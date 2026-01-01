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Position Size CalculatorCalculate your position size based on risk, stop-loss, account size, and the currencies involved. A simple online calculator for quick results.
Broker profile: Capital.com
This page is a description of Capital.com Forex broker. It is not an official website of Capital.com. It is a compilation of publicly available information about this broker.
No US Traders
- Segregated accounts
- Free education
- Guaranteed stop-loss order (GSLO)
Companies
Capital Com SV Investments Ltd
Capital Com
Capital Com (UK) Limited
Capital Com Australia Limited
Prohibited countries
United States
Payment options
PayPal
Wire transfer
Credit/debit cards
Tether (USDT)
Apple Pay
Demo platforms
MetaTrader 4
TradingView
MetaTrader 5
Account currencies
EUR
Euro
GBP
Great Britain pound
USD
United States dollar
Currency pairs
ABT/USD
ACH/USD
ADA/BTC
ADA/USD
ADX/USD
AGI/USD
ANT/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SGD
AUD/TRY
AUD/USD
AUD/ZAR
AVA/USD
BAL/USD
BAT/USD
BCH/BTC
BCH/USD
BCN/USD
BLZ/USD
BNB/USD
BNT/USD
BSV/USD
BTC/AUD
BTC/BYN
BTC/CAD
BTC/CHF
BTC/CZK
BTC/DKK
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/HUF
BTC/ILS
BTC/MXN
BTC/NOK
BTC/NZD
BTC/RON
BTC/RUB
BTC/SEK
BTC/SGD
BTC/THB
BTC/TRY
BTC/USD
BTC/ZAR
BTG/BTC
BTG/USD
BTS/BTC
BTS/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/HKD
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/RUB
CAD/SEK
CAD/SGD
CAD/TRY
CAD/ZAR
CHF/JPY
CHF/TRY
CHR/USD
CHZ/USD
CNH/HKD
CNH/JPY
CRO/USD
CRV/USD
DAI/USD
DASH/USD
DCR/USD
DFI/USD
DGB/USD
DIA/USD
DKK/JPY
DKK/SEK
DNT/USD
DOG/USD
DOT/USD
ENJ/USD
EOS/BTC
EOS/USD
ETC/BTC
ETC/USD
ETH/AUD
ETH/BTC
ETH/BYN
ETH/CAD
ETH/CHF
ETH/CZK
ETH/DKK
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/HUF
ETH/ILS
ETH/JPY
ETH/MXN
ETH/NOK
ETH/NZD
ETH/RON
ETH/RUB
ETH/SEK
ETH/SGD
ETH/THB
ETH/TRY
ETH/USD
ETH/ZAR
ETN/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RON
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
FTM/USD
FTT/USD
FUN/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
GLM/USD
GRS/USD
GRT/USD
HOT/USD
ICX/USD
IOT/USD
KEY/USD
KNC/USD
KSM/USD
LRC/USD
LTC/BTC
LTC/EUR
LTC/USD
MDA/USD
MDT/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NMR/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
ONE/USD
ONG/USD
ONT/USD
OXT/USD
PAX/USD
PAY/USD
PLN/JPY
PLN/RUB
PLN/SEK
PLN/TRY
PPT/USD
QKC/USD
RDD/USD
REN/USD
REP/USD
RSR/USD
RVN/USD
SNX/USD
SOL/USD
SRM/USD
SXP/USD
TRX/BTC
TRX/USD
TRY/JPY
UMA/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RON
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
VET/USD
WIN/USD
XEM/BTC
XEM/USD
XLM/BTC
XLM/USD
XMR/USD
XRP/BTC
XRP/EUR
XRP/USD
XTZ/USD
XVG/USD
YFI/USD
ZEN/USD
Regulated by
CMA (UAE), 02.04.2024
CySEC, 319/17
FSCA (South Africa), 55488
Website available in
English
Arabic
Bulgarian
Czech
Danish
German
Greek
Spanish
Estonian
Finnish
French
Hungarian
Indonesian
Italian
Latvian/Lettish
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Slovak
Slovenian
Swedish
Thai
Vietnamese
Chinese
Support available in
English
Hindi
Indonesian
Thai
Vietnamese
Chinese
Support methods
Web form
Phone
Live chat
Office
Telegram
Trading server time zone
GMT
VPS for traders
No
Website screenshot
Account Types
StandardOpen details
Minimum account size$20
Spread,
EUR/USD
Fixed
—
Maximum leverage
Forex
1:30
Leverage
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
CFD
1:30
Oil
1:30
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2