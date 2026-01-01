Использование валютного контроля в целях поддержания экономической стабильности

I. Введение

Валютное регулирование представляет собой комплекс ограничений, применяемых правительством в отношении покупки или продажи национальных и других типов валют. Обычно подобные меры распространяются либо на резидентов страны, в которой осуществляется контроль, либо на нерезидентов. Валютное регулирование чаще всего используется в государствах со слабой национальной валютой, при наличии у граждан значительного спроса на иностранную.[i] Во многих случаях валютный контроль не позволяет иностранным инвесторам переводить денежные средства в другие страны. Цель такого регулирования - обеспечить устойчивость валютной системы путём преодоления излишней подвижности курса за счёт перенаправления валюты за пределы государства. Предположительно, такие элементы контроля используются, чтобы остановить отток капитала из страны с более слабой валютой.

Статья XIV Соглашения Международного валютного фонда допускает «меры переходного характера», в соответствии с которыми государство может прибегнуть к валютному регулированию.[ii] Эти меры допускаются МВФ при условии, что страна будет предпринимать попытки изменить ситуацию и создать коммерческие и финансовые механизмы, способствующие осуществлению международных платежей и стабилизации валютных курсов. В то же время МВФ провёл исследования, продемонстрировавшие, что валютный контроль может оказывать и негативное влияние на международную торговлю.

Зачастую валютный контроль приводит к возникновению черного рынка, где более слабая валюта обменивается на более сильную. Как следствие реальный курс обмена иностранной валюты устанавливается на уровне, существенно превышающем ставки, установленные правительством, что влечёт за собой создание теневого валютного рынка. Таким образом, неясно, насколько эффективны меры валютного контроля, принимаемые государством.

II. Контроль за оттоком капитала

Страны используют валютный контроль с целью сокращения оттока капитала. Понятие «отток капитала» относится к ситуациям, когда за границу перенаправляется существенное количество средств, способных повлиять на состояние национальной экономики.[iii] Чаще всего утечка капитала наблюдается в условиях нестабильного курса национальной валюты. Держатели менее устойчивой валюты стремятся обменять её на более стабильную, для которой не характерны неопределённые колебания в цене. Отток капитала может происходить и в широком масштабе, когда значительная утечка средств вызвана ощутимым снижением рентабельности активов, находящихся в данной стране, или же увеличением риска владения подобными активами. Лидеры государств, в которых наблюдается отток капитала, опасаются негативного влияния такой утечки на национальную экономику, ведь данные страны зачастую остро нуждаются в инвестировании в инфраструктуру. Однако валютное регулирование нередко оказывается неэффективной мерой по предотвращению оттока капитала и часто приводит к постепенному возрастанию спроса на стабильные иностранные валюты. Более того, валютный контроль может подорвать доверие к и без того неустойчивой валюте.

III. Различные методы валютного контроля

Существует несколько типов валютного контроля. Среди них:

Контроль над количеством валюты. К примеру, регулируя количество иностранной валюты, доступной для обмена, правительство может воздействовать на величину спроса и предложения и поддерживать валютный курс на более высоком уровне по сравнению с тем, каким бы он был в условиях свободного рынка.[iv] Привязка валютного курса/фиксированный валютный курс. Правительство искусственно поддерживает уровень курса иностранной валюты выше либо ниже рыночных показателей, что помогает контролировать предложение национальной валюты, не допуская ее свободных колебаний. Замороженные счета. Правительство устанавливает правила, в соответствии с которыми иностранные вкладчики не могут снимать средства с местных банковских счетов. Более того, правительство может потребовать от местных структур вносить денежные средства для иностранных выплат на специально выделенные счета. Таким образом, правительство имеет возможность контролировать поток капитала и не давать денежным средствам покидать пределы страны. Множественность валютных курсов. Правительство использует различные фиксированные обменные курсы для операций с капиталом и текущим балансом.[v] При такой системе, власти располагают несколькими обменными курсами, которые служат неявными тарифами на импорт определённых товаров, формирующими «налог» путем введения неблагоприятных обменных курсов при продаже этих товаров.[vi]

IV.Валютные сертификаты как субституты местной валюты

Валютные сертификаты представляют собой тип валюты. Обычно они используются в качестве заменителей иностранной валюты при проведении валютного регулирования. Курсы валют на сертификаты могут быть установлены выше или ниже свободных рыночных показателей. В прошлом валютные сертификаты применялись в Советском Союзе, Китае и Восточной Германии. Совсем недавно Бирма также проголосовала за их отмену.[vii]

V. Использование валютных сертификатов в Китае

В 1980-1990-х годах Банк Китая вынужден был задействовать валютные сертификаты, что продолжалось до 1995 года. На протяжении этого периода использование национальной китайской валюты иностранцами считалось незаконным. Более того, сертификаты были разрешены только в определённых магазинах и ресторанах.[viii] В итоге ограничивался перечень мест, которые могли посещать иностранцы.

Согласно документам, поддерживавшим данную валютную систему, любые частные сделки или спекуляция сертификатами были строго запрещены.[ix] Однако, как и следовало ожидать, возник нелегальный чёрный валютный рынок. Местные жители стремились получить доступ к сертификатам, потому что они позволяли покупать «роскошные» иностранные товары – американские сигареты и спиртные напитки, доступные в магазинах, находившихся на государственном финансировании, а иностранцы в свою очередь хотели посещать местные рестораны и магазины, в которых сертификаты не требовались. Быстрый рост чёрного валютного рынка, а также легкодоступность «роскошных» импортных иностранных брендов, в конце концов, привели к устранению системы валютных сертификатов.

VI. Двухтарифная система обмена ранда в Южноафриканской Республике

Южноафриканская Республика имеет долгую историю валютного регулирования, но началось введение подобного контроля в 1960 году в результате оттока капитала.[x] Позже ЮАР установила систему, при которой государство имело два типа валют. Поэтому можно говорить о двух периодах: финансового ранда и коммерческого ранда. Первый период длился с 1979 по 1983 год. Второй начался в сентябре 1985 и завершился в 1995. Последний происходил в противоречивые для страны времена, т.к. финансовый ранд был возвращён в оборот в ответ на введение Организацией Объединённых Наций экономических санкций, связанных с затянувшимся режимом апартеида.

В 1985 году правительство Южной Африки объявило дефолт по значительной части своих международных долговых обязательств. В то же время, был принят Закон о валютном регулировании. Иностранные инвестиции в ЮАР могли продаваться только за финансовый ранд. Правительство наложило ограничения на обмен финансового ранда на зарубежные виды валюты. Существовала двухтарифная система обмена, при которой курс коммерческого ранда устанавливался, исходя из текущих операций, в то время как курс финансового ранда фиксировался в соответствии с операциями счёта капитальных товаров. Оба типа валюты были плавающими, однако финансовый ранд постепенно обесценивался по отношению к коммерческому. Подобная двойная система обмена просуществовала до марта 1995 года.

VII. Правительственная организация CADIVI в Венесуэле

В Венесуэле также применялись различные виды валютного контроля. Комиссия по Управлению Курсом Валюты («CADIVI») является правительственной организацией, регулирующей курс валюты в Венесуэле.[xi] В феврале 2003 года в ответ на двухмесячную общенациональную забастовку, явившуюся попыткой свергнуть правительство во главе с президентом Уго Чавесом, CADIVI приняла закон о валютном регулировании. Главным образом последствия забастовки были ощутимы в нефтяной промышленности, находящейся под государственным контролем. За первые несколько месяцев 2003 года ВВП Венесуэлы упал до 37%.[xii] По оценкам экспертов, забастовка обошлась для нефтяной промышленности в сумму, равную примерно 13 миллиардам долларов.

В соответствии с правилами, принятыми правительством Венесуэлы, газо- и нефтедобывающая компания PDVSA должна продавать свою иностранную валюту Центральному банку. PDVSA - основной экспортёр страны. По имеющимся статистическим данным, в 2013 году компания перечислит Центральному банку валюту на сумму 41,5 миллиард долларов. Тем не менее, валютный контроль не увенчался успехом. В 2011 году, несмотря на меры валютного регулирования, отток капитала из Венесуэлы составил примерно 33 миллиарда долларов.[xiii]

В 2008 году правительство Чавеса создало новую валюту под названием боливар фуэрте («боливар») и искусственно установило его курс по отношению к доллару выше рыночной цены. Это вызвало дефицит иностранной валюты, а доверие к боливару снизилось, и спрос на иностранную валюту, в особенности на доллар США, возрос. Валютное регулирование спровоцировало создание обширного чёрного рынка иностранной валюты. Правительство Венесуэлы быстро отреагировало продажей долларов США на аукционах импортёрам с целью предотвращения снижения боливара на теневом рынке.[xiv] Официальный обменный курс на аукционе составил 6,3 боливара за доллар, в то время как расчётный курс чёрного рынка поднялся до 23,5 боливаров за доллар. В результате аукционов боливар ослабился на 32%, что привело такие иностранные компании, работающие на территории Венесуэлы, как Pfizer и Blackberry, к значительным денежным потерям.[xv]

Заключение

Существует множество методов валютного регулирования, доступных правительствам государств. В то же время различаются и причины, по которым страны вводят валютный контроль. Среди них попытки предотвратить колебания валютных курсов или же своевременно остановить отток капитала. Нередко валютное регулирование приводит к образованию чёрного рынка иностранной валюты и, в конечном счёте, оказывается неэффективным. Несмотря на то, что меры валютного контроля могут носить кратковременный характер, зачастую их влияние на национальную экономику государства производит продолжительный эффект: подобные инструменты препятствуют международной торговле и ограничивают поступление зарубежных инвестиций.