Var Mov Avg MetaTrader индикатор — хотя он основан на скользящей средней, этот индикатор не использует стандартные индикаторы платформы MT4/MT5. Он использует собственную формулу для расчета скользящей средней со сложным шумовым фильтром для выработки более точных сигналов. Индикатор показывает линию, состоящую из точек, в главном окне графика, прямо поверх цены. Изменение цвета точек сигнализирует об изменении тренда. Индикатор поддерживает все виды алертов; вы можете включать и выключать их. Var Mov Avg может показывать результат расчета по данным более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма (мульти-таймфрейм). Индикатор доступен для платформ MT4, MT5 и cTrader.

Входные параметры

periodAMA (по умолчанию = 50) — период основной скользящей средней. В отличие от обычных скользящих средних, чем выше это число, тем менее гладкой будет линия.

(по умолчанию = 50) — период основной скользящей средней. В отличие от обычных скользящих средних, чем выше это число, тем менее гладкой будет линия. nfast (по умолчанию = 15) — параметр для первого шумовой фильтра. Чем выше число, тем менее чувствительным становится индикатор к всплескам.

(по умолчанию = 15) — параметр для первого шумовой фильтра. Чем выше число, тем менее чувствительным становится индикатор к всплескам. nslow (по умолчанию = 10) — параметр для второго шумовой фильтра. Чем выше число, тем менее чувствительным становится индикатор к всплескам.

(по умолчанию = 10) — параметр для второго шумовой фильтра. Чем выше число, тем менее чувствительным становится индикатор к всплескам. G (по умолчанию = 1.0) — степень части фильтра в скользящей средней. Еще один способ сгладить линию.

(по умолчанию = 1.0) — степень части фильтра в скользящей средней. Еще один способ сгладить линию. dK (по умолчанию = 0.1) — ни на что особо не влияет.

(по умолчанию = 0.1) — ни на что особо не влияет. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при появлении сигнала на покупку или продажу. Отсутствует в версии для cTrader.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при появлении сигнала на покупку или продажу. Отсутствует в версии для cTrader. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при появлении сигнала на покупку или продажу будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при появлении сигнала на покупку или продажу будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при появлении сигнала на покупку или продажу будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления . Отсутствует в версии для cTrader.

(по умолчанию = false) — если , при появлении сигнала на покупку или продажу будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . Отсутствует в версии для cTrader. TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

(по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: — последняя закрытая свеча или — текущая, еще не законченная свеча. UpperTimeframe (по умолчанию = PERIOD_CURRENT) — если задан таймфрейм выше текущего, индикатор будет рассчитан на данных этого таймфрейма.

Пример и стратегия

Когда точки красные, цена находится в нисходящем тренде. Когда точки зеленые, цена находится в восходящем тренде. Покупайте, когда красные точки сменяются зелеными и продавайте, когда зеленые сменяются красными. Используйте умеренный стоп-лосс для защиты от ложных сигналов.

Обсудить

Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.02 - 2022-10-07

Добавлена возможность работы с данными другого таймфрейма с помощью входного параметра UpperTimeframe .

. Добавлена версия Var Mov Avg для платформы cTrader.

Исправлены некоторые проблемы с алертами.

Версия 1.01 - 2022-04-07