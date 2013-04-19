Индикатор Recent High/Low Alert (Недавний максимум/минимум с уведомлением) отображает две линии — уровни максимума и минимума на последних N барах. По умолчанию, линия максимума показана синим цветом, а линия минимума — желтым. Также, индикатор может вызывать всплывающее уведомление, отсылать сообщение по электронной почте и на пуш-уведомления, когда текущая цена пробивает уровни недавних максимума или минимума. Все уведомления могут быть отключены. Если вы планируете использовать уведомление по электронной почте или на мобильные устройства, то соответствующие данные должны быть внесены в окне настроек вашей платформы МетаТрейдер. Индикатор доступен как для MT4, MT5 и cTrader.

Данный индикатор поддерживает мульти-таймфреймовость и может использовать значения максимума и минимума с верхнего таймфрейма для отображения на текущем графике. Вы также можете указывать сдвиг стартового бара, чтобы отображать значения предыдущего дня, например.

Входные параметры

TimeFrame: таймфрейм, с которого будут браться уровни максимума/минимума.

таймфрейм, с которого будут браться уровни максимума/минимума. N (по умолчанию = 20) — значение периода для поиска недавнего максимума/минимума.

(по умолчанию = 20) — значение периода для поиска недавнего максимума/минимума. Shift (по умолчанию = 0) — сдвиг начального бара для расчета уровней недавнего максимума/минимума. Например, значение 2 сделает так, что для текущего бара значения будут стартовать 2 бара тому назад.

(по умолчанию = 0) — сдвиг начального бара для расчета уровней недавнего максимума/минимума. Например, значение сделает так, что для текущего бара значения будут стартовать 2 бара тому назад. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер.

(по умолчанию = false) — если , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер. EnableSoundAlerts (по умолчанию = false) — если true , индикатор проиграет звуковой файл в случае алерта.

(по умолчанию = false) — если , индикатор проиграет звуковой файл в случае алерта. SoundFile (по умолчанию = "alert.wav") — имя файла со звуком для алертов в случае, если параметр выше равен true .

(по умолчанию = "alert.wav") — имя файла со звуком для алертов в случае, если параметр выше равен . EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при пробитии ценой недавнего минимума/максимума будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча, с которой будут браться значения максимума/минимума для проверки на алерт.

Пример и стратегия

Этот индикатор может быть использован несколькими способами. Уровень недавнего максимума или минимума может служить неким подобием скользящего стоп-лосса для существующих позиций. Такие уровни могут быть также использованы для открытия новых позиций. Само по себе пробитие недавнего экстремального уровня не является сильным сигналом, но может служить подтверждением других сигналов. Настраиваемые опции уведомлений помогают вовремя реагировать на эти события.

Обсудить

Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.02 - 2025-08-04

Добавлен мульти-таймфреймный (МТФ) режим работы.

Добавлена версия индикатора для торговой платформы cTrader.

Добавлен вариант алерта только со звуком.

Добавлен входной параметр ( Shift ) для выбора точки отсчета для расчета недавних максимума/минимума.

) для выбора точки отсчета для расчета недавних максимума/минимума. Уточнено описание параметра TriggerCandle.

Версия 1.01 - 2022-03-21

Добавлены алерты через пуш-уведомления и выбор свечи для алертов.

Версия 1.00 - 2013-04-19