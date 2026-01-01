Если вы пытаетесь понять, как цена на Форекс переходит от трендового движения к боковому и обратно, то один из индикаторов, которые могут в этом помочь, — Gator Oscillator (Осциллятор Гатор) Билла Вильямса. Добавив этот индикатор на свои графики, вы сможете нагляднее представить контекст своих торговых сетапов.

Что такое индикатор Gator Oscillator?

Gator Oscillator — это индикатор, разработанный Биллом Вильямсом для использования вместе с его индикатором Alligator (Аллигатор). Фактически он построен на основе самого индикатора Alligator и показывает, насколько сходятся или расходятся три скользящие средние этого индикатора. Он отображается в виде гистограммы.

Как рассчитывается Gator Oscillator?

Вот формулы для расчета Gator Oscillator. Расчет основан на Челюсти (Jaw), Зубах (Teeth) и Губах (Lips) — скользящих средних индикатора Alligator:

U p p e r G a t o r = ∣ J a w − T e e t h ∣ Upper\ Gator=\left|Jaw-Teeth\right| Upper Gator=∣Jaw−Teeth∣

L o w e r G a t o r = − ∣ T e e t h − L i p s ∣ Lower\ Gator=-\left|Teeth-Lips\right| Lower Gator=−∣Teeth−Lips∣

Как видно по знаку минус в формуле Lower Gator, нижняя часть гистограммы всегда отображается ниже нулевой линии.

Хотя приведенные выше расчеты не слишком сложны, вам не нужно выполнять их самостоятельно. Ваша программа для построения графиков сделает это за вас. Так что и Gator Oscillator, и индикатор Alligator можно добавить на график всего за несколько кликов.

Чтобы рассчитать Gator Oscillator, нужно рассчитать индикатор Alligator. Но платформы для построения графиков могут выполнить все расчеты за вас.

Что показывает индикатор Gator Oscillator?

Gator Oscillator помогает увидеть, когда цена движется в тренде, а когда — в диапазоне, и как она переходит из одного состояния в другое. Направление он не показывает. Обратите внимание, что он не измеряет саму структуру цены. Он измеряет расстояние между скользящими средними индикатора Alligator. Именно это и позволяет нам косвенно увидеть боковые и трендовые условия, глядя на осциллятор.

Поскольку Gator Oscillator построен на основе индикатора Alligator, сначала нужно понять, что показывает сам Alligator (SmMA = сглаженная скользящая средняя):

Челюсть Аллигатора ( синяя линия ) = 13-периодная SmMA, сдвинутая на 8 баров вперед

( ) = 13-периодная SmMA, сдвинутая на 8 баров вперед Зубы Аллигатора ( красная линия ) = 8-периодная SmMA, сдвинутая на 5 баров вперед

( ) = 8-периодная SmMA, сдвинутая на 5 баров вперед Губы Аллигатора ( зеленая линия ) = 5-периодная SmMA, сдвинутая на 3 бара вперед

Вильямс придумал набор метафор, описывающих поведение цены в зависимости от того, что происходит с этими скользящими средними.

Когда линии переплетены и идут горизонтально, Аллигатор «спит». Это боковой рынок.

Когда линии начинают расходиться, Аллигатор «зевает».

Четкое расхождение линий, направленных вместе с ценой вверх или вниз, — это фаза «охоты» или «еды».

Когда линии снова сходятся, Аллигатор засыпает. Тренд заканчивается, и рынок возвращается в диапазон.

Итак, что же мы видим на Gator Oscillator, который отображается в нижней части графика?

Верхние столбцы гистограммы показывают абсолютную разницу между синей линией Челюсти и красной линией Зубов индикатора Alligator.

Нижние столбцы гистограммы показывают абсолютную разницу между красной линией Зубов и зеленой линией Губ.

Если столбец гистограммы длиннее предыдущего, он зеленый. Если он короче предыдущего, он красный. Обратите внимание, что зеленый и красный цвета не говорят ничего о том, бычий рынок или медвежий.

Также учтите, что у гистограммы нет минимального или максимального значения. Она строится по абсолютной шкале. Высоту столбцов нельзя сравнивать между разными инструментами или таймфреймами.

Вы заметите, что гистограмма соотносится с четырьмя фазами индикатора Alligator:

Красный цвет сверху и снизу гистограммы соответствует спящему Аллигатору.

Когда одна сторона становится зеленой, а другая еще остается красной, это соответствует зеванию.

Зеленый цвет сверху и снизу гистограммы соответствует охоте/еде.

Если после еды одна из сторон гистограммы становится красной, это может означать, что тренд теряет силу. Это называют насыщением Аллигатора.

Нужно ли использовать оба индикатора вместе? Не обязательно. Многие так и делают, но каждый из них можно использовать и как самостоятельный индикатор. Одно из преимуществ использования индикатора Alligator вместе с Gator Oscillator состоит в том, что, в отличие от Gator Oscillator, исходный индикатор Alligator показывает направление цены. Тем не менее Gator Oscillator может быть полезен, когда информацию о направлении вы получаете от другого индикатора, но хотите быстро оценить, слабеет тренд или усиливается.

Gator Oscillator помогает наглядно увидеть, сходятся ли скользящие средние индикатора Alligator (диапазон/консолидация) или расходятся (активный тренд).

Как добавить Gator Oscillator на свои графики

Вот как добавить Gator Oscillator на графики в MetaTrader 5 (MT5). В MT4 процесс такой же.

В верхнем меню выберите Вставка, затем Индикаторы и Билла Вильямса, после чего нажмите Gator Oscillator. Вы увидите следующие настройки по умолчанию: Челюсти: Период: 13 Сдвиг: 8

Зубы: Период: 8 Сдвиг: 5

Губы: Период: 5 Сдвиг: 3

Вверх: зеленый

Вниз: красный

Большинство трейдеров предпочтут оставить эти настройки как есть. Но при желании вы можете изменить их или настроить толщину столбцов. Применяемую цену можно сменить с медианной (H + L) / 2 на любую другую. То же самое относится к типу скользящей средней. Когда закончите, нажмите OK. Гистограмма появится в нижней части графика.

Имейте в виду, что мы добавили на график только Gator Oscillator, но не Alligator. Alligator тоже можно найти в меню «Билла Вильямса».

Чтобы добавить Gator Oscillator на график, достаточно пары кликов.

Как использовать Gator Oscillator в торговле

Gator Oscillator помогает определять, когда тренды начинаются и когда заканчиваются. То же самое можно делать с помощью индикатора Alligator, а использовать их можно как по отдельности, так и вместе.

Идея в том, чтобы постараться войти в сделку в начале тренда и выйти из нее, когда он подходит к концу.

Вот пример. Видно, что пересечения скользящих средних индикатора Alligator произошли вскоре после того, как цена начала падать. В это же время Gator Oscillator показывал красные и зеленые столбцы. Затем идет участок из одних зеленых столбцов, который соответствует широко разошедшимся скользящим средним. Это фаза охоты, и цена продолжает падать.

Ниже приведен пример, в котором цена находится в восходящем тренде. По мере расхождения скользящих средних на гистограмме появляются участки из одних зеленых столбцов. Это фазы охоты.

Вот еще один пример. Медвежий пин-бар сигнализирует о возможном движении вниз. Через несколько баров появляется бычий пин-бар, но сопротивление удерживается. Примерно в это же время скользящие средние пересекаются, а на гистограмме одновременно присутствуют зеленый и красный цвета. Прежде чем Аллигатор по-настоящему начинает зевать, наблюдаются некоторая консолидация и нерешительность. Но после этого охота начинается всерьез. Цена падает, скользящие средние расходятся веером, а на Gator Oscillator появляется серия зеленых столбцов.

Следите за Gator Oscillator и индикатором Alligator в поисках возможностей для покупки и продажи в зависимости от того, находится ли цена в диапазоне или в тренде.

Общие советы по использованию Gator Oscillator

Gator Oscillator обычно дает более надежную информацию при торговле высоколиквидными активами. Не пытайтесь использовать осциллятор на рынках с постоянными беспорядочными колебаниями — он будет лишь показывать тренды, недостаточно хорошие для торговли.

При торговле с Gator Oscillator полезно использовать дополнительный индикатор и/или Price Action, чтобы получить совпадение сигналов. Можно также попробовать отметить зоны поддержки и сопротивления и использовать их пробои в качестве подтверждения.

Gator Oscillator можно использовать, чтобы попытаться определить момент выхода из сделки, пока вы подтягиваете стопы. Но это не обязательно. Если вы предпочитаете выходить раньше по другим правилам выхода, это нормально.

Одно из ограничений Gator Oscillator состоит в том, что и он, и Alligator — запаздывающие индикаторы. К моменту входа в сделку вы, возможно, уже пропустите значительную часть движения. Цена может начать консолидироваться или разворачиваться раньше, чем это покажет осциллятор. Просто помните об этом во время торговли. С другой стороны, запаздывание осциллятора может помочь защитить вас от ложных стартов.

Заключение: Gator Oscillator может помочь вам извлечь выгоду из трендов

Gator Oscillator — простой и понятный индикатор, который можно добавить на графики, чтобы наглядно видеть схождение и расхождение скользящих средних, образующих индикатор Alligator. Так вы сможете лучше понимать боковые и трендовые рынки и искать возможности для входа в сделки на Форекс и выхода из них.