La convergencia-divergencia de medias móviles es un indicador técnico muy antiguo; sin embargo, sigue siendo bastante popular en la actualidad. Con MACD Multi-Timeframe (MTF) para MetaTrader, puede ver el estado del indicador en varios marcos temporales en una sola tabla. Esto puede resultar útil cuando se quiere comprender mejor la situación general de los precios.

¿Qué es el indicador MACD Multi-Timeframe para MetaTrader?

El MACD Multi-Timeframe (MTF) es un indicador excelente para ver la tendencia general de cualquier instrumento en su plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5.

Con este indicador, podrá ver el estado de la convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) para todos los marcos temporales en un solo gráfico.

El indicador muestra una tabla sencilla en la que, para cada marco temporal, se puede ver la tendencia del MACD correspondiente.

En el gráfico también puede ver si el MACD está ganando o perdiendo impulso en todos los marcos temporales.

¿Por qué resulta útil el indicador MACD Multi-Timeframe en MetaTrader?

Cuando consulta el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) del precio en MetaTrader, normalmente lo ve para un marco temporal concreto.

Casi siempre resulta útil observar cuál es su evolución en diferentes marcos temporales para comprender mejor la situación del mercado.

Si, por ejemplo, analiza la tendencia en un gráfico H1, podría parecer que se trata de una tendencia alcista. Sin embargo, si se analiza en un gráfico D1, podría indicar una tendencia bajista.

El indicador MACD Multi-Timeframe para MT4/MT5 le permite ver el estado de la convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) para todos los marcos temporales en un solo lugar.

Puede simplificar su representación gráfica y saber si un activo o un par tiende, en general, al alza o a la baja.

Puede utilizar este indicador para mejorar sus decisiones sobre las señales de entrada y salida.

El indicador también incluye una función que le avisa si cambia la tendencia.

Parámetros de entrada

Una vez que haya ejecutado el indicador, podrá ajustar los parámetros del MACD, seleccionar los marcos temporales y configurar alertas a través de sus parámetros de entrada.