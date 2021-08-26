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Indicador MACD Multi-Timeframe (MTF) para MT4/MT5
La convergencia-divergencia de medias móviles es un indicador técnico muy antiguo; sin embargo, sigue siendo bastante popular en la actualidad. Con MACD Multi-Timeframe (MTF) para MetaTrader, puede ver el estado del indicador en varios marcos temporales en una sola tabla. Esto puede resultar útil cuando se quiere comprender mejor la situación general de los precios.
¿Qué es el indicador MACD Multi-Timeframe para MetaTrader?
El MACD Multi-Timeframe (MTF) es un indicador excelente para ver la tendencia general de cualquier instrumento en su plataforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5.
Con este indicador, podrá ver el estado de la convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) para todos los marcos temporales en un solo gráfico.
El indicador muestra una tabla sencilla en la que, para cada marco temporal, se puede ver la tendencia del MACD correspondiente.
En el gráfico también puede ver si el MACD está ganando o perdiendo impulso en todos los marcos temporales.
¿Por qué resulta útil el indicador MACD Multi-Timeframe en MetaTrader?
Cuando consulta el indicador de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) del precio en MetaTrader, normalmente lo ve para un marco temporal concreto.
Casi siempre resulta útil observar cuál es su evolución en diferentes marcos temporales para comprender mejor la situación del mercado.
Si, por ejemplo, analiza la tendencia en un gráfico H1, podría parecer que se trata de una tendencia alcista. Sin embargo, si se analiza en un gráfico D1, podría indicar una tendencia bajista.
El indicador MACD Multi-Timeframe para MT4/MT5 le permite ver el estado de la convergencia y divergencia de medias móviles (MACD) para todos los marcos temporales en un solo lugar.
Puede simplificar su representación gráfica y saber si un activo o un par tiende, en general, al alza o a la baja.
Puede utilizar este indicador para mejorar sus decisiones sobre las señales de entrada y salida.
El indicador también incluye una función que le avisa si cambia la tendencia.
Parámetros de entrada
Una vez que haya ejecutado el indicador, podrá ajustar los parámetros del MACD, seleccionar los marcos temporales y configurar alertas a través de sus parámetros de entrada.
Descargas (ver. 1.03, 2026-04-06)
Puede descargar gratis el indicador MACD Multi-Timeframe para MT4 mediante los enlaces que aparecen a continuación e instalarlo siguiendo las instrucciones indicadas.
➥ MQLTA MT4 MACD Multi-Timeframe
➥ MQLTA MT5 MACD Multi-Timeframe
La instalación es muy sencilla, al igual que su uso.
Instalación del indicador MACD MTF en MT4
Para instalar el indicador MACD MTF en MT4, siga las siguientes instrucciones:
- Descargue el archivo del indicador.
- Abra la carpeta de datos de MetaTrader 4 (mediante Archivo→Abrir carpeta de datos).
- Abra la carpeta MQL4.
- Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL4.
- Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de indicadores haciendo clic derecho en la subventana Navegador de la plataforma y seleccionando Actualizar.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación y un videotutorial, visite esta página.
Instalación del indicador MACD MTF en MT5
Para instalar el indicador MACD MTF en MT5, siga las siguientes instrucciones:
- Descargue el archivo del indicador.
- Abra la carpeta de datos de MetaTrader 5 (mediante Archivo→Abrir carpeta de datos).
- Abra la carpeta MQL5.
- Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL5.
- Reinicie MetaTrader 5 o actualice la lista de indicadores haciendo clic derecho en la subventana Navegador de la plataforma y seleccionando Actualizar.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación y un videotutorial, visite esta página.
Puede abrir una cuenta de trading con cualquiera de los brókeres de Forex MT4 para utilizar libremente el indicador presentado aquí para MetaTrader 4. Si desea utilizar una versión para MT5 del indicador presentado aquí, tendría que abrir una cuenta con un bróker que ofrezca MetaTrader 5.
Si le interesa el análisis técnico en múltiples marcos temporales, puede consultar otros indicadores MTF gratuitos.
Discusión
¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre el MACD MultiTimeframe con otros operadores de FX y programadores de MQL en los foros de indicadores.
Registro de cambios
1.03 — 2026-04-06
- Añadida la versión para MT5 del indicador.
- Se ha añadido la posibilidad de seleccionar señales MACD específicas para recibir notificaciones.
- Se ha añadido el ajuste de escala de los paneles para pantallas HiDPI.
- Se ha añadido una opción para seleccionar una esquina del gráfico en la que aparecerá el panel.
- Se ha añadido un tipo de alerta solo sonora.
- Se ha añadido la validación de los parámetros de entrada durante la inicialización.
- Se ha añadido un botón para minimizar y maximizar el panel.
- Se ha añadido un resaltado del marco temporal actual en el panel.
- Se ha añadido información sobre el tipo de notificación seleccionado al título del panel.
- Se han modificado las descripciones emergentes de los paneles para que sean más informativas.
- Se ha depurado el código eliminando variables y funciones que no se utilizaban.
1.02 — 2021-08-26
- Se ha revisado el sistema de alertas para que sea más conciso y oportuno.
- Se han eliminado parámetros de entrada innecesarios para reducir la confusión.
- Se ha reducido la sobrecarga de procesamiento de objetos, que podía causar un consumo excesivo de recursos informáticos.
- Se ha limpiado el código fuente para aligerar el indicador y facilitar el desarrollo futuro.
- Se ha corregido un error que provocaba la aparición de símbolos extraños en el panel en lugar de las flechas de arriba y abajo.