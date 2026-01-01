Руководство для новичков по индикатору Envelopes (Конверты) на Форексе

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Если вы ищете способ определения периода, когда актив перекуплен или перепродан, то можете попытаться использовать индикатор Конверты.

В этом руководстве мы рассмотрим, что такое конверты, как их накладывают на графики и как используют в торговых стратегиях.

Что такое "индикатор Конверты"?

Индикатор Конверты – это набор скользящих средних. Когда вы их наложите, вы заметите, что цена нередко колеблется между двумя из них, но иногда прорывается вверх или вниз.

Основная мысль: пара скользящих средних образует конверт.

Как рассчитывается индикатор Конверты?

Чтобы наложить конверт на график вам потребуется ответить на вопрос:

Вид скользящей средней, которую вы будете использовать

Период усреднения для каждой скользящей средней

Процент смещения для конверта

Каково назначение процента смещения? От него зависит чувствительность. Если вас беспокоят ложные сигналы в волатильных условиях, то вам следует выбрать более высокий процент. Если же, напротив, рынок не волатилен, и вас беспокоит недостаточное количество возможностей для проведения сделок, то вам подойдет более низкий процент. Вот пример расчетов для конверта.

Здесь используются простые скользящие средние (SMA), 10-дневный период усреднения и 1% смещения.

Верхний конверт: SMA + 10-дневная SMA х 0,01

Нижний конверт: 10-дневная SMA - 10-дневная SMA х 0,01

Возможно, вы захотите увеличить процент смещения до 5%, но оставьте все остальное таким же. Тогда вы использовали бы:

Верхний конверт: 10-дневная SMA + 10-дневная SMA х 0,05

Нижний конверт: 10-дневная SMA - 10-дневная SMA х 0,05

Возможно, вы захотите взять взамен 20-дневную SMA и 5%. Тогда вы использовали бы:

Верхний конверт: 20-дневная SMA + 20-дневная SMA х 0,05

Нижний конверт: 20-дневная SMA - 20-дневная SMA х 0,05

Когда вы добавляете на график индикатор Конверты, то вводите такие вводные данные, какие хотите, а платформа для построения графиков берет всю математику на себя.

Обратите внимание и на то, что некоторые конверты, похоже, наносятся со SMA средних цен и показывают три линии. А другие, похоже, наносятся без SMA средних точек и показывают две линии.

Основная мысль: Хотя рассчитать индикатор Конверты и сравнительно легко, ваша платформа для построения графиков должна сделать это сама, когда вы выберите входные данные.

Что показывает индикатор Конверты?

Пара скользящих средних, образующих конверт, показывает, когда имеются условия перекупленности или перепроданности.

Когда вы видите, что цена проходит нижнюю границу конверта, это означает, что рынок перепродан, и вам следует покупать. Нижняя граница показывает зону поддержки.

Если же вы, напротив, видите, что цена проходит верхнюю границу конверта, это означает, что рынок перекуплен, и вам следует продавать. Верхняя граница показывает зону сопротивления.

А еще можно заметить, что конверты помогают визуализировать трендовые и боковые рынки.

Когда цена демонстрирует восходящий или нисходящий тренд, образующие конверты скользящие средние делают то же самое.

Когда демонстрирует боковой тренд, вы увидите, что конверты тоже движутся более или менее боком, а не сильно верх или вниз.

Основная мысль: Наложив конверты на график, вы сможете обнаружить, когда актив будет перекуплен или перепродан. Также вы сможете визуализировать трендовые и боковые рынки.

Как нанести конверты на свои графики?

Наложить конверты на график легко. Вот требуемые шаги если вы пользуетесь MetaTrader 4:

Выберите в меню "Вставить", затем "Индикаторы", затем "Тренд", а затем "Конверты". Теперь вы сможете ввести свои параметры. Когда закончите, нажмите на "ОК". Теперь этот индикатор будет отображаться на вашем графике. Вы готовы определить торговые настройки.

Основная мысль: Для добавления конвертов на валютные графики требуется всего несколько минут.

Как пользоваться индикатором Конверты в процессе торговли?

Нередко встречаются путанные и на первый взгляд противоречивые инструкции по использованию конвертов в процессе торговли. Это связано с тем, что правильное толкование пересечения верхней и нижней границ конверта во многом зависит от контекста.

Поскольку эти границы представляют возможные условия перекупленности и перепроданности, обычно конверты как индикаторы применяются следующим образом:

Если цена закроется ниже нижней границы, нужно покупать.

Если цена закроется выше верхней границы, нужно продавать.

Но возможны и исключения, когда формируется новый более долгосрочный тренд.

Подумайте о том, как поддержка и сопротивление ведут себя обычно. Обычно цена от них отскакивает, а они действуют как ограничение. Но в некоторых ситуациях, когда поддержка или сопротивление прорваны, цена продолжает двигаться вперед, демонстрируя сильный тренд.

Это справедливо и тогда, когда мы говорим о конвертах. Если вы заметите, что цена прорвала одну из линий и, похоже, не собирается возвращаться, это может означать, что в этом направлении формируется тренд.

В такой ситуации вы взамен поступите следующим образом:

Если цена закроется ниже нижней границы и действительно прорвет поддержку, можно продавать, так как может начинаться нисходящий тренд.

Если цена закроется выше верхней границы и действительно прорвет сопротивление, можно покупать, так как может формироваться восходящий тренд.

Как видите, здесь вполне можно запутаться. Мы поговорим об этом подробней в разделе ниже.

Основная мысль: поскольку границы конвертов служат сопротивлением и поддержкой, обычно мы открываем длинные позиции, когда видим, что цена закрывается ниже нижней линии, и короткие позиции, когда видим, что цена закрывается выше верхней линии. Но в случаях, когда кажется, что поддержка или сопротивление действительно прорваны сильным восходящим или нисходящим трендом, мы можем торговать взамен в направлении тренда.

Общие советы по использованию индикатора Конверты

Чтобы понять, как пользоваться конвертами, вам потребуется придумать определенное правило. Если цена закроется, например, выше верхней линии, то что вы будете делать – продавать, предполагая, что рынок перекуплен, или покупать, предполагая, что сопротивление прорвано и формируется восходящий тренд? Вы можете принять свое решение исходя из того, насколько цена поднялась выше линии, или из того, вернулась ли она под линию снова. Протестируйте различные правила входа и определите, какое работает чаще.

Подумайте над тем, чтобы добавить другие индикаторы или использовать движение цены. Что еще может сделать посылаемые конвертами торговые сигналы более однозначными, так это наличие на вашем графике других индикаторов, обеспечивающих совпадение. Совпадение можно найти и путем поиска ценовых моделей, сигнализирующих о времени для входа на рынок.

Обратите внимание на общий контекст рынка. Насколько волатильны условия для этого актива? Наблюдаются ли ценовые качели? Помните, вы можете скорректировать процент, используемый для расчета конвертов, чтобы не получать ложные сигналы.

Протестируйте на исторических данных и на демо-счете. Когда вы добавляете на графики любые новые индикаторы, крайне важно провести тщательное тестирование прежде, чем рискнуть реальными деньгами, установив торговые настройки. Это касается конвертов точно так же, как и любых других валютных индикаторов.

Основная мысль: Контекст, правила и тестирование крайне важны для эффективного использования конвертов.

Заключение

Конверты помогают выявлять перекупленные или перепроданные рынки и обнаруживать тренды. Теперь у вас есть инструмент, позволяющий понять, когда актив может быть перекуплен или перепродан. В качестве бонуса, он помогает также обнаружить формирование длинных и коротких трендов, которые прорывают выявляемые им уровни поддержки и сопротивления. Для получения лучших результатов используйте конверты в дополнение к проверенному методу торговли.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы об индикаторе Конверты или вы просто захотите обсудить его использование в торговле с другими, вы можете зайти на наш форум по Форексу.