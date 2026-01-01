Применение метода Уайкоффа на рынке Форекс

Если вы хотите понять, как действуют так называемые «умные деньги», и успеть зафиксировать крупные ценовые движения, попробуйте применить метод Уайкоффа на рынке Форекс. В этом руководстве мы рассмотрим всё, что вам нужно знать, чтобы начать применять метод Уайкоффа на практике.

Что такое метод Уайкоффа?

Метод Уайкоффа назван в честь его создателя, Ричарда Д. Уайкоффа, который разработал его в начале XX века. Это система ценового анализа, которая позволяет выявлять рыночные циклы и показывает, как действуют институциональные трейдеры. Вы можете использовать результаты анализа, проведенного с помощью метода Уайкоффа, для входа в рынок при прорывах или разворотах.

Метод Уайкоффа был разработан для торговли акциями, но его можно адаптировать и для Форекс, и для других рынков.

Основные концепции метода Уайкоффа

Использование метода Уайкоффа в торговле на Форекс начинается с понимания лежащих в его основе фундаментальных законов.

Закон спроса и предложения

Это базовый принцип, с которым вы, вероятно, уже знакомы. Когда спрос превышает предложение, цена актива растет. Когда предложение превышает спрос, цена снижается. Когда спрос и предложение примерно равны, цена движется в боковом тренде.

Закон причины и следствия

Закон причины и следствия гласит, что ценовые движения («следствия») являются результатом предшествующих периодов накопления или распределения («причин»).

Причина : время и активность, затрачиваемые в торговом диапазоне, в течение которого институциональные игроки наращивают позиции.

: время и активность, затрачиваемые в торговом диапазоне, в течение которого институциональные игроки наращивают позиции. Следствие: последующее движение цены, которое может быть как в сторону роста, так и в сторону снижения.

В целом, чем дольше и четче диапазон, тем больше будет потенциальное движение после прорыва цены. Трейдеры на Форекс могут оценить это, наблюдая за тем, как долго цена консолидируется и насколько хорошо удерживаются уровни поддержки и сопротивления.

Закон «усилия» и «результата»

Под «усилием» здесь понимается объем, а под «результатом» — движение цены.

Когда и объем, и цена растут, условия гармоничны.

Когда объем растет, но цена не движется в ногу с ним, возможно, грядет разворот.

Если объем снижается, а ценовое движение усиливается, условия не являются устойчивыми.

Концепция «Композитного человека»

«Композитный инвестор» — это воображаемый участник рынка, который накапливает позиции перед ростом цены и распределяет их перед падением. Он представляет собой совокупность действий, предпринимаемых институциональными инвесторами. По сути, его можно рассматривать как «умные деньги».

Рыночные циклы Уайкоффа

Следующий набор понятий, с которым вам необходимо ознакомиться для использования метода Уайкоффа, — это рыночные циклы Уайкоффа. Один цикл состоит из четырёх фаз: накопление, рост, распределение, падение. Ниже приведён пример графика, иллюстрирующий эти четыре фазы.

Вот ещё один пример с того же дневного графика EUR/USD, но за более ранний период:

1. Накопление

После нисходящего тренда цена движется в боковом направлении.

Объем снижается.

Вы увидите, как цена отскакивает в пределах канала, ограниченного уровнями поддержки и сопротивления.

На этапе накопления институциональные инвесторы готовятся к этапу повышения цены. Ниже приводится подробный разбор событий, происходящих во время накопления.

Этап A

Предварительная поддержка (PS): это первая точка поддержки, которую вы видите, когда объем покупок становится более существенным после нисходящего тренда. Возможно, еще будет некоторое движение вниз, но оно близится к завершению.

Кульминация продаж (SC): цена ненадолго опускается ниже уровня поддержки, устанавливая новый минимум. Объем торгов высокий.

Автоматическое ралли (AR): Затем цена откатывается.

Этап B

Вторичное тестирование (ST): рынок вновь тестирует уровень SC, но с меньшим объемом.

Этап C

«Пружина»: цена ненадолго опускается ниже уровня поддержки, устанавливая новый минимум, после чего отскакивает обратно в торговый диапазон.

Тест «Пружины»: область «Пружины» тестируется повторно, но объем торгов ниже.

Этап D

Признак силы (SOS): именно здесь вы, наконец, увидите скачок цены вверх. Объем торгов увеличивается.

Подкрепление (BU): Происходит ещё одно повторное тестирование, после чего начинается этап роста.

2. Рост цены (этап E)

Спрос теперь превышает предложение, и цена продолжает расти.

Вы увидите более высокие максимумы и более высокие минимумы.

Когда цена растет, вы увидите увеличение объема торгов. При откате объем снижается.

Ниже приводится разбивка этапа наценки:

Начальный рывок (IT): цена выходит из зоны накопления.

Возврат к истоку ручья (BUEC): это первая заметная коррекция.

Вторичное тестирование (ST): то, что ранее было сопротивлением, теперь выступает в качестве поддержки. Это тест этой линии поддержки.

Продолжение признаков силы (CSOS): цена движется вверх при высоком объеме.

Последняя точка поддержки (LPS): цена совершает ещё один откат перед продолжением движения.

3. Распространение

Это этап, на котором институциональные инвесторы закрывают свои позиции.

Цена возвращается к боковому движению.

Объем торгов растет.

Линии поддержки и сопротивления образуют канал, который постоянно тестируется.

Ниже перечислены все события, происходящие на этапе распространения:

Этап A

Предварительное предложение (PSY): это первое сопротивление, которое вступает в действие, когда восходящий тренд близится к концу.

Кульминация покупок (BC): Затем наблюдаются покупки с высоким объемом.

Автоматическая реакция (AR): после BC происходит откат.

Этап B

Вторичное тестирование (ST): цена тестирует максимум BC, но без столь же значительного объема.

Всплеск (TOUT): это окончательный максимум, превышающий уровень сопротивления.

Этап C

Всплеск после распределения (UTAD): цена вновь тестирует тот же максимум, но с меньшим объемом.

Этап D

Признак слабости (SOW): Объем торгов растет, а цена начинает снижаться.

Последняя точка предложения (LPSY) или ралли (R): Некоторые источники предполагают, что происходит одно последнее, но слабое ралли, в то время как другие считают, что ралли уже невозможно. Спрос исчерпан, и начинается снижение цен.

4. Снижение (Этап E)

Это этап, на котором предложение превышает спрос, что приводит к нисходящему тренду цены.

Цена формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Когда цена падает, объем торгов растет. Когда она отскакивает, объем снижается.

Вот события этой фазы в порядке их следования:

Начальный импульс (IT): это нисходящее движение, сигнализирующее об окончании распределения и начале снижения цен.

Отскок от зоны перепроданности: первый значительный откат показывает, что актив, по крайней мере временно, находится в состоянии перепроданности.

Вторичное тестирование (ST): цена тестирует линию сопротивления, которая ранее была линией поддержки.

Признаки слабости при продолжении тренда (CSOW): цена снижается, при этом объем торгов остается высоким.

Последняя точка предложения (LPSY): это последний слабый рост.

Схемы накопления по Уайкоффу

Вот некоторые паттерны, выявленные Уайкоффом.

Схема накопления № 1: это классическая модель накопления с «пружиной», в большинстве случаев следующая за нисходящим трендом. Она включает в себя кульминацию продаж, автоматический рост, вторичное тестирование и «пружину».

Схема накопления № 2: эта модель представляет собой накопление, не включающее «пружину». Она состоит из кульминации, ралли и вторичного теста. Уровень поддержки удерживается на протяжении всего периода.

Схема накопления № 3: В эту категорию попадает накопление, характеризующееся большим количеством тестов и «пружин».

Существуют также соответствующие схемы распределения (зеркальное отражение схем накопления).

Как определить, когда пора покупать или продавать

Уайкофф подробно описал все детали, чтобы помочь трейдерам эффективно использовать его систему. Он даже разработал девять критериев для покупки и девять критериев для продажи. Это контрольный список, который можно проверить перед открытием сделки.

Критерии для покупки

Цена находится в диапазоне (больше не имеет нисходящего тренда)?

Снизился ли объем торгов?

Цена пробила уровень поддержки вниз, а затем восстановилась?

Есть ли достаточные основания для значительного движения?

Было ли преодолено сопротивление за счет более широкого спреда и более высокого объема?

Является ли данный инструмент более сильным, чем сопутствующие инструменты или рынок в целом?

Остаются ли коррекции выше предыдущих уровней поддержки?

После прорыва цены наблюдается ли картина более высоких максимумов и более высоких минимумов?

Растет ли объем торгов во время ралли и снижается ли во время коррекций?

Критерии для продажи

Находится ли цена в диапазоне (не демонстрирует ли она больше восходящего тренда)?

Увеличился ли объем торгов?

Пробилась ли цена вверх выше уровня сопротивления, а затем вернулась вниз?

Есть ли достаточные основания для формирования уровня сопротивления?

Был ли спрос пробит из-за расширения спреда и увеличения объема?

Является ли данный инструмент более слабым по сравнению с аналогичными инструментами или рынком в целом?

Останавливаются ли ралли на уровнях сопротивления или ниже них?

Наблюдаются ли более низкие максимумы и минимумы?

Увеличивается ли объем торгов во время снижения и уменьшается ли во время роста?

Как применять метод Уайкоффа на Форекс

Применить метод Уайкоффа на Форекс довольно просто; нужно лишь учитывать несколько моментов.

Вы обнаружите, что этот метод проще всего применять к основным валютным парам. Экзотические пары менее ликвидны и могут генерировать больше шума и ложных сигналов. Если вы решите торговать сырьевыми валютами, обращайте внимание на то, как цены на сырье влияют на эти пары.

Торговля на рынках Форекс ведется 24 часа в сутки. Анализ по методу Уайкоффа наиболее эффективен при сочетании различных таймфреймов. Используйте дневные графики для определения общей рыночной структуры, а внутридневные — для анализа отдельных торговых сессий, таких как азиатская, лондонская и нью-йоркская. Уделяйте особое внимание перекрытиям сессий, поскольку именно в эти моменты часто наблюдается наибольшая волатильность и ликвидность.

Следите за новостными событиями и публикациями отчетов, поскольку и то, и другое может на данный момент нарушить структуру рынка и снизить эффективность анализа.

На Форекс невозможно увидеть объем торгов напрямую, как это делается на фондовом рынке, но вы можете, по крайней мере, проанализировать тиковый объем. При проведении сравнений сосредоточьтесь на недавних средних значениях и отслеживайте относительные изменения объема.

Визуализация объема

Чтобы полноценно интерпретировать движения рынка с помощью метода Уайкоффа, вам понадобится способ визуализации объема на графиках. Тиковый объем служит хорошим приближением к реальному объему, но вот несколько примеров индикаторов объема, которые вы также можете использовать:

Объем на балансе (OBV)

Денежный поток Чайкина (CMF)

Индекс содействия рынку

Выберите один из них и попробуйте. Вы можете поэкспериментировать с разными индикаторами при тестировании на исторических данных.

Применение метода Уайкоффа

Метод Уайкоффа лучше всего рассматривать как инструмент прогнозирования движения рынка. Сам по себе он не является полноценной стратегией.

Поэтому для поиска сигналов вам нужно будет сочетать его с техническими индикаторами, фундаментальным анализом или ценовым действием.

Когда ваша стратегия выдаст сигнал, вы можете проверить его по перечню критериев для покупки/продажи, о которых говорилось ранее. Эти критерии, наряду с визуализацией объема, фаз рынка и отдельных событий, выявленных с помощью метода Уайкоффа, помогут вам определить, существует ли подходящий контекст для совершения сделки.

Преимущества и недостатки метода Уайкоффа

Чтобы помочь вам определиться, стоит ли использовать метод Уайкоффа, приведем его плюсы и минусы.

Преимущества метода Уайкоффа

Использование метода Уайкоффа помогает вам лучше интерпретировать поведение цены, что может повысить вашу эффективность при применении самых разных стратегий.

Метод Уайкоффа предоставляет вам структуру и чек-лист, следуя которым вы сможете разобраться в том, что видите, и убедиться в обоснованности входа в сделку перед тем, как открыть позицию.

Как только вы к нему привыкнете, метод Уайкоффа окажется проще, чем кажется на первый взгляд. Циклы и даже события довольно понятны и легко распознаваемы.

Вы можете использовать метод Уайкоффа для торговли фиатными валютами, криптовалютами, акциями, сырьевыми товарами и другими активами.

Недостатки метода Уайкоффа

Эффективность метода Уайкоффа во многом будет зависеть от стратегии, с которой вы решите его сочетать. С некоторыми техниками он может работать лучше, чем с другими. Кроме того, он не всегда применим к тому, что происходит на рынках в отношении всех активов.

Метод Уайкоффа может показаться сложным, если вы только начинаете с ним знакомиться. Это связано с тем, что вам предстоит освоить множество концепций, а для распознавания каждой из них на графиках требуется практика. Таким образом, освоить этот метод может быть не так просто и быстро.

В анализе по методу Уайкоффа присутствует значительная доля субъективности. Вы можете со временем все лучше и лучше распознавать паттерны и понимать, что представляет собой «идеальный» паттерн. Но даже в этом случае вы по-прежнему будете полагаться на собственную интерпретацию при принятии решений. В некоторые дни ваша субъективная оценка может оказаться более эффективной, чем в другие.

Даже после того, как вы освоите сам метод Уайкоффа, вы всё равно не будете готовы к торговле. Вам придётся изучить стратегию, которая с ним сочетается, а затем научиться использовать их в комплексе. Таким образом, этот путь требует большого терпения.

Заключение: метод Уайкоффа помогает понять рыночный контекст

Метод Уайкоффа не должен быть вашей единственной стратегией на Форекс, но он служит отличной основой для понимания того, что делают институциональные инвесторы и как движется рынок. Попрактикуйтесь в использовании этой системы в бэктестах и на демо-счетах. Чем больше вы будете с ней работать, тем быстрее и легче вам будет анализировать и интерпретировать то, что происходит на ваших графиках.