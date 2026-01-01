Если вы устали от того, что проскальзывание съедает вашу прибыль при торговле на Форексе, вам может помочь особый тип ордера. Он называется гарантированный стоп-лосс (guaranteed stop-loss order, GSLO). В этом руководстве рассказывается о том, что следует знать о GSLO, прежде чем начать ими пользоваться.

Что такое гарантированный стоп-лосс (GSLO)?

Вам наверняка доводилось устанавливать стоп-лосс в расчете на то, что он ограничит ваши убытки определенной суммой. Но затем стоп сработал как раз в тот момент, когда на рынке резко выросла волатильность. В результате стоп-лосс был исполнен не совсем по той цене, на которую вы рассчитывали. Вместо этого вы столкнулись с проскальзыванием, которое стоило вам денег.

Гарантированный стоп-лосс позволяет избежать такой ситуации. Он называется так потому, что брокер гарантирует закрытие вашей сделки точно по указанной вами цене. Поэтому, даже если другие трейдеры потеряют деньги из-за проскальзывания, вы их не потеряете.

Есть ли здесь подвох? Ну, во-первых, такой тип ордера предлагает не каждый брокер. Если ваш брокер его предлагает — отлично. Если же нет, вам не повезло, разве что вы решите поискать другого брокера. Кроме того, за него взимается плата.

Гарантированный стоп-лосс не следует путать с защитой от отрицательного баланса, которая ограничивает убытки на уровне счета, не позволяя клиентам, на которых она распространяется, задолжать больше, чем у них есть средств на торговом счете. Гарантированный стоп-лосс (GSLO) ограничивает убытки по отдельной позиции, гарантируя исполнение по указанной цене стопа с учетом применимых премий и торговых издержек.

Преимущества GSLO

Избегайте убытков от проскальзывания. Бывает досадно, когда обычный стоп-лосс не защищает от проскальзывания. Может возникнуть ощущение, что вас ограбили ценовые разрывы. GSLO помогает избежать такого сценария, избавляя вас от лишних убытков и защищая вашу прибыль.

Сделайте торговлю более предсказуемой. Одно только спокойствие от осознания того, что ваш стоп-лосс будет исполнен по выбранной вами цене, может того стоить. В результате управлять капиталом может стать проще.

Удерживайте позиции во время разрывов. Если вы избегали оставлять сделки открытыми на выходные или на другие периоды, когда могут появляться разрывы, использование GSLO может помочь вам воспользоваться большим числом торговых возможностей.

Торгуйте в условиях повышенной волатильности. С GSLO проще торговать во время выхода новостей и в другие волатильные периоды. Поэтому доступ к такому типу ордера может позволить вам использовать некоторые стратегии, которых вы иначе избегали бы, или сделать эти стратегии более эффективными.

Уменьшите используемую маржу по защищенным сделкам. Некоторые брокеры снижают маржинальные требования по позиции, убыток по которой ограничен GSLO. Пример брокера, который предлагает такое преимущество, — easyMarkets.

Ниже приведена пара графиков, показывающих ценовые разрывы, из-за которых обычные стоп-лоссы могут быть исполнены не по той цене, на которой вы их установили. Если вы используете GSLO, об этой проблеме можно не беспокоиться.

На этом часовом графике EUR/USD рынок закрывается в пятницу, 16 октября 2026 года, на уровне 1,12393 и вновь открывается в понедельник, 19 октября, на уровне 1,11975 — разрыв вниз на 41,8 пипса. Предположим, вы держали длинную позицию со стоп-лоссом на уровне 1,12200, внутри пропущенного ценового диапазона. С обычным стоп-лоссом ваш ордер сработал бы, когда торговля возобновилась ниже вашего стопа, но цена исполнения не была бы гарантирована. Если бы первой доступной для исполнения ценой Bid была 1,11975, ваша позиция закрылась бы на 22,5 пипса ниже намеченного стопа.

С GSLO на уровне 1,12200 ваша позиция закрылась бы по этой гарантированной цене, несмотря на разрыв. По позиции EUR/USD объемом 10 000 единиц (0,1 стандартного лота) отсутствие этих 22,5 пипса проскальзывания сэкономило бы 22,50 $ до вычета премии за GSLO и прочих торговых издержек.

На следующем часовом графике EUR/USD рынок закрывается в пятницу, 24 июля 2026 года, на уровне 1,13705 и вновь открывается в понедельник, 27 июля, на уровне 1,13885 — разрыв вверх на 18 пипсов. Предположим, вы держали короткую позицию со стоп-лоссом на уровне 1,13800, внутри пропущенного ценового диапазона. С обычным стоп-лоссом ваш ордер сработал бы, когда торговля возобновилась выше вашего стопа, но цена исполнения не была бы гарантирована. Если бы первой доступной для исполнения ценой Ask была 1,13885, ваша позиция закрылась бы на 8,5 пипса выше намеченного стопа, что увеличило бы ваш убыток.

С GSLO на уровне 1,13800 ваша позиция закрылась бы по этой гарантированной цене, несмотря на разрыв. По позиции EUR/USD объемом 10 000 единиц отсутствие этих 8,5 пипса проскальзывания сэкономило бы 8,50 $ до вычета премии за GSLO и прочих торговых издержек.

Есть ли у GSLO недостатки?

За GSLO обычно взимается плата. Одни брокеры взимают ее, только если стоп сработал. Другие списывают плату при размещении GSLO и возвращают ее позже, если он не сработал.

Брокеры взимают плату за этот тип ордера потому, что берут на себя любое возможное проскальзывание. Прежде чем совершить сделку, вы можете посмотреть размер платы за GSLO в окне ордера.

Для сделок на Форексе премия за GSLO может быть выражена в пипсах или в виде эквивалентной ставки за единицу объема. Общая стоимость зависит от валютной пары и размера вашей позиции. Применимую премию смотрите в окне ордера у вашего брокера.

Еще один недостаток GSLO заключается в том, что у многих брокеров для этого типа ордера установлено обязательное минимальное расстояние до стопа. Это может стать препятствием, если вам нужно поставить более близкий стоп.

Трейдерам из США также стоит учесть, что GSLO недоступны розничным Форекс-клиентам из США из-за правила CFTC 17 CFR § 5.16, которое запрещает розничным Форекс-дилерам, фьючерсным комиссионным торговцам и представляющим брокерам заявлять, что они гарантируют клиенту защиту от убытков или ограничат убыток клиента по розничной сделке на Форексе.

Плата за GSLO

Стоимость GSLO различается у разных брокеров, а также зависит от торгуемого инструмента. Для сделок на Форексе премия может котироваться в пипсах или в виде эквивалентной ставки за единицу объема, а итоговая сумма в деньгах зависит от размера позиции.

Например, у CMC Markets премия по GBP/USD эквивалентна 1,5 пипса: 15 $ за стандартный лот в 100 000 единиц или 1,50 $ за 10 000 единиц. Премия по EUR/GBP эквивалентна 2 пипсам, что составляет 20 £ и 2 £ соответственно. Если GSLO не сработал, премия возвращается полностью.

Когда стоит подумать об использовании GSLO?

Подумайте об использовании GSLO:

Когда вы торгуете экзотическими парами с низкой ликвидностью или торгуете в неактивные часы (из-за чего ликвидность основной пары может временно снизиться).

Когда вы торгуете на новостях. Это могут быть публикации отчетов, выступления, геополитические события и так далее.

Когда вы просто хотите совершить сделку, которая приходится на время выхода новостей, даже если вы не торгуете на новостях целенаправленно.

Когда вы занимаетесь скальпингом и даже небольшое проскальзывание может свести на нет вашу прибыль.

Некоторые используют GSLO постоянно. Другие предпочитают прибегать к ним только при торговле в особенно рискованных условиях. Вам нужно будет определить, какие расходы вы можете себе позволить в рамках вашего общего плана управления капиталом.

Пример гарантированного стоп-лосса в действии

Давайте посмотрим, как GSLO может выглядеть на практике. Вот пример ситуации, в которой его использование могло бы сэкономить вам деньги. Возьмем премию за GSLO по GBP/USD в 1,5 пипса. Для позиции в 0,1 лота эта премия составляет 1,50 $.

Допустим, вы покупаете 10 000 единиц GBP/USD по цене 1,2700.

Вы размещаете гарантированный стоп-лосс на уровне 1,2650, то есть на 50 пипсов ниже цены входа. Премия в 1,50 $ списывается при размещении GSLO и возвращается, если он не сработал.

Тем временем ваш друг открывает такую же длинную позицию, но вместо этого ставит обычный стоп-лосс на уровне 1,2650.

Вы оба оставляете позиции на выходные. После неожиданных новостей доступная для исполнения цена Bid у брокера при возобновлении торгов перескакивает с 1,2660 на 1,2600, минуя уровень вашего стопа. Обе позиции закрываются по стопу, но по разным ценам:

Ваш GSLO исполняется точно по 1,2650, ограничивая ваш убыток 50 пипсами.

Обычный стоп вашего друга не гарантирует цену исполнения. Если предположить, что он срабатывает по первой доступной для исполнения цене Bid, равной 1,2600, ваш друг теряет 100 пипсов.

Для позиции GBP/USD объемом 10 000 единиц каждый пипс стоит 1 $. Следовательно, ваш торговый убыток составляет 50 $ плюс премия за GSLO в 1,50 $, итого 51,50 $. Ваш друг теряет 100 $. Эти цифры не включают комиссии, плату за финансирование и другие применимые торговые издержки.

В этом сценарии GSLO экономит вам 48,50 $ с учетом премии. Он не предотвращает убыток, но не дает разрыву увеличить его сверх гарантированной цены выхода.

Этот пример показывает, что даже с учетом платы GSLO может быть финансово оправдан. Вам не придется отыгрывать такие большие потери, как вашему другу, прежде чем снова начать зарабатывать.

Протестируйте свою стратегию стоп-лоссов

Важно помнить, что GSLO не всегда имеет смысл. Вот несколько случаев, когда он себя не оправдает:

Допустим, описанный выше сценарий разворачивается без разрыва и проскальзывания. Цена плавно снижается до 1,2650, и обе позиции закрываются по этой цене. Вы с другом теряете по 50 $ на движении цены, но вы еще и платите премию за GSLO в 1,50 $, из-за чего ваш общий убыток составляет 51,50 $ без учета прочих издержек. В такой ситуации ваш друг оказывается в чуть более выгодном положении, потому что обычный стоп обеспечивает тот же выход без дополнительной премии. Если прибыль с каждой сделки у вас невелика и ваши GSLO часто срабатывают, даже небольшие комиссии могут складываться в заметную сумму.

Возможно, вам нужен стоп на более близком расстоянии, чем позволяют ограничения вашего брокера для GSLO.

Иногда брокеры могут приостанавливать предоставление GSLO в отдельные периоды около запланированных выходов новостей или когда на выходных ожидается исключительная волатильность.

Перечисленные выше случаи показывают, почему важно протестировать свою стратегию стоп-лоссов, прежде чем использовать ее в торговле на реальные деньги.

Начните с бэктеста, затем проведите демо-тест. Протестировав достаточное количество сделок, вы сможете определить, подходит ли GSLO для вашей стратегии и при каких обстоятельствах.

Если вы решите, что GSLO — нужная вам в торговле функция, посмотрите наш список Форекс-брокеров с GSLO.

GSLO позволяет ограничить убытки на волатильных рынках

Гарантированный стоп-лосс похож на обычный стоп-лосс, за исключением того, что вы платите небольшую комиссию за то, что брокер берет на себя любое возможное проскальзывание.

Для трейдеров, которые хотят быть полностью уверены, что их позиции закроются точно по цене, выбранной для стоп-лосса, дополнительная плата может быть оправданной. Главное — использовать GSLO в подходящих ситуациях.