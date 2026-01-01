Как интерпретировать валютную пару

Чтобы интерпретировать и понимать котировки на рынке Форекс, необходимо знать соответствующую терминологию. Прежде всего, следует разобраться в понятии «валютная пара», которое указывает, какие две валюты сравниваются друг с другом на валютном рынке.

Когда вы получаете котировку валютной пары, она представлена в виде цен «бид» и «аск». Основные валютные пары включают доллар. Цена «бид» — это сумма (например, за доллар), которую вам нужно заплатить, чтобы купить вторую валюту. Цена «аск» — это сумма (за доллар), которую вы получите при продаже второй валюты. Разница между этими двумя ценами называется спредом.

Когда вы хорошо поймёте эти термины, вы сможете открыть свои первые валютные сделки.

Что такое котировка на Форекс?

Котировка на Форекс основана на двух валютах. Валюта, указанная слева (первая), является базовой валютой (чаще всего это доллар). Валюта, указанная справа (вторая), является валютой котировки. Эта пара в совокупности определяет обменный курс между двумя валютами. Пример котировки: GBP/JPY = курс фунта стерлингов к иене.

Основной валютой является USD (доллар США). Основные валютные пары включают USD и одну из второстепенных валют, таких как EUR (евро), GBP (фунт стерлингов), JPY (японская иена). Любая котировочная пара, не включающая USD, а состоящая только из другой основной валюты, называется кросс-парой.

Если вы торгуете с использованием счёта в долларах, то ваши котировки будут указаны в долларах (базовая валюта) по отношению к другой валюте (валюта котировки). Но если у вас счёт в евро, то в ваших котировках в качестве базовой валюты будет использоваться евро, а доллар (или другие валюты) будет валютой котировки. Аналогично, если у вас счёт в фунтах стерлингов, то фунт стерлингов будет базовой валютой.

Пример котировки на основе евро:

EUR/USD = 1,0921

Это означает, что за каждый проданный евро вы получите 1,0921 доллара США в определенный момент времени.

На рынке Форекс евро обычно является базовой валютой по отношению к доллару США.

Если бы мы использовали доллар США в качестве базовой валюты, то котировка выглядела бы иначе, хотя соотношение осталось бы прежним. Это и есть непрямая котировка.

USD/EUR = 0,9167

Это означает, что при продаже 1 доллара США я получу в обмен 0,9167 евро.

Что такое котировки «БИД» и «АСК»?

Приведенные выше котировки являются средними. Однако в реальной жизни существуют две цены: цена покупки и цена продажи.

Символ «БИД» «АСК» Спред EURUSD 1,09354 1,09360 0,60

Цена «БИД» выше составляет 1,09354, цена «АСК» — 1,09360.

Котировки «БИД» и «АСК» у брокера

Цена «БИД» — это не та цена, по которой вы будете делать заявку на покупку валютной пары; это цена, которую предлагает брокер. Вы покупаете по цене «АСК», которая немного выше, и продаете по цене «БИД», которая ниже.

Используя приведенный выше пример: если вы хотите купить EUR (базовую валюту), вы заплатите по цене «АСК» брокера, которая составляет 1,09360 USD. Таким образом, при покупке 1000 EUR вы заплатите 1 093,6 USD.

Если бы вы продавали, вы бы приняли котировку «БИД» брокера на уровне 1,09354. Продавая 1 0935,40 USD, вы получили бы 1 000 EUR.

Спред — это разница между ценой «БИД» и ценой «АСК». Именно так брокер зарабатывает на бирже.

ПИПы и ПИП-спред

Важной единицей измерения цены на валютном рынке является пип (PIP). Обычно это наименьшая единица цены в валютной котировке.

В примере:

«БИД» «АСК» EURUSD 1,0935 1,0939

Разница между ценой покупки и ценой продажи составляет 0,0004, что соответствует 4 пипсам. Это и есть спред. Спред между этими двумя ценами составляет 4 пипса.

Котировки валют, отличных от японской иены, обычно указываются с точностью до 4–5 знаков после запятой. Котировки с участием иены указываются с точностью до 2–3 знаков после запятой, поскольку иена котируется в сотнях иен, тогда как большинство валют котируются в единицах, чаще всего в единицах.