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Задумывались ли вы о том, что можно заработать на росте акций Tesla и других известных компаний, не владея ими? Точно так же можно заработать, например, на падении цен на нефть, не связываясь с фьючерсами. Инструмент, который дает такую возможность, называется CFD (контракт на разницу).

С помощью этого дериватива, который становится все популярнее среди розничных трейдеров, можно получать финансовый результат от изменения цен большинства популярных базовых активов, включая акции, индексы, валюты, сырьевые товары и криптовалюты, не владея ни одним из них.

Но не спешите считать CFD простой ставкой на рост или падение цены. На самом деле у этого инструмента своя система маржи и кредитного плеча, свои правила ценообразования и финансирования позиций, а также особая модель отношений с брокером. При торговле CFD важно не только направление движения цены, но и спреды, комиссии, свопы, проскальзывание и правила маржин-колла. Поэтому CFD считаются сложным финансовым инструментом, риски которого начинающие трейдеры часто недооценивают.

В этом руководстве мы разберем, как CFD работают на самом деле: как исполняются сделки и формируются цены, как зарабатывают брокеры, как регулируется этот рынок и какие факторы определяют риски трейдера. Начнем с того, как этот инструмент работает на практике.

Что такое CFD?

CFD — это внебиржевой двусторонний дериватив, по которому брокер и его клиент рассчитываются на разницу между ценой открытия и ценой закрытия по активу. Для длинной позиции рост его стоимости приносит прибыль, которая зачисляется на счет клиента, а снижение — соответствующий убыток; для короткой позиции все наоборот. Физической поставки актива нет: расчеты производятся исключительно деньгами.

Главное, что нужно усвоить с самого начала: трейдер, покупающий CFD, не приобретает сам базовый актив, будь то акции, нефть или валюта. Он может рассчитывать только на финансовый результат от изменения его цены.

Однако при всей кажущейся простоте юридическая природа этого инструмента гораздо сложнее. В Европейском союзе и Австралии регулирование розничных маржинальных продуктов rolling spot FX имеет свою специфику. В ЕС некоторые такие продукты в зависимости от их договорной структуры могут квалифицироваться как CFD для целей MiFID II/MiFIR и соответствующих мер ESMA. В Австралии ASIC отдельно регулирует розничные CFD, включая продукты, привязанные к валютным парам. Для них установлены максимальные уровни кредитного плеча в зависимости от базового актива: 1:30 для основных валютных пар, 1:20 для второстепенных валютных пар, золота и основных фондовых индексов, 1:10 для прочих сырьевых товаров и второстепенных фондовых индексов, 1:5 для акций и прочих активов и 1:2 для криптоактивов. Кроме того, правила предусматривают стандартизированные требования к принудительному закрытию позиций по марже, защиту от отрицательного баланса и ограничения на некоторые виды стимулирования розничных клиентов.

При этом квалификация маржинального продукта rolling spot FX зависит от его конкретной договорной и юридической структуры. Поэтому сам термин не означает, что любой такой продукт автоматически является CFD.

В США логика иная: определенные розничные внебиржевые валютные операции, включая соответствующие маржинальные сделки на Форексе, регулируются в рамках особого режима CFTC и NFA как розничные Форекс-операции, а компании, выступающие контрагентами по таким сделкам, могут быть зарегистрированы как розничные валютные дилеры (RFED) или фьючерсные комиссионные торговцы (FCM). Внешне такой инструмент может напоминать CFD, но в американском законодательстве к соответствующим операциям применяется отдельная категория, розничная Форекс-операция, а не классификация CFD, принятая в европейском регулировании.

В Великобритании существует отдельный вид финансовых ставок, известный как финансовый спред-беттинг. По экономическому результату такая сделка может быть сопоставима с CFD, поскольку позволяет получить прибыль или убыток от изменения цены или значения базового показателя, но юридически это отдельный вид договора. Для физического лица прибыль от обычного спред-беттинга, как правило, не считается налогооблагаемым приростом для целей налога на прирост капитала (CGT), поскольку в такой сделке не происходит приобретения или отчуждения актива. Результаты по CFD, напротив, обычно рассматриваются HMRC в рамках режима прироста капитала, если только деятельность не квалифицируется как торговая и не облагается подоходным налогом. Поэтому налоговый режим может быть одним из факторов, влияющих на выбор между спред-беттингом и CFD в Великобритании, несмотря на сходство их экономического результата.

В Ирландии налоговый режим тоже имеет свою специфику. Налоговая служба Ирландии относит ставки к операциям, прибыль от которых освобождена от CGT, но это не означает, что ирландский режим полностью соответствует британскому финансовому спред-беттингу.

Важнейшее следствие механики CFD состоит в том, что у трейдера нет прав на базовый актив. Например, CFD на акции Apple не делает вас акционером компании: у вас нет права голоса на собрании акционеров и нет доли в капитале. Вы также не получаете дивиденды непосредственно от компании, хотя брокер может предусмотреть соответствующую денежную корректировку на сумму дивидендов. Все, что у вас есть, — это позиция, результат которой зависит от изменения цены базового актива. Более того, вашим прямым контрагентом по сделке является CFD-брокер, а не эмитент акций и не биржа. Если брокер, с которым вы заключили сделку, обанкротится или не выполнит свои обязательства, вы можете понести убытки независимо от того, в какую сторону двигалась цена после открытия позиции. Именно поэтому при торговле CFD важно учитывать не только рыночный риск, но и риск контрагента.

Механика расчетов тоже имеет свои особенности. По CFD всегда производятся денежные расчеты, то есть физической поставки базового актива не происходит. Цены bid и ask непрерывно транслируются в терминале брокера, а разница между ними, то есть спред, может быть одним из источников дохода брокера. Клиентам также предоставляется кредитное плечо, позволяющее открывать позиции, объем которых превышает размер внесенной маржи. При этом использование плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки.

Существуют начальная маржа, необходимая для открытия позиции, и поддерживающая маржа, определяющая минимальный уровень средств, необходимый для ее удержания. Если уровень маржи становится недостаточным, брокер может сначала выставить маржин-колл, а при дальнейшем снижении средств принудительно закрыть одну или несколько позиций в соответствии со своими правилами. Добавьте к этому ежедневное финансирование: при переносе позиции на следующий день брокер может начислить или списать своп в зависимости от условий сделки.

Все это превращает CFD из простой ставки на рост или падение цены в сложный контракт со множеством взаимосвязанных элементов: маржой, кредитным плечом, спредами, финансированием и автоматической ликвидацией позиций. Непонимание хотя бы одного из них рынок обычно исправляет быстро и, как правило, за счет трейдера.

Как работают сделки с CFD

Итак, вы нажали «Купить» в торговом терминале. Что происходит дальше? На самом деле довольно много. Цена открытия позиции не берется из воздуха, спред не возникает сам по себе, а маржа, заблокированная на вашем торговом счете, — лишь первое звено в цепочке расчетов. Разберем этот процесс шаг за шагом.

Откуда берется цена?

CFD — внебиржевой инструмент, поэтому единой цены у него нет. Брокер формирует котировки на основе цен и ликвидности, получаемых из одного или нескольких внешних источников. В зависимости от инструмента это могут быть спотовый рынок акций, фьючерсный рынок, межбанковский валютный рынок и котировки оптовых поставщиков ликвидности (LP). На основе этих данных формируется котировка, к которой брокер может добавить собственную наценку.

Именно поэтому котировки и спреды по одному и тому же инструменту могут немного различаться у разных брокеров. Спред может быть фиксированным или плавающим. Во втором случае его размер обычно увеличивается в периоды пониженной ликвидности, например при открытии и закрытии торговых сессий, во время публикации важных экономических данных и в ночные часы, когда основные мировые торговые центры закрыты.

Часы торговли CFD и ценовые гэпы

CFD на акции обычно не торгуются в выходные и в периоды, когда соответствующий фондовый рынок закрыт. В то же время CFD на индексы и валюты могут быть доступны почти круглосуточно, но обычно с короткими перерывами на ролловер. В периоды низкой ликвидности котировки могут становиться менее стабильными, а спреды могут расширяться.

Когда базовый рынок открывается после торговой паузы или выходных, новая котировка может заметно отличаться от цены закрытия предыдущей сессии, образуя ценовой гэп. Если ваш стоп-ордер попадает внутрь такого гэпа, он может быть исполнен не по указанной в нем цене, а по первой доступной котировке после возобновления торгов. В результате фактическая цена исполнения может оказаться значительно хуже уровня, на котором вы планировали зафиксировать убыток. Это одно из проявлений риска, связанного с торговлей внебиржевыми деривативами, и его важно учитывать заранее.

Маржа по CFD и ее отличие от фьючерсов

Сделки с фьючерсами проходят через центрального контрагента (CCP): клиринговая палата становится стороной каждой сделки, выступая посредником между покупателем и продавцом, осуществляя клиринг, собирая начальную и вариационную маржу и обеспечивая исполнение обязательств. В случае CFD такой централизованной клиринговой инфраструктуры нет: контракт заключается напрямую между клиентом и брокером. Поэтому различаются и механизмы маржи и управления рисками. Чтобы открыть позицию, клиент вносит начальную маржу, после чего нереализованные прибыль и убыток регулярно переоцениваются по текущей цене (mark-to-market), а доступные средства на счете определяют способность позиции выдержать дальнейшее неблагоприятное движение рынка. Когда уровень маржи падает до установленного порога, брокер направляет маржин-колл с требованием пополнить счет или сократить позицию. Если уровень маржи достигает порога стоп-аута, брокер вправе автоматически закрыть одну или несколько открытых позиций в соответствии с торговыми условиями. Именно так проявляется синтетическое кредитное плечо: оно позволяет контролировать больший объем позиции с меньшим начальным капиталом, но в то же время повышает чувствительность позиции к снижению доступной маржи и приближает ее к уровню стоп-аута.

Своп и корпоративные события

Если ваша позиция остается открытой на ночь, брокер может начислить или списать своп. Его расчет зависит от условий сделки, но в упрощенном виде учитывает номинальную стоимость позиции, разницу процентных ставок и наценку брокера, после чего результат приводится к дневному значению. По длинным позициям трейдер чаще несет расходы, а по коротким в отдельных случаях может получить положительную корректировку.

Отдельного внимания требуют корпоративные действия. Поскольку CFD не дают права собственности на базовый актив, вы не получаете дивиденды непосредственно от компании. Вместо этого брокер обычно применяет денежную корректировку, эквивалентную дивидендной выплате: по длинной позиции сумма зачисляется на счет, а по короткой списывается. Аналогичным образом брокер корректирует позиции при дроблении акций, дополнительных эмиссиях и других корпоративных событиях. Для CFD на фьючерсы возможны также корректировки, связанные с ролловером базового контракта.

Практический пример торговли CFD

Предположим, на вашем счете 10 000 долларов. Вы покупаете 100 CFD на акцию по цене ask 180,00 доллара. Номинальная стоимость позиции составляет 18 000 долларов. При требовании к начальной марже 20% для ее открытия нужно 3600 долларов, а оставшиеся 6400 долларов остаются свободными средствами.

Допустим, разница между ask и bid в момент открытия составляет 0,05 доллара на акцию. Это значит, что сразу после открытия позиции ее рыночный результат будет примерно на 5 долларов ниже нуля, поскольку в этот момент ее можно продать только по цене bid.

На следующий день вы закрываете позицию по цене bid 185,00 доллара. Валовая прибыль составляет:

(185,00 − 180,00) × 100 = 500 долларов

За одну ночь удержания позиции брокер списывает своп. Для простоты допустим, что он рассчитывается исходя из номинальной стоимости позиции и годовой ставки 6,5%:

18 000 долларов × 6,5% / 365 ≈ 3,21 доллара

Допустим также, что за время удержания позиции прошла дата закрытия реестра для получения дивидендов и брокер начислил по длинной позиции денежную корректировку в размере 0,25 доллара на один CFD. При 100 CFD это составляет 25 долларов.

Комиссия брокера составляет 0,02 доллара за CFD при открытии и столько же при закрытии. Общая комиссия равна 4 долларам:

100 × 0,02 доллара × 2 = 4 доллара

Таким образом, итоговый результат сделки составит:

500 − 3,21 + 25 − 4 = 517,79 доллара

После закрытия позиции использованная маржа разблокируется, и итоговая сумма на счете при отсутствии других операций составит 10 517,79 доллара.

Теперь представьте обратную ситуацию. Цена падает до 171,00 доллара, и вы закрываете позицию по этой цене. Убыток составит:

(171,00 − 180,00) × 100 = −900 долларов

С учетом тех же сопутствующих расходов и выплат:

−900 − 3,21 + 25 − 4 = −882,21 доллара

При этом само по себе снижение до 171,00 доллара не обязательно означает автоматическое закрытие позиции. Стоп-аут срабатывает только при достижении порога маржи, установленного брокером, а конкретный уровень зависит от его правил и текущего состояния счета. Если цена продолжит двигаться против вас, собственные средства и доступная маржа будут уменьшаться, пока при достижении соответствующего порога брокер не начнет принудительно закрывать позицию.

Этот пример показывает, почему результат сделки с CFD зависит не только от направления движения цены. На него влияют спред, комиссия, стоимость удержания позиции, дивидендные корректировки и маржинальные требования. При этом маржа сама по себе не является расходом: это сумма, необходимая для поддержания позиции, которая обычно разблокируется после ее закрытия.

Ключевые отличия CFD от традиционных финансовых инструментов

Параметр CFD Акции (спотовый рынок) Фьючерсы Биржевые опционы Финансовый спред-беттинг (Великобритания/Ирландия) Rolling spot FX Право собственности Синтетическое (отсутствует) Прямое / юридическое Договорная позиция (без права собственности до поставки) Договорное право / обязательство Синтетическое (отсутствует) Синтетическое (без поставки) Место торговли Внебиржевой рынок (двусторонние сделки) Регулируемая биржа Регулируемая биржа Регулируемая биржа Внебиржевой рынок (двусторонние сделки) Внебиржевой рынок (двусторонние сделки) / ECN Централизованный клиринг Как правило, нет Зависит от рынка Да (CCP) Да (CCP) Как правило, нет Как правило, нет Контрагент Провайдер CFD Участник рынка / клиринговый брокер Клиринговая палата Клиринговая палата Провайдер спред-беттинга Брокер / дилер / LP Налоговый режим Стандартный CGT CGT + SDRT / гербовый сбор CGT / раздел 1256 (США) CGT / раздел 1256 (США) Освобождение от CGT (Великобритания/Ирландия) Стандартный CGT / раздел 988 Способ расчетов Только денежные расчеты Бездокументарный перевод ценных бумаг Денежные расчеты или физическая поставка Денежные расчеты или физическая поставка Только денежные расчеты Денежные расчеты / ролловер (без поставки)

Эволюция CFD: от институциональных рынков к розничным

CFD не всегда были инструментом для розничных трейдеров. Их история началась в Лондоне в начале 1990-х годов, в институциональном сегменте финансового рынка, где сделки заключались преимущественно по телефону, а круг участников был относительно узким.

Раннее использование CFD в институциональной среде связано с инвестиционными банками и крупными корпоративными сделками. CFD позволяли получить экспозицию к изменению цены акции без ее фактической покупки. HMRC описывает CFD как контракт, результат которого зависит от движения цены базового актива, при этом сам актив не обязательно покупается или продается.

Такой подход давал несколько преимуществ: маржинальную экспозицию, возможность открывать длинные и короткие позиции без приобретения базовых акций и отсутствие гербового сбора по самому CFD. HMRC отмечает, что при заключении или закрытии CFD передачи акций или других ценных бумаг не происходит, поэтому такая сделка не создает обязательства по уплате гербового сбора или резервного гербового налога (SDRT).

В конце 1990-х и начале 2000-х годов CFD и другие маржинальные продукты постепенно стали доступнее розничным клиентам благодаря развитию онлайн-торговли. Брокер IG сообщает, что в 1998 году запустил онлайн-платформу для финансового спред-беттинга.

CMC Markets, в свою очередь, представила онлайн-платформу для розничной торговли валютой в 1996 году, а в 2000 году вышла на рынок CFD. Со временем такие платформы объединили торговлю акциями, индексами, валютами, сырьевыми товарами и цифровыми активами в едином торговом интерфейсе.

Сегодня CFD снова используются институциональными участниками, но уже для других задач. Они применяются в синтетическом прайм-брокеридже и сделках со свопами на акции, помогая работать с ограниченными, развивающимися и иностранными рынками без собственной локальной кастодиальной инфраструктуры. При этом их роль стала шире. Помимо хеджирования и спекуляций, CFD помогают упростить торговые операции и повысить их эффективность. В этом смысле история CFD напоминает спираль: они прошли путь от институционального рынка к розничному, а затем вернулись к институциональным участникам, но уже с новыми задачами и технологиями.

Экономика торговли CFD

CFD — это не только инструмент, позволяющий заработать на разнице между ценой открытия и ценой закрытия позиции, но и отдельный бизнес для брокера. При этом CFD-брокер зарабатывает не только тогда, когда клиент теряет деньги. У него несколько источников дохода. Рассмотрим каждый из них, чтобы вы могли лучше оценивать торговые условия и реальные издержки.

Транзакционный доход

Первый и самый очевидный источник дохода — спред. Брокер получает котировки от поставщиков ликвидности и может добавить к ним собственную наценку. Клиент видит цены bid и ask, и разница между ними отражает не только рыночные условия, но может включать и коммерческую составляющую. Чем шире установленный спред, тем выше доход с каждой сделки при прочих равных условиях.

Второй источник — прямые комиссии за исполнение. Они особенно распространены при торговле CFD на отдельные акции, где спред может быть относительно узким, но дополнительно взимается комиссия за сделку. Вместе спреды и комиссии составляют основную часть транзакционного дохода.

Доход от свопов

Если позиция остается открытой на ночь, начисляется своп, который тоже приносит доход. За основу берется, например, ставка SOFR, SONIA или EURIBOR, к которой добавляется собственная наценка брокера. В результате по длинным позициям клиент платит больше базовой ставки, а по коротким получает меньше. Разница составляет доход брокера. Это стандартная часть бизнес-модели, которая напрямую влияет на итоговую доходность стратегий при длительном удержании позиций.

Дополнительные торговые сборы

Помимо спредов и свопов, существуют и другие комиссии. За конвертацию валюты может взиматься наценка, если актив номинирован в валюте, отличной от базовой валюты счета. За гарантированный стоп-лосс (GSLO) обычно взимается отдельная плата за защиту от проскальзывания. Также может взиматься плата за неактивность, если операций нет в течение длительного времени. По отдельности эти сборы невелики, но в сумме они увеличивают торговые издержки.

Экономика управления рисками

Брокер может выступать контрагентом по сделкам клиентов и зарабатывать на их совокупном результате либо хеджировать возникающий риск на оптовом рынке. Если клиенты в целом теряют деньги, это приносит ему прибыль; если выигрывают, возникает убыток, который может быть компенсирован внешним хеджированием. Это не манипуляция, а особенность внебиржевой модели исполнения. Поэтому трейдеру важно понимать, что в некоторых бизнес-моделях его финансовый результат напрямую влияет на результат брокера.

В конечном счете доход брокера складывается из нескольких составляющих: спредов, комиссий, свопов, дополнительных сборов и результата управления рисками. Для трейдера это означает, что издержки не сводятся к одной цифре. Они возникают на разных этапах сделки — от открытия до удержания и закрытия позиции. Понимание этой экономики помогает реалистично оценить истинную стоимость торговли.

Исполнение CFD, интернализация и управление рисками

Когда вы отправляете ордер в торговом терминале, он не обязательно попадает на реальный рынок. У вашего брокера есть несколько сценариев исполнения, и от выбранного зависит, кто окажется на другой стороне сделки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Интернализация по модели B-book

При такой схеме брокер становится прямым экономическим контрагентом клиента. Он сводит встречные ордера внутри компании, не выводя их на внешний рынок. Если один клиент покупает, а другой одновременно продает, встречные позиции могут быть взаимно зачтены, а вовне направляется только чистая позиция, да и то лишь при превышении установленных лимитов риска. Пока поток ордеров сбалансирован, брокер зарабатывает на спредах и комиссиях, практически не принимая на себя рыночный риск.

Внешнее хеджирование по модели A-book

Здесь логика обратная: брокер не оставляет направленный риск на себе, а передает его поставщикам ликвидности или прайм-брокерам. Сделки клиентов выводятся на оптовый рынок, а брокер зарабатывает на своей наценке. Такой подход удобен, когда поток клиентских ордеров односторонний или когда позиции велики и держать их внутри нецелесообразно. В этом случае брокер выступает посредником, и его доход меньше зависит от направления торговли клиентов.

Термины, которые часто путают

A-book — это не тип счета и не технология, а стратегия управления рисками. При таком подходе брокер выводит клиентский риск вовне. Прямой доступ к рынку (DMA) означает другое. Ордер клиента направляется непосредственно в книгу ордеров биржи, на которой торгуется базовый актив, без посредничества дилера. Сквозная обработка (STP) описывает процесс исполнения. Ордер проходит автоматически, без ручного вмешательства дилера. Это три разных понятия, которые часто смешивают в рекламе брокеров, хотя каждое описывает собственный механизм работы.

Гибридное исполнение и динамическая маршрутизация

На практике большинство крупных брокеров не используют одну модель постоянно. Специализированное программное обеспечение распределяет поток ордеров в реальном времени с учетом волатильности рынка, размера сделки, ликвидности базового актива и риск-профиля клиента. Небольшой ордер на спокойном рынке может остаться внутри компании, а крупный ордер или сделка во время всплеска на новостях могут быть направлены на внешнее хеджирование. Поэтому один и тот же брокер может выступать и контрагентом, и посредником, иногда даже в пределах одной минуты. Для трейдера это означает, что способ исполнения может меняться от сделки к сделке.

Регулирование розничных CFD в США и правила доступа

Представьте, что вы американский трейдер и хотите совершить сделку с CFD на акции Apple. Звучит вполне безобидно, не правда ли? Вот только в США сделать это нельзя из-за особенностей местного регулирования деривативов. Американский подход существенно отличается от европейского и британского, и понимание этой разницы объясняет, почему международные брокеры либо не предлагают CFD американским клиентам, либо предоставляют им другие производные инструменты.

Надзор SEC и CFTC

В США нет единого ведомства, которое надзирало бы за контрактами на разницу (CFD). Регуляторная юрисдикция зависит от типа базового актива, а для фондовых индексов еще и от того, является ли индекс узким или широким. CFD на отдельную ценную бумагу или на узкий индекс ценных бумаг, как правило, рассматриваются как свопы на основе ценных бумаг (SBS) и подпадают под юрисдикцию SEC. CFD на широкие индексы ценных бумаг, сырьевые товары, валюты или иные экономические интересы, не связанные с ценными бумагами, как правило, рассматриваются как свопы в соответствии с Законом о товарных биржах и подпадают под юрисдикцию CFTC.

Это разграничение определяет применимые регуляторные требования. На участников рынка SBS могут распространяться правила SEC, включая регистрацию в качестве дилера по свопам на основе ценных бумаг и специальные требования к отчетности и раскрытию информации по SBS, а на прочие свопы распространяются соответствующие правила CFTC, включая регистрацию дилеров, отчетность, а также обязательства по исполнению и клирингу, где это применимо. Ни один из этих режимов не дает возможности предлагать CFD розничным клиентам из США через обычную внебиржевую (OTC) CFD-платформу, поэтому стандартная модель внебиржевых CFD, используемая во многих других юрисдикциях, недоступна розничным клиентам из США.

Почему запрет трудно обойти

Ключевой барьер для торговли CFD закреплен в разделе 742 Закона Додда — Франка, который добавил раздел 2(c)(2)(D) в Закон о товарных биржах (CEA). Его формулировка довольно жесткая: любая сделка с товаром, заключенная с лицом, которое не является правомочным участником контракта (ECP), считается розничной товарной сделкой, если она предполагает кредитное плечо, маржу или финансирование со стороны контрагента. Такие сделки подпадают под регулирование CEA так же, как фьючерсные контракты.

Исключение существует, но оно очень узкое. Сделка должна предусматривать фактическую поставку товара в течение 28 дней. К CFD, которые являются расчетными инструментами и не предусматривают поставку базового актива, это исключение неприменимо. Точка.

Розничный доступ к внебиржевым свопам

Закон Додда — Франка ограничивает возможность лиц, не являющихся ECP, заключать сделки своп вне регулируемых площадок. Кто относится к ECP? Например, корпорации с определенным объемом активов (10 млн долларов), физические лица со значительным объемом инвестируемых средств и регулируемые финансовые организации. Розничный трейдер с депозитом в несколько тысяч долларов, как правило, под это определение не подпадает. Поэтому обычный внебиржевой CFD такому клиенту нельзя предложить на тех же условиях, что и институциональные свопы.

Активное правоприменение

Теория теорией, но как это работает на практике? В 2026 году сразу два американских регулятора, SEC и CFTC, возбудили дела против компании Netrios LP Ltd. и аффилированной с ней компании Red Acre Ltd. Формально нарушения различались, но в обоих случаях речь шла о единой инфраструктуре, через которую американские розничные клиенты получали доступ к продуктам, недоступным им по американским правилам.

SEC обвинила Netrios и Red Acre в том, что они предлагали и продавали американским розничным инвесторам свопы на основе ценных бумаг в форме CFD на американские и европейские акции без необходимой регистрации и без проведения сделок на зарегистрированной национальной бирже. Netrios создала технологическую инфраструктуру для брокерских платформ white label, которые затем работали под сторонними брендами. По данным SEC, не менее 15 таких платформ, управлявшихся преимущественно из США, предлагали CFD на акции, сырьевые товары и другие активы. Регулятор установил, что CFD на отдельные акции являются свопами на основе ценных бумаг и подпадают под соответствующие требования.

CFTC рассмотрела то же дело под другим углом. Комиссия установила, что Netrios предоставляла специализированный сервис для предложения и продажи розничных товарных сделок с кредитным плечом через офшорные внебиржевые платформы, ориентированные на американских клиентов. При этом платформы не проверяли, соответствуют ли клиенты требованиям к правомочным участникам контракта. Red Acre, в свою очередь, оказывала Netrios поддержку, включая обслуживание клиентов и маркетинговые услуги. Согласно выводам CFTC, такая деятельность должна была осуществляться на зарегистрированной бирже, а Red Acre содействовала нарушениям Netrios.

Финансовые последствия оказались существенными. По линии CFTC компания Netrios обязана выплатить гражданский штраф в размере 1,75 млн долларов, а Red Acre — 750 тысяч долларов, а также прекратить соответствующую деятельность. SEC в своем деле наложила на компании такие же штрафы. Таким образом, общая сумма санкций по двум делам составила 5 млн долларов.

Это дело показывает, что регуляторный надзор распространяется не только на компании, напрямую предлагающие CFD розничным клиентам. Он может охватывать и поставщиков инфраструктуры, обеспечивающих работу таких платформ. Примечательно и то, что SEC и CFTC действовали параллельно, причем обе комиссии отметили содействие друг друга и зарубежных регуляторов, включая Центральный банк Ирландии, Управление по финансовым услугам Сейшельских Островов и Управление по финансовым услугам Мальты.

Для американского трейдера практический вывод довольно прост: если платформа предлагает розничным клиентам в США CFD на отдельные акции, в первую очередь нужно проверить ее юридический статус и соответствие требованиям SEC. Сам факт существования такой платформы в интернете не означает, что ее деятельность разрешена американским законодательством.

Что остается розничным трейдерам из США

Запрет на внебиржевые свопы и розничные товарные сделки с кредитным плечом не означает, что у американцев нет способов торговать индексами или сырьевыми товарами с плечом. Просто эти способы работают через регулируемые биржевые инструменты. Микрофьючерсы на CME и ICE, контракты размером в одну десятую стандартных, доступны на индексы, золото, нефть и даже зерновые. Опционы на фьючерсы, клиринг которых проходит через центрального контрагента, дают еще один способ открыть направленную сделку с ограниченным риском. Эти инструменты торгуются на зарегистрированных биржах, проходят через центрального контрагента и подчиняются стандартизированным правилам маржи. Американский регулятор не запрещает розничную спекуляцию с плечом как таковую. Он перенаправляет ее в русло биржевой инфраструктуры, где риски контрагента и расчетов управляются иначе, чем в двустороннем внебиржевом контракте CFD.

Для трейдера из США это означает простую вещь: если платформа предлагает CFD на акции, индексы или золото, она почти наверняка работает за пределами регуляторной системы США. И рано или поздно регулятор это заметит.

Регулирование розничных CFD в ЕС

В Европе розничный трейдер, торгующий CFD, находится под значительно более строгой защитой, чем розничный Форекс-трейдер в США. Не потому, что европейские регуляторы добрее, а потому, что в 2018 году ESMA впервые воспользовалась своими полномочиями по продуктовому вмешательству и установила единые ограничения для розничной торговли CFD в ЕС. Изначально эти меры были временными, но впоследствии национальные регуляторы сделали их постоянными. Они определяют, как брокеры могут предлагать CFD розничным клиентам и какой уровень риска допустим для таких продуктов.

CFD: сложные продукты по определению

С точки зрения MiFID II (Директива 2014/65/ЕС) и MiFIR CFD относятся к сложным финансовым инструментам. На практике это означает, что брокер не может просто предоставить клиенту CFD, не оценив его знания и опыт. Перед этим он обязан провести тест на соответствие и определить, достаточно ли клиент понимает особенности и риски такого продукта, включая использование кредитного плеча и маржи. Продажа CFD исключительно на условиях исполнения поручений, без такой оценки, не допускается. Это не просто бюрократическая формальность, а механизм, который должен ограничивать доступ к сложным инструментам для клиентов, не обладающих необходимыми знаниями и опытом.

Временные меры становятся постоянными

Временные меры ESMA, принятые в 2018 году, изначально были ограничены по времени и пересматривались каждые три месяца до 31 июля 2019 года. Они устанавливали единые требования к розничной торговле CFD, включая ограничения кредитного плеча, правило принудительного закрытия по марже, защиту от отрицательного баланса и запрет на отдельные маркетинговые стимулы. Однако к 2019 году большинство национальных компетентных органов уже приняли собственные постоянные меры в своих юрисдикциях. FCA в Великобритании, BaFin в Германии, AMF во Франции, CySEC на Кипре, Центральный банк Ирландии и другие регуляторы закрепили эти требования на национальном уровне.

ESMA смогла прекратить действие своих временных мер после того, как национальные режимы стали постоянными и обеспечили сопоставимый уровень защиты розничных клиентов в разных странах ЕС.

Правила защиты розничных клиентов

Ограничения кредитного плеча. ESMA установила шкалу от 1:30 до 1:2 в зависимости от базового актива: 1:30 для основных валютных пар, 1:20 для неосновных валютных пар, золота и основных фондовых индексов, 1:10 для сырьевых товаров, кроме золота, и второстепенных фондовых индексов, 1:5 для отдельных акций и прочих базовых активов, 1:2 для криптовалют. Это обязательные для розничных клиентов требования, которые брокер должен учитывать при открытии позиции. Защита от отрицательного баланса (NBP). Она ограничивает совокупную ответственность клиента по CFD средствами на его CFD-счете. Даже если рынок резко пойдет против позиции и возникнет большой гэп, клиент не должен потерять больше этой суммы. Правило принудительного закрытия по марже. Если средства на CFD-счете падают до 50% от минимальной требуемой маржи, провайдер обязан закрыть одну или несколько открытых позиций. Это единый порог, установленный для розничных CFD-счетов в рамках этих требований. Запрет на денежные и неденежные стимулы. Бонусы за пополнение счета, вознаграждения за открытие позиции и другие подобные предложения нельзя использовать для стимулирования розничной торговли CFD. Стандартизированное предупреждение о рисках. В нем провайдер должен указывать актуальную долю розничных CFD-счетов, по которым получен убыток. Этот показатель рассчитывается каждые три месяца за предшествующие 12 месяцев. В расчете учитываются реализованные и нереализованные результаты, а также комиссии, сборы и прочие торговые издержки.

При разработке этих мер ESMA ссылалась на анализ национальных регуляторов, согласно которому в разных юрисдикциях ЕС от 74 до 89% розничных CFD-счетов были убыточными, а средние убытки на одного клиента составляли от 1600 до 29 000 евро. Это исторические данные, использованные ESMA при введении ограничений в 2018 году, а не единая актуальная статистика по всему ЕС.

Для трейдера эти меры означают довольно простую вещь. Риск стал жестче ограничен на уровне продукта и счета, но сами CFD не стали менее рискованными. Кредитное плечо ограничено, стимулирующие бонусы запрещены, а защита от отрицательного баланса обязательна. При этом исторические данные регуляторов показали, что большинство розничных счетов все равно теряло деньги. Ограничения меняют условия торговли, но не устраняют риск убытков.

Правила Великобритании для розничных CFD

Великобритания вышла из Европейского союза, но не отказалась от защиты розничных трейдеров. FCA сохранило ключевые ограничения, введенные ESMA в 2018 году, и закрепило их в собственном своде правил Handbook. Теперь это не временные меры, которые нужно продлевать, а постоянные требования, определяющие, как брокер может предлагать CFD розничным клиентам, какое плечо он может предоставлять и в каких случаях обязан закрывать их позиции.

PS19/18: британские правила для CFD

В июле 2019 года FCA опубликовало заявление о политике PS19/18, закрепив ограничения европейского регулятора в собственном регулировании и сделав их постоянными. Срок действия временных мер ESMA истекал 31 июля 2019 года, поэтому британский финансовый регулятор решил включить эквивалентные требования в собственный свод правил Handbook до их истечения. Новые правила для CFD вступили в силу 1 августа 2019 года.

Прежде всего британский надзорный орган ограничил кредитное плечо диапазоном от 1:30 до 1:2 в зависимости от базового актива, ввел автоматическое закрытие позиций при снижении средств до 50% от требуемой маржи, установил защиту от отрицательного баланса, запретил денежные и неденежные стимулы и ввел стандартизированное предупреждение с указанием доли убыточных розничных счетов.

При этом правила FCA в некоторых отношениях отличаются от требований регулятора ЕС. Британский надзорный орган распространил ограничения на опционы, аналогичные CFD. Он также установил для CFD, привязанных к отдельным государственным облигациям, максимальное плечо 1:30 вместо 1:5, предусмотренного мерами ESMA.

По оценке британского регулятора, введенные меры должны были позволить розничным клиентам британских компаний экономить от 267 млн до 451 млн фунтов стерлингов в год за счет сокращения торговых убытков. Для трейдера это означает, что после брексита правила FCA для розничных CFD стали самостоятельными и больше не зависят от решений ESMA. Брокеры, работающие с британскими розничными клиентами, обязаны соблюдать требования FCA независимо от правил, действующих в ЕС.

Крипто-CFD по-прежнему запрещены, ETN разрешены

В отношении криптоактивов правила FCA также разграничивают доступ к самим активам и торговлю производными инструментами. 8 октября 2025 года регулятор снял запрет на розничный доступ к крипто-ETN, то есть биржевым нотам, привязанным к криптоактивам. При этом речь идет только о продуктах, допущенных к торгам на признанной инвестиционной бирже Великобритании (UK Recognised Investment Exchange). Это принципиальное ограничение: речь идет не о неограниченной торговле криптоактивами, а о биржевом инструменте, на который распространяются установленные требования к листингу и раскрытию информации.

При этом запрет на розничные крипто-CFD сохранился. FCA по-прежнему запрещает продажу, маркетинг и распространение среди розничных клиентов деривативов на криптоактивы, включая CFD, опционы и фьючерсы. Регулятор связывает эти ограничения с высокой волатильностью криптоактивов, сложностью их оценки и риском внезапных и значительных убытков для розничных инвесторов.

Иными словами, это не полный запрет на доступ розничных клиентов к криптоактивам, а разграничение конкретных инвестиционных продуктов. Крипто-ETN, отвечающая требованиям признанной инвестиционной биржи Великобритании, доступна розничным клиентам. Крипто-CFD остаются для них запрещенными.

Обязанность перед потребителем (Consumer Duty)

С июля 2023 года FCA применяет Consumer Duty. Суть этих правил в том, что компания должна смотреть не только на то, соблюдает ли она установленные правила, но и на то, насколько выгодны и понятны клиенту ее условия. Для провайдеров CFD это означает, что одних ограничений кредитного плеча и маржи недостаточно. Нужно также показать, что клиент получает разумные условия за свои деньги.

В ноябре 2025 года FCA опубликовало результаты проверки нескольких брокеров и выявило ряд проблем. Некоторые компании недостаточно учитывали жалобы клиентов при оценке своих продуктов, не пересматривали их после введения Consumer Duty и взимали необоснованно высокие или непрозрачные комиссии за свопы овернайт.

Марк Фрэнсис, директор FCA по оптовым рынкам (направление sell-side), выразил позицию регулятора довольно четко:

Consumer Duty повышает планку защиты потребителей во всей сфере финансовых услуг, и провайдеры CFD должны соответствовать этим стандартам. CFD — сложные и рискованные продукты, и крайне важно, чтобы провайдеры действовали так, чтобы обеспечивать хорошие результаты для клиентов, ясно доносили информацию и предлагали справедливое соотношение цены и качества. Важно также, чтобы потребители сравнивали предложения и убеждались, что полностью понимают инвестицию и связанные с ней издержки.

Для трейдера это означает, что FCA смотрит не только на ограничения кредитного плеча и маржи. Регулятор проверяет и то, насколько торговые условия действительно приемлемы для клиента. Если нет, провайдеру придется изменить продукт или прекратить его предлагать.

Как рынки АТР регулируют розничную торговлю CFD

В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет единого регулятора, который устанавливал бы общие правила для CFD, как это делает ESMA в Европе. Каждая страна формирует собственные требования: где-то кредитное плечо жестко ограничено, где-то биржевые и внебиржевые инструменты регулируются по-разному, а где-то розничным клиентам вообще не разрешено торговать CFD.

Австралия

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям издала распоряжение о продуктовом вмешательстве в отношении CFD, которое вступило в силу 29 марта 2021 года и было продлено до 23 мая 2027 года, если оно не будет принято заново. Распоряжение ограничивает кредитное плечо для розничных клиентов диапазоном от 1:30 до 1:2 в зависимости от класса базового актива. Оно также требует принудительного закрытия позиций по марже, когда чистые собственные средства на CFD-счете розничного клиента опускаются ниже 50% от общей начальной или требуемой маржи по открытым позициям, требует защиты от отрицательного баланса и запрещает определенные стимулы к открытию и пополнению CFD-счета или торговле на нем.

Эффект этих ограничений отражен в данных ASIC. За первые шесть месяцев действия распоряжения совокупные чистые убытки по счетам розничных клиентов сократились на 91%, число убыточных счетов розничных клиентов уменьшилось на 51%, а число случаев отрицательного баланса снизилось на 88%.

Подход ASIC не ограничивается надзором за соблюдением распоряжения о продуктовом вмешательстве в отношении CFD. Регулятор также применял принудительные меры в случаях, когда лицензиаты не обеспечивали надлежащую защиту розничных клиентов. Например, в деле Binance Australia Derivatives Федеральный суд обязал компанию Oztures Trading Pty Ltd, управлявшую Binance Australia Derivatives, выплатить штраф в размере 10 млн австралийских долларов за то, что она в течение девяти месяцев ошибочно относила более 85% своих австралийских клиентов к категории оптовых. В результате 524 розничных инвестора смогли торговать высокорискованными криптодеривативами без полагавшейся им защиты потребителей.

ASIC также принимала меры в связи с трансграничной деятельностью. В деле Union Standard компания активно рекламировала и выпускала CFD для клиентов в Китае, хотя знала или должна была знать, что эти клиенты могут подвергнуться риску нарушения китайского законодательства. Федеральный суд назначил Union Standard и двум ее бывшим уполномоченным представителям штрафы на общую сумму 300,2 млн австралийских долларов. Из этой суммы 156,7 млн австралийских долларов приходится на саму Union Standard. Это дело показывает, что австралийский лицензиат в сфере финансовых услуг может столкнуться с серьезными правоприменительными последствиями, если нарушения в рамках его лицензии связаны с трансграничными операциями.

Япония

Японский регулятор JFSA по-разному регулирует биржевую и внебиржевую торговлю. Биржевая маржинальная торговля валютой через Click 365, платформу Токийской финансовой биржи, регулируется отдельно от розничной внебиржевой торговли валютой.

Для валютной торговли частных лиц, как биржевой, так и внебиржевой, действует очень жесткий лимит: максимальное кредитное плечо составляет 1:25, что соответствует марже 4%. Это ниже лимитов в Европе и Австралии. К CFD на отдельные акции и индексы применяются другие маржинальные требования. Для CFD на индексы типичная маржа составляет 10% от стоимости позиции, что эквивалентно плечу 1:10, а CFD на отдельные акции требуют маржи 20%, то есть плеча 1:5.

В отличие от европейских правил, японская система не предусматривает перехода розничного клиента в категорию профессиональных с более высоким лимитом кредитного плеча. Установленные ограничения распространяются на все розничные счета.

Южная Корея

В 2023 году финансовые власти Южной Кореи объявили о пересмотре правил для CFD после того, как резкое падение цен некоторых акций выявило слабые места рынка CFD. Меры были разработаны Комиссией по финансовым услугам (FSC) совместно со Службой финансового надзора, Корейской биржей и Корейской ассоциацией финансовых инвестиций. Они предусматривали повышение прозрачности в отношении фактического типа инвесторов в CFD и остатков инвестиций по инструментам, а также включение позиций по CFD в максимальные лимиты кредитования, установленные для компаний по ценным бумагам.

Были ужесточены и правила защиты инвесторов. Трейдеры CFD должны вносить не менее 40% суммы сделки, что предполагает максимальное плечо примерно 1:2,5. Частные инвесторы, претендующие на статус квалифицированного профессионального инвестора, должны пройти очную процедуру проверки, которая может включать видеозвонок, а компании по ценным бумагам обязаны каждые два года перепроверять, продолжают ли они соответствовать квалификационным требованиям.

Кроме того, квалифицированные профессиональные инвесторы, желающие торговать внебиржевыми деривативами, включая CFD, должны подтвердить достаточный опыт работы с высокорискованными инвестиционными продуктами. Это дополнительное требование призвано обеспечить, чтобы доступ к таким продуктам был ограничен инвесторами, отвечающими соответствующим критериям опыта. Компании по ценным бумагам отвечают за проверку соблюдения этих требований в рамках процедуры присвоения статуса профессионального инвестора.

Малайзия: CFD для квалифицированных инвесторов

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) пересмотрела свое Руководство по контрактам на разницу 14 июня 2024 года. Документ под номером SC-GL/3-2018 (R3-2024) регулирует контракты на разницу как внебиржевые производные контракты с денежными расчетами.

Провайдер CFD может предлагать CFD, только если у него есть лицензия на оказание услуг на рынках капитала (CMSL) на операции с деривативами, включая CMSL, ограниченную операциями с CFD. CFD можно предлагать только искушенным инвесторам по смыслу Закона о рынках капитала и услугах 2007 года.

Пересмотренное Руководство расширяет круг допустимых базовых инструментов. Помимо акций, к разрешенным инструментам относятся паи REIT, паи ETF, товарные деривативы, обращающиеся на Bursa Derivatives или на иной установленной бирже, и индексы при соблюдении применимых критериев допустимости. Регуляторная база также требует оценки пригодности для инвесторов, желающих торговать CFD.

Таким образом, Малайзия ограничивает доступ к CFD как через лицензирование провайдеров, так и через требования к статусу инвесторов. Для трейдеров, оценивающих условия торговли CFD в АТР, кредитное плечо — лишь один из факторов: классификация инвестора, регуляторный статус провайдера и разрешенные базовые инструменты могут быть не менее важны.

Офшорные CFD-брокеры и реальная защита инвесторов

Задумывались ли вы, почему один и тот же брокер предлагает клиенту в Великобритании плечо 1:30, а трейдеру из другой юрисдикции позволяет открывать сделки с плечом 1:500 на той же платформе? Часто причина в том, что клиентов обслуживают разные юридические лица. Компания, лицензированная FCA, обязана соблюдать требования британского регулятора, а ее офшорное подразделение может работать по правилам другой юрисдикции, где ограничения для розничных клиентов менее строгие. Поэтому перед открытием счета важно выяснить, какое именно юридическое лицо будет его обслуживать. От этого зависят доступное вам кредитное плечо, торговые условия и уровень регуляторной защиты.

Разные уровни офшорного регулирования

Вы вряд ли увидите, чтобы брокер рекламировал тот факт, что его регулятор считается менее строгим. На практике регуляторы существенно различаются по полномочиям и подходам. Например, FSA Сейшельских Островов лицензирует дилеров и устанавливает минимальные требования к капиталу, но глубина надзора и частота проверок отличаются от европейской практики. SCB Багамских Островов тоже регулирует брокеров, но традиционно вводит менее строгие ограничения на продукты, которые они могут предлагать. VFSC Вануату известна относительно низкими лицензионными требованиями, что делает ее привлекательной для платформ, стремящихся получить формальный регуляторный статус. FSC Маврикия предъявляет требования к отчетности и предусматривает разные категории лицензий, но уровень защиты розничных клиентов там ниже, чем в Великобритании, Европе и Австралии.

При оценке лицензии важно смотреть на реальные полномочия регулятора: как он надзирает за деятельностью брокера, какие меры может принять в случае нарушений и какие механизмы защиты доступны клиентам.

Риски высокого кредитного плеча

На первый взгляд кредитное плечо 1:500 и выше может показаться возможностью заработать больше на том же движении цены. Однако оно способно так же быстро увеличить убытки. При плече 1:500 движение цены на 0,2% против позиции соответствует убытку, равному всей использованной марже, без учета влияния спредов, комиссий и правил принудительной ликвидации. Во время выхода важных новостей или на открытии азиатской сессии рынок может пройти такое расстояние за очень короткое время.

Европейский лимит кредитного плеча составляет от 1:30 до 1:2 в зависимости от волатильности базового актива, что уменьшает доступное плечо относительно капитала и оставляет больший запас до принудительного закрытия по марже. Австралийские данные показывают, что после введения ограничений плеча существенно снизились и доля убыточных розничных CFD-счетов, и совокупные чистые убытки. В ЕС и Великобритании регуляторы сообщают, что подавляющее большинство розничных CFD-счетов теряет деньги, а меры были призваны сократить убытки, хотя сопоставимая статистика за период после их введения менее доступна, чем в Австралии. Сопоставимые данные по офшорным юрисдикциям, как правило, отсутствуют, поэтому оценить результаты торговли там значительно сложнее.

Защита от отрицательного баланса (NBP): требование закона или обещание?

В ЕС и Великобритании правила защиты от отрицательного баланса для розничных клиентов ограничивают их общие убытки средствами, имеющимися на их CFD-счете. Если убытки превышают эту сумму, брокер не может требовать от клиента возмещения разницы.

Офшорные брокеры иногда включают аналогичное обещание в клиентские соглашения как внутреннюю политику компании. Его юридическая сила и порядок применения зависят от условий соглашения и законодательства соответствующей юрисдикции. Возможность клиента оспорить отказ брокера выполнить такое обещание тоже может быть ограничена.

Поэтому при изучении соглашения важно определить, требуется ли такая защита по закону или предоставляется только в соответствии с внутренними правилами компании, а также какой регулятор надзирает за брокером и рассматривает жалобы клиентов. Само наличие такого положения в соглашении не гарантирует уровня защиты, сопоставимого с требованиями FCA или регуляторов ЕС.

Как сегрегация средств защищает ваши деньги

В Великобритании средства клиентов должны храниться отдельно от собственных средств брокера в соответствии с правилами FCA. Если компания становится неплатежеспособной, к возврату сегрегированных клиентских активов применяются специальные процедуры. Дополнительная защита может быть доступна через FSCS, если компания и конкретный вид требования подпадают под ее правила.

В офшорных юрисдикциях требования к хранению клиентских средств зависят от местного законодательства и условий лицензии. В некоторых случаях клиентские средства тоже хранятся на сегрегированных счетах, поэтому сама по себе офшорная регистрация не означает, что деньги всех клиентов смешиваются с операционными средствами брокера.

Существенное различие может заключаться в доступных механизмах компенсации. В Великобритании FSCS выплачивает компенсации при соблюдении определенных условий клиентам обанкротившихся авторизованных финансовых компаний. На Кипре клиенты членов ICF защищены отдельной компенсационной схемой с установленным лимитом. В других юрисдикциях аналогичной схемы может не быть, и тогда требования клиента к неплатежеспособному брокеру рассматриваются по местному законодательству о несостоятельности.

Чек-лист проверки провайдера CFD

Перед открытием счета стоит последовательно проверить несколько вещей:

Выясните, какая компания будет обслуживать ваш счет. Один и тот же брокер может работать через несколько компаний в разных юрисдикциях. Клиент из ЕС может заключить соглашение с кипрской компанией, а клиент из другой страны может оформить договор с компанией на Сейшельских Островах. От этого зависит, какие правила применяются и какой уровень защиты доступен. Проверьте лицензию. Ищите информацию не только на сайте брокера, но и в публичном реестре соответствующего регулятора. FCA, ASIC, CySEC и другие надзорные органы публикуют сведения о номерах лицензий и разрешенных видах деятельности. Убедитесь, что разрешение распространяется на розничных клиентов и на финансовые продукты, которыми вы намерены торговать. Проверьте, нет ли «лицензионного зонтика». Брокер может ссылаться на лицензию материнской компании, хотя договор фактически подписывается с другим юридическим лицом. Убедитесь, что необходимые разрешения есть у самой компании, указанной в соглашении. Изучите условия хранения и защиты клиентских средств. Проверьте, где хранятся деньги клиентов, обязательна ли сегрегация и предусмотрена ли в юрисдикции компенсационная схема на случай неплатежеспособности брокера. Проверьте платежные реквизиты. Убедитесь, что получатель платежа совпадает с данными в соглашении. Если средства переводятся компании в другой юрисдикции или используются необычные платежные маршруты, выясните почему. Посмотрите, где и как брокер привлекает клиентов. Если компания активно рекламирует свои услуги в странах, где у нее нет соответствующего разрешения, проверьте правовые основания такой деятельности. В регулируемых юрисдикциях предложение финансовых услуг без необходимой лицензии может являться нарушением.

Офшорные брокеры не обязательно мошенники

Некоторые компании могут на законных основаниях обслуживать клиентов, которые сознательно выбирают высокое кредитное плечо и готовы принять связанные с ним риски. Проблемы возникают, когда что-то идет не так, а у клиента мало возможностей защитить свои интересы. Полномочия регулятора могут быть ограничены, компенсационная схема может отсутствовать, а судебное разбирательство, возможно, придется вести в иностранной юрисдикции.

В результате трейдеры принимают на себя еще один риск, который редко учитывают при выборе брокера: риск остаться один на один с компанией в случае спора. Поэтому привлекательное плечо 1:500 или 1:1000 следует оценивать вместе с правами, гарантиями и механизмами правовой защиты, доступными клиенту. Несколько дополнительных процентных пунктов потенциальной доходности могут выглядеть привлекательно на торговой платформе, но гораздо важнее понимать цену этих условий в ситуации, когда проблему создает рынок или сам брокер.

Риски торговли CFD: уроки истории

Любой учебник по управлению рисками рекомендует ставить стоп-лосс. Однако у него есть важное ограничение: он не гарантирует, что позиция будет закрыта по указанной цене. Стоп-лосс лишь задает условие для отправки ордера брокеру. Если рынок движется слишком быстро или ликвидность внезапно исчезает, позиция может быть закрыта по первой доступной котировке, которая может существенно отличаться от указанного уровня. Такое проскальзывание способно многократно увеличить ожидаемый убыток. В некоторых случаях резкий ценовой гэп может уничтожить значительную часть счета за считаные секунды.

Кредитное плечо, маржа и риск гэпа

Кредитное плечо увеличивает и прибыль, и убыток пропорционально размеру позиции. Однако последствия движения цены вверх или вниз различаются из-за ограниченного капитала и маржинальных требований. При плече 1:100 движение на 1% против позиции соответствует убытку, равному всей начальной марже, поэтому позиция может быть принудительно закрыта еще до того, как рынок фактически пройдет весь 1%. Движение на 1% в вашу пользу дает сопоставимую прибыль относительно использованной маржи, но не создает симметричной возможности продолжать наращивать позицию без дополнительного капитала.

Гэпы создают дополнительный риск. Рынки CFD могут закрываться на выходные, праздники или ночные перерывы, а важные макроэкономические публикации, решения центральных банков и геополитические события способны вызывать резкие движения цен. Если рынок открывается далеко за уровнем стоп-лосса, обычный ордер может быть исполнен по первой доступной котировке, что приводит к существенному проскальзыванию.

Для таких ситуаций некоторые брокеры предлагают гарантированный стоп-лосс (GSLO). Например, его предлагают IG, CMC Markets и FOREX.com. При использовании GSLO брокер гарантирует исполнение по указанной цене даже в случае гэпа или резкого движения рынка. Эта гарантия обычно стоит дополнительных денег. Поэтому GSLO может быть полезен для позиций, которые остаются открытыми в периоды повышенного риска резких ценовых движений.

Шок ликвидности швейцарского франка в 2015 году

15 января 2015 года Швейцарский национальный банк отменил привязку франка к евро. Этот шаг вызвал потрясение на рынке. Пара EUR/CHF рухнула более чем на 2000 пипсов за считаные минуты, ликвидность исчезла, а котировки на некоторых уровнях стали просто недоступны. Трейдеры, державшие позиции против франка, обнаружили, что их стоп-лосс-ордера не были исполнены по указанным ценам, поскольку рынок перескочил эти уровни. Многие счета ушли в глубокий минус, а убытки намного превысили первоначальный депозит. Alpari UK, один из крупнейших брокеров того времени, стал неплатежеспособным. Клиенты других компаний столкнулись с отрицательными балансами и требованиями внести дополнительные средства.

Этот эпизод показал, во что может обойтись недооценка рыночного риска. Трейдер может ожидать небольшого убытка исходя из уровня стоп-лосса, но внезапный рыночный гэп способен привести к убыткам, многократно превышающим изначально приемлемый риск. В некоторых случаях это означало не только потерю депозита, но и долг перед брокером. После кризиса регуляторы разных стран усилили защиту от отрицательного баланса, но основной принцип остался прежним: в торговле с кредитным плечом ошибка в оценке риска может стоить значительно больше суммы, которую трейдер изначально был готов потерять.

FXCM и конфликт интересов при модели NDD

В 2017 году CFTC оштрафовала FXCM на 7 млн долларов и запретила компании работать в США. Причина вызывала тревогу. Брокер рекламировал модель без дилингового центра (NDD), подразумевающую отсутствие конфликта интересов, и утверждал, что не торгует против своих клиентов. На практике поток ордеров направлялся конкретному маркет-мейкеру, Effex Capital, связанному с руководством FXCM, а компания получала нераскрытые рибейты, зависевшие от объема торгов. Клиенты не знали, что их сделки направляются структуре, аффилированной с брокером.

Этот случай показывает цену непрозрачной модели исполнения. Трейдер может считать, что ордер выводится на внешний рынок с минимальным конфликтом интересов, тогда как реальная схема может быть значительно сложнее. В результате маркетинговое обещание способно создать ложное чувство безопасности, и клиенты принимают торговые решения, не понимая, кто получает их ордера и какие экономические стимулы действуют на другой стороне сделки. Вот почему при выборе брокера важно изучить его фактическую модель исполнения и источники дохода. Ошибка здесь может стоить трейдеру значительно больше, чем разница в спредах или комиссиях.

Отрицательные цены на нефть и пределы возможностей торговых систем

В апреле 2020 года расчетная цена майского фьючерсного контракта на WTI составила −37,63 доллара. Беспрецедентное движение цен на нефть создало серьезные трудности для торговых платформ и брокеров, предлагавших инструменты, привязанные к WTI. Клиентов CFD могли затронуть приостановка торгов, закрытие позиций и другие меры, которые брокеры принимали, когда базовый рынок оказался на неизведанной территории.

Показательный пример связан с FXCM и ее CFD на US Oil. 20 апреля 2020 года цена базового фьючерсного контракта на WTI опустилась ниже нуля, а FXCM приостановила торги по US Oil и закрыла позиции клиентов по цене 0,001 доллара. У одного клиента были три длинные позиции по CFD на майский фьючерсный контракт 2020 года на WTI, которые были закрыты после того, как FXCM заморозила свой рынок US Oil примерно в 18:08 GMT. Служба финансового омбудсмена пришла к выводу, что FXCM имела право приостановить торги и закрыть позиции из-за экстремальной волатильности и потери ликвидности, и не нашла достаточных доказательств того, что платформа не могла работать с отрицательными ценами.

Этот эпизод иллюстрирует практические риски, которые могут возникнуть, когда CFD-платформа приостанавливает торги во время экстремального движения базового рынка. В исключительных рыночных условиях торговые ограничения, проблемы с ликвидностью и реакция брокера на быстро меняющиеся цены могут повлиять на способность трейдера управлять открытой позицией. Поэтому финансовый риск может зависеть не только от движения цен, но и от того, как торговая инфраструктура реагирует на экстремальные условия.

Риск контрагента в торговле CFD

У всех описанных выше сценариев есть одна общая черта. Ваш контрагент по сделке с CFD — не биржа и не клиринговая палата, а конкретная компания. Если эта компания станет неплатежеспособной, уйдет с рынка или не сможет выполнить свои обязательства, под угрозой могут оказаться и ваши позиции, и ваши средства.

Оценивая надежность брокера, обратите внимание на несколько практических показателей:

Качество исполнения: сравните заявленные и фактические цены исполнения, частоту и средний размер проскальзывания, а также долю ордеров, исполненных по ценам, отличным от заявленной. Реквоты и отказы: частые запросы новой цены, отклонения ордеров или задержки исполнения требуют объяснения, особенно в нормальных рыночных условиях. Скорость вывода средств: обращайте внимание на фактические сроки обработки, необъяснимые задержки и любые изменения условий вывода после внесения депозита. Сегрегация средств: проверьте, обязан ли брокер хранить деньги клиентов отдельно от собственных средств и распространяется ли это требование на конкретную компанию и юрисдикцию, обслуживающие ваш счет. Финансовая устойчивость: в случае регулируемого брокера полезно изучить опубликованную финансовую отчетность, требования к капиталу, историю принудительных мер и любые существенные нарушения регуляторных требований.

Эти показатели позволяют оценить риск контрагента гораздо конкретнее, чем простая проверка того, размещена ли на сайте брокера лицензия. Исторические примеры показывают, что этот риск становится особенно значимым в периоды рыночного стресса. Когда цены резко меняются, ликвидность исчезает, а технические системы работают под предельной нагрузкой, проблемы у брокера могут одновременно затронуть исполнение ордеров, расчет маржи и доступ к средствам. Поэтому надежность контрагента является отдельной составляющей торгового риска, который трейдер принимает на себя с каждой позицией по CFD.

Будущее торговли CFD, сближение регулирования и конкурирующие деривативы

CFD больше не нишевый продукт. Сегодня они существуют в одной экосистеме с бессрочными фьючерсами на криптоактивы, биржевыми микрофьючерсами, розничными опционами и децентрализованными протоколами. Регуляторы учитывают развитие этого рынка, брокеры постепенно адаптируют свои предложения к новым инструментам, а трейдерам доступен самый широкий в истории набор торговых продуктов.

Бессрочные криптоконтракты под пристальным вниманием ESMA

В феврале 2026 года ESMA опубликовала публичное заявление о том, как классифицировать деривативы, предлагаемые под такими названиями, как бессрочные фьючерсы, бессрочные свопы или пролонгируемые контракты, широко известные как перпы. Регулятор напомнил компаниям, что коммерческое название продукта не определяет его юридический статус. Брокеры должны оценить фактические характеристики инструмента и определить, подпадает ли он под определение CFD.

Это особенно важно для деривативов на криптоактивы с кредитным плечом. Если такой продукт соответствует определению контракта на разницу, к нему применяются действующие национальные меры защиты розничных клиентов, включая лимиты кредитного плеча, стандартизированные предупреждения о рисках, требования о принудительном закрытии по марже, защиту от отрицательного баланса и запрет на денежные и неденежные стимулы. ESMA также напомнила компаниям об их обязанностях в области управления продуктами и защиты инвесторов, включая определение надлежащего целевого рынка, проведение оценки соответствия согласно требованиям, применимым к сложным финансовым инструментам, а также выявление конфликтов интересов и управление ими.

Европейский регулятор не ввел никаких новых запретов. Он напомнил компаниям, что действующие требования распространяются и на продукты с характеристиками CFD, даже если они предлагаются под другим названием. Для платформ, предлагающих такие инструменты европейским розничным клиентам, это повод пересмотреть классификацию продуктов, торговые условия и маркетинговые материалы. Трейдерам тоже следует помнить, что название «бессрочный фьючерс» само по себе не освобождает продукт от европейских регуляторных требований.

От CFD-брокеров к мультиактивным платформам

Еще несколько лет назад CFD-брокеры и инвестиционные платформы представляли разные сегменты рынка. Сегодня их предложения все чаще пересекаются. В последнее время брокеры запускают единые платформы, где клиенты могут без комиссии покупать реальные акции и ETF и одновременно торговать CFD и опционами через тот же счет.

Логика этой модели проста: брокеры хотят удерживать клиентов с разными целями, от долгосрочного инвестирования до активной торговли, в рамках единой экосистемы. CFD постепенно становятся одним из продуктов более широкой линейки наряду с акциями, ETF и опционами. Это меняет характер конкуренции в брокерском бизнесе: теперь задача состоит не только в привлечении активных трейдеров, но и в том, чтобы получить весь инвестиционный портфель клиента.

CFD и их соперники в розничной торговле

Конкуренция за розничных трейдеров становится все более острой. С одной стороны, биржевые инструменты предлагают регулируемую альтернативу: микрофьючерсы на CME и ICE, а также опционы на фьючерсы через OCC. Клиринг сделок на этих рынках проходит через центрального контрагента, и они подчиняются стандартизированным правилам, но для них нужен доступ к биржевой инфраструктуре.

С другой стороны, быстро растет сегмент децентрализованных бессрочных контрактов. По оценкам CoinGecko, 10 крупнейших DEX (децентрализованных бирж) с бессрочными контрактами обработали в 2025 году торговый объем в 6,7 трлн долларов, что на 346% больше, чем годом ранее. Hyperliquid доминировала в первой половине года, хотя к концу года конкуренция между платформами усилилась. Главный драйвер роста сегмента: розничная спекулятивная торговля. Бессрочные контракты конкурируют с CFD за этот спрос, предлагая торговлю с кредитным плечом в режиме 24/7 без ролловеров и экспираций.

Обновления инфраструктуры, такие как HIP-3, позволяют запускать рынки бессрочных контрактов на традиционные активы без их полной токенизации. Это создает дополнительные возможности для конкуренции с CFD на акции, индексы и валюты. При этом бессрочные контракты на DEX пока не обеспечивают того уровня регуляторной защиты, который доступен европейским розничным клиентам при торговле CFD. Их рост показывает, что торговые издержки, доступность инструментов и удобство торговой инфраструктуры становятся для трейдеров все важнее.

В целом будущее рынка формируется по нескольким направлениям. Регуляторы постепенно сближают требования к продуктам со схожими экономическими характеристиками независимо от их названия. Брокеры расширяют продуктовые линейки, и CFD становятся одним из нескольких инструментов в единой торговой экосистеме. Конкуренция за розничных трейдеров все чаще идет между разными способами доступа к рынку: регулируемой синтетической торговлей, стандартизированными биржевыми инструментами и децентрализованными протоколами.

Для трейдеров это означает больше возможностей и одновременно больше вопросов. Важно понимать, какой уровень защиты дает конкретная модель, какие ограничения она накладывает и сколько стоит доступ к рынку.

Заключение: сам контракт CFD определяет лишь часть торгового риска

Итак, в этом обзоре мы разобрали, как устроен контракт на разницу, как формируется его цена, откуда берется маржа, кто зарабатывает на сделке, как работают регуляторные режимы в разных юрисдикциях и какие исторические случаи показывают разницу между теорией и практикой. Теперь все эти элементы складываются в единую картину, позволяющую понять, от чего на самом деле зависят результаты торговли CFD и какова цена риска, который принимает на себя трейдер.

Главный вывод может показаться неожиданным. CFD сам по себе является довольно нейтральным и эффективным инструментом. Этот контракт дает трейдеру экспозицию к активу без необходимости его покупать, а результат зависит от того, как он используется, через какого брокера исполняется сделка и на каких условиях она совершается.

Уровень риска по сделке определяют четыре фактора:

Кредитное плечо. Соотношения 1:5 и 1:500 создают совершенно разную нагрузку на капитал. Регулятор может установить максимальный уровень, но в его пределах решение остается за трейдером. Волатильность базового актива. CFD на широкий индекс и CFD на отдельную акцию или криптовалюту могут иметь совершенно разный профиль риска. Чем сильнее и быстрее меняется цена, тем меньше времени остается на реакцию и тем тяжелее последствия ошибки. Надежность брокера и качество исполнения. Здесь важны лицензия, модель исполнения, условия проскальзывания и способность компании своевременно выполнять обязательства перед клиентами. Истории FXCM и Alpari UK показывают, что проблемы могут возникнуть из-за непрозрачного исполнения или неспособности брокера пережить экстремальный рыночный шок. Правовой статус и защита. Правила конкретной юрисдикции определяют, действует ли защита от отрицательного баланса, как хранятся клиентские средства и существует ли механизм компенсации на случай банкротства брокера. Один и тот же CFD может иметь совершенно разные последствия для клиента в зависимости от того, с какой компанией заключен договор.

Все четыре фактора действуют одновременно. Можно выбрать надежного брокера и все равно потерять счет из-за чрезмерного плеча. Можно соблюдать разумное управление рисками и все равно столкнуться с проблемами исполнения или слабой правовой защитой. Поэтому оценивать CFD только по спреду, плечу или набору доступных активов недостаточно.

В этом главный урок всей истории контрактов на разницу. Торговые условия сами по себе мало говорят о реальном уровне риска. Его нужно оценивать в контексте всей сделки, от момента открытия позиции до ее возможного закрытия в стрессовой ситуации. Чем лучше трейдер понимает, как работают выбранный продукт и брокер, тем меньше сюрпризов может возникнуть в самый неподходящий момент.

И помните: CFD дают доступ к рынку с относительно небольшим капиталом, но такая эффективность связана с дополнительным риском. Чем выше плечо, чем сложнее продукт и чем слабее защита в конкретной юрисдикции, тем больше ответственности ложится на трейдера.

В конечном счете важно заранее оценить, что стоит за условиями, которые предлагает брокер. За привлекательным плечом может скрываться более высокая вероятность принудительного закрытия позиции и более крупные убытки, а за низкими издержками могут стоять особенности исполнения или ограничения защиты клиента. Осознанная торговля начинается еще до открытия позиции.