Чтобы понять, как рынок реагирует на изменения объема, вы можете добавить на свои графики Форекс индикатор Market Facilitation Index (Индекс облегчения рынка). В этом руководстве мы объясняем, что представляет собой индикатор Market Facilitation Index, как он работает и как его можно использовать в торговле.

Что такое индикатор Market Facilitation Index?

Индикатор Market Facilitation Index был разработан Биллом Вильямсом, и иногда его сокращенно называют BW MFI или просто MFI. Но не путайте его с индикатором Money Flow Index, который тоже иногда называют MFI.

Вильямс создал этот индикатор как «меру готовности рынка двигать цену».

Market Facilitation Index показывает не просто объем. Он показывает, как двигалась цена по отношению к изменениям объема.

Market Facilitation Index показывает, как волатильность цены соотносится с изменениями объема.

Как рассчитывается индикатор Market Facilitation Index?

Вот формула, по которой можно рассчитать Market Facilitation Index:

M F I = H − L V MFI=\frac{H-L}{V} MFI=VH−L​

В этой формуле H — максимум, L — минимум, а V — объем. Все три значения берутся за один и тот же период (какой бы период вы ни выбрали).

Хотя эта формула довольно проста, вам не нужно рассчитывать значения самостоятельно. Ваша программа для построения графиков сделает это за вас.

Обратите внимание, что у BW MFI нет фиксированной шкалы или максимального значения. Сравнивайте его столбцы с недавними столбцами на том же инструменте и таймфрейме, вместо того чтобы считать какое-то конкретное значение безусловно высоким или низким или сравнивать абсолютные значения MFI разных валютных пар.

О каком объеме идет речь? Спотовый рынок Форекс децентрализован, так что трейдеры не видят реального биржевого объема. Поэтому платформы используют вместо него тиковый объем — количество изменений цены за период.

Формула расчета Market Facilitation Index проста и включает ценовой диапазон и объем.

Что показывает индикатор Market Facilitation Index на рынке Форекс?

Когда вы добавите Market Facilitation Index на свои графики, он отобразится в нижней части графика в виде ряда вертикальных столбцов разной высоты и разного цвета.

Цвета столбцов показывают, что происходит как с объемом, так и с самим индикатором Market Facilitation Index. Цветов всегда четыре (конкретные оттенки вы можете выбрать сами). Ниже приведены настройки по умолчанию в MetaTrader 5 (MT5). Обратите внимание: когда мы говорим «вверх» или «вниз», текущий столбец MFI сравнивается с предыдущим столбцом MFI, а текущий столбец объема — с предыдущим столбцом объема.

Лаймовый : MFI вверх, объем вверх

: MFI вверх, объем вверх Коричневый : MFI вниз, объем вниз

: MFI вниз, объем вниз Синий : MFI вверх, объем вниз

: MFI вверх, объем вниз Розовый : MFI вниз, объем вверх

Что означает каждый из них? Важно, что BW MFI не определяет, движется ли цена вверх или вниз. Он дает контекст — информацию о силе движения, участии в нем или его возможном истощении, а направление этого движения определяете вы с помощью Price Action, анализа тренда или другого индикатора.

Лаймовый : MFI вверх, объем вверх: Лаймово-зеленый столбец означает, что по сравнению с предыдущим столбцом выросли и объем, и MFI. В условиях сложившегося тренда это может говорить о том, что участие в текущем движении растет и что движение может продолжиться в том же направлении. Помните, что направление должны определить вы с помощью собственного анализа; индикатор его не показывает. Эта оговорка относится и к трем типам столбцов ниже. Рассматривайте лаймовый столбец как возможный сигнал продолжения тренда, если он согласуется с вашим анализом тренда .

: MFI вверх, объем вверх: Лаймово-зеленый столбец означает, что по сравнению с предыдущим столбцом выросли и объем, и MFI. В условиях сложившегося тренда это может говорить о том, что участие в текущем движении растет и что движение может продолжиться в том же направлении. Помните, что направление должны определить вы с помощью собственного анализа; индикатор его не показывает. Эта оговорка относится и к трем типам столбцов ниже. . Коричневый : Рыночная активность снизилась по сравнению с предыдущим столбцом, и MFI тоже снизился. Такой столбец называется Fade («увядающий»). Тренд, который вы определили, возможно, теряет импульс или участников, и вскоре может начаться новое движение.

: Рыночная активность снизилась по сравнению с предыдущим столбцом, и MFI тоже снизился. Такой столбец называется («увядающий»). Синий : MFI вверх, объем вниз: MFI вырос, а объем снизился. В рамках существующего тренда, определенного с помощью другого анализа, это может говорить о том, что участие в текущем движении или энтузиазм его участников снижаются. Вильямс называл такой столбец Fake («фальшивый»).

: MFI вверх, объем вниз: MFI вырос, а объем снизился. В рамках существующего тренда, определенного с помощью другого анализа, Вильямс называл такой столбец («фальшивый»). Розовый : MFI вниз, объем вверх: Объем растет, но MFI снижается, а это значит, что цена проходит меньший диапазон относительно возросшего объема. Такой столбец называют Squat («приседающий»). Он может сигнализировать о борьбе на рынке или о возможном истощении перед более крупным движением; после этого цена может совершить пробой в любом направлении, продолжив сложившийся тренд или развернув его.

Так объясняются разные цвета, которые вы видите у индикатора MFI. А вот что нужно знать о высоте столбцов:

Более высокие столбцы: Цена сильно изменилась при очень небольших усилиях или объеме, а значит, рынок легко движется в этом направлении.

Более низкие столбцы: Цена изменилась совсем немного, хотя объем торгов мог быть большим, а значит, рынок встречает сопротивление или буксует.

Возможно, потребуется некоторая практика, но со временем вы научитесь легко читать этот индикатор. Если вы будете просматривать свои графики и отмечать, как показания индикатора соотносятся с поведением цены, вы станете лучше разбираться в MFI.

MFI позволяет видеть и объем, и то, как цена на него реагирует.

Как добавить индикатор Market Facilitation Index на свои графики

Добавить индикатор Market Facilitation Index на графики несложно. Вот как это делается в MT5 (в MT4 процесс такой же):

В верхнем меню выберите Вставка, затем Индикаторы и Билла Вильямса. В этом меню выберите Market Facilitation Index. Откроется диалоговое окно, в котором можно задать параметры. Вы можете выбрать любые цвета для четырех типов столбцов, которые отображает индикатор. Можно задать толщину столбцов, а также выбрать, какие объемы использовать: тиковые или реальные (у инструментов Форекс в MT5 нет реального объема, но эта опция может пригодиться для биржевых инструментов). Закончив с выбором параметров, нажмите OK. MFI появится в нижней части графика.

Мы рекомендуем либо оставить цвета по умолчанию, либо выбрать цвета, которые интуитивно понятны вам. Чем понятнее вам цвета, тем проще будет читать и интерпретировать индикатор.

Добавить MFI на графики можно всего за несколько кликов и в MT5, и в MT4.

Как использовать индикатор Market Facilitation Index в торговле

Индикатор MFI можно использовать на любом таймфрейме. Его нужно сочетать со стратегией, поскольку сам по себе он не является торговой системой. Это лишь инструмент, который дает вам некоторое представление о рыночном контексте во время торговли.

Вот как можно интерпретировать и использовать каждый тип столбцов:

Лаймовый : MFI вверх, объем вверх: Это возможность войти в рынок на продолжении тренда. Можно войти после отката и подтверждения.

: MFI вверх, объем вверх: Это возможность войти в рынок на продолжении тренда. Можно войти после отката и подтверждения. Коричневый : И объем, и MFI снижаются, а это может говорить о том, что текущее движение теряет участников или импульс. Если у вас открыта позиция, возможно, стоит из нее выйти. Если нет, то, вероятно, лучше подождать и посмотреть, что произойдет, прежде чем думать о входе.

: И объем, и MFI снижаются, а это может говорить о том, что текущее движение теряет участников или импульс. Если у вас открыта позиция, возможно, стоит из нее выйти. Если нет, то, вероятно, лучше подождать и посмотреть, что произойдет, прежде чем думать о входе. Синий : MFI вверх, объем вниз: Угасающий энтузиазм означает, что тренд может быть не таким сильным, каким кажется. Если вы в сделке, подумайте о выходе из нее или о сокращении позиции. Если нет, не спешите сейчас открывать новую сделку.

: MFI вверх, объем вниз: Угасающий энтузиазм означает, что тренд может быть не таким сильным, каким кажется. Если вы в сделке, подумайте о выходе из нее или о сокращении позиции. Если нет, не спешите сейчас открывать новую сделку. Розовый : Если такой столбец появляется, когда формируется потенциальный торговый сетап, он может служить подтверждением того, что скоро произойдет пробой. Только помните, что это может быть продолжение или разворот. Если ваша стратегия не подсказывает иными способами, что именно это будет, можно выставить ордера на вход с обеих сторон, чтобы быть готовым поймать движение в любую сторону.

Вот несколько примеров. На графике ниже виден медвежий пин-бар. Он сформирован не идеально, но может выглядеть заманчиво. Однако в BW MFI есть и синий столбец Fake. Помните, что такой столбец может означать угасание энтузиазма. Это дает повод усомниться в том, что нисходящий тренд действительно продолжится.

Так что это мог быть подходящий момент, чтобы воздержаться от сделки. Видно, что цена в этот момент действительно консолидируется с небольшим смещением вверх.

На следующем графике видны розовые столбцы Squat, сигнализирующие о возможном пробое. В итоге цена идет вверх: сначала постепенно, а затем быстрее, когда формируется еще одна серия розовых столбцов.

На графике ниже зеленый столбец в BW MFI формируется одновременно с бычьим пин-баром. Зеленый цвет говорит о продолжении. Следующий ценовой бар продолжает сильное движение вверх.

Однако в это время в индикаторе видны два коричневых столбца, что говорит о том, что объем и тренд выдыхаются. Движение вверх продолжается, но вяло, с консолидацией по пути.

Интерпретация столбцов MFI по цвету может дать ценный контекст для ваших торговых сетапов.

Общие советы по использованию индикатора Market Facilitation Index

Если у вас сильное визуальное мышление и вам легко мысленно различать и сортировать категории по цвету, BW MFI может стать отличным дополнением к вашему графику. Возможно, с ним вам будет проще с первого взгляда понять, что происходит, чем с одними только красными и зелеными ценовыми барами.

MFI помогает интерпретировать контекст, но не сам по себе. Чтобы принимать с его помощью хорошие торговые решения, вам нужно будет рассматривать его в рамках более широкого понимания происходящего.

Чтобы получить такой контекст, вам нужно будет использовать этот индикатор в сочетании с другими индикаторами и анализом цены.

Некоторые другие индикаторы Билла Вильямса хорошо сочетаются с BW MFI. Например, можно подтвердить импульс с помощью Awesome Oscillator и определить, ускоряется импульс или замедляется, с помощью Accelerator Oscillator. Индикатор Alligator может служить фильтром режима тренда и направления. Добавьте к нему Gator Oscillator, чтобы проверить, просыпается ли Alligator, кормится или спит. Fractals помогут определить точки входа на пробоях.

В одних случаях вы ищете совпадение сигналов BW MFI с другими индикаторами или ценовыми паттернами. Например, если на MFI появился розовый столбец и вы видите сигнал пробоя, такой как пересечение скользящих средних, это признак того, что вы нашли хороший сетап.

В других случаях стоит обращать внимание на расхождение. Хороший пример — приведенный выше скриншот с пин-баром и синим столбцом. Возможно, MFI подсказывает вам проявить осторожность, вместо того чтобы бросаться в сделку.

Тщательно тестируйте любую стратегию, которую собираетесь использовать, прежде чем торговать по ней на реальные деньги. Проведите бэктест, а затем демо-тест. Систему, в которой используется Market Facilitation Index, разумно тестировать дополнительно, поскольку точность MFI и то, о чем он говорит, могут довольно сильно меняться в зависимости от рыночных условий. Вам нужно увидеть, как она работает в самых разных условиях.

MFI может помочь вам разобраться в рыночных условиях, но он должен быть частью протестированной стратегии, включающей и другие торговые инструменты.

Заключение: BW MFI помогает увидеть контекст

Сам по себе индикатор Market Facilitation Index Билла Вильямса может оставлять пробелы в вашем представлении о текущих рыночных условиях. Но в сочетании с надежным методом торговли он может помочь прояснить контекст. Рассмотрите возможность использовать его как один из инструментов в вашем торговом арсенале.