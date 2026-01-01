Los niveles de trading son los precios de entrada, stop-loss y take-profit de las posiciones abiertas y las órdenes pendientes. Por defecto, MetaTrader muestra los niveles de trading en los gráficos como líneas discontinuas. Se pueden activar y desactivar a través de las propiedades del gráfico y de las opciones de la plataforma, pero no hay ningún atajo de teclado para hacerlo rápidamente. Aquí es donde resulta útil el script Hide/Show Trade Levels.

Hide/Show Trade Levels es un script muy sencillo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Lo único que hace es alternar la visibilidad de los niveles de trading en el gráfico actual.

Supongamos que necesita despejar su gráfico para manipular algunos objetos o para leer mejor los valores de los indicadores. Con el script Hide/Show Trade Levels, puede hacerlo utilizando una tecla de acceso rápido personalizada. Después puede utilizar la misma tecla de acceso rápido para volver a activar la visualización de los niveles de trading.

Así se ve en MetaTrader 5 un gráfico con abundantes niveles de trading:

MetaTrader (tanto MT4 como MT5) le permite asignar una tecla de acceso rápido a cualquier script. Después de descargar e instalar Hide/Show Trade Levels, podrá asignarle un atajo de teclado haciendo clic sobre él con el botón derecho en la subventana Navegador y seleccionando Establecer tecla aceleradora:

En el cuadro de diálogo que se abre, podrá seleccionar una tecla de control opcional ( Alt o Ctrl ) junto con la tecla principal. Este es un ejemplo de cómo configurarlo con Alt + S :

No hay parámetros de entrada que configurar, y el código es el mismo para MT4 y MT5. Proporcionamos los dos pares de archivos, .mq4/.ex4 y .mq5/.ex5, para su comodidad.

El script Hide/Show Trade Levels no realiza ninguna operación de trading ni utiliza ninguna importación de DLL — es completamente seguro.

Para instalar el script, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

Descargue el archivo del script.

Abra la carpeta de datos de MetaTrader 4/5 (a través de Archivo→Abrir carpeta de datos).

Abra la carpeta MQL4 o MQL5.

Copie el archivo en la subcarpeta Scripts.

Reinicie MetaTrader 4/5 o actualice la lista de scripts haciendo clic con el botón derecho en la subventana Navegador de la plataforma y eligiendo Actualizar.

También puede leer una guía más detallada sobre cómo realizar la instalación.

¡Atención! Si Mostrar niveles de trading está desactivado en las opciones de su plataforma (Herramientas→Opciones→Gráficos), el script no podrá anular ese ajuste ni mostrar los niveles de trading.

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