычно не рекомендуется использовать для торговли только один индикатор или иной инструмент. То же относится и к слому структуры. BoS часто используют как подтверждение тренда, а другие индикаторы позволяют размещать ордера, цели по прибыли и стоп-лоссы. Самые популярные индикаторы, которые используют вместе с BoS, — это уровни коррекции Фибоначчи, RSI, MACD, скользящие средние и полосы Боллинджера.

Когда BoS служит основой торговой стратегии, уровни коррекции Фибоначчи особенно популярны как инструмент, помогающий найти подходящий уровень входа. Обычный метод — построить коррекцию Фибоначчи от свинг-минимума к свинг-максимуму в восходящем тренде или от свинг-максимума к свинг-минимуму в нисходящем тренде. Затем трейдеры ждут, пока цена отскочит от одного из уровней коррекции Фибоначчи (чаще всего используют 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%), и размещают точку входа на следующем уровне в направлении тренда. Например, цена формирует бычий BoS, затем отступает к уровню Фибоначчи 78,6% и отскакивает. Тогда логичная точка входа для длинной позиции находится на уровне коррекции 61,8%.

Поскольку слом структуры сам является частью Smart Money Concepts, логично использовать его в связке с другими инструментами SMC, такими как ордер-блоки и разрывы справедливой стоимости. Обычно с их помощью определяют уровень, к которому цена должна откатиться после BoS и от которого она должна отскочить, чтобы продолжить движение в прежнем направлении.

Ордер-блоки обычно выглядят как области консолидации, за которыми следует резкое движение в направлении, противоположном тому, в котором цена двигалась до входа в область консолидации. Теория ордер-блоков гласит, что это области, где крупные институциональные трейдеры разместили большое количество лимитных ордеров. Это хорошо сочетается с идеей о том, что BoS является результатом резкого движения после срабатывания этих ордеров. На практике это означает, что если цена касается ордер-блока на откате после BoS, а затем возобновляет движение в направлении тренда, то BoS был действительным и можно входить в рынок.

Разрыв справедливой стоимости (FVG) — еще одна часть SMC, которая очень хорошо работает со сломом структуры. Более того, сильный BoS обычно приводит к появлению разрыва справедливой стоимости, поскольку быстрое ценовое движение оставляет область неисполненных ордеров: многие трейдеры не успевают поймать движение. Таким образом, BoS, создавший FVG, можно считать действительным и надежным сломом структуры. Теория SMC также утверждает, что цена обычно возвращается, чтобы заполнить FVG, прежде чем двигаться дальше. Это значит, что FVG является областью вероятного отката. Трейдеры могут ожидать возврата цены к FVG после BoS (хотя это не гарантировано) и быть готовыми войти в рынок, когда цена возобновит движение в прежнем направлении.

Смена характера — еще одна концепция Smart Money, тесно связанная со сломом структуры. Она помогает понять, когда BoS не состоялся.

Какие типичные ловушки подстерегают трейдеров, использующих слом структуры?

Трейдеры, особенно неопытные, неизбежно совершают ошибки в торговле. Но знание возможных ловушек повышает шансы их избежать. Вот самые распространенные ошибки, которые обычно совершают трейдеры, использующие слом структуры:

Принимать тень, пробившую точку свинга, за слом структуры. Как уже говорилось, некоторые трейдеры считают, что достаточно, чтобы цена выступила выше или ниже точки свинга, и это уже можно считать сломом структуры. Но в целом это очень рискованно и неразумно. Правильнее дождаться закрытия свечи и посмотреть, закрылась ли она за точкой свинга. Только тогда у вас есть шанс получить надежный BoS.

Как уже говорилось, некоторые трейдеры считают, что достаточно, чтобы цена выступила выше или ниже точки свинга, и это уже можно считать сломом структуры. Но в целом это очень рискованно и неразумно. Правильнее дождаться закрытия свечи и посмотреть, закрылась ли она за точкой свинга. Только тогда у вас есть шанс получить надежный BoS. Считать любое движение за точку свинга BoS. Действительный BoS должен быть результатом сильного и решительного ценового движения. То, что свеча закрылась за точкой свинга, еще не обязательно означает сильный BoS; следите за размером тела свечи и (если применимо) объемом торгов.

Действительный BoS должен быть результатом сильного и решительного ценового движения. То, что свеча закрылась за точкой свинга, еще не обязательно означает сильный BoS; следите за размером тела свечи и (если применимо) объемом торгов. Проявлять нетерпение и не дожидаться ретеста. Хотя трейдеры, готовые идти на больший риск, могут входить в рынок сразу после BoS, такой подход несет значительный риск наткнуться на несостоявшийся BoS и потерять деньги. Дождитесь, пока откат протестирует пробитый уровень. Только если он устоит, стоит начинать искать место для входа в рынок.

Хотя трейдеры, готовые идти на больший риск, могут входить в рынок сразу после BoS, такой подход несет значительный риск наткнуться на несостоявшийся BoS и потерять деньги. Дождитесь, пока откат протестирует пробитый уровень. Только если он устоит, стоит начинать искать место для входа в рынок. Путать смену характера со сломом структуры. В связи с предыдущими пунктами: входя в рынок слишком рано, до того как BoS завершил ретест, вы рискуете принять ChoCh за BoS. Если второй говорит о продолжении тренда, то первый указывает на то, что тренд закончился и есть вероятность, что начнется новый тренд в противоположном направлении.

В связи с предыдущими пунктами: входя в рынок слишком рано, до того как BoS завершил ретест, вы рискуете принять ChoCh за BoS. Если второй говорит о продолжении тренда, то первый указывает на то, что тренд закончился и есть вероятность, что начнется новый тренд в противоположном направлении. Входить в рынок, не проверив сначала тренд на старшем таймфрейме. Помните: из-за фрактальной природы рынков тренд на старшем таймфрейме отражается и на младшем таймфрейме. Чтобы быть уверенным, что вы торгуете по тренду, а не против него, нужно проверить общий тренд на старшем таймфрейме. Иначе то, что вы приняли за тренд, может оказаться всего лишь небольшим откатом в более широком тренде.

Помните: из-за фрактальной природы рынков тренд на старшем таймфрейме отражается и на младшем таймфрейме. Чтобы быть уверенным, что вы торгуете по тренду, а не против него, нужно проверить общий тренд на старшем таймфрейме. Иначе то, что вы приняли за тренд, может оказаться всего лишь небольшим откатом в более широком тренде. Использовать слишком близкие стоп-лоссы или не использовать их вовсе. Каким бы сильным и надежным ни был сигнал, включая BoS, всегда есть риск, что рынок развернется против вас. Такую возможность всегда нужно учитывать, поэтому стоп-лоссы обязательны для любого серьезного трейдера. Но важно и то, где вы их размещаете. Слишком близкие стоп-лоссы грозят тем, что вас будет постоянно выбивать из рынка и вы будете терять деньги. Например, если вы входите в рынок сразу после BoS и ставите стоп-лосс на уровне BoS, очень велика вероятность, что стоп-лосс сработает почти сразу, поскольку за большинством BoS следует период отката.

Пример торговли по слому структуры на реальном графике

Вот пример торговли по слому структуры в реальных условиях.

В этом примере вы будете использовать валютную пару AUD/USD. Основным таймфреймом будет H1.

Начните с определения тренда, а затем посмотрите, удастся ли найти на графике BoS.

Цена демонстрирует явный нисходящий тренд. И действительно, вы видите BoS, последовавший за резким движением вниз. Более того, цена падала так быстро, что создала разрыв справедливой стоимости — дополнительный признак сильного рыночного настроения.

Но прежде чем рассматривать вход в рынок, нужно проверить, согласуется ли текущее движение вниз с более широким трендом. Перейдите на дневной таймфрейм.

Как видите, дневной график также демонстрирует явный нисходящий тренд. Тренды на обоих таймфреймах направлены в одну сторону, а это говорит о том, что стоит открыть короткую позицию.

Но сначала нужно дождаться ретеста.

Перейдите на младший таймфрейм — M5. Там вы видите бычью смену характера — признак того, что начался откат.

Теперь нужно подождать и посмотреть, когда развернется восходящий тренд на младшем таймфрейме (и развернется ли вообще).

Проходит некоторое время, и ваше терпение вознаграждается: на графике M5 формируется медвежья смена характера.

Похоже, это хороший момент, чтобы открыть короткую позицию.

Вернитесь на старший таймфрейм.

Здесь хорошо видно, что цена отскочила от уровня сопротивления, образованного одновременно BoS и FVG.

Обратите внимание: цена не остановилась точно на уровне BoS, а поднялась немного выше него. Так что хорошо, что вы не вошли в рынок сразу после возникновения BoS. Если бы вы так поступили и поставили стоп-лосс рядом с уровнем BoS, он, скорее всего, сработал бы.

Можно также проверить уровни коррекции Фибоначчи и посмотреть, не покажут ли они что-нибудь интересное.

Первое, что бросается в глаза: уровень коррекции 50,0% примерно совпадает с уровнем BoS и нижней границей FVG. Это делает еще более вероятным то, что сопротивление на этом уровне устоит и не даст цене подняться выше.

Теперь поставьте стоп-лосс на максимуме свинга, который привел к BoS (уровень Фибоначчи 100%), удвойте расстояние от него до текущей цены и разместите цель по тейк-профиту на таком расстоянии ниже текущего уровня цены.

Действительно ли слом структуры является новой концепцией или это просто ребрендинг существующих идей?

Противники теории Smart Money часто заявляют, что SMC — это всего лишь старые, хорошо известные идеи, на которые навесили новые красивые названия, чтобы они звучали умнее и оригинальнее.

Слом структуры не избежал подобной критики. Некоторые отмечают, что BoS не предлагает ничего существенно нового по сравнению с теорией Доу, которой больше ста лет. Метод Вайкоффа тоже использовал похожие концепции, только под другими названиями, почти столетие назад.

Поклонники SMC утверждают, что Smart Money Concepts дают лучшее понимание причин движений цены. Что касается именно BoS, то в его защиту говорят, что у него более формализованное и объективное описание, что якобы делает его более точным при подтверждении продолжения тренда.

Но то, старая это концепция или новая, мало влияет на то, насколько хорошо BoS работает. Некоторые могут даже утверждать, что быть всего лишь ребрендингом старой концепции — преимущество BoS, поскольку это делает его проверенным временем методом.

Плюсы и минусы слома структуры

Ни один метод или теория не идеальны, и слом структуры не исключение. У него есть как положительные, так и отрицательные стороны. Самые важные из них перечислены ниже.

Плюсы

Помогает подтвердить продолжение тренда. Если вы сомневаетесь, сохраняется ли тренд на графике, BoS поможет развеять эти сомнения.

Если вы сомневаетесь, сохраняется ли тренд на графике, BoS поможет развеять эти сомнения. Делает торговлю более точной. BoS можно использовать, чтобы определить, где размещать ордера, цели по прибыли и стоп-лоссы.

BoS можно использовать, чтобы определить, где размещать ордера, цели по прибыли и стоп-лоссы. Простота. Слом структуры очень прост для понимания. Кроме того, обнаружить BoS на графике обычно не так уж сложно. Поэтому им легко пользоваться любому трейдеру, даже новичку.

Слом структуры очень прост для понимания. Кроме того, обнаружить BoS на графике обычно не так уж сложно. Поэтому им легко пользоваться любому трейдеру, даже новичку. Можно использовать на любом рынке. BoS, опираясь исключительно на ценовое движение, работает одинаково на любом графике, независимо от того, какой актив он отображает. Хотя отсутствие информации об объеме торгов несколько затрудняет использование BoS на рынке Форекс, высокая ликвидность (по крайней мере, у основных валютных пар) может сделать сигналы BoS более надежными.

BoS, опираясь исключительно на ценовое движение, работает одинаково на любом графике, независимо от того, какой актив он отображает. Хотя отсутствие информации об объеме торгов несколько затрудняет использование BoS на рынке Форекс, высокая ликвидность (по крайней мере, у основных валютных пар) может сделать сигналы BoS более надежными. Работает на любом таймфрейме. BoS может работать на вас независимо от того, какой таймфрейм вы предпочитаете. Более того, как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется использовать несколько разных таймфреймов, когда вы применяете BoS в торговле.

BoS может работать на вас независимо от того, какой таймфрейм вы предпочитаете. Более того, как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется использовать несколько разных таймфреймов, когда вы применяете BoS в торговле. Работает без каких-либо технических индикаторов. Хотя сочетать BoS с техническими индикаторами и другими торговыми инструментами настоятельно рекомендуется, делать это не обязательно. Можно просто открыть график и сразу начать торговать с помощью BoS.

Хотя сочетать BoS с техническими индикаторами и другими торговыми инструментами настоятельно рекомендуется, делать это не обязательно. Можно просто открыть график и сразу начать торговать с помощью BoS. Сочетается с другими торговыми концепциями. Хотя BoS можно использовать отдельно, он отлично работает с другими техническими индикаторами и другими торговыми концепциями, помогая определить преобладающий тренд и уровни, на которых сосредоточена ликвидность. В частности, BoS очень хорошо работает с другими концепциями Smart Money.

Минусы

Возможность ложных сигналов. Слом структуры склонен давать ложные сигналы, особенно если вы торгуете на младшем таймфрейме, не сверяясь со старшим таймфреймом для определения более широкого тренда, или спешите считать BoS любое небольшое колебание возле точки свинга.

Слом структуры склонен давать ложные сигналы, особенно если вы торгуете на младшем таймфрейме, не сверяясь со старшим таймфреймом для определения более широкого тренда, или спешите считать BoS любое небольшое колебание возле точки свинга. Субъективность в определении точек свинга. Иногда бывает трудно определить, следует ли считать максимум или минимум точкой свинга, особенно на волатильном рынке. Это вносит определенную долю субъективности, которая может приводить к ошибкам.

Иногда бывает трудно определить, следует ли считать максимум или минимум точкой свинга, особенно на волатильном рынке. Это вносит определенную долю субъективности, которая может приводить к ошибкам. Позднее подтверждение тренда. Чтобы тренд полностью сформировался, а BoS стал четко виден, требуется время, особенно если вы ждете отката после BoS. Это может привести к позднему входу в рынок по неоптимальной цене и потере потенциальной прибыли.

Чтобы тренд полностью сформировался, а BoS стал четко виден, требуется время, особенно если вы ждете отката после BoS. Это может привести к позднему входу в рынок по неоптимальной цене и потере потенциальной прибыли. Не работает на хаотичных рынках и рынках, движущихся в диапазоне. Хотя BoS может появиться на любом рынке и любом таймфрейме, что делает его универсальным инструментом, у него есть серьезное ограничение: ему нужен тренд. Он просто не может возникнуть на рынках, где нет явного тренда.

Заключение

Слом структуры — одна из ключевых частей Smart Money Concepts. Его используют, чтобы подтвердить продолжение тренда, и поэтому он в основном полезен трендовым трейдерам. Хотя его можно использовать отдельно, он работает гораздо лучше в сочетании с другими инструментами, в частности с другими концепциями Smart Money, такими как ордер-блоки и разрывы справедливой стоимости.

Как и у любого торгового инструмента, у слома структуры есть свои преимущества и недостатки. Вам нужно самостоятельно решить, подходит ли он вашему стилю торговли. Как обычно, лучше сначала протестировать BoS на исторических данных, затем попрактиковаться на демо-счете и только после этого решать, применять ли его в реальной торговле.